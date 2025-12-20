Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Os últimos acontecimentos políticos no País, que possibilitaram a retirada... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (20)

Felpuda

20/12/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

André Alvez - poeta de MS

Pode ser só o silvo do vento essas vozes que escuto. Mas há o som do moinho, um quintal de saudades e restos de melancolia. então me acalmo, abraço a certeza: tudo é poesia”

Felpuda

Os últimos acontecimentos políticos no País, que possibilitaram a retirada do balão de oxigênio da esquerda não teve somente iniciativa de vários segmentos interessados em se manter no controle do que aí está, conforme a maioria da direita. Experiente político cá dessas bandas, afirmou que a oposição em todos os níveis ao governo de Lula não marcha unida e sim, dividida. Lideranças da direita, segundo ele, baixaram guarda quando começaram a se solapar para tentar assumir o espólio político de Bolsonaro.

Sacudida

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de MS, e que vem articulando para ser o indicado a uma das vagas ao Senado, deverá entrar 2026 com esforço renovado para mostrar o que anda fazendo pelos municípios.

Nos bastidores, conversa é que, para isso, terá que mudar seu modus operandi, deixando de divulgar apenas no conjunto de semáforos que levou para cidades do interior e apresentar à população obras de grande importância que foram implementadas com sua participação.

Felipa Araujo Coimbra e Edson d’Alcantara Rodrigues Coimbra, que comemoram 57 anos de casamento neste domingo

De ouro

O Jubileu de ouro da terceira Turma de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso, hoje Federal de Mato Grosso do Sul, foi comemorado com jantar de confraternização no espaço Dedê Cesco, dia 21 de novembro. A turma de 1975 formou 48 médicos, que foram homenageados pela data em diversos espaços.

A Câmara de Deputados, por exemplo, realizou sessão solene pela data. Em qualquer circunstância, 50 anos é um longo tempo. Mas é muito mais significativo quando esse tempo inclui salvar vidas, mitigar a dor, corrigir defeitos ou melhorar a Saúde Pública.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (20)

  • Yara Maria Brum Penteado,
  • José Tadeu Boeira,
  • Corah Medeiros Fernandes de Almeida,
  • Rodrigo Knorst,
  • Francisco Cassundé Ferreira,
  • Mário Katsumi Okamoto,
  • Virgilio Gonçalves de Souza,
  • Roberto de Almeida Silva,
  • Juarez Kalife,
  • Jussara La Picinelli,
  • Hermas Renan Rodrigues,
  • Dalvir Pandolfo,
  • Lauana Taina Nunes da Silva,
  • Nathalia Oliveira Caetano,
  • Marcionil França Veloso,
  • Domiciana Galeano Hasimoto,
  • Vilmario Nogueira Carvalho,
  • Renan Ferreira Rodrigues,
  • Erson Giovaneti Sales,
  • Breno de Arruda Moraes Ribeiro,
  • Cirene Ribeiro da Costa Vanni,
  • Maria Antonia Ribeiro Gonçalves,
  • Rosemeri Lodi,
  • Rovena Ceccon,
  • Carla Simone Burdzinski,
  • Vicente Oliva Coelho,
  • Ana Marchitto Jacob,
  • Luis Alberto Maksoud Rahe,
  • Dr. Helder Aparecido Souto,
  • José Inácio Schwanz,
  • Armando Corrente de Souza,
  • Walter Almeida Santos,
  • Ronald de Almeida Cançado,
  • Horcino José de Lima,
  • Ubirajara Freitas de Souza,
  • Carlos Natalino Sandim,
  • Daril José de Oliveira,
  • Ana Lídia do Carmo Luna,
  • Romeu Gama do Carmo,
  • Francisco Ribeiro,
  • Paulo de Alvarenga Aguiar,
  • Rodrigo Franzini de Carvalho,
  • Sônia Regina Saab,
  • Aldecir Dutra de Araújo,
  • Ana Lúcia Martins Biffi,
  • Rônnia Martha Moreira,
  • Ival Coelho,
  • Vera Lucia dos Santos,
  • Nely Benevides,
  • Fabiana Ferreira Machado,
  • Nilva Maria de Souza,
  • José Alberto Chaves de Souza,
  • Aristóteles Ferreira Júnior,
  • Mário Cezar Machado  Domingos,
  • Viviane Kodjaoglanian Cardoso,
  • Dr. Mauro Natel de Oliveira,
  • Dr. Carlos Orlando Pinho,
  • Ana Rita Coimbra Motta,
  • Alci da Costa Leite,
  • João Sanches,
  • Anderson Patrik Bordão,
  • Aparecida Camargo Taborda,
  • Eliane Leiko Goto Bomfim,
  • Rogério Vasconcelos Caparelli,
  • Edson Mecchi,
  • Tatiana Baraldi Ferreira Pereira,
  • Stela Chaves Rocha Sales,
  • José Barbosa Ferreira,
  • Luciane Orlandi,
  • Patrícia Zanovello Roberto,
  • Elaine Yuri Ono,
  • Lauriene Latta Lima Molina,
  • Floria Niz Reichardt,
  • Andrea Rodrigues Muller,
  • José Gildasio Mattos Pissini Neto,
  • Elizete Lourdes Pupin,
  • Alcides José Falleiros,
  • Gustavo Costa Cação,
  • Luciene Shirado,
  • Terezinha Aparecida Lukenczuk.

