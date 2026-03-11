Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DIÁLOGO

Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados... Leia na coluna

Leia a coluna desta quarta-feira (11)

Ester Figueiredo

11/03/2026 - 00h03
Aldous Huxley - escritor britânico

"Os homens são animais muito estranhos: uma mistura do nervosismo de um cavalo, da teimosia de uma mula e da malícia de um camelo”.

FELPUDA

Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados, com cada pré-candidato segurando seu colete salva-vidas. Os mais preocupados, segundo as línguas mais ferinas, são aqueles que não combinaram nada, andaram fazendo promessas e agora correm o risco de ficar de fora do pleito. Mas a linha divisória acontecerá até abril, quando a janela partidária será fechada. Será um “salve-se quem puder” com direito a cotoveladas, caneladas e “tapetadas” para ver quem estará na lista da disputa de um mandato.

Teste

Caso viabilize sua pré-candidatura ao governo do Estado, o deputado estadual João Henrique Catan (ainda sem partido, pois se desfiliou do PL) enfrentará “prova de fogo” para testar se tem a força necessária para encarar a empreitada.

Mais

No caso, aguardar que o acompanhe em outra sigla, provavelmente o Novo, o maior número de representantes da direita conservadora, que supostamente estariam descontentes de a direita estar sob o comando do ex-governador Azambuja e do governador Riedel.

Ana Paula Maiolino Volpe
Nicoli Heinzen

Tamanho

A janela partidária não registrará perdas nas hostes do PP no Legislativo estadual e, segundo se sabe, poderá receber parlamentares em suas fileiras. O partido atualmente é representado pelos deputados Londres Machado e Gerson Claro. Diferentemente de outras bancadas, o PT ficará do mesmo tamanho: não perderá nenhum parlamentar, mas também não ganhará nenhum. É o único que, como disse Collor, estará “imexível”.

Ética

O caldeirão político está em plena ebulição. O senador Eduardo Girão, do Novo, em pronunciamento na segunda-feira, anunciou que o seu partido entrou com representação no Conselho de Ética do Senado contra o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Disse que a iniciativa se baseia em questionamentos sobre a condução institucional da presidência do Senado e no uso de prerrogativas relacionadas à definição da pauta e ao andamento de matérias na Casa.

Demora

O senador Girão disse que pedidos de impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, e de criação de CPIs e CPMIs, como a do Banco Master, permanecem sem análise, mesmo com o número necessário de assinaturas para instalação. Ele também defende a prorrogação da CPMI do INSS. Para o senador, a demora na avaliação desses pedidos impede o avanço de investigações e limita a função fiscalizadora do parlamento. A representação contra Davi foi apresentada à secretaria-geral da Mesa. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

