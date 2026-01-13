Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O retorno das atividades na Câmara Municipal poderá significar nova dor de... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (13)

Felpuda

13/01/2026 - 00h01
Érico Veríssimo - escritor brasileiro

Na minha opinião existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar”

Felpuda

O retorno das atividades na Câmara Municipal poderá significar nova dor de cabeça para a prefeita Adriane Lopes. Seria sobre a qualidade da pavimentação e dos serviços de tapa-buracos que não estariam resistindo às chuvas. Alguns vereadores, segundo se ouve nos bastidores, estariam fazendo levantamentos dos locais afetados nas regiões que receberam esse tipo de trabalho mais recentemente, a fim de que a administração envie um “raio-x” desde recursos aplicados a resultados da fiscalização. Dizem que querem tudo nos mí-ni-mos detalhes. Vai vendo...

Armados

Policiais legislativos de MS, assim como dos demais estados, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Isto porque uma lei neste sentido foi sancionada pela presidência da República.

Mais

Mas foram vetados dispositivos da proposta que dispensavam policiais de comprovar idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.

Até o dia 1º de fevereiro acontecerá a exposição Quilombo do Jaó, disponível ao público em formato digital. A mostra, que é promovida pelo Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, propõe um mergulho na história da comunidade localizada em Itapeva (SP) e reconhecida como uma das mais antigas do estado. Fundado entre 1889 e 1897 pelo casal Joaquim Carneiro de Camargo e Josepha Paula Lima, o Quilombo do Jaó abriga atualmente mais de 300 pessoas, distribuídas em cerca de 78 famílias. Os registros fotográficos e narrativas visuais evidenciam o cotidiano, os modos de vida, as práticas agrícolas e as manifestações culturais. O acesso à mostra pode ser feito pelo site museuafrobrasil.org.br.

Olavo da Silva e Cacilda da Silva Seraphim

 

Felipe Abdalla, Zeca Camargo e Leandra Espirito Santo

Melhor, não...

O imbróglio sobre o IPTU de Campo Grande ganhou sinônimo de “problemaço” que nem a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, “madrinha política” da prefeita Adriane Lopes, quer falar sobre o assunto. Ao participar da solenidade de posse de secretários, preferiu defender a “afilhada” sobre os buracos na cidade, atribuindo a causa às chuvas e abordando investimentos para construção de um viaduto na cidade.

S.O.S

Nos corredores dos poderes, se fala que o governo do Estado deverá elaborar, com máxima urgência, uma agenda positiva para Campo Grande, a fim de que a população não fique ainda mais indignada com a administração municipal. A medida é para evitar que haja “surpresa” nas eleições deste ano, justamente no maior colégio eleitoral de MS. O entendimento é que não se pode “dar sorte para o azar” em ano eleitoral. Assim sendo...

Sem essa

Por falar na administração municipal, uma ala do PP não vê com bons olhos a influência que o deputado estadual Lídio Lopes (sem partido) estaria exercendo sobre algumas decisões da prefeita Adriane Lopes, sua esposa. Para esse time, a atuação do parlamentar nesse sentido é conhecida nos bastidores, tanto é que já foi até motivo de postagem nada “amigável” nas redes sociais de um dos homens fortes do partido.

STREAMING

Itaú Cultural Play seleciona filmes do Centro-Oeste e do Norte

12/01/2026 10h00

Raul Henzo (

Raul Henzo ("Eddinho), Guilherme Godoy ("Andread") e Maria Rita Franco ("Eduarda") em cena do longa-metragem "Enigmas no Rolê" (MS, 2024), escrito, produzido e dirigido por Ulisver Silva Divulgação

A plataforma de streaming Itaú Cultural Play, especializada em cinema brasileiro e de acesso gratuito, está com inscrições abertas para a seleção de 20 obras audiovisuais produzidas nos estados do Centro-Oeste e do Norte – Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

As produções selecionadas estarão no catálogo da IC Play ao longo de 2026 e 2027 mediante licenciamento remunerado.

As inscrições seguem abertas até as 17h (horário MS) do dia 23 de abril e podem ser realizadas pelo site itaucultural.org.br.

“Cada lugar possui suas histórias e seu jeito de contar essas histórias. Nossa intenção é fomentar e democratizar o acesso às produções do Centro-Oeste e do Norte e contribuir para que elas alcancem públicos mais amplos”, afirma Andre Furtado, gerente do Itaú Cultural.

Estão aptas para participar obras de qualquer duração, sejam elas curtas, médias ou longas-metragens, séries ou webséries, documentais ou de ficção. Também não há restrições quanto à data de realização, tema, gênero narrativo (drama, comédia, ficção científica etc.), proposta estética e público-alvo.

Os títulos serão escolhidos por uma comissão de seleção definida pelo Itaú Cultural, considerando os seguintes critérios curatoriais: originalidade artística e/ou no uso da linguagem audiovisual; criatividade para revelar personagens e realidades a partir de outros pontos de vista; formas novas de contar histórias; e diálogo e relação estabelecidos entre as criações audiovisuais e os territórios e as realidades regionais nos quais foram concebidas.

Para serem considerados do Centro-Oeste ou do Norte, os títulos devem atender a, pelo menos, uma dessas normas: origem territorial, com produção realizada majoritariamente nesses estados, por meio de filmagens, locações, participação de equipe técnica e/ou elenco principal; vínculo institucional, produção ou coprodução de empresas que tenham sede e atuação comprovada em um dos estados das regiões; e vínculo autoral com realizadores que comprovem nascimento, residência ou atuação profissional em um dos estados das regiões.

