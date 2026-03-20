O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha "Joãozinho...Leia a coluna de hoje

Lya Luft - escritora brasileira
"Lembro-me do passado, não com melancolia ou saudade, mas com a sabedoria da maturidade que me faz projetar no presente aquilo que, sendo belo, não se perdeu”.
FELPUDA
O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha “Joãozinho e o Pé de Feijão” e a “Gata Borralheira”, deverá ser a tônica da campanha eleitoral deste ano, dizem alguns observadores do cenário político em MS. Apostam que tanto a esquerda, expert em inventar coisas fantasiosas para ganhar o eleitor, como a direita, que vem com suas fábulas para se contrapor ao adversário, estarão na mesma “Biblioteca do Reino Faz de Conta”. A recomendação que esses analistas fazem é que nem sempre o bem vence o mal, ou vice-versa. E completam: “Muito pelo contrário!” Vai entender...
Certeiro
Durante pronunciamento, dia desses, o senador Marcio Bittar afirmou que o Senado só deveria realizar sabatinas e aprovar novas indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do ano que vem, após a renovação de dois terços da Casa nas eleições de outubro.
Mais
E disparou: “Este Senado perdeu a legitimidade moral para aprovar a indicação, não apenas do Jorge Messias, mas de qualquer outro nome indicado por esse governo em fim de linha. Não é questão pessoal, é questão de coerência constitucional e de dignidade”. Só!
Na real
“O século 21 apresenta desafios inéditos, mas o Brasil tem todas as condições para ocupar um papel relevante nesse cenário. Se o mundo se torna mais turbulento, maior deve ser a nossa determinação. Para isso, nossa política externa deve servir ao Brasil, não a circunstâncias partidárias nem a preferências ideológicas pessoais e momentâneas”. Senadora Tereza Cristina durante a promulgação do decreto legislativo que ratifica o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Bicudos
Não convidem para a mesma mesa os deputados Dagoberto Nogueira, de MS, e Sóstenes Cavalcante, do RJ. Os dois entraram em confronto por causa da CPMI do INSS. Tudo começou quando Sóstenes fez questão de anunciar nomes de representantes dos estados que “blindaram” algumas figurinhas carimbadas do governo federal. Dagoberto disse que acordo não foi cumprido.
Justificativa
Dagoberto explicou que houve entendimento para que só fossem convocadas pessoas contra as quais havia provas, para evitar que narrativas políticas atrapalhassem as investigações da CPMI. Como votou contra, seu nome foi apontado por Sóstenes Cavalcante como se estivesse “blindando” corrupto, o que, segundo ele, não é verdade. Em seguida, atacou, devolvendo a pecha ao colega de parlamento e dizendo que, este sim, teria que explicar os R$ 470 mil encontrados em sua casa. Para finalizar, Dagoberto mandou-o “limpar a boca”. Afe!
Aniversariantes
Jefferson de Almeida,
Dr. Albino Romero,
Rosana de Lourdes Chinaglia Maiolino,
Dr. Rodrigo Anache Anbar,
Dilma Bernardes dos Santos,
Dr. Rafael Anache Anbar,
Fernando Jorge Albuquerque Pissini,
Dr. Hugo Cleon de Melo Coutinho,
José Alves da Rocha Neto,
Vera Jane de Oliveira,
Rosane Aparecida Ferreira Bacha,
Isabella Vieira Lorenzetti,
Sérgio Mamede de Godoy,
Maria Celia Pinto Ramiro,
Hermenegildo Sanches Cabanhas,
Angélica de Fátima Serrano Gomes,
Tadeu de Souza Lourenço Ferreira,
Emiliana dos Santos Côrtes Fortes,
José Augusto da Silva Faria,
Amin Feres,
Sônia de Souza Baís,
Gisele Pacheco Mendes,
Neide Adriana Espíndola Dias,
Daria Miesuco Miyahira,
Fernanda Penko,
Fernando Tozzi Urias,
Franciane Rodrigues,
Nilde Clara de Souza Benites Brum,
Alcira Balbuena,
Adelson Taveira Vilela,
Sandra Cardoso Martins Cassone,
Silvia Amaral Siqueira Wanderley,
Jocenir da Silva Dutra,
Maria Madalena Teodoro Pinheiro,
Andrea Helena Érnica,
Dolores Ramires Duque,
Ledir de Lima Kalife,
Gerson de Souza Brandão,
Ronaldo da Silva Botelho,
Eunice Dias,
Marina Fonseca,
Guilhermino Pereira dos Santos,
Jamil Razuk,
Ana Cristina Ximenes,
Maria de Fátima Sobral de Figueiredo,
Vânia Jacques Monteiro Leite,
Mônica Cristina Borges de Barros,
Dr. Ailton Eller,
Ruy Bueno Júnior,
Ariadne Fittipaldi Gonçalves,
Ligia Franciscon Ricardo,
Carlos Eduardo Nahas,
Márcia Abrão Lacerda,
José Maria Braga,
Antônio João dos Santos Júnior,
Evandro Espírito Santo,
Alércio de Souza Frigaray,
Maria do Carmo Flôres Arruda,
Ana Maria Freire Ribeiro,
Carlos Eduardo Fonseca Assis,
Wanessa de Souza,
Avenir de Oliveira Silva,
Josefa Gilbertina Siqueira Neto,
Hecy Mary Diniz Gonçalves,
Cristiane Riquelme de Almeida,
Alice Prado de Lima,
Renata Saad Coppola,
Carmem Silva,
Léa Alves Ferreira,
Nivaldo Vieira da Rocha,
Lidio Vargas,
André Luiz Silva da Cruz,
Sonilton da Vera Cruz Silva,
Adalardo da Costa Lopes Filho,
Vera Lúcia Amaral de Oliveira Pereira,
Maria Luiza de Lima Barbosa,
Leopoldo Masaro Azuma,
Anavitória Garcia Vida de Oliveira Vilela,
Anizio Eduardo Izidorio,
Sandra Regina Amaral de Oliveira Pereira,
Antonio de Oliveira Mendes,
Bento Biagi,
Samir Eurico Schuck Mariano,
Daniela Fernandes Peixoto Coinete,
João Batista Mancini Coelho,
Demis Fernando Lopes Benites,
Said Elias Kesrouani,
Renato José Bacha,
Thiago Miotello Valieri,
Leidiane Bottari,
Fausto André da Rosa Migueis,
Rosiane da Cruz de Freitas,
Lúcio Henrique Bittar,
José Carlos Garcia Nantes,
Ivo Osmar Kochenborger,
Jair Alberto Carmona,
José Adauto do Nascimento,
Márcia Ramos de Azevedo Silva,
José Bonifácio Amorim dos Santos,
Elisa Tôrres da Cruz,
Larissa de Assis Brasil,
Glenda Alves Machado,
Mário Sérgio de Oliveira Barbosa,
Mara Cristina Lopes Cruz,
Carlos Henrique Moreira da Luz,
Luzia Pereira da Silva.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO