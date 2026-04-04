O número de buracos em Campo Grande tem sido motivo de desespero... Confira na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (3) e domingo (4)

ester figueiredo

04/04/2026 - 00h02
Rubenio Marcelo - poeta de ms

"Contigo caminho, Poesia, no silêncio 
do cântico que me relega ao instante 
do eterno passo vasto de horizontes...”

Felpuda

O número de buracos em Campo Grande tem sido motivo de desespero para a população e, por incrível que pareça, de “orgulho”. Enquanto a prefeitura divulga que foram tapados mais de 112 mil nos três primeiros meses deste ano, como se o serviço fosse algo de extraordinário que exigiu pronta ação de administração ágil, do outro lado, há a certeza de que as pessoas enfrentaram todos os dias muitos riscos, armadilhas e causadores de prejuízos pelas ruas da cidade. Pelos números oficiais, foram tapados 34.854 buracos em janeiro, 38.082 em fevereiro e 39.261 em março (até o dia 28). Ou seja: se foram tapados, é porque existiram e ainda estão por aí.

Escanteio

Nas rodas de conversas políticas, o que se fala é que a prefeita Adriane Lopes (PP) está “desaparecida” e não estaria participando das articulações do grupo político – formado pela federação União Progressista, da qual faz parte, e o PL – que está à frente da formação de alianças. Comentários mais belicosos dizem que o motivo seriam os constantes problemas relacionados à sua administração, que, segundo eles, ainda não deslanchou nesses anos todos, resultando no mau humor de muita gente. E põe gente nisso!

Otimismo

Durante o ato de filiação de novos integrantes ao partido, o presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, deixou a modéstia de lado ao falar sobre a pretensão da sigla na disputa eleitoral deste ano. 

Ele, que é pré-candidato ao Senado, disse que “os nossos objetivos são claros: a reeleição do governador Riedel [PL], a eleição de Flávio [Bolsonaro] para comandar o Brasil, eleger os dois senadores e ampliar bancadas na Câmara, no Senado e na Assembleia de MS”.

Juntos e os sós

A tradicional bancada do “eu sozinho” desapareceu. Da antiga, seus deputados arrumaram casa nova. Rinaldo Modesto deixou o Podemos e foi para o Progressista (PP), enquanto Pedrossian Neto saiu do PSD e está em novo endereço, ou seja, no Republicanos. Paulo Duarte, por sua vez, migrou do PSB para se abrigar no ninho tucano, o PSDB. Uma nova bancada do solitário está surgindo: João Henrique desfiliou-se do PL e mudou-se para o Novo, enquanto Lidio Lopes, que está sem partido, passou a comandar o Avante no Estado.

M

Nos bastidores políticos, fala-se que o PRD, que é um partido de direita, se não lançar candidato, deverá tentar aliança com o grupo formado pela direita e a centro-direita, que apoia a reeleição de Riedel. Nas eleições para prefeito, em 2024, o ex-senador Delcídio disputou a prefeitura de Corumbá, sua terra natal, e ficou em último lugar no embate com outros três candidatos.

Sessentou

Com contagiante descontração, grande emoção e convidados animados que só, o jornalista Jefferson 
de Almeida comemorou sua jornada de seis séculos de vida. Foi no dia 21 de março, na Estância Montana, com tudo que ele tinha direito, registrado pelo Studio Vollkopf.

Aniversariantes

SÁBADO (4)

  • Emilcy Thomé Gomes (Miska),
  • Humberto Augusto Miranda Espíndola, 
  • Rejane Velasco de Souza,
  • Meire Tenuta,
  • Deusdedit Ferreira de Oliveira,
  • Dra. Isolete Lins Campestrini,
  • Jair Ferreira da Costa, 
  • Marina Noeko Mitsuyasu,
  • José Otaviano Tenório,
  • Pedro Paulo Panacoti, 
  • Regiane Cristina Cardoso Chiad,
  • Nelson Yoshikasu Sano,
  • Marlúcia Lopes da Silva Marques,
  • Solindo Medeiros e Silva,
  • Tânia Rita Machado,
  • Cleversson Golin,
  • Rubens Cox de Moura Leite,
  • Estefânia Recalde de Carvalho, 
  • Edilberto Rosário,
  • Mara Lima, 
  • Alessandro Klidzio,
  • Yvie Cesco,
  • José Rodrigues de Faria,
  • Dra. Agatha Christie Fernandes Molinari,
  • Francisco Dall Agnol,
  • Auro da Silva,
  • Rosangela de Lourdes Silva,
  • Luiza Ribeiro Gonçalves, 
  • Isabela Oliva,
  • Roberto de Castro Cunha, 
  • Isabella Machado Pereira,
  • Karla Leticia de Paula Oliveira,
  • Dr. José Francisco Malmann,
  • Adilson Edson Reich,
  • Antonio Agostinho do Nascimento,
  • Thaylise da Cruz Queiroz,
  • Karolinne Sotomayor Azambuja Canazilles,
  • Jackelinne Sotomayor Azambuja,
  • Dra. Vera Helena Bastos Ribas,
  • Zoé Machado Branco de Freitas,
  • Ezaldino Xavier,
  • Ary Teodoro dos Santos,
  • Paulo Henrique Oliveira e Silva,
  • Ailson Garai da Silva,
  • Danielle Ujacov Nogueira,
  • Marisa Marinho Américo dos Reis,
  • Magda Mendes Peron,
  • Hugo Borges Soares Neto,
  • Aluísio Alexandre Benevides,
  • Marlene Vilarinho Albuquerque,
  • Cristiano Figueiró,
  • Andrey Elesbão da Silva,
  • Maria do Carmo Contar,
  • Dr. Edson Setsuo Norito,
  • Márcio José Buffone de Oliveira,
  • Miriam Miyahira,
  • Dra. Lenita Nogueira Osório Araujo,
  • Osnei Okumoto,
  • Adão Gonçalves Amorim,
  • José Roberto do Nascimento,
  • Maria Anete Barros,
  • Zélia Nakazone Teruja,
  • Ingrid Alvarenga Brega,
  • Rafael Nelson Canello,
  • João Augusto Capeletti,
  • Débora Regina Nogueira Perin, 
  • Elizandra Aparecida Cassaro, 
  • Silvana Tapias Nardão Stucchi,
  • Fernando César Vinholi,
  • Fabiana Deco Stevanato,
  • Aline Cristina Padovam da Fonseca.

DOMINGO (5)

