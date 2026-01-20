Os comentários nas postagens de alguns políticos nas redes sociais têm si... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Os comentários nas postagens de alguns políticos nas redes sociais têm si...

Leia a coluna desta terça-feira (20)

Felpuda

20/01/2026 - 00h01
Martinho Lutero - escritor alemão

Não podemos evitar que as aves da adversidade nos sobrevoem, mas podemos, ao menos, evitar que façam ninho sobre as nossas cabeças”

Felpuda

Os comentários nas postagens de alguns políticos nas redes sociais têm sido a grande atração dos internautas. Há para todos os gostos: elogios, críticas, ironias, deboches, sugestões e até lembranças do passado, amigáveis ou depreciativas, àqueles que se apresentam como candidatos à reeleição. Mas que ninguém se iluda: a maioria integra grupos destinados a “jogar confete nos de casa” ou “atirar piche e penas nos adversários”. A guerra digital começou a pleno vapor no ano que passou e está sendo intensificada neste ano de eleições gerais. Afe!

Eronildes Constant dos Santos, de 52 anos, a famosa neguinha do Camisão, é uma empreendedora de destaque no distrito de Camisão, em Aquidauana. Além de ser pescadora há anos, para sobrevivência e comercialização do pescado, em seu barco denominado de Cheiroso – justificando que “peixe não fede, peixe tem cheiro”–, é também proprietária de restaurante, bem como piloteira profissional capacitada pela Marinha. Foi a primeira mulher a conquistar, entre 21 homens participantes, a Habilitação Aquaviária, após frequentar, em 2023, o 1º Curso de Formação de Aquaviários (teórico e prático) da Marinha do Brasil, iniciativa envolvendo a UFMS e a associação dos empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi (aecopaxi), presidida por Mirian Coura. Assim, tornou-se piloteira habilitada e capacitada a transportar turistas pelo Rio Aquidauana. Simpática, cordial e altamente profissional, é conhecida nacional e internacionalmente, uma vez que foi tema de várias reportagens dos mais diversos veículos, por sua história de luta, dificuldades e vitórias, como já mostrou o Correio do Estado em matéria publicada sobre o boom turístico que vivia Camisão.

Christian Duarte Mollinedo e Dra. Lisandra dos Santos Mollinedo

 

Sandra e Arthur Antunes Coimbra (Zico)

Espaço

Há quem diga que o PP teria acordo com o PL de não lançar candidato ao Senado, abrindo espaço para que a segunda vaga fique com um partido aliado. A lógica seria que o Progressistas já estaria contemplado no grupo que caminhará junto nas eleições deste ano, com a vaga de governador do Estado. Caso seja essa a realidade, o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, estaria fora do páreo. A conferir.

Assovio

O governador Riedel reassumiu o cargo depois de um período de férias e, segundo os bastidores, deverá agendar um encontro com o senador Nelson Trad Filho (PSD), cujo foco deverá estar nas eleições deste ano, como cenário e futura aliança. O parlamentar articula para poder integrar o grupo político de apoio à reeleição de Riedel. Como presidente da legenda, está conversando “de liderança para liderança”. Como na política o assovio é o início da cantiga...

No páreo?

Dizem que o empresário Jaime Valler se filiará ao PRTB para ser candidato ao governo de MS. Seu ingresso, ainda sem data marcada, ocorreria durante a inauguração da sede do partido. Ligado ao agronegócio, Valler deverá ser mais um postulante ao cargo pelo campo da direita, que já tem o governador Eduardo Riedel (PP) tentando a reeleição. Caso se concretize sua entrada no páreo, dizem que ele poderá ser alternativa para partidos de centro-direita, que ficariam alijados de uma aliança com PP e PL (União Progressista).

