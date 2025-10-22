O PL e o PP colocaram sebo nas canelas e estão empatados em número de pref... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

O PL e o PP colocaram sebo nas canelas e estão empatados em número de pref...

Leia a coluna desta quarta-feira (22)

Felpuda

22/10/2025 - 00h01
Carlos Heitor Cony - escritor brasileiro

Todo conhecimento humano é relativo. Cada subida prepara a queda proporcional. Cada fossa abre espaço para a altura equivalente. No final da estrada estamos no mesmo ponto de onde saímos, no zero, no nada”.

Felpuda

O PL e o PP colocaram sebo nas canelas e estão empatados em número de prefeitos cooptados para suas fileiras. Os tucanos, que até então estavam quilômetros à frente, agora comem poeira e tudo indica que devem ficar cada vez mais distantes daquela dupla. Correndo à frente dos seus respectivos times, estão, do lado do time Liberal, o ex-governador Azambuja, e do Progressistas, o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina. E o mais interessante é que a corrida pode até ter ares de disputa, mas todos pretendem subir ao pódio dando as mãos uns aos outros, com objetivos comuns. Portanto...

Ampliação

Projeto de lei que eleva de três para sete anos o prazo máximo de internação para o jovem em medida socioeducativa está entre os 15 itens da pauta da Comissão de Direitos Humanos (CDH) de hoje.

Mais

Além de ampliar o período de internação, a proposta aumenta de 21 para 25 anos a idade mínima em que infratores em medida socioeducativa devem ser liberados compulsoriamente pela Justiça.

Bruno Costa Almeida e Juliana Lima

 

Ricardo Mello, Andrea Falchi e Andreia Menezes

Farol

Embora, até o momento, somente um nome seja dado como certo para disputar o governo, assim mesmo necessitando passar pela convenção, outros partidos continuam “plantando” indicações, mais para valorizar o passe do que propriamente imbuídos em partir para o confronto. Essa pseudoarticulação verifica-se mais no campo da direita, por parte de descontentes. Já na esquerda, continuam batendo a cabeça.

Ponteiros

Nesta quinta-feira, está prevista reunião do governador Eduardo Riedel e o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, com todo o secretariado. Neste encontro, deverão ser tratadas, entre outras questões, as mudanças em alguns setores da administração, como a saída de alguns secretários, principalmente daqueles que deverão disputar as eleições em 2026, e, ainda, quais seriam os eventuais substitutos.

Flash

O 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, iniciado no dia 20 e que segue até hoje, teve o palco dis-pu-ta-dís-si-mo, durante a abertura do evento, principalmente por parlamentares estaduais e federais em busca de novo mandato, querendo ver e serem vistos. O evento é uma promoção da Assomasul e reúne pelo menos 69 dos 79 prefeitos do Estado.

