diálogo

O PT anda acumulando sonoros "nãos" em sua tentativa de conseguir candidato...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (14) e domingo (15)

Ester Figueiredo

14/02/2026 - 00h01
Henrique de Medeiros - poeta de MS

"Quando janelas abrem-se para dentro, originamos paisagens dentro de nós mesmos. Às vezes encontramos áridas paisagens, oásis longínquos e açudes amiúdes”.

Felpuda

O PT anda acumulando sonoros “nãos” em sua tentativa de conseguir um candidato para fazer “dobradinha” com Vander Loubet na disputa das duas vagas ao Senado. Primeiro tentou atrair o senador Nelson Trad Filho, mas o parlamentar nem pestanejou em dizer não. Na sequência, quiseram contar com a senadora Soraya Thronicke para essa empreitada. Mais uma vez, os petistas teriam percebido que tudo ficou no campo do “se”. Fala-se até que o jeito será buscar solução caseira. Afinal, o tic-tac está ecoando que só.

A matemática das abelhas é um dos fenômenos mais fascinantes da natureza selvagem, revelando como pequenos insetos aplicam conceitos geométricos complexos sem nunca terem frequentado uma sala de aula. Esse processo instintivo permite que elas otimizem o espaço interno da colmeia de maneira magistral, garantindo que o armazenamento de mel ocorra com o menor gasto possível de cera e máxima resistência estrutural.

Essa escolha geométrica não é aleatória, pois o hexágono é a forma que melhor preenche um plano sem deixar espaços vazios no processo. A construção começa com a secreção de escamas de cera que são moldadas pelas mandíbulas das operárias de forma rítmica.

Subsequentemente, o calor gerado pelo esforço coletivo amolece o material, facilitando a moldagem perfeita das paredes laterais das células agora moles. A organização espacial permite ventilação superior dentro da estrutura, essencial para evaporar a água do néctar. Desse modo, a colmeia se torna ambiente seguro e em harmonia para toda a colônia.

Dr. Fernando Cury e Dra. Hanna MosciaroDr. Fernando Cury e Dra. Hanna Mosciaro
Fátima ScarpaFátima Scarpa

Na real

A absoluta falta de experiência em gerir recursos públicos é o principal entrave na pretensão de alguns políticos que desejam disputar o governo do Estado. Só “querer fazer o melhor” não basta e discursos recheados de “boas intenções” não são credenciais para ninguém assumir cargo tão importante. Afinal, o ditado popular ensina que “De boas intenções, o inferno está cheio”.

Com regras

Bonito passou a ser a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a contar com uma legislação específica para regulamentar bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, estabelecendo normas voltadas à organização do espaço urbano e à segurança dos usuários. O decreto define regras para a circulação desses veículos em vias públicas, incluindo a obrigatoriedade de cadastro municipal, critérios de segurança e responsabilidades.

Pode ser...

O Senado vai analisar um projeto de lei que propõe o licenciamento compulsório (suspensão temporária de patentes por interesse público) do medicamento tirzepatida, conhecido como Mounjaro. A proposta também prevê a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso pelo SUS.

Aniversariantes

SÁBADO (14)