  • Dr. Claudinei Jorge Goya,
  • Márcia Carolina Guimarães Desidério, 
  • Carlos Kuntzel, 
  • Antonio Pereira Mendes,
  • Chafic Basmage,
  • Dr. Edson Shigueo Kawanami, 
  • Fumika Yoshizumi Gonda,
  • Zoraide Inacio de Freitas,
  • Helga Maria Lopes de Lima,
  • Maria Candida de Paula Almeida,
  • Onelly Ferraz Peixoto,
  • Satiko Izeki,
  • Iomê Cavalheiro dos Santos, 
  • Mônica Dib Lopes, 
  • Eneida Cavalheiro dos Santos,
  • Nilson Amorim de Paula,
  • Sônia Subtil Bueno de Moura,
  • Paulo Augusto Machado Pereira, 
  • Maria Aparecida Gonçalves Pimentel, 
  • Susana Elisa Moreno,
  • Celso Cortada Cordenonssi,
  • Sigueyo Sato,
  • Paulo César Loureiro Leite, 
  • Mauro Sérgio Morais, Augusto Assis Filho,
  • Gislene Gonçalves Braga da Silva,
  • Dr. Juberty Antonio de Souza, Maria Lourdes Romeiro,
  • Geraldo Gelio Gabinio Leite,
  • Marilia Piovesan Godoy,
  • Rosinha Conceição,
  • Dra. Furtunata Nunes Azevedo,
  • Geraldo Alves Marques,
  • Vicente Lessonier,
  • Wellingtton Franco Barbosa, 
  • Nilma Santana Pereira,
  • Suzana Maria Maia Pinto,
  • Liliana Martins,
  • Benedita Cléia Martins,
  • Ivete Asato,
  • Jaime Azevedo Marques,
  • Ana Cecíia de Freitas Pires Pereira,
  • Dr. Mitikó Kumahara,
  • Renata Santos Vieira,
  • Arlete Nogueira Barbosa,
  • Dercy Lombardi Kassar,
  • Sandra Joaquina de Araújo,
  • Meire Aparecida Lima,
  • Lieni Jacques,
  • Dr. Júlio Donizet Loenert, 
  • João Ferreira Neto,
  • Nelio Eni Engelmann, 
  • Ivone Fonseca e Souza,
  • Dra. Ana Lúcia Lyrio Oliveira,
  • Clara Rahe França, 
  • Geraldo Benevides,
  • Osvaldo Minolu Takigame, 
  • Raimundo Alves Lima,
  • José Domingues,
  • Sebastião Candido Couto,
  • Mauro Márcio Fialho Filho,
  • Newton Santos da Costa,
  • Maria Auxiliadora Pires de Almeida,
  • Paulo Paniago da Silva,
  • Virginia Zampieri West,
  • Diego Lima Caramalac,
  • Tassia Regina Nicaloski, 
  • Yvon Moreira do Egito Neto, 
  • Dr. André Luis Garcia de Freitas, 
  • Flávia Caloni Gomes,
  • Emiliana Barcelos Queiroz,
  • Horencio Serrou Camy Filho,
  • Catia Regina Madella,
  • Cleber Coelho Bianchi,
  • Nisme Salua Abdo,
  • Manoel Capilé Palhano, 
  • Clenio Luiz Parizotto,
  • Rafael Wasnieski,
  • Sônia Maria de Mattos Lovo.
     

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento.

05/04/2026 15h20

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos Foto: Divulgação

Datas como Páscoa e Pessach costumam mobilizar encontros, memórias e expectativas. São momentos em que as famílias se reúnem, retomam tradições e, muitas vezes, tentam reproduzir rituais que atravessam gerações. Mas, em meio à organização, à correria e às exigências do cotidiano, vale uma pergunta: o que, de fato, sustenta esses encontros?

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento. Para as crianças, especialmente, são formas concretas de entender vínculos, história e identidade. Para os adultos, funcionam como pontos de conexão com a própria trajetória e com aquilo que se deseja preservar.

Mas rituais não são, por si só, garantia de conexão. Quando se tornam apenas uma obrigação ou uma repetição automática, podem perder o sentido. Famílias que se encontram, mas não se escutam, que mantêm a tradição, mas não o vínculo, muitas vezes saem desses momentos com a sensação de vazio, apesar de tudo ter acontecido “como deveria”.

Entre tradições e vínculos, existe um espaço que precisa ser construído com presença. Não é sobre fazer tudo perfeito, nem sobre manter todos os costumes intactos. É sobre criar experiências que façam sentido para quem está ali hoje, com suas histórias, seus limites e suas possibilidades.

Em muitas famílias, os rituais também precisam ser reinventados. Mudanças na estrutura familiar, distâncias, perdas e novos arranjos exigem flexibilidade. Sustentar um vínculo, nesses casos, passa menos por repetir o passado e mais por construir novas formas de estar junto.

No fim, o que permanece não é a mesa posta ou o ritual executado corretamente, mas a qualidade do encontro. É o olhar, a escuta, a presença possível. São esses elementos que transformam tradição em memória afetiva.

Mais do que manter rituais, talvez o convite seja dar sentido a eles.

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculosVanessa Abdo - Divulgação

 

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A carta do Carro simboliza a superação de desafios e o domínio sobre sua jornada. É um convite para assumir o controle da sua vida com coragem e determinação. Mantenha o foco e siga em frente, sem hesitar!