DOMINGO (21)

  • Emannuel Diniz Duim,
  • Carolina Prappas Salles,
  • Vera Lina Marques Vendramini,
  • Mário Carlos Testa,
  • Ângela Josefa Freitas,
  • Dr. Darci Cristiano de Oliveira,
  • Eliezer Costa Sobrinho,
  • Jose Carlos Jose da Silva,
  • Maria Deniz Lopes,
  • Ana Paula Fenelon Moraes,
  • Ana Claudia Heck,
  • Marcelo Rebuá dos Santos,
  • Érica Marisa Rodrigues Poncio,
  • Antonia Conceição Coelho,
  • Rosane Cipriano Roriz,
  • Héderson José Zafalon,
  • José Abdon Saturnino,
  • Ariel Guibu Alves,
  • Vinicius Guerreiro,
  • Ivone Lírio Ribas,
  • José Moacir Gonçalves,
  • Fernando Ramos,
  • Cláudio Roberto Monteiro Ayres,
  • Frederico Luiz de Freitas,
  • Kândia Luana Lovizon,
  • Marcos Aurelio Rodrigues Cordoba,
  • Marília Dibo Nacer Hindo,
  • Maria Mercedes Rubi Falco,
  • Viviane Guedes de Souza Silva,
  • Teiner Tôrres Tinoco,
  • Rosa Maria Vilanova,
  • Eulogio Vieira Pontes,
  • Marilza dos Santos,
  • Bruno Rosa Balbe,
  • Orivaldo Vasconcelos,
  • Carmen Silvia Almeida Garcia,
  • José Roberto Ferreira de Andrade,
  • Marcos Takeshita,
  • Reginaldo Santos Pereira,
  • Eliezer Custódio Alves,
  • Maria Alice Marcon Yotsui,
  • Renata Moreno Machado,
  • Gentil Vargas da Rosa,
  • Eiti Tamai,
  • Márcia Gamarra Reggiori,
  • Cícero Torres Baes,
  • Celba Martins da Silva,
  • Bruno Marques de Assis,
  • Eliane Jorge Haddad,
  • Erick Sander Pinto de Matos,
  • Adalgisa Fernandes Ferreira,
  • Wiliam Rodrigues,
  • Abadia Oliveira de Souza,
  • Paulino Rodrigues de Mello,
  • Cláudia Gasperin Andriguetto Rahe,
  • Michele Loureiro do Valle,
  • Domingos Albaneze Neto,
  • Dra. Ana Rosa Érnica Zeferino,
  • Zelia Tavares Figueira,
  • Renata Popi Cardilo,
  • Maria Helena Oliveira Moura,
  • José Maurílio Scapin Júnior,
  • Mara Raquel Maldonado,
  • Flora Marly Azevedo,
  • Cândida Moreira Marques,
  • Marco Antônio Rios,
  • Roberval Roncatti,
  • Esperidião Amim Helon Filho,
  • Maria Amabini Xavier,
  • Reinaldo Rodrigues,
  • Melgarejo Ferreira,
  • Heloisa Shimabokuro,
  • Nadia Rezende Loubet,
  • Suely Nogueira Strejevitch,
  • Augusto Winkler,
  • Paulo Roberto Martins Portugal,
  • Vânia de Oliveira Barcelos,
  • Tatiana Regina Takahashi Andreu.