  • Dr. Abrão Razuk,
  • Sabrina Sales Basilio de Assis,
  • Marly Corrêa Coelho,
  • Dr. Leandro Mazina Martins,
  • João Perez Soler,
  • Luciano Maruyama,
  • Joaquim da Silva Santos,
  • Gerson da Silva,
  • Ely Salina Romeiro,
  • Laucídio de Castro Ribeiro,
  • Dr. Marcos Gabriel do Lago Prieto,
  • Leonardo Toledo Possik,
  • Maria Silvia Albuquerque Santana,
  • Tânia Maria Zanatto,
  • Ormes Ferreira Barbosa,
  • Natasha Camargo Henne Ynouye,
  • Tatiana Albuquerque Corrêa Kesrouani,
  • Romeu Barbosa de Souza,
  • Cynthia Lima Raslan,
  • Almir Silva Paixão,
  • Ana Luisa Corrêa da Costa Dias Esteves,
  • Laudelino Limberger,
  • Dalgomir Buraqui,
  • Maria Inêz Pereira de Freitas ,
  • Paschoal Camacan Rizzo,
  • Zeca Vendramini Gameiro,
  • Dr. José Kimei Tobaru,
  • Camila Sartori Dib,
  • Dr. Celso Garicoi Pedraza,
  • Rosângela Queiroz,
  • Elvira Valentina Calhão e Silva,
  • Darci de Souza Almeida,
  • Antonio Carlos da Silva,
  • Alinne Teodoro dos Santos,
  • Tânia Rosa Lopes Teodoro,
  • Marisa Ocampos,
  • Jaime Moses,
  • Newton dos Santos Garcia,
  • Diva Barbosa,
  • Raul Pithan,
  • Elizete Vizarro Leite,
  • Douglas Michelan,
  • João Cardoso da Silva,
  • Eliane de Castro Morbi,
  • Maria Thereza Milan Ferreira,
  • Fátima Correia Loureiro,
  • Samuel Paiva de Figueiredo,
  • Luiza Aparecida de Lima Takozono,
  • Almerinda Feitosa,
  • Cristiane Bello,
  • Cecília Kimiko Miayshita,
  • Sérgio Perin,
  • Valdir Soria Villa Nova,
  • Sidney Bichofe,
  • Walter Carneiro,
  • Maria Lizete Barreto de Menezes Brito,
  • Etienete Maria Maiolino Volpe,
  • Pedro Alves Theodoro,
  • Thiago de Oliveira Carvalho,
  • Valdir Negri,
  • Pedro Vidal Cabreira,
  • Ubirajara Roehr Júnior,
  • Vander Gleison Rabelo,
  • Gil Amaral,
  • Jucimar Ferreira de Oliveira,
  • Demilson Gomes Trindade,
  • Cátia Aparecida Vicentini,
  • Aparicio Barbosa Tavares,
  • Gilmayron Amaral da Silva,
  • Taicy Teixeira Cabral,
  • Elizabeth Oshiro,
  • Salvador de Barros Neto,
  • Ludmila Rodrigues de Almeida,
  • Diego Souto Machado Rios,
  • Tatiane Icassati da Silva,
  • Luiz Carlos de Castro Pinto,
  • Sebastião Renato da Costa Oliveira,
  • Sérgio Chibeni Yarid,
  • Ricardo Yoshisumi,
  • Cecília da Silva Pavão,
  • Manoel Oliva Junior.

DOMINGO (15)