ANIVERSARIANTES

Dr. Benedicto (Bené) Arthur de Figueiredo Neto,
Marize Lechuga de Moraes Boranga,
Dom Vitório Pavanello,
Paula Schadeck Montalli,
Dom Eduardo Pinheiro da Silva,
Alfredo Cândido Santos Ferreira,
Ionara Bigolin,
Célia dos Santos Abrão,
Rosana Roberta de Souza Pires,
Lauro Silva Silveira,
Nelson Chaia Junior,
Dr. Mario Julián Osorio González,
Nicanor da Silva Dede,
Edson de Oliveira,
Carlos Tavares de Freitas,
Jorge Augusto Bertin Almeida,
Leonardo Guimarães Barbosa,
Sabrina Queiroz Barros Pereira,
Luiz Renato Adler Ralho,
Vanda Maria Silva Ferreira,
Dr. Enio Yoshimitsu Guenka,
Michael Frank Gorski,
Luciana Cristina Ruiz de Azambuja,
Neide Keiko Tamazato,
Mario Takahashi,
Sebastião Tomazelli,
Giuvan de Oliveira Barbosa,
Luciano Morello Pacheco,
Edgar Augusto Nunes,
Floriza Maria Barbosa,
Haydê dos Santos Alves,
Janete Sebastiana Medina,
Gilberto Meneghel Maccari,
Adonel Barbosa,
Noboru Kasal,
Maria de Paiva e Silva,
José Stuani,
Jacira de Sá Roriz Guimarães,
Maria Andréa Lobo,
Roberto Aroso Cardoso,
Anilson Rodrigues de Souza,
Dr. German Mejia Rios,
Dr. Félix Balaniuc,
Jolia Correa da Costa Felix,
Marly Gomes da Silva,
Carlota Gouveia Nunes,
João Carlos Braga,
Dirceu Souto,
Olívia da Silva,
Berenice Martins,
Waldomiro Pezarico,
Eronias Cândido de Rezende,
José Luiz Delgado Martins,
Vanessa Jaqueline Takeuti de Oliveira,
Isali Dinaisa Lins de Oliveira,
Maria Sebastiana da Rosa Queiroz,
Paulino Kuiti Matsubara,
Sebastião de Campos,
Gilmar Gustavo Santos Granja,
Marilda Rodrigues Medina,
Rita de Cássia de Oliveira Brandão,
Delmar do Nascimento Cezimbra,
Noelia Pereira dos Santos,
Celso Vitório Pierezan,
Adriana Ferreira Alves,
Eugênio Ferreira de Freitas Gonzalez,
Humberto da Costa Nogueira,
Márcio Luiz Martins Calado,
Roberto Spinola Barbosa,
Agnello Brum Filho,
José Yassiaki Nakamuta,
José Ferreira Batista,
Michel Moreira de Melo,
Sebastião Augusto José,
Ines Batisti Dantas Vieira,
Cleunice Andrade Souza,
Érica Rodrigues,
Iria Eliane Machado Lopes,
Jorge Eduardo Lescano,
Alcides Alves da Silva Junior,
Sebastião José Ferreira Neto,
Rogério Albres Miranda,
Filadelfio Sebastião Evamar Terêncio,
Homero Lima de Mello,
Vilson Lovato,
Diego Paiva Colman,
Maria Helena da Cruz Benites,
Sérgio Mendonça,
Flourisval Pereira Silva,
Salvador Zeferino da Silva,
Lindomar de Castro Chagas,
Sebastião Xavier,
Kátia de Souza Maia,
Sebastiana Roque Ribeiro,
Sandra Oliver Ferreira de Souza,
Delni Mello da Conceição,
Francieli Garcia,
João Agostinho de Oliveira,
Maurício de Oliveira Carneiro,
Gervásia Del Socorro Saldanha,
Sebastiana Ramos Vasques,
Jaqueline Correa Gama,
Márcia Regina Silva,
Helena Corrêa Gomes.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Felpuda

Diálogo

Diálogo

Lya Luft - escritora brasileira
"Que a gente se divirta sem se matar, que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar, que viva sem se vender”.

 

FELPUDA

O governador Eduardo Riedel entra no ano eleitoral de 2026 com dois alvos no coração de sua administração, para alegria dos adversários. Um deles, bem vistoso: o empréstimo de quase R$ 1 bilhão com o Banco do Brasil, autorizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e o outro se refere às promessas não cumpridas. Sobre o “cofrinho bilionário”, terá que passar a campanha eleitoral dando explicações ali, lá, acolá e alhures. Já o que não foi cumprido vai ser utilizado pelos adversários para questionar sua fama de bom técnico e excelente gestor.

