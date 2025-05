Dia Mundial do Hambúrguer: veja onde comemorar 'no precinho' em Campo Grande MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Hoje, dia 28 de maio, é o Dia Mundial do Hambúrguer e é difícil encontrar alguém que não se renda a esse lanche. Em suas mais variadas formas, pode ser no estilo prensado, smash, tradicional, gourmet, até os vegetarianos e veganos, existe hambúrguer para todos os gostos.

E não dá pra esquecer dos complementos, desde as batatas fritas, onduladinhas ou lisas, até a maionese de alho de procedência duvidosa.

Em comemoração a esse dia, alguns lugares de Campo Grande prepararam promoções especiais. Mas, atenção, elas são válidas apenas para o dia de hoje, 28!

Começando a lista do Correio do Estado, na Plataforma Nove Zero, que fica na Rua José Antônio, 320, a promoção é em dose dupla. Comprando um hambúrguer Hagrid, o segundo é de graça! O valor do lanche é R$35,99 e, para validar a promoção, é necessário mostrar a postagem do Instagram.

No Picadinho da Orla Morena, o Bagunça entra em promoção. De R$33, hoje, o preço é R$25.

No Cavallo Burger, cada hambúrguer individual vai acompanhado de uma porção de batata para dar aquele 'up' no combo, mas é válido somente para consumo no local. O endereço é Rua Euclides da Cunha, 228.

Na lista, entra também o Bagual Burguer e Dog, que fica na Avenida Calógeras 658, dentro do Speed Kart. Hoje, para pedidos na loja, ou delivery e retirada, o Combo X-Costela + batata + refrigerante sai, de R$50 para R$38.

O Na Brasa oferece duas promoções imperdíveis. O Na Brasa Bacon, com hambúrguer assado na brasa, maionese da casa, queijo cheddar, bacon, alface e tomate sai de R$34 por R$24,99; e o Smash Salada, que é o burger esmagado na chapa, queijo cheddar, alface, tomate e maionese da casa, de R$23, hoje sai por R$14,99.

O Bonfim Lanches coloca o time de peso na jogada. O Campeão da Champions Burguer 2024 na categoria tradicional, o X Oliver, sai por R$30 e os 50 primeiros pedidos ganham uma Soda Italiana de 300 ml.

A vice campeã do festival Hamburgueiros do MS em 2024, a 7 Burg, aposta no tradicional. O X-Salada sai de R$16 para R$9,99.

Para levar toda a galera, o Toledo Burguer lança uma promoção de combo família: três smashs duplos + batata frita grande + refrigerante por R$85,90. Só aparecer na Rua Alberto Jissum Minei, 418.

No Shopping Norte Sul, o Don Menegazzo não vai ficar de fora. Na compra de um lanche + duas cervejas Eisenbahn long Pilsen ou Ipa, você ganha uma caneca ou uma taça especial. A promoção é válida enquanto os prêmios durarem em estoque.

Na Júlio de Castilho, o Tom Lanches aposta na promoção do X-Baguncinha, de R$27 por R$16,99 e com maionese caseira na bisnaga à vontade.

O Chef Burguer 700, no Jardim Panamá, coloca o preferido da galera pra jogo. O Ultra Smash, eleito em 2024 como o melhor Smash Burguer de MS no Festival do Hambúrguer, fica com 5 reais de desconto hoje, por R$19,99.