ANIVERSARIANTES

Lúcio Hisashi Tokikawa
Izadora Marques Pina Bulhões Moreira
Otávio Augusto Trad Martins
Dr. Fábio Fernando Helmer
José Carlos Chinaglia
Gil Marcos Saut
Anézia Higa Avalos
Maria Angelica Leguzamon
Edemir Marques Machado
Leonardo Disconzi Martins
Pedro Zanetti
Vera Jane Tavares Marques
Sérgio Stateri
Nadir Vilela Gaudioso
Marcelo Barbosa Fonseca
Damião Carlos de Andrade
Marcos César Américo dos Reis
Cláudia Márcia Picolli
Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes
Orlando Pimpim Lima
Isabela Queiroz Nunes Coelho
Flávio Esgaib Kayatt
Dr. Geraldo de Carvalho
Guaracy Boschilia
Annete Vargas
Márcio Antônio Portocarrero
André Luciano Prechi
Walkiria Neves
Thiago Oliveira Couto
Mário Soares
Roberson Luiz Moureira
Ramão Mendes
Nercy Soares dos Santos
Eliane Aparecida de Oliveira Sandin
Celina Maura Siufi
Maritônio Barreto de Almeida
Matheus Chaves Neto
Marcos Lírio Zanette
Dilmar da Silva Leite
Paula Helena Gomes Nunes
Adão Rodrigues Antunes
Edson de Souza Braz
Marcos Luiz Sória
João Seda Neto
Tamia Takagi
Ivonete de Oliveira Parron
João Rocha Pinto
Helena Marly Makaron da Fonseca
Vera Ruth Abdo Villalba
Najla Vilacqua
Holney de Oliveira Souza
Luis Felipe Azambuja
Valesca Mangeri Sender Maroni
Carlos Alberto Moura
Hélio Marino Weber
Luis Martins de Assis Filho
Maria Luiza de Moraes
Matheus Macedo Cartapatti
Zuleika Lima Gonçalves
Malvina Vanda Szukala
Wilson Alves Pereira
Maria Helena Domingues
Silvana Mariotti
Dainay Maria Mendonça Gomes
Lidia de Oliveira Ferreira
Fátima Aparecida Paulino
Roberto Teixeira dos Santos
Fernando Bortolotti Gonçalves
Joaquim Gonçalves da Cruz
Florisvaldo Souza Cayres
Eduardo de Paula Mendonça
Carlos José Camilo de Carvalho
Jean Haeffner Machado
Fernanda Gonçalves
José Antonio Cardoso
Juarez Moreira Fernandes Junior
Marco Antonio Stuani
Sérgio Ramires Gimenez
Geraldo Martins Ribeiro
Cláudio Gouvêa Assumpção
Christiane Santander Lopes
Juliana da Silva Alencar
Wilson Porfirio Gime
Karina Ruzzon
Isadora Rocha Zaneti
Cristiano Kurita
Paulo Gonçalves Pinto
José Roberto Feltrim Peres
Diana Stuhler
Edimar Paes da Silva
Mariângela Brandão Vilela
Marlei Rocha de Souza Rees
Rui Antonio Rodrigues de Moraes
Odair Donizete Ribeiro
Patricia Ribeiro Azambuja
Tainá Silva do Espírito Santo
Pedro Rodrigues de Paula
Renato César Bezerra Alves
Thiago Marques Pereira de Rezende
José Carlos Franquelino
Ubirajara de Melo
Maria Rita Garcia Menezes
Mário Henrique Valadares
Vânia Lúcia de Assis
Ana Maria Ribeiro Vargas
José Carlos Mendes Barbosa
Babete Teixeira Nunes
Sílvia Helena de Assis
Nádia de Souza Fonseca

*Colaborou Tatyane Gameiro

PANTANAL NA COP 30

Artistas se juntam para incluir Pantanal em pautas da COP 30

Em defesa da preservação do bioma sul-mato-grossense, Lenine, Ney Matogrosso e DJ Eric Terena farão show beneficente durante a COP 30, em Belém

20/10/2025 10h10

Compartilhar
Ney Matogrosso e Lenine farão show beneficente para promover campanha de inclusão do Pantanal nas pautas da COP 30, vídeo da campanha sai hoje

Ney Matogrosso e Lenine farão show beneficente para promover campanha de inclusão do Pantanal nas pautas da COP 30, vídeo da campanha sai hoje Foto / Montagem

Continue Lendo...

Vídeo de Lançamento da campanha para incluir o Pantanal nas pautas da COP 30 será divulgado nesta segunda-feira (20). Artistas como Ney Matogrosso e Lenine serão atrações principais de shows beneficentes que acontecerão durante o evento, nos dias 13 e 21 de novembro para promover a ação.

Realizada pelo Instituto SOS Pantanal, em parceria com as organizações Documenta Pantanal e Environmental Justice Foundation, a ação busca chamar atenção para a maior planície alagável. Com o objetivo de incluir sua preservação e conservação dentre as pautas que serão discutidas na 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.

Com capacidade para 900 pessoas, os shows dos artistas que toparam entrar na luta pela causa acontecerão no Theatro da Paz, em Belém. O lugar reconhecido pela acústica impecável e arquitetura histórica promete grande momento durante o evento, principalmente pela causa que está promovendo.

Toda a arrecadação do dinheiro dos ingressos será destinada ao Instituto SOS Pantanal, que investirá na conservação e restauração do bioma. Os principais focos de atuação do Instituto são: Governança e Segurança Hídrica; Conservação e Restauração do Pantanal; Prevenção e combate a incêndios florestais.

Para celebrar as brasilidades, Ney Matogrosso sobe ao palco do Theatro da Paz no dia 13 de novembro, a partir das 21h, três dias após o início da Conferência que se inicia no dia 10. Acompanhado do pianista Leandro Braga, o espetáculo manterá uma apresentação mais intimista nomeada “Ney Matogrosso Voz & Piano”.

No dia 21, encerramento da COP 30, o show ficará por conta do cantor Lenine. O artista ganhador de 6 grammys latinos é ativista das causas ambientais e expressa isso em sua atuação. Unindo música popular, consciência socioambiental e experimentações sonoras, o recital também manterá a característica intimista do primeiro show e será “Voz e Violão”, a partir das 21h.

Além disso, Lenine contará para a abertura do seu show o DJ Eric Terena. Unindo a música eletrônica e cantos tradicionais, o jovem artista vem se destacando e é símbolo da resistência e da vitalidade da cultura indígena no Brasil contemporâneo.

O Instituto Pantanal, responsável principal pela campanha, atua há 16 anos na proteção e defesa do bioma, dialogando com diversos setores da sociedade civil e poder público para que a conservação do Pantanal seja efetiva.
 

SAÚDE

Saiba como se organizar para dormir melhor e ter uma boa saúde cerebral

O sono de qualidade é um dos principais pilares de uma boa saúde cerebral e a falta dele prejudica em vários níveis o funcionamento cerebral; saiba como se organizar para ter melhores noites de descanso

20/10/2025 09h30

Compartilhar
Responsável por eliminar substâncias que danificam os neurônios quando acumuladas, processo vital para manter a integridade das conexões sinápticas e o bom desempenho cognitivo

Responsável por eliminar substâncias que danificam os neurônios quando acumuladas, processo vital para manter a integridade das conexões sinápticas e o bom desempenho cognitivo Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Dormir bem é muito mais do que descansar o corpo, é dar ao cérebro a oportunidade de se reorganizar, reparar conexões e consolidar memórias. De acordo com o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, noites maldormidas têm um custo alto para a mente.

“A privação de sono acelera processos neurodegenerativos, reduz a capacidade cognitiva e, com o tempo, pode levar o cérebro a envelhecer de forma precoce. Durante o sono, principalmente nas fases profundas, o cérebro realiza funções essenciais para a regeneração celular e a limpeza de resíduos tóxicos, como a beta-amiloide, proteína associada ao desenvolvimento do Alzheimer”, diz o PhD em Neurociências.

“É durante o sono que o cérebro ativa o sistema glinfático, responsável por eliminar substâncias que, se acumuladas, danificam os neurônios”, explica o neurocientista. Esse processo, segundo ele, é vital para manter a integridade das conexões sinápticas e o bom desempenho cognitivo.

“Quando há privação ou fragmentação do sono, esse sistema de ‘limpeza’ não funciona adequadamente, o que pode gerar inflamação cerebral crônica e comprometer o metabolismo neuronal”, explica Agrela.

ENVELHECIMENTO PRECOCE

Pesquisas recentes em neurociência mostram que dormir menos de seis horas por noite de forma recorrente está associado à redução do volume cerebral em áreas como o hipocampo, responsável pela memória e a aprendizagem, e o córtex pré-frontal, envolvido na tomada de decisões e no controle emocional.

Dr. Fabiano explica que essa perda estrutural é comparável ao envelhecimento natural acelerado.

“A privação de sono prolongada reduz a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar, aprender e se recuperar de lesões. Além disso, a falta de sono afeta a produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina e acetilcolina, fundamentais para o equilíbrio emocional e o foco”, afirma.

O CÉREBRO E O CORPO

Os efeitos da privação de sono não se limitam ao sistema nervoso. Dormir pouco aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e depressão, condições que também estão associadas ao envelhecimento precoce do organismo.

“O sono regula o metabolismo, a pressão arterial e os hormônios do estresse. Quando o corpo não entra em repouso adequado, o sistema nervoso simpático fica constantemente ativado, como se estivéssemos em alerta. Isso desgasta o organismo, e o cérebro paga o preço”, ressalta dr. Fabiano.

LONGEVIDADE CEREBRAL

Para o neurocientista, cuidar do sono é investir na longevidade cognitiva. Ele destaca que dormir bem não é um luxo, mas uma necessidade biológica. “O sono é o principal aliado da neuroproteção.

Sem ele, o cérebro envelhece antes do tempo, perdendo sua capacidade de se regenerar e de aprender. Dormir é, literalmente, uma forma de manter a juventude do cérebro”, reforça o especialista.

COMO DORMIR MELHOR

Higiene do sono é um termo que agrupa comportamentos e rotinas que estão diretamente relacionados ao momento do sono e que ajudam o indivíduo a dormir bem e ininterruptamente.

Inclui desde praticar hábitos saudáveis diurnos até organizar um ambiente propício para a hora do descanso. Confira, a seguir, 10 dicas que tornarão o seu descanso mais saudável e confortável.

DE OLHO NA HORA

Estabeleça horários para dormir e acordar. A primeira dica para ter um sono tranquilo e ininterrupto todas as noites é ser consistente com seus horários. O ideal é tentar ir dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias, incluindo os fins de semana.

Dessa forma, o seu cérebro e o seu corpo conseguem entender a rotina e a necessidade do descanso naquele período, tornando o momento do sono mais natural e proveitoso. Porém, se os seus horários são muito inconstantes, não tente modificá-los de uma só vez. Faça pequenos ajustes, de uma hora a duas horas, até se acostumar com a nova rotina.

PRIORIZE O SONO

A princípio, escolher ter um tempo menor de sono para trabalhar, estudar ou ir a um compromisso social é algo natural e que acontece ocasionalmente com todo mundo. Mas nunca se esqueça de que o sono deve ser uma prioridade no dia a dia. Quanto mais você bagunçar seus horários de descanso, mais difícil pode ser ter um sono de qualidade.

ROTINA

Você sabia que a forma como você se prepara para dormir também pode determinar a facilidade em adormecer? Seguir as mesmas etapas todas as noites, por mais simples que sejam, como colocar o pijama e escovar os dentes, reforçam para a sua mente que é hora de dormir.

Para te ajudar a descansar, você também pode adicionar algumas técnicas de relaxamento antes do horário de se deitar, como meditação, ouvir músicas suaves, um alongamento leve ou ler um livro.

DE DIA, NÃO

As crianças menores de cinco anos precisam de uma soneca diurna em sua rotina. Já para os adultos ela acaba se tornando desnecessária e pode atrapalhar o sono noturno. Assim, a exceção só é válida em dias que você estiver precisando muito repor as energias. Porém, evite uma duração superior a 30 minutos e prefira cochilar no início da tarde.

O AMBIENTE

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o ambiente do quarto precisa ser adequado para a promoção do sono. Portanto, é importante ter um colchão, travesseiros e roupas de cama confortáveis, pouca ou nenhuma iluminação, desligar os aparelhos que possam causar ruídos e ajustar a temperatura de forma agradável. Velas ou aromatizantes com cheiros leves também podem ajudar a induzir o relaxamento.

TRANQUILIDADE

Antes de se deitar, procure antecipar e impedir situações que possam atrapalhar seu descanso, até mesmo outras pessoas. Converse com quem mora com você para diminuir os ruídos após certo horário. Caso os barulhos sejam externos e incontroláveis, você pode optar pelo uso de tampões de ouvido.

Além disso, para quem se incomoda muito com a luminosidade, vale adequar suas cortinas para umas mais pesadas ou usar uma máscara para os olhos.

ALIMENTAÇÃO

É importante encontrar um horário adequado para o jantar que não seja muito próximo da hora de se deitar e dar preferência aos alimentos mais leves neste período, evitando, assim, possíveis indisposições.

Ademais, os especialistas recomendam que não sejam consumidos à noite os alimentos que são estimulantes por conterem cafeína, como café, chá preto, chá verde, chocolate e refrigerante.

HÁBITOS SAUDÁVEIS

Quando falamos de incorporar bons hábitos no seu dia a dia para que seu organismo fique mais equilibrado, não são só aqueles que se relacionam com a hora de dormir. Pelo contrário, a adoção de uma rotina geral mais saudável e algumas atividades diurnas podem apoiar seu ritmo circadiano e diminuir as chances de um sono fragmentado.

Assim, para dormir bem, procure se expor à luz do sol todos os dias pela manhã, evite fumar cigarro, pois a nicotina é um estimulante, e reduza o consumo de álcool, conhecido por bagunçar sua sensação de sono. E não se esqueça de praticar atividades físicas regularmente.

Além de todos os benefícios para o corpo e a mente, os exercícios lhe deixam mais cansado e o sono acaba se tornando mais natural.

NADA DE ELETRÔNICOS

Estudos já comprovaram que a luz azul produzida pelos dispositivos eletrônicos, como celular, tablet, televisão e computador, pode interferir nos processos naturais da promoção do sono, estimulando o cérebro a ficar desperto.

A recomendação é se desligar do mundo digital de 30 a 60 minutos antes de dormir e, quando precisar utilizar os aparelhos à noite, ajustar as configurações que reduzem ou filtram a luz das telas.

CAMA É PARA DORMIR

De acordo com a Sociedade Brasileira de Psicologia, restringir o uso da sua cama apenas para o descanso – e, naturalmente, para as relações íntimas – ajuda a construir a ligação em sua mente entre o local e o ato de dormir.

Portanto, tente não praticar outras atividades deitado, mesmo assistir a um filme, pois isso provoca a excitação cognitiva e fisiológica e lhe afasta do estado de pré-sono.

