O retorno das atividades na Câmara Municipal poderá significar nova dor de... Leia na coluna de hoje

Felpuda
O retorno das atividades na Câmara Municipal poderá significar nova dor de cabeça para a prefeita Adriane Lopes. Seria sobre a qualidade da pavimentação e dos serviços de tapa-buracos que não estariam resistindo às chuvas. Alguns vereadores, segundo se ouve nos bastidores, estariam fazendo levantamentos dos locais afetados nas regiões que receberam esse tipo de trabalho mais recentemente, a fim de que a administração envie um “raio-x” desde recursos aplicados a resultados da fiscalização. Dizem que querem tudo nos mí-ni-mos detalhes. Vai vendo...
Armados
Policiais legislativos de MS, assim como dos demais estados, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Isto porque uma lei neste sentido foi sancionada pela presidência da República.
Mais
Mas foram vetados dispositivos da proposta que dispensavam policiais de comprovar idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Até o dia 1º de fevereiro acontecerá a exposição Quilombo do Jaó, disponível ao público em formato digital. A mostra, que é promovida pelo Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, propõe um mergulho na história da comunidade localizada em Itapeva (SP) e reconhecida como uma das mais antigas do estado. Fundado entre 1889 e 1897 pelo casal Joaquim Carneiro de Camargo e Josepha Paula Lima, o Quilombo do Jaó abriga atualmente mais de 300 pessoas, distribuídas em cerca de 78 famílias. Os registros fotográficos e narrativas visuais evidenciam o cotidiano, os modos de vida, as práticas agrícolas e as manifestações culturais. O acesso à mostra pode ser feito pelo site museuafrobrasil.org.br.
Melhor, não...
O imbróglio sobre o IPTU de Campo Grande ganhou sinônimo de “problemaço” que nem a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, “madrinha política” da prefeita Adriane Lopes, quer falar sobre o assunto. Ao participar da solenidade de posse de secretários, preferiu defender a “afilhada” sobre os buracos na cidade, atribuindo a causa às chuvas e abordando investimentos para construção de um viaduto na cidade.
S.O.S
Nos corredores dos poderes, se fala que o governo do Estado deverá elaborar, com máxima urgência, uma agenda positiva para Campo Grande, a fim de que a população não fique ainda mais indignada com a administração municipal. A medida é para evitar que haja “surpresa” nas eleições deste ano, justamente no maior colégio eleitoral de MS. O entendimento é que não se pode “dar sorte para o azar” em ano eleitoral. Assim sendo...
Sem essa
Por falar na administração municipal, uma ala do PP não vê com bons olhos a influência que o deputado estadual Lídio Lopes (sem partido) estaria exercendo sobre algumas decisões da prefeita Adriane Lopes, sua esposa. Para esse time, a atuação do parlamentar nesse sentido é conhecida nos bastidores, tanto é que já foi até motivo de postagem nada “amigável” nas redes sociais de um dos homens fortes do partido.
*Colaborou Tatyane Gameiro