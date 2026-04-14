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Odontofobia

Ansiedade e fobias impedem consultas regulares ao dentista e podem agravar problemas

Ansiedade e fobias impedem consultas regulares no dentista e contribuem para agravamento de problemas bucais, mas técnicas de sedação ajudam a tornar o atendimento mais seguro e confortável

Mariana Piell

Mariana Piell

14/04/2026 - 09h00
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O som do motor, o cheiro característico do consultório e a lembrança de experiências desconfortáveis ainda são gatilhos suficientes para afastar milhões de pessoas do dentista.

Para muitos, o que começa como um receio pontual evolui para quadros mais complexos de ansiedade odontológica e, em casos extremos, para a chamada odontofobia – um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e indicado na Classificação Internacional de Doenças da 10ª edição (CID-10) como uma fobia específica.

Esse medo não é apenas psicológico: ele se manifesta fisicamente. Taquicardia, sudorese, tremores, sensação de pânico, vontade de chorar e pensamentos acelerados estão entre os sintomas relatados por pacientes.

Diante desse cenário, não é incomum que consultas sejam adiadas por meses ou até anos – mesmo quando há dor ou necessidade evidente de tratamento.

Os números reforçam a dimensão do problema. Um levantamento da Oral Health Foundation, no Reino Unido, aponta que 36% das pessoas evitam o dentista por medo. 

No Brasil, dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) indicam que cerca de 15% da população apresenta ansiedade odontológica, enquanto aproximadamente 2% sofre com odontofobia.

Na prática, isso significa que uma parcela significativa da população mantém distância dos consultórios, o que impacta diretamente a saúde bucal.

MEDO QUE PARALISA

Na rotina clínica, o cirurgião-dentista Oscar Peixoto Ennes observa esse comportamento com frequência. Segundo ele, mesmo com os avanços tecnológicos e técnicas modernas menos invasivas, o medo ainda é um dos principais fatores que afastam pacientes.

“Muitos evitam o tratamento por receio da dor, ansiedade ou insegurança em relação aos procedimentos. Isso pode estar ligado ao desconhecimento sobre o que será feito, ao medo do pós-operatório e até ao perfil mais ansioso da sociedade atual”, explica.

O problema é que adiar consultas pode transformar situações simples em quadros mais complexos. Doenças como cáries e inflamações gengivais têm origem bacteriana e podem evoluir rapidamente quando não tratadas.

O resultado são intervenções mais longas, invasivas e, muitas vezes, mais desconfortáveis, o que acaba reforçando o ciclo de medo.

A recomendação dos especialistas é de que quanto mais cedo o problema for identificado, mais simples tende a ser o tratamento. Consultas regulares não apenas previnem complicações, como também ajudam o paciente a criar uma relação mais tranquila com o ambiente odontológico.

SEDAÇÃO COMO ALTERNATIVA

 A sedação ambulatorial é uma técnica que permite que os procedimentos sejam realizados com mais conforto, reduzindo significativamente o estresse durante o atendimento - Foto: Freeik

Diante desse cenário, a sedação ambulatorial tem ganhado espaço como uma solução eficaz para pacientes que apresentam medo ou ansiedade. A técnica permite que os procedimentos sejam realizados com mais conforto, reduzindo significativamente o estresse durante o atendimento.

Em Campo Grande, por exemplo, esse tipo de serviço é oferecido por iniciativas como a Servan Anestesiologia, por meio do Serviço de Anestesia e Sedação (SAS), que leva a sedação médica para dentro de clínicas e consultórios odontológicos.

O diferencial está no acompanhamento integral de um médico anestesiologista durante todo o procedimento.

Com monitorização contínua e protocolos específicos, a sedação é indicada especialmente para intervenções de baixa e média complexidade, além de casos em que o paciente apresenta ansiedade intensa ou dificuldade de permanecer por longos períodos na cadeira odontológica.

Na prática, os resultados são perceptíveis desde o início do atendimento. “Quando é oferecido um atendimento com sedação, o paciente que chega cheio de restrições rapidamente relaxa e se torna mais receptivo”, relata o dentista.

