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Felpuda

O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha "Joãozinho...Leia a coluna de hoje

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Ester Figueiredo

20/03/2026 - 00h03
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Lya Luft - escritora brasileira

"Lembro-me do passado, não com melancolia ou saudade, mas com a sabedoria da maturidade que me faz projetar no presente aquilo que, sendo belo, não se perdeu”.

 

FELPUDA

O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha “Joãozinho e o Pé de Feijão” e a “Gata Borralheira”, deverá ser a tônica da campanha eleitoral deste ano, dizem alguns observadores do cenário político em MS. Apostam que tanto a esquerda, expert em inventar coisas fantasiosas para ganhar o eleitor, como a direita, que vem com suas fábulas para se contrapor ao adversário, estarão na mesma “Biblioteca do Reino Faz de Conta”. A recomendação que esses analistas fazem é que nem sempre o bem vence o mal, ou vice-versa. E completam: “Muito pelo contrário!” Vai entender...

Certeiro

Durante pronunciamento, dia desses, o senador Marcio Bittar afirmou que o Senado só deveria realizar sabatinas e aprovar novas indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do ano que vem, após a renovação de dois terços da Casa nas eleições de outubro.

Mais

E disparou: “Este Senado perdeu a legitimidade moral para aprovar a indicação, não apenas do Jorge Messias, mas de qualquer outro nome indicado por esse governo em fim de linha. Não é questão pessoal, é questão de coerência constitucional e de dignidade”. Só!

Jeferson de Almeida, que hoje completa 60 anos

 

Dra. Ana Carolina Macedo

Na real

“O século 21 apresenta desafios inéditos, mas o Brasil tem todas as condições para ocupar um papel relevante nesse cenário. Se o mundo se torna mais turbulento, maior deve ser a nossa determinação. Para isso, nossa política externa deve servir ao Brasil, não a circunstâncias partidárias nem a preferências ideológicas pessoais e momentâneas”. Senadora Tereza Cristina durante a promulgação do decreto legislativo que ratifica o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Bicudos

Não convidem para a mesma mesa os deputados Dagoberto Nogueira, de MS, e Sóstenes Cavalcante, do RJ. Os dois entraram em confronto por causa da CPMI do INSS. Tudo começou quando Sóstenes fez questão de anunciar nomes de representantes dos estados que “blindaram” algumas figurinhas carimbadas do governo federal. Dagoberto disse que acordo não foi cumprido.

Justificativa

Dagoberto explicou que houve entendimento para que só fossem convocadas pessoas contra as quais havia provas, para evitar que narrativas políticas atrapalhassem as investigações da CPMI. Como votou contra, seu nome foi apontado por Sóstenes Cavalcante como se estivesse “blindando” corrupto, o que, segundo ele, não é verdade. Em seguida, atacou, devolvendo a pecha ao colega de parlamento e dizendo que, este sim, teria que explicar os R$ 470 mil encontrados em sua casa. Para finalizar, Dagoberto mandou-o “limpar a boca”. Afe!

