Os últimos acontecimentos políticos no País, que possibilitaram a retirada... Leia na coluna de hoje

André Alvez - poeta de MS
Pode ser só o silvo do vento essas vozes que escuto. Mas há o som do moinho, um quintal de saudades e restos de melancolia. então me acalmo, abraço a certeza: tudo é poesia”
Felpuda
Os últimos acontecimentos políticos no País, que possibilitaram a retirada do balão de oxigênio da esquerda não teve somente iniciativa de vários segmentos interessados em se manter no controle do que aí está, conforme a maioria da direita. Experiente político cá dessas bandas, afirmou que a oposição em todos os níveis ao governo de Lula não marcha unida e sim, dividida. Lideranças da direita, segundo ele, baixaram guarda quando começaram a se solapar para tentar assumir o espólio político de Bolsonaro.
Sacudida
O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de MS, e que vem articulando para ser o indicado a uma das vagas ao Senado, deverá entrar 2026 com esforço renovado para mostrar o que anda fazendo pelos municípios.
Nos bastidores, conversa é que, para isso, terá que mudar seu modus operandi, deixando de divulgar apenas no conjunto de semáforos que levou para cidades do interior e apresentar à população obras de grande importância que foram implementadas com sua participação.
De ouro
O Jubileu de ouro da terceira Turma de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso, hoje Federal de Mato Grosso do Sul, foi comemorado com jantar de confraternização no espaço Dedê Cesco, dia 21 de novembro. A turma de 1975 formou 48 médicos, que foram homenageados pela data em diversos espaços.
A Câmara de Deputados, por exemplo, realizou sessão solene pela data. Em qualquer circunstância, 50 anos é um longo tempo. Mas é muito mais significativo quando esse tempo inclui salvar vidas, mitigar a dor, corrigir defeitos ou melhorar a Saúde Pública.