05/04/2026 12h00

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente. Foto: Divulgação

A carta de O Carro é um dos arcanos mais poderosos e animadores do Tarô. Ela chega para anunciar vitória, progresso e superação, trazendo consigo a energia de quem assumiu o controle da própria vida e segue em frente com determinação e foco. Se esta carta rege a sua semana, prepare-se: o caminho está aberto e você é quem pilota.

Pegue o Volante da Sua Vida

O Carro convida você a sair do banco do carona e assumir, de forma consciente, o volante da sua jornada. Não é momento de esperar que as coisas se resolvam sozinhas, nem de delegar ao destino aquilo que depende da sua atitude. Existe um chamado claro à ação: ligar o motor, definir a rota e seguir com firmeza em direção ao que faz sentido para você.

Mais do que agir, trata-se de agir com direção. Porque não basta estar em movimento é preciso saber para onde se está indo. O Carro não simboliza pressa, mas propósito. Ele pede decisão, comprometimento e, principalmente, responsabilidade pelas próprias escolhas.

Na ilustração tradicional desta carta, o cocheiro conduz duas esfinges, uma branca e uma preta, representando forças opostas e futuros possíveis. Ele não as controla com rédeas, mas com pura força de vontade e domínio interno. Essa imagem revela uma das maiores lições deste arcano: não é eliminando conflitos que se avança, mas aprendendo a conduzi-los.

Você pode sentir, ao longo da semana, emoções ambíguas, dúvidas ou até impulsos contraditórios. Parte de você pode querer avançar, enquanto outra hesita. O Carro não pede perfeição emocional, pede consciência. É essa integração entre razão e emoção que mantém você no caminho, mesmo quando forças contrárias tentam desviá-la.

O Número 7 e a Energia do Triunfo

O Carro é o sétimo Arcano Maior, e o número 7 carrega um simbolismo profundo. Ele representa a união entre o plano material e o espiritual: o 4, associado à estrutura e à matéria, somado ao 3, ligado à criação e ao divino. Juntos, formam o 7 — número da consciência, da busca interior e da evolução.

É o número de quem não apenas caminha, mas compreende o caminho.

Na mitologia greco-romana, a quadriga — carro puxado por quatro cavalos — era símbolo de conquista e glória, conduzindo deuses e heróis em suas entradas triunfais. O Carro do Tarô carrega essa mesma energia: a vitória que vem após esforço, disciplina e superação.

Mas existe um detalhe importante: o triunfo aqui não é apenas externo. Ele é, acima de tudo, interno. É a vitória sobre a dúvida, sobre o medo, sobre a tendência de desistir no meio do caminho.

O véu estrelado ao fundo da carta nos lembra que existe um plano maior em ação. Algo que orienta, que guia, que sussurra direções, mas que não substitui o seu livre-arbítrio. Você recebe os sinais, mas é você quem decide o movimento.

A Mensagem do Carro para Esta Semana

Esta semana pede ação, mas também pede consciência. É um período em que oportunidades podem surgir, caminhos podem se abrir e decisões precisarão ser tomadas. E, diante disso, a postura que você adota faz toda a diferença.

O Carro não favorece a indecisão. Ele impulsiona quem já entendeu, ainda que minimamente, o que quer e está disposto a caminhar nessa direção.

Se existe algo que você vem adiando, este é o momento de dar o primeiro passo. Não espere o cenário ideal, a certeza absoluta ou a ausência de medo. O movimento, muitas vezes, precede a clareza.

Ao mesmo tempo, é importante manter o foco. Distrações podem surgir, assim como atalhos aparentemente mais fáceis. Mas o Carro ensina: o caminho mais rápido nem sempre é o mais sólido. Persistir na rota escolhida é o que garante consistência nos resultados.

Entre a Luz e a Sombra: O Equilíbrio no Caminho

Um dos maiores aprendizados desta carta está na capacidade de equilibrar forças internas. Luz e sombra, coragem e medo, impulso e cautela, tudo isso faz parte da experiência humana.