Aniversariantes

Jefferson de Almeida,
Dr. Albino Romero,
Rosana de Lourdes Chinaglia Maiolino,
Dr. Rodrigo Anache Anbar,
Dilma Bernardes dos Santos,
Dr. Rafael Anache Anbar,
Fernando Jorge Albuquerque Pissini,
Dr. Hugo Cleon de Melo Coutinho,
José Alves da Rocha Neto,
Vera Jane de Oliveira,
Rosane Aparecida Ferreira Bacha,
Isabella Vieira Lorenzetti,
Sérgio Mamede de Godoy,
Maria Celia Pinto Ramiro,
Hermenegildo Sanches Cabanhas,
Angélica de Fátima Serrano Gomes,
Tadeu de Souza Lourenço Ferreira,
Emiliana dos Santos Côrtes Fortes,
José Augusto da Silva Faria,
Amin Feres,
Sônia de Souza Baís,
Gisele Pacheco Mendes,
Neide Adriana Espíndola Dias,
Daria Miesuco Miyahira,
Fernanda Penko,
Fernando Tozzi Urias,
Franciane Rodrigues,
Nilde Clara de Souza Benites Brum,
Alcira Balbuena,
Adelson Taveira Vilela,
Sandra Cardoso Martins Cassone,
Silvia Amaral Siqueira Wanderley,
Jocenir da Silva Dutra,
Maria Madalena Teodoro Pinheiro,
Andrea Helena Érnica,
Dolores Ramires Duque,
Ledir de Lima Kalife,
Gerson de Souza Brandão,
Ronaldo da Silva Botelho,
Eunice Dias,
Marina Fonseca,
Guilhermino Pereira dos Santos,
Jamil Razuk,
Ana Cristina Ximenes,
Maria de Fátima Sobral de Figueiredo,
Vânia Jacques Monteiro Leite,
Mônica Cristina Borges de Barros,
Dr. Ailton Eller,
Ruy Bueno Júnior,
Ariadne Fittipaldi Gonçalves,
Ligia Franciscon Ricardo,
Carlos Eduardo Nahas,
Márcia Abrão Lacerda,
José Maria Braga,
Antônio João dos Santos Júnior,
Evandro Espírito Santo,
Alércio de Souza Frigaray,
Maria do Carmo Flôres Arruda,
Ana Maria Freire Ribeiro,
Carlos Eduardo Fonseca Assis,
Wanessa de Souza,
Avenir de Oliveira Silva,
Josefa Gilbertina Siqueira Neto,
Hecy Mary Diniz Gonçalves,
Cristiane Riquelme de Almeida,
Alice Prado de Lima,
Renata Saad Coppola,
Carmem Silva,
Léa Alves Ferreira,
Nivaldo Vieira da Rocha,
Lidio Vargas,
André Luiz Silva da Cruz,
Sonilton da Vera Cruz Silva,
Adalardo da Costa Lopes Filho,
Vera Lúcia Amaral de Oliveira Pereira,
Maria Luiza de Lima Barbosa,
Leopoldo Masaro Azuma,
Anavitória Garcia Vida de Oliveira Vilela,
Anizio Eduardo Izidorio,
Sandra Regina Amaral de Oliveira Pereira,
Antonio de Oliveira Mendes,
Bento Biagi,
Samir Eurico Schuck Mariano,
Daniela Fernandes Peixoto Coinete,
João Batista Mancini Coelho,
Demis Fernando Lopes Benites,
Said Elias Kesrouani,
Renato José Bacha,
Thiago Miotello Valieri,
Leidiane Bottari,
Fausto André da Rosa Migueis,
Rosiane da Cruz de Freitas,
Lúcio Henrique Bittar,
José Carlos Garcia Nantes,
Ivo Osmar Kochenborger,
Jair Alberto Carmona,
José Adauto do Nascimento,
Márcia Ramos de Azevedo Silva,
José Bonifácio Amorim dos Santos,
Elisa Tôrres da Cruz,
Larissa de Assis Brasil,
Glenda Alves Machado,
Mário Sérgio de Oliveira Barbosa,
Mara Cristina Lopes Cruz,
Carlos Henrique Moreira da Luz,
Luzia Pereira da Silva.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

reconhecimento

Com apenas seis meses, gastrobar de Campo Grande disputa prêmio nacional de afroturismo

Finalista do prêmio promovido pelo Guia Negro, empreendimento sul-mato-grossense ganha visibilidade na WTM Latin America e concorre com grandes bares da gastronomia cultural do País

18/03/2026 13h39

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Matheus Ishikawa

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O que era para ser apenas mais uma reunião estratégica de marketing terminou em surpresa, emoção e em um novo capítulo na trajetória do Tereza Gastrobar. Foi assim que as sócias do empreendimento descobriram que estavam entre os finalistas do 4º Prêmio do Afroturismo, promovido pelo Guia Negro, uma das principais referências na valorização da cultura negra no turismo brasileiro.

“Foi até engraçado. A gente tinha acabado de voltar de uma reunião em que discutimos justamente estratégias para ampliar a visibilidade do Tereza entre turistas que visitam a cidade. Quando chegamos, recebemos um link com a matéria da premiação e ali descobrimos que éramos finalistas. Foi uma surpresa muito feliz”, conta a fundadora Tábata Camila Pereira.

A cerimônia de premiação acontece no dia 14 de abril, durante a WTM Latin America, realizada no Expo Center Norte, em São Paulo – considerado o maior evento do setor turístico da América Latina. Estar presente nesse espaço já representa, por si só, uma vitrine estratégica para negócios que buscam reconhecimento nacional e internacional.

Com apenas seis meses de funcionamento, o Tereza Bar e Restaurante concorre na categoria “Melhor Empreendimento de Afroempreendedor ligado ao Afroturismo”. Para as sócias, o reconhecimento precoce não é apenas motivo de comemoração, mas também de validação de um projeto que nasceu com propósito e identidade bem definidos.

“Essa indicação mostra o quanto estamos comprometidos com o nosso trabalho e reforça que estamos no caminho certo na construção de uma marca forte em Campo Grande”, afirma Tábata.

O feito se torna ainda mais expressivo quando observado o nível dos concorrentes. O gastrobar divide a categoria com estabelecimentos históricos da gastronomia afro-brasileira, como o Zanzibar, que acumula décadas de tradição em Salvador, e o Dida Bar e Restaurante, reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Rio de Janeiro.

“Somos um empreendimento muito jovem competindo com espaços consolidados, que já receberam visitantes de várias partes do Brasil e do mundo. Estar ao lado deles mostra que o trabalho que estamos construindo em Campo Grande já começa a ganhar relevância dentro do turismo e da gastronomia afro-brasileira”, avalia a empreendedora.

AFROTURISMO

Embora ainda seja um conceito em expansão no Brasil, o afroturismo vem ganhando cada vez mais espaço ao propor experiências que valorizam a história, a cultura e as vivências do povo negro. No caso do Tereza Gastrobar, essa conexão surgiu como parte natural da proposta do negócio.

“Desde o início pensamos em dialogar com o turismo de forma ampla. Trabalhamos com comida brasileira e com a valorização da regionalidade. Sabemos que Campo Grande tem um potencial turístico muito grande, principalmente por estar ligada ao ecoturismo. O afroturismo entra como um complemento importante nesse cenário”, explica Tábata.

Ela destaca que o conceito vai além da gastronomia. “É uma forma de conhecer lugares a partir da cultura negra. É sobre visitar espaços, provar comidas, ouvir músicas e entrar em contato com narrativas que fazem parte da nossa ancestralidade. Também tem muito a ver com pertencimento, com entender que nossa história e nossa estética também têm valor e merecem visibilidade”, pontua.

IDENTIDADE

O Tereza Gastrobar nasceu do desejo de criar algo original em um mercado em expansão. Campo Grande vive, nos últimos anos, um crescimento no setor de bares e restaurantes, e foi nesse contexto que surgiu a ideia de construir um espaço com identidade.

“A gente sentiu a necessidade de oferecer algo diferente, que descentralizasse a cena gastronômica e trouxesse uma experiência autêntica”, relembra Tábata.

Essa proposta se reflete em cada detalhe do empreendimento. A construção da marca foi pensada de forma estratégica e integrada: identidade visual, comunicação, ambientação, cardápio e até a curadoria musical seguem a mesma linha conceitual.

“O nosso primeiro passo foi criar uma marca forte, com uma identidade visual original e uma comunicação próxima do público. A partir disso, tudo foi sendo construído. Essa coerência gera identificação e faz com que as pessoas não apenas frequentem o espaço, mas também compartilhem a experiência”, explica.

No cardápio, o Tereza Bar e Restaurante aposta em uma cozinha que dialoga com a memória afetiva e com a diversidade cultural brasileira, sem abrir mão de técnicas contemporâneas. A proposta é valorizar tanto a culinária afro-brasileira quanto os sabores regionais de Mato Grosso do Sul.

Pratos como rabada, bolinho de cuscuz com carne seca, bolinho de costela e vaca atolada fazem parte do menu e evidenciam a forte presença da carne na cultura pantaneira. Já o mousse de guavira reforça o compromisso com ingredientes locais.

“Nossa identidade é essencialmente brasileira. Ela aparece na comida, na música, na estética do bar. Tudo foi pensado para criar uma experiência que valorize a nossa cultura”, afirma.

