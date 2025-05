Os golpistas que lesaram aposentados e pensionistas do INSS tentam continu... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Steve Jobs - empresário americano

Eu sou grato por todas as minhas falhas.

Elas me ensinaram mais sobre mim mesmo do que qualquer sucesso poderia”.

FELPUDA

Os golpistas que lesaram aposentados e pensionistas do INSS tentam continuar com a roubalheira, mas “autorizada”. Desta forma, algumas pessoas vêm recebendo telefonemas de “associações ou federações em defesa dos aposentados” oferecendo “proteção aos benefícios”. As quadrilhas não estão nem aí, mesmo depois da operação que descobriu um dos maiores esquema de bandidagem. Organizações criminosas travestidas de entidades surgem com nova modalidade para continuar praticando fraudes, enquanto a roubalheira está sendo tratada como questão político-partidária. Uma lástima!

Love

Pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Namorados, elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio-MS e o Sebrae-MS, indica que o Estado terá um aporte de R$ 384,45 milhões no volume de vendas. O valor é 1% maior que o registrado em 2024.

Mais

O valor médio do presente será de R$ 273,21 e o dos gastos com comemorações, de R$ 237,64. Os itens mais citados na pesquisa pelas pessoas foram roupas (48%), calçados (18%), perfumes, cosméticos (18%) e acessórios (17%). A pesquisa foi realizada

no período de 5 a 11 de maio.

Jornalista Fausto Brites, que recebeu do deputado Coronel David a Moção de Congratulação, de autoria do parlamentar e aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pelos seus 50 anos ininterruptos de atividades no jornalismo.

Patricia Faracco

Giulia Be

De casa

Denúncia de que estariam ocorrendo perseguições na Polícia Civil, após a aprovação do projeto do governo que uniu os cargos de perito oficial forense e perito papiloscopista, foi feita na Assembleia Legislativa de MS, que aprovou a proposta. O assunto suscitou, inclusive, cobranças ao comando da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O caso foi levado à tribuna pelo deputado Pedro Caravina (PSDB).

Vespeiro

Caravina foi secretário de Governo e é um dos homens fortes do governador Eduardo Riedel na Assembleia. Sua denúncia ganhou apoio de outros parlamentares, inclusive da oposição, e até o presidente Gerson Claro disse que tais perseguições seriam inexplicável “caça às bruxas”. Nomes dos responsáveis por sindicâncias não foram citados, mas foi dito que seriam “chefias”.

Cabeças deverão começar a rolar.

Cotado

Filiado ao PSD, o secretário Jaime Verruck desponta como um dos pré-candidatos às eleições gerais do próximo ano. Seu nome tem sido lembrado nos meios políticos, seja para o Senado, seja para a Câmara dos Deputados. Na primeira hipótese, ele teria

de se mudar de partido, pois o presidente da sigla, Nelson Trad Filho, é candidato à reeleição. Na segunda, não teria empecilhos, porém, se isso ocorrer, poderá se filiar ao PP, que tem como maior liderança a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, com quem tem fortes ligações políticas.

ANIVERSARIANTES

Claudia Moraes Leguisamon,

Bianca Bianchi,

Lenita Schmit de Oliveira Silva,

Cláudia Maria Abreu,

Jericó Vieira de Matos,

João de Deus,

Graciela da Silva Minna,

Fabio de Oliveira Riuto,

Jorge Alves Rodrigues,

Icto Gomes,

Marcos Aurélio Gil Cuellar,

Jorge Ribeiro de Moraes,

Walter Romanini,

Marcos Antonio Martins de Souza,

Mario Montania Acunha,

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia,

Mauro Maciel Mosqueira,

Giseli Adriani Veiber de Oliveira,

José Lécio Barros da Costa,

Ildefonso Lucas Gessi,

Marcos Serrou do Amaral,

Vanessa Fagundes da Silva,

Alexandre Barroso,

Dr. Afonso Asato,

Pe. Roseney Pauli,

Emerson Nogueira,

Ranolfo Pereira da Silva,

Erlyza Herrera Santos,

Ranulfho Custodio Alves,

Dalmo Curcio,

Mary de Oliveira Teixeira Domingos Nelson Olarte,

Aloisio Lemes de Brito,

Luciana Felix Bezerra,

Divino da Graça Freitas,

Mirian Salazar Lopes,

José Luiz Viana Ferreira,

Luis Jorge Budib,

André Luiz de Almeida Silva,

Paulo de Tarso Albuquerque,

Maria Alves de Almeida,

Anderson Vilanova,

Rosa Maria de Campos,

Pedro Mauro Monteiro Vargas,

Lucilia Santiago Chaves,

Pedro Tadeu Olarte,

Dr. Vaguinel de Oliveira,

Juarez Santiago Cardozo de Queiróz,

Nadialara Maria Lemos Carvalho,

Dulce Maria Pinto Pereira,

Marcos Ferreira Moraes,

Elizabeth Ferreira,

Teresa Cristina Soares,

Solange Brito,

Vânia Maria Cruz,

Maria de Fátima Bento,

Franciele Alves,

Maria Cristina Santos da Silva,

Carolina Assis,

Telma Pereira de Souza,

Antônio Carlos dos Santos,

Maria Inácia Quirina,

Tereza Fernandes Veloso,

João Souza de Oliveira,

Antônio Albuquerque dos Santos,

Ivan Grisoste Barbosa,

Everton Luis Flores,

José Roberto Cortes Buzzio,

Érika Kimura,

Antonio Del Grossi Junior,

Adriana Campos Navarro,

Ingrid Guilhen Garcia,

Lauro Miyasato Júnior,

Cristiane Zamberlan,

Diogo de Souza Queiroz,

Christiano Heráclito Senra de Araújo Azevedo,

Alberto José Paim de Lima,

Luis Hernan Almaraz Guerrero,

Marcelo Anderson Miranda,

Odilon Leite Penteado,

Henrique Jorge Fernandes,

Diego Ribas Pissurno,

Maria Muniz de Andrade,

Angelique Cortada,

Gleyson Ramos Zorron,

Thiago Marinho Custódio,

Boris Luiz Cardozo de Souza,

José Vasco Rossetti,

Kátia Regina Baez,

Antonio Caiçara Filho,

Fernanda Paula Martins Lugo Rampazo,

Paulo Roberto Tosi,

Francine Lima Perecin Berti,

Maria do Carmo Alves Rizzo,

Andre Hoffmann,

Suria Dada,

Marcelo Santini Brando,

Marina Aparecida Medeiros da Silva,

Walter Pereira do Valle Neto,

Sandra Magda Suarez Saucedo,

Vitor Arthur Pastre,

Ranulfo Antonio de Andrade,

Cristiano Trizolini,

Daniela Barbosa Lima,

Rosângela Aparecida Araujo,

Luzia Hermelinda Oliveira Rocha,

Guilheme Pasqualin da Costa e Silva.

*Colaborou Tatyane Gameiro