Além de proporcionar conforto ao paciente, a presença de um anestesiologista também traz mais segurança para a equipe odontológica. Isso porque o profissional está preparado para monitorar sinais vitais e agir rapidamente em caso de qualquer problema.

“Isso traz muito conforto para o paciente, que se sente mais seguro, e também para nós, pela tranquilidade de contar com um especialista preparado para qualquer intercorrência”, afirma. Segundo o dentista, pacientes que passam por procedimentos com sedação tendem a apresentar uma recuperação mais tranquila, já que não vivenciaram altos níveis de estresse durante a intervenção.

Os benefícios se estendem ainda ao pós-operatório. “Ao final da cirurgia, o paciente está mais tranquilo, não passou por estresse durante o procedimento e, com isso, tudo transcorre melhor. A satisfação é maior e a recuperação também tende a ser diferente”, destaca Oscar.

Mais do que facilitar procedimentos específicos, a sedação tem desempenhado um papel importante na reaproximação de pacientes com o consultório odontológico. Para muitos, a possibilidade de realizar tratamentos sem sofrimento é o primeiro passo para retomar o cuidado com a saúde bucal.

Esse movimento é fundamental, especialmente diante de um cenário em que o medo ainda representa uma barreira significativa.

Ao reduzir a ansiedade e tornar a experiência mais positiva, a sedação contribui para quebrar o ciclo de adiamento e negligência.

Especialistas reforçam que cuidar da saúde bucal vai muito além da estética. Problemas não tratados podem afetar a mastigação, a fala e até a saúde geral, já que infecções bucais podem se espalhar para outras partes do corpo.

Nesse contexto, iniciativas que tornam o atendimento mais acessível e confortável ganham relevância. A sedação, aliada a uma abordagem humanizada e ao avanço das técnicas odontológicas, surge como uma ferramenta importante para transformar a relação dos pacientes com o dentista.

SAÚDE

Casos de Parkinson devem dobrar até 2060; saiba como se prevenir

Avanço projetado da doença de Parkinson no Brasil reforça a importância de hábitos saudáveis e atenção a sinais precoces para reduzir riscos e preservar a qualidade de vida

13/04/2026 08h30

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A doença de Parkinson é uma condição crônica e degenerativa marcada pela perda de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos

A doença de Parkinson é uma condição crônica e degenerativa marcada pela perda de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos Freepik

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O avanço do envelhecimento populacional no Brasil já impõe novos desafios à saúde pública, e entre eles está o crescimento acelerado de doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson.

Dados recentes indicam que o número de brasileiros afetados pode mais do que dobrar nas próximas décadas, levantando uma questão urgente: é possível prevenir ou ao menos retardar o desenvolvimento da condição?

Um estudo publicado na revista científica The Lancet Regional Health – Americas, conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, estima que, atualmente, mais de 500 mil brasileiros com 50 anos ou mais convivem com a doença.

A projeção é de crescimento expressivo, ultrapassando 1,2 milhão de casos até 2060.

Embora tradicionalmente associada ao envelhecimento, a doença vai muito além da idade. Trata-se de um processo progressivo e multifatorial, que começa anos ou até décadas antes dos sintomas mais conhecidos surgirem.

Muito além do tremor

De acordo com o Ministério da Saúde, o Parkinson é uma condição crônica e degenerativa marcada pela perda de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos.

Os sintomas motores, como tremores em repouso, rigidez muscular e lentidão, são apenas a face mais visível da doença. Alterações no sono, no olfato, no funcionamento intestinal, no humor e na cognição também fazem parte do quadro e, muitas vezes, aparecem antes mesmo do diagnóstico.

Para o geriatra Vitor Hugo de Oliveira, essa fase inicial ainda é pouco reconhecida. Segundo ele, o início da doença costuma passar despercebido justamente por não envolver sinais clássicos. “O Parkinson não começa no tremor. Há manifestações prévias, como distúrbios do sono e alterações intestinais, que muitas vezes não são associadas ao problema”, explica.

