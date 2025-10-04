Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

FELPUDA

O PT está escancarando sua verdadeira face política depois de anos...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (4) e domingo (5)

Ester Figueiredo

04/10/2025 - 00h02
Lino Villachá - Poeta de MS
"Por trás das silhuetas das árvores, a noite nasce...Os grandes mastros dos coqueiros são velas verdes ao vento: barcos voltando ao final da tarde”.

 

FELPUDA

O PT está escancarando sua verdadeira face política depois de anos aconchegado no ninho tucano. Como a meta, tanto da esquerda radical como da direita, é ter número suficiente de senadores no Congresso Nacional, os ataques desde já começaram. O ex-governador Azambuja, que, digamos, estendeu as mãos a eles, hoje está apanhando nas redes sociais desses “companheiros”. Tudo porque os tais não aceitam divergências de opinião e de ideologia política. E o jogo eleitoral ainda nem começou. Como escreveu o poeta Augusto dos Anjos: “A mão que afaga é a mesma que apedreja”.

O Real Gabinete Português de Leitura, no coração do centro histórico do Rio de Janeiro, foi eleito a oitava biblioteca mais bonita do mundo pelo 1000 Libraries Awards, premiação internacional que reconhece os espaços de leitura mais impressionantes do planeta. No topo da lista ficaram a Trinity College Library, em Dublin, e a State Library of South Australia, em Adelaide. Fundado em 1837 por imigrantes portugueses que desejavam criar um ponto de encontro cultural para a comunidade lusitana, o Real Gabinete ganhou sua sede atual em 1888. O projeto é um exemplo raro do estilo neomanuelino, inspirado na arquitetura portuguesa da época das grandes navegações. O interior tem estantes monumentais de madeira que contrastam com colunas de ferro. O acervo ultrapassa os 350 mil volumes, incluindo raridades como a primeira edição de “Os Lusíadas” (1572) e manuscritos de autores clássicos portugueses.
Sybele Soares e Zilá Soares  
Celina Mello Franco e Luiza Belezza 

Recuos

Mais uma vez a prefeita Adriane Lopes saiu desgastada, quando teve de recuar e anular decreto que causaria prejuízos aos professores temporários. A pressão da categoria e de vereadores fez com que anulasse sua decisão. Nos meios políticos, o que se fala é que ela necessita de atuação da Casa Civil para buscar entendimentos, a fim de que recuos não se tornem uma “marca” da administração da atual gestora. 

Sem pijama

Quem não está disposto a vestir o pijama, politicamente falando, é o ex-prefeito de Bataguassu Akira Otsubo. Deverá ser candidato a deputado estadual pelo MDB. Ao longo de sua vida pública, já cumpriu mandatos na Assembleia Legislativa de MS, bem como na Câmara dos Deputados. Ele vai se somar a outros emedebistas que pretendem voltar à Casa: o ex-governador André Puccinelli e o atual chefe da Casa Civil do governo, Eduardo Rocha.

Proibição

Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera o Código Civil para proibir a distinção entre elevador social e de serviço, salvo para transporte de cargas, em todos os condomínios e prédios. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e o Senado.