  • Pedro Elias Filho,
  • Marcio Fernandes,
  • Patrícia Sacco,
  • Juliana Nunes Matos Ayres,
  • Mariza Haddad,
  • Jorge Almoas,
  • Eliseu Franco,
  • Ari Jorge de Oliveira,
  • Ivo Jardim de Carvalho,
  • Fernando dos Anjos,
  • Vilma Leda de Salvi Moreira,
  • Tânia Aparecida Jardim,
  • Suely Nascimento dos Santos,
  • Raul Rodrigues da Rosa,
  • Altinor Batista de Souza,
  • Letícia Pinho,
  • Ademilson José de Maria,
  • Luiz Augusto Peters Garcia,
  • Marli da Silveira,
  • Paulo Sérgio Ribas,
  • Ademar Domingues da Silva,
  • Sauro Antonio Menta,
  • Taisa Ignês Trento,
  • Rosana de Fátima Rocha de Oliveira,
  • Ilair Vicente Baseggio,
  • Núbia Pedroso Lamberti,
  • Fernanda Mascarenhas Scardini,
  • Fernanda Arakaki Ayres Melke,
  • Edilson Luiz Pereira,
  • Shirley Neves Braga,
  • Silvia Regina de Mattos Nascimento,
  • Ney Marques Borba,
  • Manoel Joaquim Cardoso,
  • Sônia Maria Pires Pereira,
  • Rodrigo Bordim de Souza,
  • Alcíon Pereira Barbosa,
  • Josedek Oliveira Gonçalves,
  • Edson Pinto da Silva,
  • Geraldo Augusto Delmond,
  • Rhayane Paes de Oliveira,
  • Flávia Saffe de Souza Guasso,
  • Lourimar Vilarinho Albuquerque,
  • Acir Murad,
  • Paulo de Moraes,
  • Luiz Antônio Moreira da Costa,
  • Lucy Benigna dos Santos,
  • Dr. Ademar Ale,
  • Tonit Machado de Oliveira,
  • Selma Lima da Silva,
  • Emerson Santiani,
  • Dorival Alcozas,
  • Eraídes Ribeiro do Prado,
  • Marcos Antonio Rodrigues,
  • Walter Carbonaro,
  • Nelson Borges de Barros Neto,
  • Caroline Ducci,
  • Maria Aparecida Vila,
  • Patricia Henriette Forni
  • Donzelli Bulcão de Lima,
  • Ivanildo Soares Vieira,
  • Maria Genoveva Correia,
  • Gabriel Kabad Bittencourt,
  • Jacirene Filomena Lopes da Conceição,
  • Cristiana de Souza Briltes Tomaz,
  • Maria Stella Martins Roas,
  • Lindalva Silva de Souza Oliveira,
  • Newton de Barros,
  • Danila Ayla Ferreira da Silva,
  • Cícero Ávila de Lima,
  • Antônio Ogido,
  • Lucelaine Nogueira Ribeiro,
  • Josué Bernardino dos Santos,
  • Ênio Alves Gomes,
  • Sueli Erminia Belão Portilho,
  • Ligia Aparecida Rocha,
  • Sueli Soloaga,
  • Antônio Seitoku Goya,
  • Luciano Souza Zanella.

CARNAVAL

Chuva não impede foliões de aproveitarem show de Valesca Popozuda no Farofolia

Mesmo com céu nublado na Capital, os carnavalescos chegaram cedo para curtir cada instante e garantir um bom lugar na frente do palco

13/02/2026 19h30

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A sexta-feira (13) de Carnaval, em Campo Grande, recebe a funkeira Valesca Popozuda, dona do famoso hit "Beijinho no ombro". O show no bloco Farofolia será no palco instalado na rua Doutor Temístocles, entre a 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária. Mesmo com a possibilidade de chuva, o público aguarda ansiosamente pela cantora carioca e não pretendem abandonar o evento se a água começar a cair.

As amigas Giovanna, Ana Carolina e Beatriz estão ansiosas para o show de Valesca Popozuda e são fãs da artista.  Elas já participaram de outros carnavais de Campo Grande e acharam divertidos.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Beatriz, Ana Carolina e Giovanna / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As três planejam comparecer a todos os dias do carnaval, usando fantasias diferentes a cada dia. Hoje, foram vestidas de Skol Beats. Amanhã irão de Smurfs, pintando-se de azul. No domingo, uma vai de Mulher Gato, a outra de Batman e a terceira de Robin. Em outro dia, vão fantasiadas de Alvin e os Esquilos.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Dj Gustavo Freitas no Farofolia/ Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Já o DJ Gustavo Freitas está escalado para tocar no Farofolia. Ele fez questão de chegar mais cedo ao evento para ouvir as músicas e evitar repetições, para poder se preparar melhor antes de subir ao palco.

Sua expectativa para o Carnaval de Campo Grande é curtir muito, mas também trabalhar intensamente, já que, como DJ, terá compromisso todos os dias do Carnaval.

"Como eu sou DJ, então acabo trabalhando todos os dias. Mas o ideal é tirar o tempo para curtir, porque gosto muito do Carnaval".

Este é o terceiro ano consecutivo que Gustavo trabalha no Carnaval de Campo Grande. Apesar de tocar um pouco de cada estilo musical, o DJ focou recentemente no funk, além de apreciar a "brasilidade" e o pop.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Mateus, Lucas e Alisson se inspiraram no filme Conclave / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Alisson, Mateus e Lucas foram vestidos de bispos, baseado no filme "Conclave", vencedor do Oscar na categoria de "melhor roteiro adaptado".

