O PT está escancarando sua verdadeira face política depois de anos...Leia na coluna de hoje

LITERATURA

Primeira edição do evento terá nove dias de programação gratuita, com 200 editoras, caravanas do interior e nomes importantes da literatura, além de shows, atrações infantis, debates, seminários, oficina, palestra e convidados

Serão 70 toneladas de livros, 20 mil títulos e 200 editoras brasileiras, representadas por 24 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidores. Estarão presentes cerca de 100 convidados de Mato Grosso do Sul, 9 estados brasileiros e 3 países sul-americanos. É com estes números que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul desembarca, neste sábado, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

O evento vai até o dia 12, com 129 atividades distribuídas em 108 horas de programação. Aos sábados e domingos, a Bienal Pantanal estará aberta das 10h às 22h e, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. O acesso ao público será livre e todas as atividades são gratuitas.

A primeira edição da Bienal Pantanal vai contar com atividades envolvendo escritores de grande destaque na literatura brasileira. São 20 autores nacionais convidados: Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira Júnior, Leandro Karnal, Luiz Antônio Simas, Ana Cláudia Quintana, Milly Lacombe, Bete Morais, Ana Elisa Ribeiro, Carmem Tereza Elias, Luz Ribeiro, Carol Dal Farra, Vera Iaconelli, Caio Zero, Helô D’Angelo, Pedro Pacífico, Sandra Menezes e Ana Suy.

O evento também terá a participação de vários escritores de Mato Grosso do Sul, como Lenilde Ramos, Emmanuel Marinho, Marlei Sigrist, Bosco Martins, Ana Bernardelli, Douglas Diegues, Gysélle Saddi Tannous, James Jorge, Lucilene Machado, André Alvez e Gerson Luís Martins.

Também estão confirmados os escritores paraguaios Ana Miranda, Marcos Ibañez e Damián Cabrera, o diretor da Biblioteca Nacional do Paraguai, o escritor e advogado Marco Augusto Ferreira, a colombiana Jeimy Hernández Toscano, diretora técnica de Leitura, Escrita e Bibliotecas da Unesco, e do professor e escritor do chaco argentino Francisco Romero, o Tete, ex-ministro da Educação da província do Chaco.

“É uma alegria enorme realizar nossa primeira Bienal do Livro, que nasce como um instrumento potente de valorização do livro e da leitura, base fundamental para a formação cidadã. Estarão presentes grandes expressões da literatura brasileira, em encontro com nossa produção literária e de nosso vizinho Paraguai. Igualmente importante, a bienal nos trará uma diversidade de editoras, oportunizando uma infinidade de títulos para todas as idades e gostos”, afirma Pedro Ortale, diretor da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul.

SEMINÁRIOS

A Bienal Pantanal receberá o secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (Minc), Fabiano Piúba, que estará representando oficialmente a ministra Margareth Menezes e também vai participar de uma mesa, neste domingo, dentro da programação do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) que o evento realizará.

Também estão confirmados neste seminário mais dois integrantes do Ministério da Cultura, Jéferson Assumção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), e Marina de Lima Rabelo, da Secretaria do Livro, a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Cultural, Luciana Barroso Campos, e a gerente de projetos do Instituto Pró-Livro, Zoara Failla.

Além do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura, a Bienal Pantanal também promoverá o Seminário de Economia Criativa, para discutir o mercado literário em Mato Grosso do Sul, com várias presenças, entre elas, Luciana Azambuja, superintendente de Economia Criativa da Setesc, Erika Kaneta Ferri, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) da UEMS, e Isabella Carvalho Fernandes Montello, gerente da Unidade de Competitividade e Inovação do Sebrae-MS.

Neste domingo, às 10h, no Espaço Integração, o professor universitário, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult) e procurador-chefe da Câmara Municipal de Fortaleza, André Brayner, ministra a palestra “Direitos Autorais e Inteligência Artificial: Quem É o Autor da Palavra Escrita?”, em que abordará os desafios contemporâneos trazidos pelo avanço da inteligência artificial (IA) na criação literária e a proteção dos direitos autorais.