Aniversariantes

SÁBADO (4)
Dra. Elizabeth de Albuquerque Furlani, 
José Eduardo Lugli Filho (Zé Du),
Lássara Regina Lessonier, 
Valter Masuzo Yasunaka, 
Maria Ignacia Ferreira Morettini,
Venâncio Hokama,
Antonio Assis dos Santos,
Gilmar da Fonseca,
Sofia Maciel Sousa Chaves Moreira,
Francisca Martins Fagundes,
Mario Oshiro,
Jiuliano Torres de Almeida,
Joe Assis Ton,
Waldir José de Queiroz, 
Huanderson Francisco da Silva,
Thalita Sposito, 
Rosimeire Leal, 
Rosalba Daúde Santomo, 
Felipe Pacheco Swerts, 
Luiz Foletto, 
Air Marin Junior, 
Caroline Godoy Larson,
Milton Borges Ortiz,
Jussara Adelaide Coló,
Larissa Gomes, 
Dra. Geny Nacao Ishikawa, 
Dr. Helder Souto, 
José Carlos Gomes,
Francisco Vanderley Mota,
Luiz Benedito da Costa,
Wanderley Dias Cardoso,
Dr. Ramiro Alberti Filho,
Cristiane Belinati Garcia Lopes,
Jorge Antônio Sanches,
Wilson Ferreira da Cunha,
Sílvia Rafaela Silva,
Francisco dos Santos,
Nadir Alves Barbosa,
Eduardo Henrique de Oliveira,
Emily Chagas de Arruda,
Enize Mazarelo Carvalho,
Evandro Ferreira Abreu,
Wandir de Albuquerque,
Eunice Almeida Benevides,
Maria Lúcia Ribeiro,
Ilton Aparecido de Assis,
Jary Pavão Rodrigues,
Francisco Sampaio,
Celso Ferreira Weis,
Maria de Lourdes Cerzósimo,
Neyla Ferreira Mendes,
Waléria Flôres Coimbra,
Lisandra Verde Selva,
Rosa Maria Gaya,
Daniela Correa Basmage, 
Francisco Andrade Nabhan,
Dr. Neudes Ribeiro Cardoso,
André Luiz Barbosa Dodero, 
Leila de Oliveira Saffe,
Wilson Olsen Junior,
Mendel Moisés Glachman,
Waldemar Perez Júnior, 
Erika Fujimoto Fagundes, 
Keysli Osório Castilho, 
Maria Cristina dos Santos,
Zélia Nakazone Teruia,
Liziane Lopes Salomão Barbosa,
Geanete Sayd Zaions,
Carlos Alberto Gomide,
Karla Kristina Moraes,
Vivianne Lopes,
Pedro Paulo Rodrigues,
Zahr Ahmad Salim Salem de Amorim,
Maria Terezinha Brandão Abdo,
Merle Cafure,
Carla Andréia Schweig,
Edivaldo Pires Bartolo,
Cleomara Batista Arantes Izzo,
Valquiria Sartorelli e Silva,
Oceanide Dib Rolim,
Edilson Barzotto.


DOMINGO (5)
Dr. João Jackson Duarte,
Irenice Costa Corrêa,
Leandro de Oliveira Ristow, 
Angelo José Bortoluzzi,
Jorge Lopes Cáceres,
Paulo Francisco Coimbra Pedra, 
José Rodrigues Dias,
Antonio de Figueiredo Brito,
Laura Rose Navarro Campos,
Clair Regina de Souza,
Nori de Carvalho,
Claudia Gouveia, 
Ronaldo Serrou da Silva,
Glaucy Stella Garcia de Andrade,
Almir José Felski,
Ana Cristina Fleitas Pereira,
Paulo dos Santos Santiago,
Izanélio José Rezende,
Antonio Pereira Marques,
Manuel Ferreira da Costa Moreira,
Arildo Espindola Duarte,
Edmilson Luchese, 
Tânia Lourdes Carneiro Cândido, 
Angela Maria Oselane,
Dr. Orcidney Aparecido Bissoli,
Dra. Kátia Dutra do Souto de Arruda Alves, 
Vanessa Hoffmann Boretti,
Belkiss Galando Gonçalves Nantes, 
Dra. Judith Amaral Lageano, 
Dr. Vaneli Fabrício de Jesus Gouliouras, 
Stéfany Mendonza Duarte,
Augusto Tinoco Barbosa Filho,
Marlene Cândida Maneta de Jesus,
Dr. Fernando José Barauna Recalde,
Sônia Pereira da Silva Marques,
Sônia Aparecida da Costa Moreira,
Raquel Arakaki,
Advaldo Barbosa Furquim, 
Cândido Ottoni,
Geovani Luchiene Antunes Gadelone,
Mario Marcio de Arruda,
Neusa Maria Sobral,
Rodrigo Barbosa de Oliveira,
Elisângela Rossetto,
Cleise Wolf Fedrizzi,
Cláudio Henrique Bergamin Fabris, 
José Belga Assis Trad, 
Regina Hernandez Dibo Nacer, 
Osvaldo Jordão Secco Thomé,
Palmira Tomikawa Tokeshi,
Jorge Luiz Rolim, 
Maha Ali Tarchichi Hamie,
Carla Rafaela Devechi, 
José Joaquim Sena de Jesus,
Oswaldo Maciel Chama,
Jorge Tatsuo Miyashiro,
Mário Mitsuo Shiguematsu,
Fabrina Bigaton,
Fabricio Stivanelli Matheussi,
Claudia Elisa Melo Hodgson,
Paulo Tibana,
Maria Bugosi,
Maria Herminia Rodrigues Kasecker,
Márcio Alexandre da Guila Back,
Elio Robalinho Pereira Junior,
Nelson Paschoalotto,
Melissa Azussa Kudo,
Aracy Scaffa Chelotti,
Fernanda Bertoni Strengari,
Cid Isidoro Demarco Martins 

