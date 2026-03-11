Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados... Leia na coluna

Aldous Huxley - escritor britânico
"Os homens são animais muito estranhos: uma mistura do nervosismo de um cavalo, da teimosia de uma mula e da malícia de um camelo”.
FELPUDA
Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados, com cada pré-candidato segurando seu colete salva-vidas. Os mais preocupados, segundo as línguas mais ferinas, são aqueles que não combinaram nada, andaram fazendo promessas e agora correm o risco de ficar de fora do pleito. Mas a linha divisória acontecerá até abril, quando a janela partidária será fechada. Será um “salve-se quem puder” com direito a cotoveladas, caneladas e “tapetadas” para ver quem estará na lista da disputa de um mandato.
Teste
Caso viabilize sua pré-candidatura ao governo do Estado, o deputado estadual João Henrique Catan (ainda sem partido, pois se desfiliou do PL) enfrentará “prova de fogo” para testar se tem a força necessária para encarar a empreitada.
Mais
No caso, aguardar que o acompanhe em outra sigla, provavelmente o Novo, o maior número de representantes da direita conservadora, que supostamente estariam descontentes de a direita estar sob o comando do ex-governador Azambuja e do governador Riedel.
Tamanho
A janela partidária não registrará perdas nas hostes do PP no Legislativo estadual e, segundo se sabe, poderá receber parlamentares em suas fileiras. O partido atualmente é representado pelos deputados Londres Machado e Gerson Claro. Diferentemente de outras bancadas, o PT ficará do mesmo tamanho: não perderá nenhum parlamentar, mas também não ganhará nenhum. É o único que, como disse Collor, estará “imexível”.
Ética
O caldeirão político está em plena ebulição. O senador Eduardo Girão, do Novo, em pronunciamento na segunda-feira, anunciou que o seu partido entrou com representação no Conselho de Ética do Senado contra o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Disse que a iniciativa se baseia em questionamentos sobre a condução institucional da presidência do Senado e no uso de prerrogativas relacionadas à definição da pauta e ao andamento de matérias na Casa.
Demora
O senador Girão disse que pedidos de impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, e de criação de CPIs e CPMIs, como a do Banco Master, permanecem sem análise, mesmo com o número necessário de assinaturas para instalação. Ele também defende a prorrogação da CPMI do INSS. Para o senador, a demora na avaliação desses pedidos impede o avanço de investigações e limita a função fiscalizadora do parlamento. A representação contra Davi foi apresentada à secretaria-geral da Mesa. Como se vê...
ANIVERSARIANTES
- Dra. Bruna de Souza Gameiro Jorge da Silva,
- Luciane Gordin Mamoré,
- Vera Maria Loureiro Delmondes,
- Mariana do Egito Pedrossian,
- Diogo Merlone,
- Maria Eduarda Rezende,
- Cândida dos Santos,
- Cornelis Johannes Henricus Suijkerbuijk,
- Henrique Oshiro,
- Isola Benevides Varani,
- José Carlos Santin,
- Manoel Gomes,
- Jurema da Luz Ribeiro Souza,
- Otacílo Alves dos Santos,
- Sônia Maria Curvo de Araújo,
- Dr. Luiz Fernando Taranta Martin,
- Maristela Yule de Queiróz,
- Aristóteles Rodrigues da Silva,
- Francisco Pedro Vilanova,
- Nelson Baruta,
- Márcio Sales Palmeira,
- Sônia Regina Oliva Coelho,
- Dr. Reinaldo Galvão Modesto,
- Fernanda Souza Zanatta,
- Dr. Raimundo José Vilela,
- Ana Carolina Maiolli,
- Cleber Oliveira Filho,
- Ricardo Maciel,
- Albelito Bazílio da Silva,
- Celes de Castro Paulino,
- Aldemir da Silva Bueno,
- Eva Maria Lemos,
- Valter Caxiado,
- Waldomiro de Miguel,
- Thalita Schibelsky,
- Vanderliu Ferrari Augusto,
- Rozeles Nogueira Moysés Viegas,
- Aral Moreira Maciel,
- Helder José de Farias,
- Juarez Oliveira dos Santos,
- Vera Luci Pereira,
- Arlete Gomes Assis,
- Carla de Oliveira Artigas,
- Elizabeth Medeiros,
- Elizabeth Spengler Cox de Moura Leite,
- Cândido Rodrigues de Miranda,
- Luiz Antônio Peres,
- Cândido Cunha,
- André Anache,
- Maria Perciliana de Oliveira,
- Darcy Miyasato,
- Marluce Almeida Serra,
- Ana Maria Muller,
- Melissa Souza Ferreira,
- José Miranda Flôres,
- Carolina Ferreira de Oliveira,
- Maria Zulmira Assis Couto,
- Munir Tannous,
- Victor Kazuo Takayassu,
- Milton Goya,
- Alípio Raymundo da Silva,
- Flávio Henrique Barbosa Cezar,
- Vera Alba Congro Bastos,
- Erickson Marques Lima,
- Vera Sonia Nincoff Menegon,
- João Prado Beck,
- Hordonês Rodrigues Echeverria,
- Leonardo de Paula Maravieski,
- Silvani Pereira Amorim,
- Maria da Glória de Souza,
- Magno César Silveira,
- Milena Marotti Gadbem,
- Zuleica Rodrigues Pussurno,
- Carlos Vasques Paulista,
- Cedenilson Coelho,
- Clélia Steinle de Carvalho,
- Sebastião de Souza,
- Luis Sérgio Samomiya,
- Carine Tosta Freitas,
- Pedro de Souza Lima,
- Lucimar Romero,
- Rodoarte Rosa da Silva,
- Celso Antonio Uliana,
- Franciele Sgarbóssa,
- Ivone Conceição Silva,
- Luiz Candido Escobar,
- Cesar Augusto Feijão de Moraes,
- Joana Caetano de Lima Figueiredo,
- Mário Junior Bertuol,
- Dr. Adriano Augusto Lyrio de Oliveira,
- Antônio Ferreira Lima,
- Fabrício Verdi Basso,
- Edilene Maria de Oliveira Araujo,
- Sérgio Luiz Giraudo Costa,
- Adelmo Pradela,
- Bárbara Tambosi Ribeiro,
- Milton Jorge da Silva,
- Vander Silvano Correa,
- Joaquim José de Souza Junior,
- Vanda Nantes de Souza,
- Carlos Henrique Marques,
- Mário Sérgio Tôrres Coelho,
- Carolina Couto de Oliveira,
- Maria de Fátima Silveira de Lima,
- Eliane de Souza e Silva,
- Érico Bastos Sobral,
- Sônia Ferreira Cunha,
- André César Barbosa.