O nome do gastrobar também carrega um significado simbólico e histórico. A escolha é uma homenagem a Tereza de Benguela, importante figura da resistência negra no período colonial.

Mas a proposta vai além da referência histórica. “O Tereza não representa apenas uma pessoa. É uma homenagem a todas as mulheres brasileiras, às ‘Terezas’ que construíram e constroem a história do País com força, trabalho e resistência”, explica Tábata.
 

Pequenos animais

Fique atento à saúde intestinal de seu cãozinho

Dieta natural ganha espaço como aliada no equilíbrio do organismo de pets, combatendo problemas intestinais como gastrites, enterites, colites e parasitoses

18/03/2026 08h30

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Desequilíbrio intestinal favorece processos inflamatórios e impacta toda a saúde do animal

Desequilíbrio intestinal favorece processos inflamatórios e impacta toda a saúde do animal Freepik

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Alterações gastrointestinais, como diarreia, vômitos e inflamações intestinais, estão entre as causas mais frequentes de atendimento clínico em cães, segundo relatos recorrentes na prática veterinária.

Embora muitas vezes tratadas como problemas pontuais, essas manifestações podem indicar desequilíbrios mais profundos no organismo dos animais, especialmente referentes à saúde intestinal.

O tema ganha ainda mais relevância agora em março, período dedicado à conscientização sobre a prevenção das verminoses e das doenças gastrointestinais em pets.

A data serve de alerta para tutores sobre a importância de observar sinais clínicos, manter a prevenção em dia e investir em estratégias que fortaleçam o sistema digestivo dos animais.

As doenças gastrointestinais envolvem processos inflamatórios e alterações na microbiota intestinal – conjunto de microrganismos que desempenha funções essenciais para a digestão, absorção de nutrientes e regulação imunológica.

Entre os quadros mais comuns estão gastrites, enterites, colites e parasitoses intestinais, condições que podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos cães.

A médica-veterinária nutricionista Iana Furtado explica que a saúde intestinal está diretamente ligada ao funcionamento global do organismo.

“O intestino é um dos principais centros de defesa do organismo. Alterações nessa região podem repercutir no bem-estar geral do animal e desencadear sintomas que vão além do sistema digestivo”, afirma.

Segundo a especialista, sinais aparentemente desconectados, como problemas de pele ou mudanças de comportamento, podem ter origem em disfunções intestinais. “Otites, lambeduras excessivas, dermatites e até ansiedade também podem estar associadas a alterações no intestino”, destaca.

Na prática clínica, Iana relata casos de cães que tinham internações frequentes em razão de complicações gastrointestinais. Em alguns desses casos, após ajustes na alimentação, foi possível observar redução significativa das recorrências.

CENTRO DO PROBLEMA

A microbiota intestinal é composta por bilhões de bactérias, sendo parte delas benéfica ao organismo. Quando há desequilíbrio nesse sistema (condição conhecida como disbiose), o ambiente intestinal se torna propício à proliferação de microrganismos patogênicos, favorecendo processos inflamatórios e a produção de toxinas.

Essas toxinas podem comprometer a barreira intestinal, permitindo a passagem de substâncias nocivas para a corrente sanguínea. Como consequência, o organismo passa a reagir de diferentes formas, o que pode explicar o surgimento de sintomas em outras regiões do corpo.

Nesse contexto, a alimentação desempenha papel central. Dietas de baixa digestibilidade podem aumentar o acúmulo de resíduos no intestino, contribuindo para o desequilíbrio da microbiota. Por outro lado, alimentos mais naturais e de alta qualidade nutricional tendem a favorecer o funcionamento adequado do sistema digestivo.

ALIMENTAÇÃO NATURAL

Desequilíbrio intestinal favorece processos inflamatórios e impacta toda a saúde do animalCom 60 dias de alimentação natural é possível identificar grande mudança na pelagem dos pets - Foto: Freepik

De acordo com Iana Furtado, a incorporação de ingredientes naturais nas dietas caninas tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover o equilíbrio intestinal. Isso porque esses alimentos têm maior digestibilidade, facilitando o aproveitamento dos nutrientes e reduzindo a sobrecarga no sistema digestivo.

