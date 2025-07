O tucano ex-governador Reinaldo Azambuja estaria com ônibus estacionado... Leia na coluna de hoje

Correio B+

A carta do Seis de Copas resgata memórias felizes e nos convida a reviver a inocência do passado, reencontrar afetos e refletir sobre a saudade.

A nostalgia como ponte entre passado e futuro

Esta semana, quem puxa o fio de nossas memórias é o Seis de Copas, carta dos Arcanos Menores que nos coloca frente a frente com tudo aquilo que nos formou. É a energia da infância, dos reencontros, das lembranças doces — mas também dos padrões emocionais que ainda podem nos aprisionar.



Não por acaso, o céu nos oferece aspectos astrológicos que intensificam justamente essa conexão com o que já vivemos, mas nos pedem sabedoria para ressignificar essas experiências.

As memórias estão no ar

O Seis de Copas desperta um renovado interesse pelos tempos passados, trazendo à tona imagens, sensações e experiências da infância ou de um passado recente. Convida a revisitar memórias que podem carregar uma ponta de melancolia, mas também ajudam a nos reconectar com partes essenciais de quem somos.

Neste período de festas de São João, que se estendem por julho, muitas pessoas evocam lembranças da infância e da juventude: as cores vibrantes, as comidas típicas, as músicas e as brincadeiras reacendem momentos alegres e marcantes, despertando um clima de doce saudade.

Sob a influência desta carta, nossa ligação com o subconsciente se aprofunda. Sonhos, desejos e emoções guardados voltam à superfície, oferecendo pistas preciosas que podem inspirar escolhas e ações no presente.



O passado, assim, ganha nova vida e interage diretamente com o agora, interferindo de modo construtivo — se soubermos acolher suas lições.

Se você ainda carrega pendências ou feridas antigas que precisavam ter sido curadas há muito tempo, este é o momento de reconciliar o ontem com o hoje.



O Seis de Copas também pode indicar lembranças da infância e da adolescência que retornam carregadas de significado, lançando luz sobre questões que só agora podem ser compreendidas de maneira mais madura.

O Seis de Copas nos convida a revisitar o passado, resgatando aquilo que um dia nos trouxe felicidade. Muitas vezes, ao olharmos para trás, focamos apenas nas dores e dificuldades, deixando de lado os momentos bons. Talvez a busca constante por segurança tenha ocupado tanto espaço em sua vida que a alegria e a satisfação ficaram, de fato, em segundo plano.



Mas, ao contemplar sua trajetória de forma mais ampla, você perceberá que também houve períodos de esperança, otimismo e realização. Este é o momento de trazer essas lembranças luminosas de volta ao coração, pois elas guardam pistas valiosas sobre o que pode novamente gerar bem-estar e plenitude no futuro.

Quem era você quando estava mais feliz?

O Seis de Copas evoca memórias felizes e nos lembra de como era sentir segurança e alegria, livres de grandes responsabilidades. Tudo parecia mais leve. Na carta, a menina recebe flores — símbolo de afeto e sonhos — e brinca em um ambiente protegido, onde a criatividade e a confiança podem florescer.

Este Arcano Menor nos convida a resgatar o que já nos fez felizes e a reconstruir a felicidade de forma consciente, lembrando que ela continua possível.

O Seis de Copas simboliza a nostalgia, destacando lembranças felizes e o desejo de reviver a simplicidade do passado. Esta carta indica que você pode estar refletindo sobre momentos alegres da infância ou de anos anteriores, encontrando neles um conforto emocional. Ela o encoraja a valorizar essas memórias, permitindo que tragam calor e alegria para a sua vida presente.



Além disso, ao resgatar este sentimento de realização que já foi experimentado, você coloca em ação um princípio essencial da mecânica quântica: os pensamentos têm papel fundamental na transformação da realidade. Assim, essas lembranças se tornam chaves poderosas para criar uma vida mais satisfatória e plena.

Tudo no universo é energia, e nossos pensamentos e emoções também carregam uma frequência. Aquilo que pensamos e sentimos emite um sinal que influencia o que atraímos para a nossa vida. Assim como um jardim floresce ao receber cuidado e luz, nossa realidade floresce quando cultivamos dentro de nós pensamentos e emoções alinhados com o que desejamos.



Cada intenção vibra como uma semente, capaz de atrair experiências à sua altura. Ao cuidar do nosso espaço interior, passamos a criar um campo magnético que convida para perto tudo aquilo que ressoa com a nossa essência.

Revisitar o passado

O Seis de Copas também destaca a relevância de revisitar o passado para ganhar perspectiva e entendimento. Ele indica que olhar para experiências anteriores pode ajudá-lo a compreender melhor as circunstâncias atuais.



A carta incentiva a explorar o passado com uma mente aberta, reconhecendo tanto os aspectos positivos quanto os negativos. Ela nos lembra que as memórias guardam lições preciosas que podem guiar decisões no presente e no futuro, oferecendo uma base sólida para o crescimento e a cura.

Seis de Copas em leituras de amor e relacionamentos

Em leituras amorosas, o Seis de Copas representa nostalgia, ternura e memórias compartilhadas. O Seis de Copas fala de uma conexão que parece existir há muito tempo. Há uma sensação de familiaridade, como se vocês se entendessem sem palavras. Pode haver histórias de infância parecidas, valores semelhantes, ou até mesmo uma impressão de reencontro de outras vidas.

