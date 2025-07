O que era simples fumaça acabou se transformando em incêndio... Leia na coluna de hoje

Correio B+

O repertório tem montagem em nova versão de Vladimir Vasiliev

O Festival de Dança de Joinville abre as cortinas para a 42ª edição com a apresentação de uma joia do balé de repertório representada pela prata da casa: a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil traz "O Lago dos Cisnes" ao palco do Centreventos Cau Hansen na primeira noite de evento, 21 de julho.

Considerado "o clássico dos clássicos" entre os balés, a história da princesa Odette aprisionada no corpo de um cisne branco pelo mago Von Rothbart e seu malfadado amor pelo príncipe Siegfried recebe coreografia distinta daquela consagrada por Marius Petipa em 1895. Para celebrar os 25 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, "O Lago dos Cisnes" ganhou nova montagem, idealizada pelo bailarino e coreógrafo russo Vladimir Vasiliev, do Balé Bolshoi de Moscou.

O corpo de baile tem mais de cem bailarinos, e é composto por alunos da Escola Bolshoi e da Companhia Jovem Bolshoi Brasil. Uma das novidades na coreografia de Vasiliev são os papéis destinados a crianças: tradicionalmente dançado por bailarinos mais experientes em virtude da altíssima exigência técnica, a nova montagem tem personagens criados pelo coreógrafo especialmente para os alunos mais jovens do Bolshoi Brasil.

Nos papéis principais estão antigos conhecidos de Joinville: Amanda Gomes e Wagner Carvalho, solistas da Ópera de Kazan e ex-alunos da Escola Bolshoi, dançam as partes da princesa Odette e do príncipe Siegfried. Maria Eduarda Cabral, da Companhia Jovem Bolshoi Brasil, vive Odile, o cisne negro. Formado em 2024 pela Escola Bolshoi Brasil, Kauã Ferreira estreia em um grande balé como o mago Von Rothbart.

Amanda Gomes: reinventando a relação com "O Lago dos Cisnes"

Embora estime já ter dançado "O Lago do Cisne" cerca de cem vezes, Amanda Gomes primeira-bailarina da Ópera de Kazan e a princesa Odette da montagem de Vladimir Vasiliev renovou sua relação com a obra. A bailarina, formada em Joinville pela Escola do Bolshoi no Brasil em 2011, colaborou pela primeira vez como assistente de coreografia com Vasiliev, estabelecendo uma conexão Moscou-Kazan tudo em nome da arte, do Bolshoi, e do Festival de Dança.

"O processo foi longo, foi online muitas vezes, mas foi muito interessante, muito criativo", conta Amanda. A última etapa do ensaio do novo "O Lago dos Cisnes" teve Amanda como ensaiadora. As sessões eram transmitidas online para a correção de Vasiliev.

"Ele é uma pessoa de talento incomparável. Com 85 anos uma pessoa aceitar montar um ballet online à distância? Não é qualquer um que aceita, mas o talento dele é tão grande, a criatividade é tão grande, a cabeça aberta, a mente aberta para coisas novas é impressionante", elogia a bailarina.

A mistura de experiências o novo enredo, a vivência como coreógrafa, a colaboração com um grande mestre do balé rendeu a Amanda, não à toa, um Lago dos Cisnes para chamar de seu.



"É uma versão que não se parece com nenhuma outra que eu já vi antes, é muito viva, é muito dinâmica, muito criativa. É um balé que eu acredito que principalmente para a nova geração é muito importante, é muito especial, e é um balé que eu espero que nos acompanhe ainda durante muitos anos".

Para o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, Ely Diniz, a apresentação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil na Noite de Abertura é a representação de uma parceria que nasceu na instalação da instituição em Joinville há 25 anos.

"O Festival de Dança de Joinville teve um papel importante na abertura de caminhos para a criação da Escola Bolshoi no Brasil, e hoje já pode assistir a resultados consolidados, como a formação de estrelas como Amanda e Wagner, entre tantos outros ex-alunos; e a produção de espetáculos com nível de excelência das grandes companhias. Ter 'O Lago dos Cisnes' na Noite de Abertura é um orgulho para Joinville e uma honra para o Festival de Joinville", afirma.

O Festival de Dança de Joinville ocorre até 2 de agosto, com mais de 500 horas de apresentações gratuitas, espetáculos completos, mostras competitivas e atrações para todos os públicos. Em 2025, são mais de 16 mil inscritos, e a expectativa de público total é de 350 mil pessoas.