A inscrição é gratuita. As regras para a participação no chamamento, critérios de seleção, condições de licenciamento e outras informações estão dispostas no regulamento publicado no site do Itaú Cultural.

COMPORTAMENTO

Saúde e bem-estar serão as prioridades da população para este ano

Levantamento realizado em dezembro de 2025 mostra que 72% dos brasileiros elegem a saúde e o bem-estar como prioridades para 2026; 41% planejam viajar mais de uma vez, 57% querem aumento de renda e 35% planejam reformar a casa

12/01/2026 09h30

Pixabay

O Brasil encerrou 2025 com o olhar fixo no horizonte da superação. Após um ano classificado como “desafiador” por 13% da população, o sentimento que impera para a virada de ciclo é de reconstrução.

Diferente de períodos anteriores, o brasileiro entra em 2026 com um planejamento pragmático: o foco saiu das grandes promessas externas e voltou-se para o controle individual, em que o autocuidado e a qualificação profissional aparecem como as principais ferramentas para garantir um ano “melhor” (11%) e com “esperança” (11%).

É o que aponta o novo levantamento do Hibou, instituto especializado em monitoramento e “insights” de consumo, que ouviu 1.501 pessoas em todo o País para traçar o DNA das expectativas nacionais.

SAÚDE E AMOR

A busca por uma vida mais equilibrada é o grande motor deste ano. Sessenta e oito por cento dos brasileiros afirmam que vão exercitar corpo e mente em busca de qualidade de vida, enquanto 72% pretendem manter atividades físicas regulares como principal forma de lazer.

O desejo de emagrecer (45%) e manter o amor que possui (31%) também figuram no topo da lista de resoluções. Para 17%, o ano será marcado pelo maior consumo de produtos orgânicos e 25% planejam se engajar em atividades sociais.

O MUNDO E A CASA

Mesmo com o orçamento vigiado, o lazer é inegociável. Para o brasileiro, viajar é sinônimo de “libertação” (10%) e “descanso” (6%). Quarenta e um por cento planejam realizar várias viagens ao longo do ano e 18% pretendem viajar em vários fins de semana.

O destino internacional é o sonho de 47%, seguido pela tranquilidade das praias desertas (41%) e o charme das cidades históricas (38%). Dentro de casa, o otimismo se traduz em melhorias: 35% querem reformar o lar e 21% já planejam essa reforma para os próximos 18 meses.

“O brasileiro resgatou a viagem como uma necessidade básica de saúde mental. Após anos de incertezas, o planejamento para 2026 mostra que o lazer não é mais visto como gasto supérfluo, mas como o combustível para a resiliência. O foco agora é viver o presente, seja descobrindo novos destinos ou melhorando o conforto do próprio lar”, analisa a publicitária Ligia Mello.

SEM COPA

O cotidiano deste ano será marcado pela convivência familiar. No verão, 30% sentem-se mais dispostos e 42% querem sair para se divertir. Entre os 16% que têm filhos, a estratégia para as férias é caseira: 52% farão atividades em casa e 44% em parques abertos.

O momento econômico do País mostra que 90% dos brasileiros não pretendem viajar para a Copa do Mundo da Fifa. No consumo de bens duráveis, o foco se mantém em carros (28%) e imóveis (23%), mostrando que, mesmo sob pressão, o brasileiro não desiste de consolidar seu patrimônio.

FORMAÇÃO E TRABALHO

No campo do trabalho, a qualificação é a estratégia para driblar a crise. Para enfrentar um mercado competitivo, 28% dos brasileiros pretendem estudar on-line e 21% querem finalizar cursos como idiomas, pós ou graduação.

O empreendedorismo e a gestão também ganham força, com 17% buscando cursos para gerir melhor negócios e equipes. Além disso, 19% estão abertos a novos desafios e pretendem mudar de área de atuação, enquanto 11% estão ativamente procurando emprego.

DÍVIDAS

Apesar do entusiasmo pessoal, a realidade financeira impõe um freio severo. O desejo número um para este ano é “ganhar mais dinheiro” (57%), uma necessidade urgente para os 39% que começam o ano endividados. 

O perfil da dívida é alarmante: 30% devem mais de R$ 15 mil e 21% possuem débitos entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

Por outro lado, 49% conseguem manter as contas em dia e apenas 12% iniciam o ano com dinheiro sobrando. Para equilibrar as contas, 48% planejam economizar tudo o que podem e 44% buscarão promoções.

“Enquanto o brasileiro se sente capaz de cuidar da própria saúde e estudar, ele olha para o País com apreensão. O pessimismo com a economia obriga o consumidor a adotar um comportamento de ‘caçador de ofertas’, onde cupons (19%) e compras planejadas são as regras para manter os planos de consumo vivos”, explica Ligia Mello.

SEGURANÇA E CLIMA

Ao olhar para fora de casa, o otimismo diminui drasticamente. Apenas 25% acreditam em melhora na economia, contra 50% que preveem piora. 

O cenário ambiental também assusta: 48% acham que o meio ambiente vai piorar em 2026. A segurança pública é outra ferida aberta, com 45% esperando um agravamento da situação.

Na educação e saúde, a sensação majoritária é de estagnação, com 43% e 47%, respectivamente, acreditando que tudo permanecerá igual.

METODOLOGIA

A pesquisa do Instituto Hibou, que recebeu o nome de Expectativas 2026, foi realizada entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025.

O levantamento contou com uma amostra de 1.501 participantes que responderam os questionários. Os respondentes têm mais de 18 anos, pertencem às classes ABCDE e colaboraram via painel digital, cobrindo todo o território nacional. A margem de erro é de 2,5%.