Diálogo

Realidade

Pesquisa mostra que 68,6% das famílias campo-grandenses estavam endividadas em dezembro de 2025, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando mais compromissos parcelados como cheques pré-datados, cartões de crédito e empréstimo pessoal.

Mais

Em números absolutos, isso representa 226.248 famílias endividadas. Os dados são de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS.

Diálogo
Maria Augusta Waqued e Rachid Waqued

 

DiálogoKiki Pinheiro e Helô Pinheiro

Na espera

Nos bastidores políticos, circulam comentários de que se o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, decidir apoiar Lula, o vice-governador Barbosinha, deverá deixar a sigla. Cotado para ocupar o mesmo cargo na chapa de reeleição do governador Riedel, ele teria convites de vários partidos, entre eles, o União Brasil e o Republicanos. Atualmente, Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador Tarcísio de Freitas (SP).

"A laço"

Político de direita ironizou o “desespero” do PT de Mato Grosso do Sul para encontrar alguém que queira disputar a segunda vaga ao Senado pela legenda. Segundo ele, a esquerda estaria tentando “pegar a laço” um nome para fazer dobradinha com o deputado federal Vander Loubet e está sugerindo até que o senador Nelson Trad Filho (PSD) venha a ser mais um novo “companheiro”, assim como o irmão Fábio Trad, que poderá ser candidato a governador.

Sonho meu...

Acalentando o sonho de ser deputado federal e tendo já tentado em outras ocasiões sem sucesso, o deputado estadual Roberto Hashioka deverá fazer nova tentativa este ano. Ele tem longa trajetória na vida pública: foi prefeito de Nova Andradina, diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos e do Detran, secretário de Administração e de Relações Institucionais da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

  • Juliana Cristina Ferreira Abes Xavier,
  • Denise Ramos Flores Bisogenin,
  • Consuelo Pinto de Arruda,
  • Yasmine Ferreira de Melo,
  • Maria da Graça Barbosa Tomaz,
  • Marlon Nantes Foss,
  • Dalcides Pleutin Miranda,
  • João Baptista Maciel Monteiro Neto,
  • Sami Moussa Chamoun Georges,
  • Shodi Ishi (Ilson),
  • Silvania Batista dos Santos,
  • Sônia Regina de Souza,
  • Carolina Sornas de Almeida,
  • Cláudia Matos,
  • Sebastião Antunes Marinho,
  • Wellington Davi Teslenco,
  • Lílian Mara Dela Cruz,
  • Érica Tanowe Maddalena,
  • Kauê Pedro,
  • Juliana Lanari de Aragão,
  • Luiz Otavio Gottardi,
  • Elizabete Coimbra Lisbôa,
  • José Carlos Tavares do Couto (Zeca),
  • Dra. Arlete Delfina Marques Maia,
  • Donato Lopes da Silva,
  • Genivaldo Medeiros dos Santos,
  • Camila Teodoro Matos,
  • Laureen Vieira Praxedes,
  • Evellyn Guerrieri de Oliveira,
  • Ademir Kawahira,
  • Diego Augusto Granzotto de Pinho,
  • Ana Cristina Silva Cangussu,
  • Edmar Antonio Travain,
  • Anna Paula Falcão Bottaro,
  • Cláudio Takeshi Iguma,
  • Euclides José Bruschi Junior,
  • Silvia Maria Giroldo,
  • Aline Daniela de Almeida Defante,
  • Carlos Roberto dos Santos Okamoto,
  • Everton Heiss Taffarel,
  • Fabiana de Moraes Cantero e Oliveira,
  • Gerozino Ribeiro de Oliveira,
  • Dr. Marcos Zborowski Pollon,
  • Alisson Henrique do Prado Farinelli,
  • Annelise Guimarães Freire,
  • Adriana Moreira dos Santos,
  • Fátima Marques da Cunha,
  • Alan Gustavo Barbosa Monteiro,
  • Dr. Marcos Otto Mata,
  • Daniela Guerra Garcia,
  • Alfredo Chagas Chebel,
  • Edson Takeshi Nakai,
  • Alexandre Augusto Rezende Lino,
  • Ernesto Scapin Junior,
  • Fabio Theodoro de Faria,
  • Anderson Fabiano Pretti,
  • Edson Aparecido Bernardinelli Junior,
  • Graziela Enderle Banak,
  • Leonardo Costa da Rosa,
  • Heitor Evaristo Fabricio Costa,
  • Isabela de Azevedo Perez Soler,
  • José Roberto Carli,
  • Luciana Reich,
  • Júlio Furlaneto Bellucci,
  • Beatriz Fonseca Sampaio Stuart,
  • Gustavo Amato Pissini,
  • Karla Gonçalves Amorim,
  • Leonice Uhde Rovedo,
  • Marcus Faria da Costa,
  • Luis Marcelo Benites Giummarresi,
  • Marcelo Tavares Siqueira,
  • Luiz Antonio Barbosa Correa,
  • Matheus Valerius Brunharo,
  • Marcelo Battilani Calvano,
  • Luzia Haruko Hirata,
  • Marcelo da Cunha Resende,
  • Renata Gonçalves Pimentel,
  • Marcelo Dallamico,
  • Pedro Mendes Fontoura Netto,
  • Marcelo Esnarriaga de Arruda,
  • Priscila Castro Rizzardi,
  • Lyane Moretti,
  • Raquel do Valle Pereira,
  • Mohamed Reni Alves Akre,
  • Luiz Carlos Dobes,
  • Moacir Akira Yamakawa,
  • Simone Camargo Schell,
  • Bruna Czarneski Peró,
  • Roseli Maria Del Grossi Bergamini,
  • Thais Yumi Komiyama,
  • Rosimary Emiko Iamamoto,
  • Jeidir Monteiro Daroz,
  • Paulina Saab Mujica,
  • Zay Walquiria Siqueira da Silva,
  • Catarina Alves de Oliveira,
  • Laura Margarida Cafure,
  • José Carpes Espíndola,
  • Arlindo Seiki Itiki,
  • Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
  • Veruska Insfran Falcão de Almeida,
  • Rodrigo Massuo Sacuno,
  • Ronaldo Pozzi Barbirato Barbosa,
  • Ruth Cavalcanti Tamasato,
  • Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,
  • Walter Ravasco da Costa,
  • Ângela Maria Censi.