O Carro não pede que você ignore suas emoções. Pelo contrário: ele convida você a reconhecê-las, compreendê-las e, então, conduzi-las.

O signo de Câncer, associado a este arcano, reforça essa ideia. Existe aqui uma forte ligação com o mundo emocional, com a sensibilidade e com a intuição. Avançar, sim, mas sem se desconectar de si mesmo.

Gerenciar o que acontece dentro de você é tão importante quanto lidar com o que acontece fora. Porque, no fim das contas, é o seu estado interno que define a forma como você atravessa qualquer situação.

O Carro e o Pós-Páscoa: Movimento Após o Renascimento

Há uma camada ainda mais profunda quando conectamos o Carro ao simbolismo da Páscoa. Se a Páscoa representa a morte simbólica e o renascimento, o Carro representa o que vem depois: o movimento. E não por acaso, sua energia se manifesta justamente na semana que sucede esse momento de renovação.

Renascer não é o fim do processo. É o começo.

Depois de atravessar dores, compreender ciclos e acessar uma nova versão de si mesmo, surge a necessidade de caminhar. De dar forma concreta à transformação interna. De viver, na prática, aquilo que foi ressignificado.

O Carro, portanto, é a libertação que se traduz em atitude. É a consciência que se transforma em escolha.

O Carro no Amor

No campo afetivo, o Carro pede clareza e posicionamento. Não há espaço para jogos, dúvidas constantes ou falta de direção emocional.

Se você está em um relacionamento, este é um momento de alinhar expectativas e avançar juntos. Conversas importantes podem acontecer, e decisões que estavam sendo adiadas tendem a ganhar força.

Se está solteiro, o Carro convida você a agir com mais coragem. Às vezes, o maior obstáculo não está no outro, mas no medo de se expor, de tentar, de se permitir viver algo novo.

O amor, aqui, se constrói com atitude.

O Carro no Trabalho e nas Finanças

No trabalho, a energia é de movimento e progresso. Projetos tendem a ganhar ritmo, decisões precisam ser tomadas e oportunidades podem surgir de forma mais dinâmica.

Mas, junto com isso, vem a necessidade de organização. Avançar sem planejamento pode gerar desgaste. Já a ação consciente potencializa resultados.

Este é um período favorável para assumir protagonismo, mostrar iniciativa e confiar mais na própria capacidade. Se existe uma mudança sendo considerada, o Carro indica que pode ser o momento de agir, desde que haja clareza de direção.

Nas finanças, o foco deve ser estratégia. Resolver pendências, organizar prioridades e agir com disciplina serão atitudes fundamentais para garantir estabilidade e crescimento.

Perguntas para sua Jornada

O Carro também convida à reflexão. Pergunte-se:

Estou realmente no controle da minha vida ou apenas reagindo ao que acontece?

Sei para onde estou indo ou apenas estou em movimento?

O que, dentro de mim, precisa ser alinhado para que eu avance com mais segurança?

Essas perguntas não exigem respostas imediatas, mas abrem caminhos importantes de consciência.

A Mensagem Final

Quando o Carro surge como regente, ele traz um lembrete poderoso: você tem mais controle sobre sua vida do que imagina.

Isso não significa que tudo está sob seu domínio, mas que suas escolhas, sua postura e sua direção fazem toda a diferença.

Esta é uma semana de movimento, de decisão e de avanço. Uma semana para confiar mais em si mesma, ajustar o que for necessário e seguir.

Não espere perfeição. Não espere ausência de medo. Não espere garantias. Apenas comece.

Porque o caminho se revela enquanto você caminha.

E, neste momento, o Carro já está em movimento, esperando apenas que você assuma o volante. Portanto, nunca desista, mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis de serem superados. “A persistência é o caminho do êxito”. (Charles Chaplin).

Uma ótima semana e muita luz,


Ana Cristina

