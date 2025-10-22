O PL e o PP colocaram sebo nas canelas e estão empatados em número de pref... Leia na coluna de hoje

Carlos Heitor Cony - escritor brasileiro
Todo conhecimento humano é relativo. Cada subida prepara a queda proporcional. Cada fossa abre espaço para a altura equivalente. No final da estrada estamos no mesmo ponto de onde saímos, no zero, no nada”.
Felpuda
O PL e o PP colocaram sebo nas canelas e estão empatados em número de prefeitos cooptados para suas fileiras. Os tucanos, que até então estavam quilômetros à frente, agora comem poeira e tudo indica que devem ficar cada vez mais distantes daquela dupla. Correndo à frente dos seus respectivos times, estão, do lado do time Liberal, o ex-governador Azambuja, e do Progressistas, o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina. E o mais interessante é que a corrida pode até ter ares de disputa, mas todos pretendem subir ao pódio dando as mãos uns aos outros, com objetivos comuns. Portanto...
Ampliação
Projeto de lei que eleva de três para sete anos o prazo máximo de internação para o jovem em medida socioeducativa está entre os 15 itens da pauta da Comissão de Direitos Humanos (CDH) de hoje.
Mais
Além de ampliar o período de internação, a proposta aumenta de 21 para 25 anos a idade mínima em que infratores em medida socioeducativa devem ser liberados compulsoriamente pela Justiça.
Farol
Embora, até o momento, somente um nome seja dado como certo para disputar o governo, assim mesmo necessitando passar pela convenção, outros partidos continuam “plantando” indicações, mais para valorizar o passe do que propriamente imbuídos em partir para o confronto. Essa pseudoarticulação verifica-se mais no campo da direita, por parte de descontentes. Já na esquerda, continuam batendo a cabeça.
Ponteiros
Nesta quinta-feira, está prevista reunião do governador Eduardo Riedel e o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, com todo o secretariado. Neste encontro, deverão ser tratadas, entre outras questões, as mudanças em alguns setores da administração, como a saída de alguns secretários, principalmente daqueles que deverão disputar as eleições em 2026, e, ainda, quais seriam os eventuais substitutos.
Flash
O 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, iniciado no dia 20 e que segue até hoje, teve o palco dis-pu-ta-dís-si-mo, durante a abertura do evento, principalmente por parlamentares estaduais e federais em busca de novo mandato, querendo ver e serem vistos. O evento é uma promoção da Assomasul e reúne pelo menos 69 dos 79 prefeitos do Estado.
ANIVERSARIANTES
Lúcio Hisashi Tokikawa
Izadora Marques Pina Bulhões Moreira
Otávio Augusto Trad Martins
Dr. Fábio Fernando Helmer
José Carlos Chinaglia
Gil Marcos Saut
Anézia Higa Avalos
Maria Angelica Leguzamon
Edemir Marques Machado
Leonardo Disconzi Martins
Pedro Zanetti
Vera Jane Tavares Marques
Sérgio Stateri
Nadir Vilela Gaudioso
Marcelo Barbosa Fonseca
Damião Carlos de Andrade
Marcos César Américo dos Reis
Cláudia Márcia Picolli
Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes
Orlando Pimpim Lima
Isabela Queiroz Nunes Coelho
Flávio Esgaib Kayatt
Dr. Geraldo de Carvalho
Guaracy Boschilia
Annete Vargas
Márcio Antônio Portocarrero
André Luciano Prechi
Walkiria Neves
Thiago Oliveira Couto
Mário Soares
Roberson Luiz Moureira
Ramão Mendes
Nercy Soares dos Santos
Eliane Aparecida de Oliveira Sandin
Celina Maura Siufi
Maritônio Barreto de Almeida
Matheus Chaves Neto
Marcos Lírio Zanette
Dilmar da Silva Leite
Paula Helena Gomes Nunes
Adão Rodrigues Antunes
Edson de Souza Braz
Marcos Luiz Sória
João Seda Neto
Tamia Takagi
Ivonete de Oliveira Parron
João Rocha Pinto
Helena Marly Makaron da Fonseca
Vera Ruth Abdo Villalba
Najla Vilacqua
Holney de Oliveira Souza
Luis Felipe Azambuja
Valesca Mangeri Sender Maroni
Carlos Alberto Moura
Hélio Marino Weber
Luis Martins de Assis Filho
Maria Luiza de Moraes
Matheus Macedo Cartapatti
Zuleika Lima Gonçalves
Malvina Vanda Szukala
Wilson Alves Pereira
Maria Helena Domingues
Silvana Mariotti
Dainay Maria Mendonça Gomes
Lidia de Oliveira Ferreira
Fátima Aparecida Paulino
Roberto Teixeira dos Santos
Fernando Bortolotti Gonçalves
Joaquim Gonçalves da Cruz
Florisvaldo Souza Cayres
Eduardo de Paula Mendonça
Carlos José Camilo de Carvalho
Jean Haeffner Machado
Fernanda Gonçalves
José Antonio Cardoso
Juarez Moreira Fernandes Junior
Marco Antonio Stuani
Sérgio Ramires Gimenez
Geraldo Martins Ribeiro
Cláudio Gouvêa Assumpção
Christiane Santander Lopes
Juliana da Silva Alencar
Wilson Porfirio Gime
Karina Ruzzon
Isadora Rocha Zaneti
Cristiano Kurita
Paulo Gonçalves Pinto
José Roberto Feltrim Peres
Diana Stuhler
Edimar Paes da Silva
Mariângela Brandão Vilela
Marlei Rocha de Souza Rees
Rui Antonio Rodrigues de Moraes
Odair Donizete Ribeiro
Patricia Ribeiro Azambuja
Tainá Silva do Espírito Santo
Pedro Rodrigues de Paula
Renato César Bezerra Alves
Thiago Marques Pereira de Rezende
José Carlos Franquelino
Ubirajara de Melo
Maria Rita Garcia Menezes
Mário Henrique Valadares
Vânia Lúcia de Assis
Ana Maria Ribeiro Vargas
José Carlos Mendes Barbosa
Babete Teixeira Nunes
Sílvia Helena de Assis
Nádia de Souza Fonseca
*Colaborou Tatyane Gameiro