Entrevista exclusiva com o ator Cássio Scapin, o eterno Nino, do Castelo Rá Tim Bum da TV Cultura

"Hoje quero inspirar. Falar de persistência, de beleza que vem do tempo, de como a arte salva  e de como a vida continua plena, curiosa e rica depois dos 60. Quero ser voz para quem tem medo do futuro. Porque eu também tive"

Entrevista exclusiva com o ator Cássio Scapin, o eterno Nino, do Castelo Rá Tim Bum da TV Cultura

Entrevista exclusiva com o ator Cássio Scapin, o eterno Nino, do Castelo Rá Tim Bum da TV Cultura Foto: Divulgação

Formado pela Escola de Arte Dramática (EAD) da Universidade de São Paulo (USP), Cássio trabalhou em mais do que 20 espetáculos no Brasil e na Itália. Cássio recebeu os prêmios Mambembe, Governador do Estado, Troféu APCA, sendo que, em 1998, foi escolhido como Melhor Ator nos prêmios Apetesp e Shell, por sua interpretação em Memórias Póstumas de Brás Cubas, comédia musical de Machado de Assis.

Ele também participou de telenovelas, filmes e minisséries. Para muitos e gerações diversas, ele será o eterno personagem Nino, do programa infantil Castelo Rá Tim Bum da TV Cultura, e o ator participou da Novela Deus Salve o Rei, interpretando o personagem Héber.

Em 2020, durante a pandemia do coronavírus, o ator apresentou o monólogo “Eu Não Dava Praquilo” e o espetáculo "Os Malefícios do Fumo". Cássio Scapin vive um lindo momento os 60 anos... Ator, diretor e representante da Parada LGBT+ de SP reflete com o B+ sobre invisibilidade, afetos, saúde mental e o direito de continuar existindo com voz, beleza e desejo.

Quando foi que envelhecer se tornou sinônimo de desaparecer? Em um mundo que ainda trata juventude como capital estético e existencial, poucas vozes têm coragem (e elegância) de dizer que o tempo pode ser potência. Cássio Scapin é uma dessas vozes.

O ator, diretor e produtor completou 60 anos em dezembro de 2024. No mesmo ciclo, tornou-se representante da 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, a maior do mundo, cujo tema foi: “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro.” A escolha não foi aleatória, foi coerente com tudo o que ele representa: longevidade, presença, consciência e arte em estado de reinvenção.

Com 40 anos de carreira, Scapin é conhecido por personagens que marcaram gerações - de Nino, no inesquecível Castelo Rá-Tim-Bum, ao Santos Dumont da minissérie Um Só Coração, passando por produções teatrais aclamadas e premiadas. Mas talvez seu papel mais importante seja o que vive agora: o de provocar uma conversa pública sobre o envelhecer fora do padrão.

“Falar de longevidade não é falar apenas com quem já chegou lá. É falar com quem ainda tem tempo. Tempo de cuidar de si, de rever crenças, de pensar sobre o que estamos fazendo com a vida que temos”, afirma.

Disciplinado, Scapin mantém um corpo cênico admirável, esculpido por uma rotina de balé, alimentação saudável e exercícios diários. Mas seu discurso vai muito além da estética: fala de saúde mental, de afetos, de persistência, de propósito. “Envelhecer na comunidade LGBTQIAPN+ ainda é tabu. Não nos ensinaram a imaginar o depois. Mas ele existe. E pode ser pleno.”

Entrevista exclusiva com o ator Cássio Scapin, o eterno Nino, do Castelo Rá Tim Bum da TV CulturaNino, do programa infantil Castelo Rá Tim Bum da TV Cultura - Divulgação

Com sensibilidade e inteligência emocional, o artista criou nas redes sociais o quadro “Reflexões no Meu Divã”, onde compartilha questões íntimas que nascem em sua terapia e tocam muitas outras vidas.

Medo, finitude, invisibilidade, o julgamento dos corpos maduros, o paradoxo entre experiência e juventude, o desejo aos 60 anos,  são alguns dos temas abordados. “Percebi que as perguntas que eu levava para a análise eram perguntas que muita gente se fazia, mas não tinha com quem falar. O divã virou partilha. Uma tentativa de dizer: você não está só.”

O tom é íntimo, mas não confessional; é público, mas não expositivo. Scapin usa sua experiência como ponte e não como palco.

Com uma trajetória marcada por prêmios, Cássio se prepara para uma nova fase: rodas de conversa, palestras e encontros com o público em que compartilha sua jornada artística e humana, sua fé, sua visão de mundo.

“Hoje quero inspirar. Falar de persistência, de beleza que vem do tempo, de como a arte salva  e de como a vida continua plena, curiosa e rica depois dos 60. Quero ser voz para quem tem medo do futuro. Porque eu também tive. E continuo aprendendo todos os dias.”

Mais do que envelhecer, Cássio Scapin está expandindo. Amadurece sem amargura. Provoca sem hostilidade. E emociona sem esforço. Representa não apenas uma geração, mas uma possibilidade: a de que existir com plenitude é um direito, é uma arte, em todas as idades.

O ator é a Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ele fala sobre longividade, sáude, sucessos, carreira e escolhas.

Entrevista exclusiva com o ator Cássio Scapin, o eterno Nino, do Castelo Rá Tim Bum da TV CulturaO ator Cássio Scapin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Carlo Locatteli - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - 40 anos de carreira, como é olhar para trás? Qual a sensação dessa carreira premiada, personagens que o público tem memoria afetiva, já fez um balanço desses 40 anos?
CS - Olhar pra trás é muito estranho, são mais de 40 anos. Olha, é muito estranho, eu não consigo muito olhando pra trás identificar o que foi esse percurso, tudo parece que a dimensão do tempo é muito relativa, ela se concentra e se compacta numa sequência de memórias, de personagens, junto de  tanta gente que existiu  nessa trajetória, nesse percurso de carreira, que foram super importantes para mim.

Eu não gosto de olhar muito pro passado de uma forma estática, o passado de alguma maneira ele é móvel, é mutável na minha cabeça, isso é muito relativo essa questão do passado. Mas esses 40 anos estão embutidos no que eu sou agora no presente e eu estou satisfeito com o que eu vejo hoje, do que eu sou enquanto ser humano, pessoa, com todos percaussos que uma existência não nos deixa escapar mas eu olho para mim com um olhar presente e com uma sensação de ok, estamos indo bem, esta tudo certo! 