*Colaborou Tatyane Gameiro

FELPUDA

O PL e o PP estão colocando tapetes vermelhos para receber futuros filiados...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (18)

19/12/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Rita Levi-MontaLcini - escritora italiana
"Melhor acrescentar vida aos dias do que dias à vida”.

 

FELPUDA

O PL e o PP estão colocando os tapetes vermelhos para receber futuros filiados que vêm se espremendo “em frente” à janela partidária, esperando que se abra no dia 6 de março de 2026. Há quem garanta que até 5 de abril o “desfile” será muito grande. Vale ressaltar que, em menor proporção, outras siglas estão preparando cadeiras para também receber pequena demanda. Segundo alguns políticos que estarão de camarote assistindo a toda movimentação, lideranças de certos partidos “estão vindo de fusquinha, prontos para dar carona a quem interessar possa”. É cada uma!

Diálogo

Balanço

O governador Eduardo Riedel promoveu reunião com todos os secretários titulares e adjuntos, presidentes das autarquias e fundações. Na oportunidade, foi apresentado o balanço estratégico de todo o governo do Estado, com as metas e ações realizadas. 

Mais

O encontro, que aconteceu no dia 17, também mostrou que nos contratos de gestão foram apresentados 200 projetos, com 539 entregas. Já em relação às metas fixadas no plano de governo, 97% das ações previstas foram concluídas desde 2023.

DiálogoPatricia Maiolino e Isa Maiolino
DiálogoAna Paula Carneiro, Luciana Junqueira, Beto Silva e Cynthia Cosini

 Nem ele

Políticos mais irônicos andam dizendo que a administração da prefeita Adriane Lopes está sofrível o suficiente que nem o seu esposo, o deputado Lídio Lopes, é filiado ao PP, partido dela. Aliás, desde novembro de 2023 ele está sem partido, quando o Patriota se fundiu ao PTB, nascendo o PRD. As línguas ferinas afirmam ainda que até o Tribunal de Contas de MS, onde ele é servidor de carreira licenciado, não está “dando mole” à gestora. Ôôô... maldade!

"Guizo"

Político experiente sugeriu que a prefeita Adriane Lopes reunisse o seu secretariado para discutir um plano de emergência que contemplasse todos os segmentos que estão mergulhando sua administração em crise total. Para isso, porém, precisa de “cabeça pensante”, visando criar estratégias. Afirma que quanto mais o tempo passa, sua situação perante a população fica pior. E que a grande pergunta é: “Quem colocaria o guizo no gato?”

Atrevimento

Nos bastidores políticos, o que vem sendo motivo de muitos comentários é a pretensão de determinados vereadores de Campo Grande que querem porque querem mandar no Executivo. Alguns deles estão exigindo que a gestão municipal nomeie e “desnomeie” servidores na máquina municipal, como se não fosse atribuição da gestora nomear quem quiser, desde que sejam preenchidas as exigências legais. Pode?

