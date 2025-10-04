O PT está escancarando sua verdadeira face política depois de anos...Leia na coluna de hoje

Lino Villachá - Poeta de MS
"Por trás das silhuetas das árvores, a noite nasce...Os grandes mastros dos coqueiros são velas verdes ao vento: barcos voltando ao final da tarde”.
FELPUDA
O PT está escancarando sua verdadeira face política depois de anos aconchegado no ninho tucano. Como a meta, tanto da esquerda radical como da direita, é ter número suficiente de senadores no Congresso Nacional, os ataques desde já começaram. O ex-governador Azambuja, que, digamos, estendeu as mãos a eles, hoje está apanhando nas redes sociais desses “companheiros”. Tudo porque os tais não aceitam divergências de opinião e de ideologia política. E o jogo eleitoral ainda nem começou. Como escreveu o poeta Augusto dos Anjos: “A mão que afaga é a mesma que apedreja”.
Recuos
Mais uma vez a prefeita Adriane Lopes saiu desgastada, quando teve de recuar e anular decreto que causaria prejuízos aos professores temporários. A pressão da categoria e de vereadores fez com que anulasse sua decisão. Nos meios políticos, o que se fala é que ela necessita de atuação da Casa Civil para buscar entendimentos, a fim de que recuos não se tornem uma “marca” da administração da atual gestora.
Sem pijama
Quem não está disposto a vestir o pijama, politicamente falando, é o ex-prefeito de Bataguassu Akira Otsubo. Deverá ser candidato a deputado estadual pelo MDB. Ao longo de sua vida pública, já cumpriu mandatos na Assembleia Legislativa de MS, bem como na Câmara dos Deputados. Ele vai se somar a outros emedebistas que pretendem voltar à Casa: o ex-governador André Puccinelli e o atual chefe da Casa Civil do governo, Eduardo Rocha.
Proibição
Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera o Código Civil para proibir a distinção entre elevador social e de serviço, salvo para transporte de cargas, em todos os condomínios e prédios. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e o Senado.