CE - Chegar aos 62 anos como símbolo que o país ama, exemplo em longevidade, qualidade vida, qual a missão desses 62?
CS - Olha eu acho que a missão desses 62 anos é tentar reconfigurar esse padrão  de imagem e de entendimento do que as pessoas tem de uma pessoa com 62 anos, os tempos são outros, 62 anos na minha época eram pessoas, o homem era aquele senhor que jogava bocha, a mulher a vovó que fazia tricô, isso também foi na geração de minha mãe, minha avó morreu com 55 anos, meu avô com 60 e poucos, então essa questão da longevidade estabelecida por causa dos avanços tecnológicos, avanços da medicina, da possibilidade de se prolongar a vida de uma maneira mais útil, mais saudável, nesses 62 anos minha vontade, meu desejo é que se reconfigure esta imagem, esse entendimento de que ainda, sempre, tem um pulso que pulsa, a sexualidade pulsa, o humor, o afeto pulsam.

Hoje mais que nunca a questão da idade é bastante relativa. Hoje me relaciono, inclusive profissionalmente com pessoas muito mais jovens que eu. Acabei de fazer um show falando da vida de Noel Rosa, que era um jovem, um jovem antigo e no palco estavam la comigo jovens de diversas idades.

É como você reconfigura e entende essa dinâmica. A minha aula de dança, toda classe é muito jovem, importante é reconfigurar sua cabeça para esses novos tempos e sua forma de olhar para o mundo.

CE - O quadro em suas redes sociais, "Conversa no Divã", tem trazido grandes reflexões e necessidades de fala e pensamento como surgiu essa ideia?
CS - Reflexões no meu Divã, surgiu da minha relação na terapia e de um amigo, meu videomaker Mateus Martini, da gente fazer essa brincadeira. E tem funcionando muito, porque nada que vai ao ar foi ensaiado ou combinado, no máximo penso no tema e na questão que gostaria de falar, antes de gravar penso 2 minutinhos e sai, absolutamente são questionamentos verdadeiros, assim como essa entrevista, ela não é elaborada ou pensada anteriormente pra que a resposta seja dada.

É uma pergunta que me faço e tento máximo possível pensar que estou conversando de fato com alguém. Acredito que tenham outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas, da mesma interrogação sobre determinada questão, embutido de uma sinceridade, muito espontânea, é honesto, não é nenhum personagem, amigos discordam muitas vezes dos meus pensamentos, e eu penso que tudo ok, vida que segue, foi um quadro criado pra debate mesmo e explanar o meu olhar, meu modo de pensar.

Entrevista exclusiva com o ator Cássio Scapin, o eterno Nino, do Castelo Rá Tim Bum da TV CulturaO ator Cássio Scapin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Carlo Locatteli - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Viajar o país palestrando, voz ativa em etarismo, sonhos, sucesso, longevidade, o que busca compartilhar em suas palestras e como ser um exemplo, como atingir ao publico alvo?
CS - O que busco nas minhas palestras eu busco na verdade entender o tempo que a gente vive. Sobretudo entender que na maior parte das vezes, nós brasileiros ja nascemos com o "não", como pressuposto para muitas coisas, então eu compartilho sobre ir buscar o "sim" , ir buscar a realização!

Eu venho de uma origem bastante humilde, que se eu tivesse me contentado com a vida que me estava reservada seria muito triste pela realidade que vivia, contra monte de questões eu falei: eu vou nessa! E continuo indo! O que interessa é a trajetória que trilhamos, e é isso que compartilho. Como é importante a trajetória, como é que você faz esse percurso com dignidade com valores, uma lista de questões que tento falar com isso.

Longevidade é uma questão que falo que não começa aos 60 anos, ela começa aos 15, na idade em que se aflora a consciência, entendendo dia a dia, qual a melhor maneira de fazer um percurso bacana, como ser humano. Ser correto entre tantos valores e princípios.

Hoje quero inspirar, por meio das minhas palestras, falo de persistência, da beleza do tempo, de como a arte salva  e de como a vida continua plena, curiosa e rica depois dos 60. Quero ser voz para quem tem medo do futuro. Porque eu também tive. E continuo aprendendo todos os dias.