LITERATURA

Primeira edição da Bienal Pantanal terá nove dias de programação gratuita

Primeira edição do evento terá nove dias de programação gratuita, com 200 editoras, caravanas do interior e nomes importantes da literatura, além de shows, atrações infantis, debates, seminários, oficina, palestra e convidados

02/10/2025 10h30

Milly Lacombe (acima) e Itamar Vieira Júnior (abaixo) estão entre os mais de 40 autores convidados

Milly Lacombe (acima) e Itamar Vieira Júnior (abaixo) estão entre os mais de 40 autores convidados FOTO: Divulgação

Serão 70 toneladas de livros, 20 mil títulos e 200 editoras brasileiras, representadas por 24 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidores. Estarão presentes cerca de 100 convidados de Mato Grosso do Sul, 9 estados brasileiros e 3 países sul-americanos. É com estes números que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul desembarca, neste sábado, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

O evento vai até o dia 12, com 129 atividades distribuídas em 108 horas de programação. Aos sábados e domingos, a Bienal Pantanal estará aberta das 10h às 22h e, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. O acesso ao público será livre e todas as atividades são gratuitas.

A primeira edição da Bienal Pantanal vai contar com atividades envolvendo escritores de grande destaque na literatura brasileira. São 20 autores nacionais convidados: Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira Júnior, Leandro Karnal, Luiz Antônio Simas, Ana Cláudia Quintana, Milly Lacombe, Bete Morais, Ana Elisa Ribeiro, Carmem Tereza Elias, Luz Ribeiro, Carol Dal Farra, Vera Iaconelli, Caio Zero, Helô D’Angelo, Pedro Pacífico, Sandra Menezes e Ana Suy.

O evento também terá a participação de vários escritores de Mato Grosso do Sul, como Lenilde Ramos, Emmanuel Marinho, Marlei Sigrist, Bosco Martins, Ana Bernardelli, Douglas Diegues, Gysélle Saddi Tannous, James Jorge, Lucilene Machado, André Alvez e Gerson Luís Martins.

Também estão confirmados os escritores paraguaios Ana Miranda, Marcos Ibañez e Damián Cabrera, o diretor da Biblioteca Nacional do Paraguai, o escritor e advogado Marco Augusto Ferreira, a colombiana Jeimy Hernández Toscano, diretora técnica de Leitura, Escrita e Bibliotecas da Unesco, e do professor e escritor do chaco argentino Francisco Romero, o Tete, ex-ministro da Educação da província do Chaco.

“É uma alegria enorme realizar nossa primeira Bienal do Livro, que nasce como um instrumento potente de valorização do livro e da leitura, base fundamental para a formação cidadã. Estarão presentes grandes expressões da literatura brasileira, em encontro com nossa produção literária e de nosso vizinho Paraguai. Igualmente importante, a bienal nos trará uma diversidade de editoras, oportunizando uma infinidade de títulos para todas as idades e gostos”, afirma Pedro Ortale, diretor da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul.

SEMINÁRIOS

A Bienal Pantanal receberá o secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (Minc), Fabiano Piúba, que estará representando oficialmente a ministra Margareth Menezes e também vai participar de uma mesa, neste domingo, dentro da programação do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) que o evento realizará.