 
  • Dra. Bruna de Souza Gameiro Jorge da Silva,
  • Luciane Gordin Mamoré,
  • Vera Maria Loureiro Delmondes,
  • Mariana do Egito Pedrossian,
  • Diogo Merlone,
  • Maria Eduarda Rezende,
  • Cândida dos Santos,
  • Cornelis Johannes Henricus Suijkerbuijk,
  • Henrique Oshiro,
  • Isola Benevides Varani,
  • José Carlos Santin,
  • Manoel Gomes,
  • Jurema da Luz Ribeiro Souza,
  • Otacílo Alves dos Santos,
  • Sônia Maria Curvo de Araújo,
  • Dr. Luiz Fernando Taranta Martin,
  • Maristela Yule de Queiróz,
  • Aristóteles Rodrigues da Silva,
  • Francisco Pedro Vilanova,
  • Nelson Baruta,
  • Márcio Sales Palmeira,
  • Sônia Regina Oliva Coelho,
  • Dr. Reinaldo Galvão Modesto,
  • Fernanda Souza Zanatta,
  • Dr. Raimundo José Vilela,
  • Ana Carolina Maiolli,
  • Cleber Oliveira Filho,
  • Ricardo Maciel,
  • Albelito Bazílio da Silva,
  • Celes de Castro Paulino,
  • Aldemir da Silva Bueno,
  • Eva Maria Lemos,
  • Valter Caxiado,
  • Waldomiro de Miguel,
  • Thalita Schibelsky,
  • Vanderliu Ferrari Augusto,
  • Rozeles Nogueira Moysés Viegas,
  • Aral Moreira Maciel,
  • Helder José de Farias,
  • Juarez Oliveira dos Santos,
  • Vera Luci Pereira,
  • Arlete Gomes Assis,
  • Carla de Oliveira Artigas,
  • Elizabeth Medeiros,
  • Elizabeth Spengler Cox de Moura Leite,
  • Cândido Rodrigues de Miranda,
  • Luiz Antônio Peres,
  • Cândido Cunha,
  • André Anache,
  • Maria Perciliana de Oliveira,
  • Darcy Miyasato,
  • Marluce Almeida Serra,
  • Ana Maria Muller,
  • Melissa Souza Ferreira,
  • José Miranda Flôres,
  • Carolina Ferreira de Oliveira,
  • Maria Zulmira Assis Couto,
  • Munir Tannous,
  • Victor Kazuo Takayassu,
  • Milton Goya,
  • Alípio Raymundo da Silva,
  • Flávio Henrique Barbosa Cezar,
  • Vera Alba Congro Bastos,
  • Erickson Marques Lima,
  • Vera Sonia Nincoff Menegon,
  • João Prado Beck,
  • Hordonês Rodrigues Echeverria,
  • Leonardo de Paula Maravieski,
  • Silvani Pereira Amorim,
  • Maria da Glória de Souza,
  • Magno César Silveira,
  • Milena Marotti Gadbem,
  • Zuleica Rodrigues Pussurno,
  • Carlos Vasques Paulista,
  • Cedenilson Coelho,
  • Clélia Steinle de Carvalho,
  • Sebastião de Souza,
  • Luis Sérgio Samomiya,
  • Carine Tosta Freitas,
  • Pedro de Souza Lima,
  • Lucimar Romero,
  • Rodoarte Rosa da Silva,
  • Celso Antonio Uliana,
  • Franciele Sgarbóssa,
  • Ivone Conceição Silva,
  • Luiz Candido Escobar,
  • Cesar Augusto Feijão de Moraes,
  • Joana Caetano de Lima Figueiredo,
  • Mário Junior Bertuol,
  • Dr. Adriano Augusto Lyrio de Oliveira,
  • Antônio Ferreira Lima,
  • Fabrício Verdi Basso,
  • Edilene Maria de Oliveira Araujo,
  • Sérgio Luiz Giraudo Costa,
  • Adelmo Pradela,
  • Bárbara Tambosi Ribeiro,
  • Milton Jorge da Silva,
  • Vander Silvano Correa,
  • Joaquim José de Souza Junior,
  • Vanda Nantes de Souza,
  • Carlos Henrique Marques,
  • Mário Sérgio Tôrres Coelho,
  • Carolina Couto de Oliveira,
  • Maria de Fátima Silveira de Lima,
  • Eliane de Souza e Silva,
  • Érico Bastos Sobral,
  • Sônia Ferreira Cunha,
  • André César Barbosa.
 
Colaborou Tatyane Gameiro

Felpuda

Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultur...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (10)

10/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Charles Chaplin - ator inglês

"O tempo é o melhor autor; sempre encontra um final perfeito”.

 

FELPUDA

Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultural do estado de Mato Grosso do Sul o chapéu rural. A proposta está tramitando na Assembleia e, em sua justificativa, afirma se tratar de símbolo da identidade do povo pantaneiro e da tradição agropecuária de MS. E vai mais além, considerando que o futuro “patrimônio”, se for aprovado, é “chapéu tradicionalmente utilizado por trabalhadores do campo, peões, vaqueiros e demais manifestações culturais ligadas ao cotidiano rural...” O autor é o deputado Lidio Lopes. Nada como viver em um estado sem problemas!

DiálogoDe hoje até sábado, o Sesc Teatro Prosa terá programação que transita entre concerto lírico em homenagem ao dia da mulher, cinema nacional contemporâneo, show inédito, dança com reflexão sobre gênero e espetáculo infantil com temática ambiental. Hoje, às 19h, será apresentado o concerto “o Som do feminino”, pelo Coro Lírico Cant’arte, que realizará uma noite especial em celebração ao dia da mulher, reunindo diferentes expressões artísticas protagonizadas exclusivamente por mulheres. Amanhã, às 19h, o Cine Sesc exibe o longa “malu”, dirigido por Pedro freire, com classificação indicativa de 14 anos. Na quinta-feira, às 19h, a música volta ao palco com o show “Brilha & reluxx”, apresentado pelas cantoras, compositoras e instrumentistas iara rennó e Luiza Brina. A dança ocupa a programação na sexta-feira, às 19h, com o espetáculo “Quem a mim Nomeou o mundo?”, de maria fernanda figueiró. Encerrando a semana, no sábado, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Arara Vai Casar”, com o grupo deslimites. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.
DiálogoAntonio Osmanio, que hoje comemora troca de idade

 

DiálogoCerli Silva

“Vitaminados”

O governador Riedel, do PP, terá no seu projeto à reeleição um arco de aliança formado por partidos de boa representatividade política. Com ele, estarão MDB, Republicanos, União Brasil, PL e PSDB, que ocupam cadeiras na Assembleia Legislativa e, alguns deles, na Câmara dos Deputados. Sua coligação, portanto, terá grupos da direita e da centro-direita que apoiarão o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. Já do lado da oposição... 

Quinhão

Em MS, o MDB vai apoiar o projeto de Riedel, mas já deixou claro que essa aliança prevê participação administrativa. Na realidade, os emedebistas não desejam mudar o quadro atual, tendo em vista que o escritório de representação do governo em Brasília é comandado pelo presidente da sigla, ex-senador Waldemir Moka. A relação, portanto, é boa.

Compromisso

O ex-governador André Puccinelli, que deverá ser candidato a deputado estadual, disse à imprensa que o MDB tem “um pré-compromisso” no que se relaciona ao Senado com o também ex-governador Reinaldo Azambuja e “mais um”, citando nomes como o do senador NelsonTrad Filho (PSD), do ex-deputado federal e ministro da era Temer Carlos Marun (MDB) e do ex-deputado Capitão Contar. A respeito do seu colega de partido, afirmou que Marun “está ciscando”, querendo disputar o Senado, mas ponderou que ele precisa analisar as possibilidades. É esperar para ver.

Aniversariantes

Antonio Osmanio Martins de Lima,
Luiz Humberto (Beto) Pereira,
Dr. Laércio Arruda Guilhem,
Mara Lúcia Potrich Dolzan,
Dr. Luiz Gonzaga Mendes Marques,
Djalma Santana,
Wilton Paulino Júnior,
Jorge Toshio Fujimoto,
Maria Madalena Freitas Moraes,
Orivaldo Gonçalves de Mendonça,
Neusa Higa Mourão,
José Affonso Passos,
Osmiro Candido de Siqueira,
Júlio Aparecido Maiolino,
Orlando Vargas,
Luis Ricardo Bernhard,
Rogerio Monção Oliveira,
Thiago Moser Pereira,
Ademar Pereira Dias,
Noel Antonio Soares,
Ademir Antonio Schumacher,
Dra. Ana Marta Simões da Silva Flores,
Juliana Miranda Rodrigues da Cunha Passarelli,
Vitor Anibal Delgado,
Ivete Martins Santana Pereira,
Renato Mattosinho,
Márcia Regina Toledo Possik,
Dr. Acir Ochove,
Ricardo Justino Lopes,
Maria Vicência Modesto Campos,
José Nivaldo Catanante,
Militão Antônio Andrade,
Antônio Luiz Carille,
Valdete de Barros Martins,
Terezinha Maria Coelho Neto,
Francisco Cardoso de Freitas Júnior,
Lucas Lázaro Gerolomo,
Dr. Juvenal Alves Corrêa Neto,
Valter Mangini,
Mário Nelson Souto,
Solange Alves de Oliveira,
Migues Ximenes,
João Batista de Almeida,
Militão Adão Rodes,
Gabriela Chaia Pedrossian,
Dr. João Daniel Leal,
Dr. Alex Leite de Mello,
Ana Maria Pedra,
Rosaney Nepomuceno de Souza,
Odete de Melo Franco,
João Antônio Assis,
Auxiliadora Nunes,
Claudete Fogolin,
Edilson Ferraz de Oliveira,
Leila Maria Rocha,
Carolina Mendes Almeida,
Loire Vieira Santana,
Eunice de Souza Campos,
João Roberto Alves,
Marli Lima de Figueiredo,
Paulo Bernardo Silva,
Mário Ocampos,
Vander Pinesso,
Anna Vitória dos Santos Marques,
Wanderley Benhur da Silva,
Elida Carmo Dias,
Robson Costa Lopes,
Viviane Borghetti Zampieri
Filinto da Silva,
Dr. Yukihide Hirose,
Maria Lúcia de Souza Araújo,
Elton José da Silveira Nantes,
Ênio João Meireles de Barros,
Pedro Martins de Oliveira,
Marco Aurélio Modesto Campos,
Klerysson Fernandes Rosa,
Victor Hugo Soares,
Cândido da Silva,
Osmar da Silva Mello,
Adriano Barros Vieira,
Eduardo Tiosso Junior,
José Carlos das Virgens,
Paulo Coelho Palermo,
Jarenil Flores dos Santos,
Ruth Andrade Vieira Botelho,
Vilma Paulovich de Castro,
Dra. Daniela de Oliveira Rodrigues,
Everson Rodrigues Aquino,
Clenir Afonso Farkas,
Rubião Numa Giancristofaro,
Dr. Adalberto Arão Filho,
Silvia Macedo,
José André Rocha de Moraes,
Tânia Marisa Dantas da Silva Vieira de Matos,
Nádia Oliveira Teixeira,
Crescência de Souza Costa,
José Martins Ferreira Junior,
Cleuza Maria Rorato,
Hugo Ricardo Lincon de Oliveira Cenedese,
Leonardo Queiroz Trombine Leite,
Ana Maria Mustafá de Souza,
Milton Ferreira Lima,
Dauter Ribeiro Cardozo,
José Gilson Rocha,
Vanessa Mara Marchioretto,
Cecília Lopes de Lima,
José Carlos Menezes,
Maria Lídia Xavier Mendes. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Correio B

Rede de restaurantes volta com pratos clássicos após pedidos nas redes

Campanha é estrelada pela atriz e humorista Dani Calabresa

09/03/2026 13h30

Clássicos voltam ao cardápio no Back to Outback

Clássicos voltam ao cardápio no Back to Outback Divulgação

Após pedidos frequentes de consumidores nas redes sociais, a rede de restaurantes Outback Steakhouse anunciou o retorno temporário de cinco pratos que já fizeram parte do cardápio da marca no Brasil. A ação, chamada Back to Outback, traz de volta itens considerados clássicos pelos clientes e ficará disponível nas unidades da rede até o dia 10 de maio.

A campanha de divulgação conta com a participação da humorista e apresentadora Dani Calabresa, que aparece em um vídeo reagindo a comentários publicados por consumidores nas redes sociais pedindo o retorno de pratos antigos. O material está sendo veiculado nos canais digitais da empresa.

Segundo a rede, a escolha dos itens foi feita a partir de pesquisas com clientes e da análise de comentários e mensagens recebidas em plataformas digitais e canais de atendimento. A iniciativa busca responder às demandas do público que manifestou interesse na volta de determinadas opções.

Entre os pratos que retornam ao cardápio estão três opções de entrada. Uma delas é a Aussie Beef Quesadillas, preparada com pétalas da tradicional Bloomin’ Onion, tiras de filé-mignon, queijos e tomate. Outra é a Chook’n Dillas, versão da quesadilla recheada com frango temperado, bacon, cogumelos e queijos. Também volta ao menu a Ribs Rocker Crown, uma versão da costela servida em formato de coroa, acompanhada de macarrão com queijo cremoso e coberta com costela desfiada.

Para quem prefere hambúrguer, o cardápio passa a incluir novamente o Catupiry Madness Burger, preparado com hambúrguer de 200 gramas, disco empanado de Catupiry, maionese verde da casa, molho defumado e picles de cebola roxa no pão brioche.

Já entre as sobremesas, retorna o S’mores Outback, composto por base de cookie com gotas de chocolate, brigadeiro, marshmallow gratinado e calda de chocolate, servido quente.

De acordo com a empresa, os itens estão disponíveis em todas as unidades da rede no país por tempo limitado. No entanto, a Ribs Rocker Crown será servida apenas nos restaurantes físicos e não estará disponível para pedidos por delivery.

 