Compromissados em curtir o Carnaval, os amigos já chegaram com seu cooler recheado de cerveja para curtir a noite toda e não pretendem abandonar as celebrações se chover, "pode cair o mundo, mas vamos continuar aqui", disse Alisson.

Carna Valesca

Valesca Popozuda abre carnaval com bloco Farofolia em Campo Grande

A funkeira carioca embala, nesta sexta-feira (13), o bloco Farofolia com hits e novos sucessos

13/02/2026 12h50

Reprodução Redes Sociais

O Carnaval em Campo Grande inicia nesta sexta-feira (13), com o bloco Farofolia. A escolhida para comandar a folia é a funkeira Valesca Popozuda, que não deixou nem a chuva tirar a animação. O show começa a partir das 16h, na Rua Doutor Temístocles, entre as Ruas 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária.

Por meio das redes sociais, no Instagram, Valesca publicou nos stories a chegada à Cidade Morena, com a mensagem: “Não há chuva que apague o fogo que estou hoje!! Cheguei”.

A funkeira, que tem 26 anos de carreira, iniciou em Irajá (RJ), no grupo Gaiola das Popozudas, que chamou a atenção do país nos anos 2000.

A precursora do funk, em 2010, seguiu carreira solo e lançou hits marcantes, como “Late mais alto que daqui eu não te escuto” e “Agora eu sou solteira”, ainda no período em que integrava a Gaiola das Popozudas, grupo criado por ela.

 

 

 

Na carreira solo, o hit “Beijinho no Ombro” alcançou públicos de diferentes segmentos. Carinhosamente tratada como rainha no X (antigo Twitter), ela vai embalar a folia do maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul.

“Nossa ideia foi conectar o funk do Rio de Janeiro às expressões carnavalescas do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Em ano de Copa do Mundo, o encontro entre Carnaval, música popular e identidade nacional ganha ainda mais potência simbólica”, afirma o produtor Thallyson Perez.

 

Funk no Carnaval

No Carnaval 2025, o bloco Farafolia trouxe a pioneira da cena do funk carioca Tati Quebra Barraco que colocou todo mundo na pista e mesmo os que não sabiam se atiraram aos hits.

Criado em 2019, o bloco é resultado da união de outros da comunidade LGBTQIA+ local, tendo como objetivo celebrar a diversidade e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os foliões.

Estrutura

A abertura oficial será na Esplanada Ferroviária, tradicional palco dos blocos de rua da Capital. A expectativa é atrair 130 mil foliões por dia e outros 20 mil, nos dois dias de desfile das escolas de samba, na Praça do Papa.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Valdir Gomes, ressaltou que a estrutura foi planejada para receber o público com segurança, oferecendo todas as condições necessárias para aproveitar a programação do carnaval.

“Está tudo organizado e a expectativa é muito grande. Será um Carnaval seguro, alegre e ainda melhor que o do ano passado. Reforçamos a estrutura, com mais arquibancadas cobertas e espaço para cadeirantes e idosos, e trabalhamos junto às forças de segurança para garantir tranquilidade. A Liga tem sido parceira e esperamos um grande público para celebrar com a gente”, frisou Valdir Gomes.

Foram disponibilizados mais de 100 banheiros químicos. Equipes da prefeitura terão reforço após os eventos, garantindo a limpeza, e grades para interdições viárias estão sendo instaladas sob coordenação da Agetran.

O município antecipou a organização, iniciando o credenciamento de vendedores ambulantes, além do planejamento de segurança, trânsito e atendimento em saúde nos dois pontos, com equipes de urgência das 17h à meia-noite, nos dias de programação.

A segurança ficará por conta de 180 agentes da Polícia Militar por noite, com presença da Cavalaria e do Batalhão de Choque. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) contará com 300 agentes, 22 viaturas, 10 motos e um micro-ônibus com base móvel.

A orientação é que os foliões aproveitem a programação com responsabilidade e atenção às recomendações dos órgãos de segurança.