Essa fase silenciosa, no entanto, pode representar uma oportunidade importante. Identificar sinais precoces permite um acompanhamento mais atento e intervenções que ajudam a preservar a qualidade de vida.

Fatores de risco

O desenvolvimento da doença é resultado de uma combinação de fatores. Entre eles estão o envelhecimento natural, a predisposição genética e a exposição prolongada a substâncias tóxicas, como pesticidas e poluentes ambientais.

Esses elementos indicam que o Parkinson não surge de forma isolada, mas sim como consequência de um acúmulo de influências ao longo da vida. Por isso, especialistas reforçam que hábitos cotidianos podem desempenhar um papel relevante tanto na prevenção quanto na evolução do quadro.

Apesar de ainda não existir cura, há evidências de que o estilo de vida pode interferir diretamente na forma como o cérebro envelhece e responde a processos degenerativos.

Como prevenir

Para a fisioterapeuta Jéssica Ramalho, a forma como o cérebro é estimulado ao longo da vida influencia sua capacidade de adaptação. “O cérebro não é estático. Ele responde aos estímulos que recebe, e isso impacta a velocidade com que determinadas perdas acontecem”, afirma.

Uma das estratégias mais recomendadas é evitar a repetição automática de rotinas. Inserir novidades no dia a dia – como aprender algo novo, explorar caminhos diferentes ou vivenciar experiências fora do habitual – ativa áreas cerebrais pouco utilizadas e fortalece conexões neurais.

Esse processo contribui para a chamada reserva cognitiva, uma espécie de “proteção” do cérebro que ajuda a lidar melhor com o envelhecimento e possíveis doenças.

A doença de Parkinson é uma condição crônica e degenerativa marcada pela perda de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentosAtividades físicas que exigem coordenação, ritmo e tomada de decisão simultânea são recomendadas para prevenir a doença - Foto: Freepik

A prática de atividade física também é fundamental, mas não qualquer movimento. Exercícios que exigem coordenação, ritmo e tomada de decisão simultânea têm impacto mais significativo sobre o cérebro.

Atividades como dança, artes marciais leves ou exercícios que envolvem equilíbrio e atenção estimulam diferentes áreas cerebrais ao mesmo tempo. “O ganho não está apenas no gasto energético, mas na complexidade da tarefa. Quanto mais o corpo precisa se adaptar, mais o cérebro é ativado”, explica Jéssica.

Esse tipo de estímulo é especialmente relevante para os circuitos neurológicos afetados pelo Parkinson.

Outro ponto que merece atenção é a qualidade do sono. Alterações no padrão de descanso podem funcionar como um indicativo precoce da doença.

Distúrbios como o comportamento de sono REM – em que a pessoa realiza movimentos durante os sonhos – têm sido associados a fases iniciais do Parkinson. Segundo especialistas, observar essas mudanças pode ajudar na identificação antecipada do problema.

“O sono funciona como um termômetro do cérebro. Quando ele muda, isso pode indicar que algo já está em transformação”, destaca Vitor Hugo.

Além dos aspectos físicos e cognitivos, a vida social desempenha um papel essencial na saúde cerebral. Interações frequentes, participação em grupos e envolvimento em atividades coletivas estimulam múltiplas funções mentais ao mesmo tempo.

Essas experiências ativam áreas relacionadas à emoção, linguagem, memória e tomada de decisão – um conjunto de estímulos que fortalece o funcionamento do cérebro.

Por outro lado, o isolamento tende a reduzir esses estímulos e pode acelerar perdas funcionais. “As relações sociais são um dos estímulos mais completos que existem, porque envolvem diferentes dimensões do cérebro ao mesmo tempo”, afirma Jéssica.

Pós-diagnóstico

Quando o Parkinson já está instalado, o cuidado contínuo passa a ser determinante para a qualidade de vida.

A presença de cuidadores qualificados pode ajudar a organizar a rotina, reduzir riscos e manter a independência do paciente pelo maior tempo possível.