Aniversariantes

  • Edson Carlos Contar,
  • Lilian Regina Riveros Monteiro
  • Salgado Silvestrini de Araújo,
  • Marcos Martins de Matos,
  • Diana Morais Molento,
  • Izaias Medeiros,
  • Dario Jose de Oliveira,
  • Lenita Brum Leite Pereira,
  • Paula Ferraz de Mello,
  • Wilson Bento,
  • Lindalva Miyahira,
  • Antonio Barreto Baltar Junior,
  • Silvana Mendes Pereira,
  • Osvaldo da Silva Monteiro,
  • Mauricio Martins Montazoli,
  • Airton Miyahira,
  • Jean Alexandre,
  • Daniel Nunes da Silva,
  • Elizeu Amarilha Mattos,
  • Aldo Brandão,
  • Marcello Cardoso Mendonça de Barros,
  • Fábio Shaen Souza,
  • Marta Assunção Manna,
  • Dr. José Roberto Pelegrino,
  • Luemir do Couto Coelho,
  • Maria Elizabeth Elesbão,
  • José Carlos Barcelos,
  • Ana Laura Nunes da Cunha,
  • Natalino Luiz Gritti,
  • Abadio Marques de Rezende,
  • Ana Margarida Gomes Freire,
  • Dr. Paulo Roberto de Almeida Insfran,
  • Raquel de Freitas Manna,
  • Sara Barbosa Ferreira,
  • Elvira Cox da Silva Mattos,
  • Adilson da Silva,
  • Marlova Moreira Leonardelli Ximenes,
  • Saturnino Ramires,
  • João Jair Sartorelo Junior,
  • Maria Fernanda Carli de Freitas,
  • Oliva Montania,
  • Edivaldo Canhete Costa,
  • Hélcio Furtado Vizeu,
  • David Rosa Barbosa Júnior,
  • Léa Satiko Saito Soares,
  • Raphael Sérgio Rios Chaia Jacob,
  • Christiane Abuhassan,
  • Rodrigo Alle Cardoso,
  • Abel Nunes Proença Junior,
  • Keila Priscila de Vasconcelos Lobo Catan,
  • Andréia Colombo de Moura,
  • Hernane Rodrigues Freire,
  • Jussara Aparecida Faccin Bossay,
  • Bruno Edgar Santullo,
  • Nathália da Silva Dantas,
  • Leda Garcia Esteves,
  • Lenita Fernandes de Oliveira,
  • Marcelo de Amorim Souza,
  • Jacinta Reis Cordeiro,
  • Deise Ana de Carli,
  • Glicemia Fonseca Mota,
  • Ana Claudia Kuroce,
  • Fernando Augusto Quintella,
  • Eduardo Rodrigo Ferro Crepaldi,
  • Roneicleiton de Aquino Araujo,
  • Augusto José Correa da Costa,
  • Wilson Amorim de Paula Junior,
  • Natália Gomes de Souza,
  • Orlando Ribas de Andrade Filho,
  • Maria Augusta Ferreira,
  • Carlos Augusto Freire,
  • Vanira Conde de Araujo,
  • Lilian Kely Freitas Oliveira,
  • Antonio Dacal Júnior,
  • Silvano Luiz Rech,
  • Beatriz Cruz da Luz,
  • Rogério José de Almeida,
  • Giovana Coutinho Zulin Nascimento,
  • Valter Caldeira de Souza.
  • Welles Nascimento Campos,
  • Arnaldo Marques da Silva,
  • Wolfgang Leo Arruda Herzog,
  • Marino Pinto da Silva Junior,
  • Célia Bogalho de Paula Paes,
  • Wilton Vilas Boas de Paula,
  • Sueli Ruppel de Medeiros,
  • Pedro Nogueira de Jesus,
  • Justino Mendes de Aquino Filho,
  • Rosângela Antonia Salvaterra Perez,
  • Alda Abadia Pereira,
  • Marisa Gimenes Figueiredo Silva,
  • Wanilza Gomes Soares Vendas,
  • Nayara Ibarra Albuquerque,
  • Virgilio José Bertelli,
  • Ilca Marilene da Costa Correa,
  • Roberto Cesar Azevedo Taveira,
  • Janaína da Cruz Serejo,
  • Ana Maria Ribeiro,
  • Thays Dittmar,
  • Concheta Hedissa Farina Guilardi,
  • Aldora Cação de Moraes,
  • Carlos Magno de Figueiredo,
  • Frederico Penna,
  • Ligia Gargioni,
  • Maria Joana Comandolli,
  • Boaventura Rispoli.

 

CULTURA

MIS irá fechar para reinauguração em janeiro

Museu da Imagem e do Som encerra as atividades amanhã (19) para revitalizar o espaço e retorna em janeiro com programação de férias escolares para crianças

18/12/2025 12h30

Compartilhar
Museu fecha amanhã (19) e reabre em 20 de janeiro com reinauguração e revitalização do espaço

Museu fecha amanhã (19) e reabre em 20 de janeiro com reinauguração e revitalização do espaço Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Divulgado nesta quinta-feira, o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS) estará fechado neste final de ano, a partir de amanhã. O retorno acontece em janeiro, com a reinauguração do espaço e novidades na estrutura.

