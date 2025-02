O secretariado do prefeito Marçal Filho (PSDB), de Dourados, vai acabar... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Martha Medeiros - escritora brasileira

Não é a altura, nem o peso, nem os músculos

que tornam uma pessoa grande.

É a sua sensibilidade sem tamanho”.

FELPUDA

O secretariado do prefeito Marçal Filho (PSDB), de Dourados, vai acabar ficando com cintura afinadíssima, solas de sapato gastas, bebendo água a conta-gotas e à luz de lamparina. É que ele determinou que todos “apertem o cinto”, que não haja gastança na administração, e a economia tem de ser em diversas áreas. Do consumo de energia, de água, de insumos, de combustíveis, etc. e tal. A determinação é salutar, mas como dizia político dos velhos tempos, “não adianta fechar comportas, se um clipe de prender papel é jogado no lixo”.

Juntos

O deputado Paulo Duarte não poderia ser mais explícito sobre quem pretende apoiar em 2026. Na abertura dos trabalhos legislativos, elogiou os índices econômicos e sociais da administração Eduardo Riedel, defendendo mais ações inclusivas.

Mais

Afirmando que as pessoas não precisam brigar quando pensam diferente, complementou: “Vale o provérbio africano que diz que se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado, e nós vamos juntos”. Huumm...

Dra. Josete Adames com o filho Dr. Alexandre Adames

Yvonne Seiler e Susan Magrino

Agito

As sessões desta semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que terão início amanhã, serão marcadas pelas articulações dos deputados, com vistas a espaços nas comissões. A CCJR, a mais cobiçada, já tem três dos cinco nomes indicados, e um deles, Pedro Caravina (PSDB), é cotado como seu futuro presidente.

Comando

Depois de ter tentado viabilizar seu nome para primeiro-secretário do Legislativo estadual e desistido, Pedro Caravina deverá ter apoio do governador Eduardo Riedel para comandar a comissão mais importante da Casa. Também do PSDB, a deputada Mara Caseiro deixará a direção da comissão e não mais vai integrá-la. Caravina já foi titular da Secretaria de Governo da atual administração tucana.

Incógnita

O único deputado estadual ainda sem partido é Lídio Lopes. Ele não se manifesta a respeito, fazendo com que surjam muitas especulações, desde que poderá ir para o PP, ao qual sua esposa Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, é filiada, e até para o PL, por sua postura política de direita. Ex-presidente regional do Patriotas, que se fundiu com o PTB, sendo criado o PRD, decidiu não ingressar no novo partido depois de ter perdido o comando da sigla para o ex-senador Delcídio do Amaral. Dizem que sua indecisão não deve demorar muito.

*Colaborou Tatyane Gameiro