Adaptações no ambiente doméstico, estímulos cognitivos e acompanhamento próximo são estratégias que auxiliam no enfrentamento das limitações impostas pela doença.

“O cuidado vai além da assistência básica. Ele envolve estímulo constante, respeitando as capacidades de cada pessoa”, reforça a fisioterapeuta.

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FELPUDA

Com as definições do cenário eleitoral, a exemplo do que ocorre... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (13)

13/04/2026 00h02

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Davi Roballo - escritor brasileiro

"Se fôssemos educados a valorizar os detalhes
e a simplicidade, não seríamos engolidos
pela ambição do mundo".

Felpuda

Com as definições do cenário eleitoral, a exemplo do que ocorre em todos pleitos, surge a figura do "pagador de promessas", aquele que reúne um aparato de "assessores informais" prometendo cargos e outras mordomias. Todo o staff anda de "salto alto" e nariz empinado e reage prontamente a qualquer tipo de insinuação sobre a possibilidade do "homem dos votos" não ser eleito. Após a eleição, começa o drama. Em caso de derrota do candidato, a galera vai viver "um dia de fúria", enquanto o "senhor das promessas" estará vivendo seu momento de "E o Vento Levou".

Em alta

O endividamento chegou a 70,1% no mês de março em Campo Grande, com leve alta mensal e avanço de 6,7% em um ano. Entram na conta dívidas como cartão, carnês, empréstimos e financiamentos. A pesquisa é da Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Mais

Também cresceu o atraso, atingindo 28% dos consumidores, com maior peso entre famílias até 10 salários mínimos (31,4%). O cartão de crédito lidera como principal fonte de dívida (67,6%), segundo a pesquisa da CNC, que foi divulgada pela Fecomércio-MS.

Jornalistas Maria Carolina Rossi e Beatriz Destefani
Leide Laura Meneses, que está trocando de idade hoje

Sonho meu...

Nos projetos da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) não está ser vice do colega Flávio Bolsonaro (PL). Quando questionada sobre o assunto, ela se diz honrada em ser lembrada, porém, não cogita essa possibilidade. Como ministra, a parlamentar teve grande destaque por sua atuação e afirma que quer continuar um bom trabalho para o agronegócio. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro tem dito por aí que ter Tereza Cristina como vice é seu "sonho de consumo"

Nova cadeira

Dos 29 vereadores, 18 são pré-candidatíssimos a outras Casas, seja a Assembleia Legislativa de MS, seja a Câmara dos Deputados. Pelo número de pretendentes, dá para se ter uma ideia de que essa galera está movida pela vontade de sentar em nova cadeira, pulando fora daquelas em que estão atualmente. Para "especialista" em políticos que pensam mais em si do que no povo, essa é a maior prova de que os votos que essa turma recebeu em 2024 não estão sendo levados em conta. E põe máscaras caindo nisso...

Campanha

Coordenada pelo juiz Alysson Kneip Duque, da 1ª Vara da Comarca de Miranda, acontecerá a 4ª Semana Nacional de Registro Civil Registre-se! 2026. A ação será realizada entre hoje e sexta-feira naquela cidade, com foco na população indígena, distribuída em diversas aldeias. Entre os serviços prioritários definidos estão o registro de nascimento tardio, a inclusão da etnia terena nas certidões de nascimento e a emissão de certidões para pessoas transgênero.