Pensando na revitalização da unidade da Fundação de Cultura de MS (FCMS), a diretora de Memória e Patrimônio Cultural do órgão, Melly Sena revela que as reestruturações são pensadas já para a preparação das comemorações dos 50 anos de MS, que será em 2027.

“O museu começa em 2026 com duas grandes novidades. Uma é a própria organização da sala de exposição temporária, que a gente vai estruturar com três grandes exposições em preparação aos 50 anos de criação do nosso estado, falando sobre a memória do audiovisual, do cinema e da música Mato Grosso do Sul”

A diretora ainda reforça que a revitalização e os planos que virão depois dela serão um grande ganho para o Museu da Imagem e do Som, e para a sociedade sul-mato-grossense.

Devido a essa reforma, hoje é o último dia das atividades do MIS, que estará fechado a partir de amanhã (19), com as atividades interrompidas e retornará em um mês, em 20 de janeiro.

Museu fecha amanhã (19) e reabre em 20 de janeiro com reinauguração e revitalização do espaçoRevitalização no Museu da Imagem e do Som criará dois laboratórios de audiovisual para 2026 - Foto: Divulgação

Entre os projetos para a revitalização, Melly Sena destaca a necessidade da paralisação para garantir a segurança. “Nós precisamos dar uma interrompida, parar as atividades para quando poder reinaugurar, apresentar ao público, ter um espaço agradável para a população. E até por questões de segurança, vai estar meio que em obras. Então, por questões só de segurança, se faz necessária a interrupção”, diz.

A diretora ainda revela que uma das principais partes da revitalização será para o espaço museográfico e a criação de dois laboratórios de audiovisual.

Programação férias escolares

Após a revitalização e reinauguração, o Museu planejou uma programação criada para a época de férias escolares, que acontece no primeiro mês de 2026.

Com reabertura do espaço em 20 de janeiro, penúltima terça-feira do mês , a programação de “Dias Especiais de Férias no Museu” acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, com atividades gratuitas voltadas para o público infantil, de 8 a 11 anos.

No início da tarde, a partir da 13h30 até às 16h45 durante os dias, terão três atividades principais:

  • Exibição de filmes de animação infantil: às 13h30;
    duração: 1h34min.
     
  • Atividade de ilustração: das 15h30 até 16h;
    duração: 30 minutos.
     
  • Jogos relacionados ao filme: depois de um breve intervalo serão realizados jogos com as crianças que buscam desenvolver a coordenação motora e memória dos pequenos.

Para se inscrever e buscar outras informações, o telefone de contato é (67) 3316-9178.

MIS

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, é uma unidade da Fundação de Cultura do Estado, com o objetivo de preservar os registros que constituem a memória visual e sonora sul-mato-grossense.

Museu fecha amanhã (19) e reabre em 20 de janeiro com reinauguração e revitalização do espaçoMIS tem objetivo de preservar expressões artísticas-culturais que constroem história de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Com a missão “Preservar a memória, educar para o futuro”, o acervo do museu conta com mais de 108.000 mil itens, como:

  • fotografias;
  • filmes;
  • vídeos;
  • cartazes;
  • discos de vinil;
  • objetos e registros sonoros.

O local ainda tem programas como Amplificadores de Cultura, Cultura em Situação, Cinema no Museu e Exposições Temporárias que promovem com estratégias educativas, o acesso aos bens culturais que formam a identidade sócio-histórica e cultural do Estado.

Ainda faz parte do histórico do museu, o envolvimento desde o início de sua criação no desenvolvimento de ações museológicas que contribuem na formação e difusão de conhecimento no Estado.

As atividades culturais oferecidas como palestras, oficinas, cursos, seminários, mostras de cinema e exposições, são voltadas para estudantes, universitários, cinéfilos, fotógrafos, músicos e toda a população de Mato Grosso do Sul.

>> Serviço

O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, e as atividades de férias escolares acontecerão no 3º andar.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6906, quinta-feira (18/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6906, quinta-feira (18/12): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2953, quinta-feira (18/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2953, quinta-feira (18/12)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2953, quinta-feira (18/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2953, quinta-feira (18/12): veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6906, quinta-feira (18/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6906, quinta-feira (18/12)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3566, quinta-feira (18/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3566, quinta-feira (18/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos