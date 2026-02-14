O PT anda acumulando sonoros "nãos" em sua tentativa de conseguir candidato...Leia na coluna de hoje

Henrique de Medeiros - poeta de MS
"Quando janelas abrem-se para dentro, originamos paisagens dentro de nós mesmos. Às vezes encontramos áridas paisagens, oásis longínquos e açudes amiúdes”.
Felpuda
O PT anda acumulando sonoros “nãos” em sua tentativa de conseguir um candidato para fazer “dobradinha” com Vander Loubet na disputa das duas vagas ao Senado. Primeiro tentou atrair o senador Nelson Trad Filho, mas o parlamentar nem pestanejou em dizer não. Na sequência, quiseram contar com a senadora Soraya Thronicke para essa empreitada. Mais uma vez, os petistas teriam percebido que tudo ficou no campo do “se”. Fala-se até que o jeito será buscar solução caseira. Afinal, o tic-tac está ecoando que só.
A matemática das abelhas é um dos fenômenos mais fascinantes da natureza selvagem, revelando como pequenos insetos aplicam conceitos geométricos complexos sem nunca terem frequentado uma sala de aula. Esse processo instintivo permite que elas otimizem o espaço interno da colmeia de maneira magistral, garantindo que o armazenamento de mel ocorra com o menor gasto possível de cera e máxima resistência estrutural.
Essa escolha geométrica não é aleatória, pois o hexágono é a forma que melhor preenche um plano sem deixar espaços vazios no processo. A construção começa com a secreção de escamas de cera que são moldadas pelas mandíbulas das operárias de forma rítmica.
Subsequentemente, o calor gerado pelo esforço coletivo amolece o material, facilitando a moldagem perfeita das paredes laterais das células agora moles. A organização espacial permite ventilação superior dentro da estrutura, essencial para evaporar a água do néctar. Desse modo, a colmeia se torna ambiente seguro e em harmonia para toda a colônia.
Na real
A absoluta falta de experiência em gerir recursos públicos é o principal entrave na pretensão de alguns políticos que desejam disputar o governo do Estado. Só “querer fazer o melhor” não basta e discursos recheados de “boas intenções” não são credenciais para ninguém assumir cargo tão importante. Afinal, o ditado popular ensina que “De boas intenções, o inferno está cheio”.
Com regras
Bonito passou a ser a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a contar com uma legislação específica para regulamentar bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, estabelecendo normas voltadas à organização do espaço urbano e à segurança dos usuários. O decreto define regras para a circulação desses veículos em vias públicas, incluindo a obrigatoriedade de cadastro municipal, critérios de segurança e responsabilidades.
Pode ser...
O Senado vai analisar um projeto de lei que propõe o licenciamento compulsório (suspensão temporária de patentes por interesse público) do medicamento tirzepatida, conhecido como Mounjaro. A proposta também prevê a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso pelo SUS.