Já nos dias 7, 8 e 9, das 9h às 12h, o escritor cearense Léo Mackellene realizará a oficina Escritas de Si, Narrativas do Eu – Laboratório de Escrita Terapêutica, no Auditório Tertuliano Amarilha. Mackellene também vai realizar a palestra “Por Um Letramento em Língua Portuguesa”, no dia 9, às 14h, no Espaço Integração.

“Concretizar a realização de uma primeira bienal no nosso estado demonstra o compromisso do governo em incluir o Mato Grosso do Sul no circuito da literatura nacional e sul-americana. A realização da Bienal Pantanal vem também para valorizar os autores sul-mato-grossenses e oferecer à população um evento de qualidade, com convidados que são referências em suas respectivas áreas e que vão enriquecer culturalmente o público que visitar o evento”, afirma Eduardo Mendes, diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

SHOWS

A música também estará presente na programação da I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Após a cerimônia de abertura, neste sábado, às 19h, a programação segue com os concertos musicais de Maria Alice e Almir Sater. A cantora traz o show com canções de Paulo Simões, compositor que Maria Alice homenageou em seu último álbum. Já o violeiro vem com sua banda completa para relembrar na Bienal Pantanal os seus principais sucessos e músicas dos seus discos mais recentes.

Para comemorar o aniversário de Mato Grosso do Sul, no dia 11, às 19h, a atração musical será o grupo paraguaio Néstor Ló y Los Caminantes. A big band mistura os sons tradicionais do folclore do Paraguai com influências de ritmos da world music. Formada em 2016 e atualmente um dos grupos de maior destaque do Paraguai, Néstor Ló y Los Caminantes proporciona uma verdadeira imersão na cultura paraguaia, com direito a bailarinos e dançarinas do Ballet Folclórico Nacional do Paraguai, além das famosas galoperas, que dançam equilibrando garrafas (botellas) na cabeça.

No dia 12, o evento oferece uma programação especial para o Dia das Crianças, com espaço para o público ter contato com o Kumon e os espetáculos “Vida de Mamulengo”, com o mestre brincante Chico Simões, e “Crianceiras”, idealizado por Márcio De Camillo a partir da obra do poeta Manoel de Barros, homenageado da Bienal Pantanal.

LOUNGE

Entre as áreas dedicadas às atividades da Bienal Pantanal está o Espaço Integração. É onde haverá um intercâmbio entre autores sul-mato-grossenses e paraguaios, com venda de livros de escritores de MS e do Paraguai e outras atividades, como o Leia MS, com conversas entre autores, lançamento de livros, encontro de editoras do Estado e aulas abertas ao público, além de leituras para crianças e a oficina “Histórias em Quadrinhos: Práticas e Experiências”, com o artista-educador, quadrinista e ilustrador Caio Zero.

Os ingressos para a Bienal Pantanal são gratuitos. No entanto, para acompanhar as atividades de conferências com escritores nacionais, no Auditório Germano Barros de Souza, e os shows musicais, no Auditório Manoel de Barros, será necessário retirar o ingresso (um por pessoa) duas horas antes na bilheteria do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Confira a programação completa no site www.bienalpantanal.com.br.

ESTUDANTES

A estimativa é de que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul receba aproximadamente 3.600 alunos da rede pública de ensino sul-mato-grossense. O evento terá caravanas de acadêmicos e estudantes vindas de cidades do interior do Estado, como Ponta Porã, Maracaju, Dois Irmãos, Terenos, Bonito, Três Lagoas, Rio Brilhante, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste e Corumbá. A ideia é que os alunos cumpram um roteiro especial elaborado para receber as caravanas de escolas do interior e da capital de Mato Grosso do Sul.

Contação de histórias, shows musicais, ciranda de contos e cantigas e sessões de cinema fazem parte da programação preparada para os alunos

CONCURSO E PRÊMIO

No Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, para estudantes da rede pública, serão distribuídos 24 prêmios entre os finalistas da competição, que contou com 607 inscritos. A Bienal Pantanal também realiza o Prêmio Tuiuiú, para escritores de Mato Grosso do Sul, em quatro categorias. O prêmio contou com 233 autores sul-mato-grossenses inscritos. Os vencedores do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú serão anunciados durante a Bienal Pantanal.