Também estão confirmados neste seminário mais dois integrantes do Ministério da Cultura, Jéferson Assumção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), e Marina de Lima Rabelo, da Secretaria do Livro, a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Cultural, Luciana Barroso Campos, e a gerente de projetos do Instituto Pró-Livro, Zoara Failla.

Além do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura, a Bienal Pantanal também promoverá o Seminário de Economia Criativa, para discutir o mercado literário em Mato Grosso do Sul, com várias presenças, entre elas, Luciana Azambuja, superintendente de Economia Criativa da Setesc, Erika Kaneta Ferri, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) da UEMS, e Isabella Carvalho Fernandes Montello, gerente da Unidade de Competitividade e Inovação do Sebrae-MS.

Neste domingo, às 10h, no Espaço Integração, o professor universitário, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult) e procurador-chefe da Câmara Municipal de Fortaleza, André Brayner, ministra a palestra “Direitos Autorais e Inteligência Artificial: Quem É o Autor da Palavra Escrita?”, em que abordará os desafios contemporâneos trazidos pelo avanço da inteligência artificial (IA) na criação literária e a proteção dos direitos autorais.

Já nos dias 7, 8 e 9, das 9h às 12h, o escritor cearense Léo Mackellene realizará a oficina Escritas de Si, Narrativas do Eu – Laboratório de Escrita Terapêutica, no Auditório Tertuliano Amarilha. Mackellene também vai realizar a palestra “Por Um Letramento em Língua Portuguesa”, no dia 9, às 14h, no Espaço Integração.

“Concretizar a realização de uma primeira bienal no nosso estado demonstra o compromisso do governo em incluir o Mato Grosso do Sul no circuito da literatura nacional e sul-americana. A realização da Bienal Pantanal vem também para valorizar os autores sul-mato-grossenses e oferecer à população um evento de qualidade, com convidados que são referências em suas respectivas áreas e que vão enriquecer culturalmente o público que visitar o evento”, afirma Eduardo Mendes, diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

SHOWS

A música também estará presente na programação da I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Após a cerimônia de abertura, neste sábado, às 19h, a programação segue com os concertos musicais de Maria Alice e Almir Sater. A cantora traz o show com canções de Paulo Simões, compositor que Maria Alice homenageou em seu último álbum. Já o violeiro vem com sua banda completa para relembrar na Bienal Pantanal os seus principais sucessos e músicas dos seus discos mais recentes.

Para comemorar o aniversário de Mato Grosso do Sul, no dia 11, às 19h, a atração musical será o grupo paraguaio Néstor Ló y Los Caminantes. A big band mistura os sons tradicionais do folclore do Paraguai com influências de ritmos da world music. Formada em 2016 e atualmente um dos grupos de maior destaque do Paraguai, Néstor Ló y Los Caminantes proporciona uma verdadeira imersão na cultura paraguaia, com direito a bailarinos e dançarinas do Ballet Folclórico Nacional do Paraguai, além das famosas galoperas, que dançam equilibrando garrafas (botellas) na cabeça.

No dia 12, o evento oferece uma programação especial para o Dia das Crianças, com espaço para o público ter contato com o Kumon e os espetáculos “Vida de Mamulengo”, com o mestre brincante Chico Simões, e “Crianceiras”, idealizado por Márcio De Camillo a partir da obra do poeta Manoel de Barros, homenageado da Bienal Pantanal.

LOUNGE

Entre as áreas dedicadas às atividades da Bienal Pantanal está o Espaço Integração. É onde haverá um intercâmbio entre autores sul-mato-grossenses e paraguaios, com venda de livros de escritores de MS e do Paraguai e outras atividades, como o Leia MS, com conversas entre autores, lançamento de livros, encontro de editoras do Estado e aulas abertas ao público, além de leituras para crianças e a oficina “Histórias em Quadrinhos: Práticas e Experiências”, com o artista-educador, quadrinista e ilustrador Caio Zero.

Os ingressos para a Bienal Pantanal são gratuitos. No entanto, para acompanhar as atividades de conferências com escritores nacionais, no Auditório Germano Barros de Souza, e os shows musicais, no Auditório Manoel de Barros, será necessário retirar o ingresso (um por pessoa) duas horas antes na bilheteria do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Confira a programação completa no site www.bienalpantanal.com.br.