“Quando há melhor absorção dos nutrientes, há menos resíduos no intestino. Isso limita o ambiente para a multiplicação de bactérias patogênicas e reduz a produção de toxinas que podem causar inflamações crônicas”, explica a médica-veterinária.

Os benefícios da mudança alimentar podem ser percebidos em diferentes etapas. Nos primeiros 30 dias de adequação, já é possível observar melhora na disposição e redução da irritabilidade dos animais. Em quadros clínicos mais graves, também podem ocorrer avanços detectáveis em exames laboratoriais.

Com cerca de 60 dias, muitos tutores relatam melhora na qualidade da pelagem – um indicativo de que o organismo está respondendo positivamente à nova dieta. Já o prazo médio para consolidação dos resultados, segundo a especialista, é de aproximadamente seis meses.

EQUILÍBRIO INTESTINAL

Diversos ingredientes naturais podem ser incorporados à alimentação dos cães com o objetivo de promover a saúde intestinal.

Prebióticos: presentes em alimentos como aveia, banana verde e vegetais ricos em fibras, funcionam como “alimento” para as bactérias benéficas do intestino, ajudando a equilibrar a microbiota.

Betaglucanas: encontradas principalmente na levedura de cerveja e na aveia, estão associadas ao fortalecimento do sistema imunológico e ao equilíbrio intestinal.

Zeólita: mineral natural que pode ser incluído em dietas específicas. Atua na retenção de substâncias indesejáveis no trato digestivo, auxiliando na proteção da mucosa intestinal.

Ômega 3 e 6: ácidos graxos essenciais que, quando oferecidos em proporção equilibrada, ajudam no controle de processos inflamatórios e na manutenção da integridade da mucosa intestinal. Estão presentes em alimentos como sardinha, salmão, frango e vísceras, além de óleos específicos.

Cúrcuma: também conhecida como açafrão-da-terra, tem propriedades antioxidantes e pode contribuir para o controle de inflamações.

Apesar dos benefícios, a inclusão desses ingredientes deve ser feita de forma orientada, respeitando as necessidades específicas de cada animal.

TRANSIÇÃO

A mudança da alimentação industrializada para a natural exige planejamento e acompanhamento profissional. A recomendação é que o processo seja conduzido por um médico-veterinário ou zootecnista especializado, responsável por formular a dieta e calcular as porções adequadas.

Fatores como raça, porte, idade, peso, condições de saúde e até preferências alimentares do animal devem ser considerados na elaboração do plano alimentar.

A transição deve ser feita de forma gradual, começando com a substituição de 10% a 20% da alimentação habitual por ingredientes naturais. Esse porcentual deve ser aumentado progressivamente ao longo de 7 a 14 dias.

Esse cuidado reduz o risco de desconfortos gastrointestinais e permite que o sistema digestivo do animal se adapte à nova dieta. Caso o pet apresente boa aceitação, fezes normais e ausência de sintomas, a alimentação pode evoluir para o formato integral.

Especialistas alertam sobre a importância da transição gradual, já que mudanças bruscas podem causar efeitos adversos, como diarreia e vômitos.

MERCADO ADAPTADO

Com o aumento da conscientização sobre a importância da alimentação na saúde dos pets, o mercado também tem se adaptado. Atualmente, há empresas especializadas na produção de alimentos naturais para cães, com formulações desenvolvidas por médicos-veterinários nutricionistas.

Esses produtos são elaborados com base em critérios individuais e podem atender a diferentes perfis e condições clínicas, oferecendo uma alternativa segura para tutores que não têm disponibilidade para preparar a alimentação em casa.

Ainda assim, a orientação profissional segue sendo indispensável para garantir que o animal receba todos os nutrientes necessários de forma equilibrada.

PREVENÇÃO

Além da alimentação adequada, a prevenção das doenças gastrointestinais envolve outros cuidados essenciais, como a vermifugação regular, a higiene do ambiente, o controle da ingestão de alimentos inadequados e o acompanhamento veterinário periódico.

A observação atenta do comportamento e dos sinais clínicos também é fundamental. Alterações nas fezes, perda de apetite, vômitos frequentes e mudanças de comportamento devem ser investigadas o quanto antes.

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