CE - 40 anos carreira, prêmios acumulados, dos maiores atores de sua geração, existe algum projeto, sonho a se realizar ainda?
CS - Pois é! Tive sorte e muito suor, foi perseverança, insistência, foi abdicar de muitas coisas. Fui muito premiado, os prêmios nos endossam e nos legitimam, num determinado período e momento, mas vivemos em um país que não bastam ter prêmios, somos um país que não preserva memória, ser premiado não é uma coisa cumulativa, não aumenta seu valor profissionalmente, fui premiado, ótimo. Mas nesse momento, vivemos tempos que vale mais um número de algorítimos do que uma trajetória. As coisas não estão estáveis nunca, os sonhos continuam, para esse ano tenho dois projetos; "O Avarento" e "Distopia Hughie", ambos 

estão em fase de captação, a Distopia é sobre Inteligência artificial e o avarento vai falar sobre etarismo, uma releitura preservando o texto original, mas com um olhar do que é este homem novo de 70 anos e como é que o ciclo econômico dialoga com essa figura do poder. Dois projetos interessantíssimos em busca de recursos, as palestras em viagem pelo país .

CE - Recentemente declarou a revista Caras Brasil a importância do Nino e o carinho que recebe ate hoje por esse personagem, o Cássio de hoje, pensa ou tem qual visão do Castelo?
CS - Sem duvida o Castelo Ra-tim-bum  foi um marco na tv brasileira e ouso dizer na tv da América latina, em conteúdo infantil e infanto juvenil, acho que foi um divisor de águas, tanto no que se diz respeito a qualidade de programação infantil pra televisão aberta como também na minha vida, como uma realização de um grande trabalho , que a gente raramente consegue fazer na televisão. 

CE - Hoje vivemos uma fase de novos formatos, novelas verticais, streaming, como você ve tudo isso? Algum personagem no áudio visual que gostaria de ainda viver?
CS - Olha eu acho que a gente tem que se adequar aos novos formatos, a gente como artista e  pensador do teu tempo, essas linguagens novas estão chegando, se instalando e temos que estar abertos a experimentar pois faz parte do nosso oficio.

A gente não sabe se vira um padrão, não sabemos se vieram pra ficar, mas também dialogar e estar inserido nessas novas linguagens faz parte do estar atento ao progresso e que nos diz respeito. Primeiro na questão quanto a nossa profissão, quanto ao oficio, jeito de fazer e depois ao que atende ao público, fomos da tela do cinema, pra tela da televisão e agora na tela da mão, a microtela e temos sim que experimentar esses novos projetos e formatos.

E quanto aos personagens eu fui muito feliz e me realizei com Odorico Paraguaçu, Do Bem Amado, me diverti muito fazendo. Eu adoraria fazer um remake se tivesse, da Saramandaia, que eu acho uma coisa maravilhosa, as coisas do realismo fantástisco na televisão eu acho muito interessante.

CE - Você acabou de estrear dando vida a Noel Rosa, em 3 sessões na Pinacoteca, como foi esse projeto e haverá nova temporada?
CS - Sim, pretendemos voltar em temporada por todo país, divido palco com Jefferson Rodrigues e mais 4 músicos. Celebrando os 115 anos de Noel Rosa  em um formato de pocket show, com roteiro de Cássio Junqueira, revisitando a vida e a obra do compositor que transformou o samba e revelou, com ironia e sensibilidade, as contradições do homem brasileiro. Entre os 19 e 26 anos de vida, Noel compôs mais de 300 canções, eternizando clássicos como “Com Que Roupa”, “Conversa de Botequim”, “Último Desejo”, “Feitiço da Vila” e “Filosofia”.

Gosto de destacar que o espetáculo parte da palavra (a poesia que vem antes da música) explorando a força literária e a atualidade do autor. Noel foi um poeta antes de ser um músico. Toda a obra dele é estruturada nas letras das canções, e nelas está um olhar sobre o Brasil que continua muito atual.

A arte tem o poder de permitir um trânsito social, uma movimentação que o samba proporcionou a Noel. O Brasil de hoje ainda se parece muito com o Brasil de Noel Rosa — e isso torna o olhar dele ainda mais potente. Um espetáculo que adoro fazer e seguiremos neste ano!

 