ESTUDANTES

A estimativa é de que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul receba aproximadamente 3.600 alunos da rede pública de ensino sul-mato-grossense. O evento terá caravanas de acadêmicos e estudantes vindas de cidades do interior do Estado, como Ponta Porã, Maracaju, Dois Irmãos, Terenos, Bonito, Três Lagoas, Rio Brilhante, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste e Corumbá. A ideia é que os alunos cumpram um roteiro especial elaborado para receber as caravanas de escolas do interior e da capital de Mato Grosso do Sul.

Contação de histórias, shows musicais, ciranda de contos e cantigas e sessões de cinema fazem parte da programação preparada para os alunos

CONCURSO E PRÊMIO

No Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, para estudantes da rede pública, serão distribuídos 24 prêmios entre os finalistas da competição, que contou com 607 inscritos. A Bienal Pantanal também realiza o Prêmio Tuiuiú, para escritores de Mato Grosso do Sul, em quatro categorias. O prêmio contou com 233 autores sul-mato-grossenses inscritos. Os vencedores do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú serão anunciados durante a Bienal Pantanal.

Diálogo

A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (2)

02/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Truman Capote - escritor americano

Meus conhecidos são muitos, meus amigos poucos; os que realmente me conhecem, são menos ainda”.

Felpuda

A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas, vem sendo tratada com deboche por alguns dos principais acusados de envolvimento com a quadrilha. Até o tal do “Careca do INSS” jurou de pés juntos que isso se tratava de invenção da imprensa porque ele, que é calvo, “nunca, jamais” seria o dito-cujo. Orientados por seus advogados quando questionados pelos parlamentares, apegam-se também à decisão obtida de que não precisam “jurar dizer a verdade” perante a comissão. Para piorar, alguns parlamentares querem blindar os acusados. Tudo porque o tal do “Careca do INSS” era visto lépido e fagueiro visitando gabinetes mais afamados.

Na espera

Com a abertura da janela partidária em março de 2026, dois parlamentares estariam de malas prontos para se filiar ao PL. Seriam o veterano José Teixeira e a deputada Mara Caseiro.

Mais

Ele tem falado de seu desejo de mudar de endereço e deverá disputar mais um mandato, enquanto que ela vai concorrer a uma das oito cadeiras na Câmara Federal.

Diálogo

Previsto para o dia 23, o lançamento de “Mauricio de Sousa – O Filme”, título da cinebiografia do famoso criador de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Produzido pela Mauricio de Sousa Produções em parceria com a Disney, o filme é baseado no livro “Mauricio – A História que não Está no Gibi” e será dirigido por Pedro Vasconcelos. A obra contará a história do cartunista e sua paixão pelos quadrinhos, da infância até a carreira de sucesso – considerada impossível à época. Começando por sua infância em Mogi das Cruzes, o filme mostra quando ele encontrou seu primeiro gibi em uma lata de lixo até os dias atuais como empresário bem-sucedido, proprietário do renomado estúdio que leva o seu nome.

DiálogoGeorges Schnyder, diretor da Revista Prazeres da Mesa, com Diogo Wendling na premiação em que o Território do Vinho e a Tasto Forneria levaram três prêmios

 

DiálogoMariam Osman

"Farra"

Um ex-secretário municipal foi condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais coletivos e teve a suspensão dos direitos políticos por quatro anos, além de multa civil proporcional ao dano causado. O dito-cujo, que respondia pelo órgão público em 2016, foi acusado de ter contratado a enteada. Ocorre que ela não comparecia ao trabalho, pois cursava faculdade em Dourados sendo, portanto, “funcionária-fantasma”. Ele também teria empregado o sócio do seu escritório de advocacia. Como se vê...

Confronto

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) e o seu colega de legislativo Rafael Tavares (PL) vêm protagonizando embates contínuos, tão somente por conta da ideologia partidária. Em mais um recente episódio, ele promete levá-la ao Conselho de Ética por quebra de decoro. O mais novo imbróglio é porque a parlamentar petista compartilhou o post de um internauta, desejando que o vereador “queime no inferno”. Nada como viver em uma cidade sem problemas...

Plantão

De 6 a 10 e de 20 a 24 deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral de MS fará plantão especial de atendimento nas unidades da Justiça Eleitoral. Nessas datas, poderão ser regularizados os títulos, fazer a biometria, atualizar os dados cadastrais, efetuar a transferência do local de votação, além de poder tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais do Estado estão disponíveis no portal tre-ms.jus.br.

ANIVERSARIANTES

Fernando Veríssimo Baruta
Eva Maria Cesar Oliva
Joenildo de Sousa Chaves
Sandra Georges Sleiman Gomes
Roneu Moreira Brum
Gilson José Portes da Silveira
Elson Yamasato
Otávio de Souza Escobar
Jorge Alberto Caravajal Leite
Hedil Amado Felicio
Wanderley Herculano Olive
Abelardo Teixeira Fraga
Walter Pereira dos Santos
José Raphael Fernandes Lins
Thiago e Silva Teruya
Laércio Vendruscolo
Jamil Rossetto Schelela
Samuel de Arruda Farias
Ester dos Anjos Oliveira de Moraes
Ana Paula do Souto de Arruda Alves
Henrique Xavier
Gilberto Fleuri Stefanelo
Lucas Junot Dutra Morisson
Alfredo Antunes Soares
Antenor Balbinot Filho
Marcio Vieira Recalde
Kenia Pereira Ifran
José Ivanir Ribeiro Durães
Arcendina Oliveira Silveira
Carlos Eduardo de Souza Xavier
Cristian Queirolo Jacob
José Carlos Carrato
Durval Nunes da Silva
Allan Oliveira Gutemberg
Marta Maria Drumond
Dalcia Rodrigues da Silva
Eduardo de Paula de Souza
Angela de Jesus Santana
Edward de Figueiredo Cruz
Mario Pasini
Nelson Teruya
Paulo Sergio Fluninhan
Munir Jorge
Maria Auxiliadora Loschi
Priscila Papasidero
Rafael Cavazzoni Lima
Elias Torres Barbosa
Aguinaldo Pereira de Nadai
Ely Dias de Souza
Evaldo Rodrigues Patricio
Fabiano Espíndola Pissini
Henrique João Ruas Pereira Coelho
Jader Roberto de Freitas
Ana Lúcia de Carvalho
José Vander Lopes Batista
Leandro de Souza Godoy
Marcel Marques Santos
Patrícia Senedes
Marcelo Fernandes de Carvalho
Mateus Bortolás
Orlando Cesar Costa
Pedro Ricardo da Silva
Enio Villanova Torres
Renato Chagas Corrêa da Silva
Leontina Barbosa Alegre
Angela da Silva Dias
Maithê Vendas Galhardo
Camila Corrêa de Souza
Vânia Maria Brum
Elias de Araujo Alencar
Francisco de Paula Ribeiro
Antonio Rodrigues Neto
Marisa Júlia Coutinho
Angela Maria Perez Donega
Carmélio José dos Santos Filho
Moysés Almeida Victório
José Vieira Lopes
Claudionor Teixeira
Angela Regina Bobadilha
Marco Aurélio Cardoso
Marilene Machado da Silva
Rosana Alves Correia
Angela Glória da Silva
Luciene Aparecida Ferreira
Andréia de Oliveira
Jonas Pereira de Souza Neto
Raimunda Rosa de Lima
Milton Rodrigues Pereira
Maria Yolanda de Castelo Branco
Edvardes Carmona Gomes
Raul Pertuzzatti
Henry Harfuch
Valdir Martinelli
Ana Lucia Laburu
Alcindo Ribeiro Vilela
Rondinelio Corrêa de Gouveia
Werner Hugo Dreyer
Jeanete Bittencourt Maia
Adair Martins Torres
Marlene Oliveira Cunha Gregol
Solange Pereira Queiroz Nantes
Odair Serrano de Oliveira
Paulo César de Arruda
Welder Souza Mongelli
Alexandre Alves Herculano
Valdelice Sueli dos Santos
Carolina Bergo Domingues
Helena Lopes Oliveira
Lucila Menezes Pereira

*Colaborou Tatyane Gameiro