Aniversariantes

  • Leide Laura Meneses,
  • Dra. Jaceguara Dantas da Silva,
  • Miguel Palacios Rodrigues,
  • Rita de Cascia Locci Ferreira Queiroz,
  • Carlos Scardini Neto,
  • Ana Maria Colombo Peralta,
  • Sônia Regina Avedikian,
  • Rudenio Gonçalves Ferreira,
  • Mirtes Pinto Centurião,
  • Enio Taira,
  • João Flávio Ribeiro Prado,
  • Dr. Salomão Francisco Amaral,
  • Luiz Fernando Weber,
  • Mário Boiarenco,
  • Solene Tomikawa,
  • Renilson Cleber Caldeira,
  • Vangivaldo Oliveira Miranda,
  • Priscilla de Souza Oshiro,
  • Maria Celina Fiori Grance,
  • Lairtes Chaves Rodrigues Filho,
  • Waldete Franco Bogamil Quirino,
  • Dra. Selma Guimarães Ferreira,
  • Dr. Bruno Higa Nakao,
  • Dr. Antônio Graciliano Arguello Filho,
  • Dr. Heraldo Marques Figueiredo,
  • Dr. Francisco Aurélio Cevallos Rebelo,
  • Edimilson Volpe,
  • Rita Abussafi Figueiró,
  • Agamenon Rodrigues do Prado,
  • Louise Isabelita Lima de Brites,
  • Leidyuise Anniela Lima de Brites,
  • Sabrina Bertholi de Santana,
  • Elísio Curvo,
  • Zilda Ribeiro Batistoti,
  • Marcos Barbosa Ojeda,
  • Gilberto Alves Neto,
  • Antônio Carlos Braz,
  • Dilson Casarotto,
  • José Ailton de Souza Nunes,
  • José Carlos Alves da Rosa,
  • Arlete Soares,
  • Ana Lúcia Mendes Brito,
  • Joel Cavalcante,
  • Dr. José Eduardo Neder Meneghelli,
  • Dra. Roseny Maria Russi da Silva,
  • Anne Francis Malulei,
  • Sodek Afif Hanna,
  • Aredes Severino de Mendonça,
  • lsmael Almeida Júnior,
  • Arlete Freitas de Oliveira,
  • Ligia Mejia,
  • Caetano Pereira Quirino,
  • Sônia Barbosa,
  • Denise Ramos,
  • Zulma Siman Carvalho,
  • José Domingues Ramos,
  • Reginaldo Vilanova,
  • Carlos Roberto Santana,
  • Silvani Mohr,
  • Evaristo Camargo Filho,
  • Fernando Carlos Sigarini da Silva,
  • Gerfison Luis Silveira dos Santos,
  • Mabel Rezende Guerra Aguiar,
  • Iane Geny da Silva Simões,
  • Suzete Simioli Guerreiro,
  • Robson Motizuki,
  • Dra. Eusa Maria Figueiredo de Oliveira,
  • Patrícia Michelle Teijó Zigart,
  • Karla Coquemala Guerreiro,
  • Francisca Soares da Conceição,
  • Valdeci Batista Barbosa Mendes,
  • Anelise Brasil Prado Martins,
  • Adeir Massena da Silva,
  • Sandra Regina Vidal Bravalhieri,
  • Odete Soares de Oliveira,
  • Maria José Schwarz,
  • Helen de Souza Amorim,
  • Waldir Siqueira Pinto,
  • Gilberto Felipe,
  • Sueli Luzia Nogueira,
  • Leonardo Paim de Moraes,
  • Geraldo Gonçalves de Lima,
  • Eliney Miranda Magalhães,
  • Sônia Cardoso Martins,
  • Dr. Júlio Massanori Hiane,
  • Ana Claudia Mello Vasconcelos,
  • Plinio de Sampaio Leite Santos,
  • Maristela Correa Lopes,
  • Tatiana Pimentel Kivel,
  • Patricia Bueno Silveira,
  • Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,
  • Cilmara Miranda Camargo,
  • Moacir Francisco Rodrigues,
  • Renan Cesco de Campos,
  • Gustavo Correa Bezerra de Araújo,
  • Rovanes Vilela,
  • Grhegory Paiva Pires Moreira Maia,
  • Marcondes Flores Bello,
  • Mariza Rivarola Rocha,
  • Nilda Maria Mendes Coutinho Avila,
  • Matheus Malvino Rossi,
  • Doralice Camparim Facundo,
  • Zélia Barbosa Braga,
  • Fernando Bonfim Duque Estrada,
  • Katiuscia Gomes Mendonça Ishikawa,
  • Jaime Correa de Oliveira.

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