Essa carta costuma falar de reconciliações e lembranças queridas. Pode indicar retomar um trabalho com antigos colegas, voltar a exercer atividades que lhe davam prazer, retornar a um emprego anterior ou até mesmo reviver uma relação antiga com alguém que estava distante.

O Seis de Copas destaca a necessidade de nutrir sua criança interior e se reconectar com pequenas alegrias. A carta sugere que atividades lúdicas ou momentos de nostalgia podem revigorar seu espírito. Ela incentiva a encontrar conforto em rotinas ou hobbies prazerosos, lembrando que resgatar a inocência e a alegria pode renovar sua energia vital. Quem sabe até criar uma playlist repleta de flashbacks para reacender essas boas memórias?

Nas leituras profissionais, o Seis de Copas simboliza colaboração, orientação e a retomada de projetos antigos, sugerindo que experiências passadas podem inspirar novos rumos. Ele indica que ambientes acolhedores e reflexões sobre sucessos anteriores podem impulsionar o crescimento. O Seis de Copas incentiva a aprender com sua própria história e a usá-la como base para o progresso futuro.

No trabalho de autoconhecimento profundo e de sombra, o Seis de Copas representa a exploração de memórias, vivências da infância e influências do passado que impactam o presente. Ele sugere que revisitar esses conteúdos pode oferecer cura e clareza.

Trígono Vênus-Plutão: a profundidade do afeto

Na segunda-feira (7), o trígono entre Vênus e Plutão amplia a intensidade dos vínculos. É como se velhas paixões, pessoas marcantes do nosso passado ou até memórias afetivas guardadas viessem à tona com força total. O Seis de Copas se conecta diretamente a essa vibração, convidando-nos a revisitar histórias que ainda nos tocam. Não se surpreenda se um afeto antigo ressurgir, querendo retomar o contato — ou até mesmo a relação.

Entretanto, Plutão não tolera superficialidades: se algo ressurgir nesta fase, será para ser transformado, curado ou encerrado de vez. É uma oportunidade de olhar para relações passadas com mais maturidade, sem a lente cor-de-rosa da idealização. Esse aspecto favorece a investigação do que ainda dói — e traz coragem para se libertar de laços que já perderam o sentido.

O Seis de Copas nos inspira a resgatar memórias e valores do passado, enquanto Urano em Gêmeos, que também ingressa na segunda-feira (7), impulsiona uma revolução na forma de pensar e se comunicar — unindo tradição e inovação para transformar a maneira como nos conectamos ao mundo.

Lua Cheia em Capricórnio: responsabilidade e amadurecimento

Poucos dias depois, na quinta (10), a Lua Cheia em Capricórnio ilumina a necessidade de amadurecer. Se o Seis de Copas nos conecta ao nosso lado mais infantil e nostálgico, a Lua Cheia em Capricórnio traz a lembrança de que crescer também significa colocar limites, estruturar a vida e assumir responsabilidades.

Talvez você perceba que certas lembranças estão atrapalhando o presente. Talvez, ao revisitar antigas dores ou paixões, descubra que ainda age de forma ingênua em algumas situações. Esta Lua Cheia é a chance de dar contornos claros para essas emoções: O que faz sentido manter? O que precisa ser deixado para trás?

Nesse sentido, a energia capricorniana pode parecer dura, mas atua como um farol de realismo para quem corre o risco de se perder na saudade. Ela ajuda a transformar memórias em aprendizado concreto, para não repetir padrões que já não servem mais.

Saturno Retrógrado em Áries: revisão dos impulsos

Fechando a semana, no domingo (13), Saturno inicia seu movimento retrógrado em Áries, trazendo uma revisão necessária dos impulsos e da forma como tomamos decisões. O Seis de Copas, que nos conecta ao passado, pode, nesse momento, reativar vontades antigas: retomar projetos esquecidos, falar com quem ficou para trás, tentar reviver histórias.

Porém Saturno, retrógrado e em Áries, freia essa pressa. Ele nos convida a refletir antes de agir, a reavaliar se estamos tentando resgatar algo apenas por carência ou medo de enfrentar o novo. Se for para retomar, que seja com responsabilidade, consciência e disposição para encarar desafios que não foram resolvidos integralmente.

Integração: entre a criança e o adulto

Juntos, esses trânsitos formam um pano de fundo perfeito para o Seis de Copas nos lembrar que a saudade não precisa ser prisão — ela pode ser ponte. O convite desta semana é integrar a criança interior, que sonha e sente intensamente, ao adulto que precisa construir um futuro sólido.

Rever pessoas, reviver histórias ou revisitar projetos do passado pode ser curativo, desde que não seja uma fuga. Se perceber que está se apegando a lembranças apenas por medo de seguir adiante, respire, observe e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero?

O Seis de Copas nos ensina a honrar o passado, mas também a deixá-lo seguir seu curso, transformando experiências em sabedoria. Com Vênus e Plutão exigindo profundidade, a Lua Cheia em Capricórnio pedindo maturidade e Saturno retrógrado impulsionando revisões, esta semana oferece uma poderosa oportunidade de crescer sem apagar a própria história — e de avançar sem esquecer quem você foi.



Como escreveu Lya Luft: “Lembro-me do passado, não com melancolia ou saudade, mas com a sabedoria da maturidade que me faz projetar no presente aquilo que, sendo belo, não se perdeu.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão