Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados... Leia na coluna

Aldous Huxley - escritor britânico

"Os homens são animais muito estranhos: uma mistura do nervosismo de um cavalo, da teimosia de uma mula e da malícia de um camelo”.

FELPUDA

Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados, com cada pré-candidato segurando seu colete salva-vidas. Os mais preocupados, segundo as línguas mais ferinas, são aqueles que não combinaram nada, andaram fazendo promessas e agora correm o risco de ficar de fora do pleito. Mas a linha divisória acontecerá até abril, quando a janela partidária será fechada. Será um “salve-se quem puder” com direito a cotoveladas, caneladas e “tapetadas” para ver quem estará na lista da disputa de um mandato.

Teste

Caso viabilize sua pré-candidatura ao governo do Estado, o deputado estadual João Henrique Catan (ainda sem partido, pois se desfiliou do PL) enfrentará “prova de fogo” para testar se tem a força necessária para encarar a empreitada.

Mais

No caso, aguardar que o acompanhe em outra sigla, provavelmente o Novo, o maior número de representantes da direita conservadora, que supostamente estariam descontentes de a direita estar sob o comando do ex-governador Azambuja e do governador Riedel.

Ana Paula Maiolino Volpe Ana Paula Maiolino Volpe

Nicoli Heinzen Nicoli Heinzen

Tamanho

A janela partidária não registrará perdas nas hostes do PP no Legislativo estadual e, segundo se sabe, poderá receber parlamentares em suas fileiras. O partido atualmente é representado pelos deputados Londres Machado e Gerson Claro. Diferentemente de outras bancadas, o PT ficará do mesmo tamanho: não perderá nenhum parlamentar, mas também não ganhará nenhum. É o único que, como disse Collor, estará “imexível”.

Ética

O caldeirão político está em plena ebulição. O senador Eduardo Girão, do Novo, em pronunciamento na segunda-feira, anunciou que o seu partido entrou com representação no Conselho de Ética do Senado contra o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Disse que a iniciativa se baseia em questionamentos sobre a condução institucional da presidência do Senado e no uso de prerrogativas relacionadas à definição da pauta e ao andamento de matérias na Casa.

Demora

O senador Girão disse que pedidos de impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, e de criação de CPIs e CPMIs, como a do Banco Master, permanecem sem análise, mesmo com o número necessário de assinaturas para instalação. Ele também defende a prorrogação da CPMI do INSS. Para o senador, a demora na avaliação desses pedidos impede o avanço de investigações e limita a função fiscalizadora do parlamento. A representação contra Davi foi apresentada à secretaria-geral da Mesa. Como se vê...

Colaborou Tatyane Gameiro