Outback aposta no futebol e lança parceria inédita com a CazéTV

O futebol sempre ocupou um espaço especial na cultura brasileira, reunindo amigos, famílias e apaixonados pelo esporte em torno de uma mesma paixão. De olho nesse comportamento e no aumento do interesse dos consumidores por experiências que unem entretenimento e gastronomia, o Outback Steakhouse anunciou a maior campanha de futebol de sua história no Brasil.
Batizada de É Clima de Outback, a iniciativa transforma os restaurantes da rede em verdadeiros pontos de encontro para torcedores durante a temporada de jogos. A proposta vai além da transmissão das partidas e cria um ecossistema que conecta experiências presenciais, delivery, ações digitais e novos produtos inspirados no universo esportivo.
A campanha tem como principal novidade uma parceria inédita com a CazéTV, responsável por conectar as diferentes frentes da ação e ampliar o alcance da marca com o público que acompanha as competições esportivas.
Segundo o Outback, a ideia é proporcionar uma experiência completa para quem deseja assistir aos jogos acompanhado de pratos icônicos da rede, bebidas exclusivas e um ambiente preparado para celebrar cada lance.
Rodízio Outback de volta
Entre os destaques da campanha está o retorno do rodízio Outback, uma das experiências mais solicitadas pelos clientes da rede. Disponível a partir deste sábado até o dia 26 de julho, a ação oferece três horas de consumo à vontade de alguns dos produtos mais populares do cardápio.
Entre as opções estão as tradicionais ripas de ribs ao molho barbecue, bloom petals, nachos e acompanhamentos especiais preparados para a temporada.
A edição deste ano também traz novidades desenvolvidas especialmente para a campanha. Uma delas é o chicken bola na área, composto por bites de frango desfiado com blend de queijos. Outra é a fries campeã, uma versão ainda mais cremosa das famosas batatas da rede, cobertas com fonduta de queijos e bacon.
Os clientes ainda terão acesso a três molhos exclusivos para acompanhar os pratos. O rodízio será oferecido em duas modalidades: versão não alcoólica, R$ 119,90 por pessoa, com refrigerantes e iced tea à vontade; e versão alcoólica, R$ 139,90 por pessoa, incluindo chopp servido na tradicional caneca congelada em formato de refil.
Transmissão dos jogos
A parceria com a CazéTV também permitirá que as partidas sejam exibidas durante o horário de funcionamento das unidades participantes.
Para a marca, o futebol oferece uma oportunidade de fortalecer a conexão emocional com os clientes e ampliar sua presença em um dos momentos de maior mobilização do público brasileiro.
“Essa é a maior plataforma de marca que o Outback já desenvolveu para o futebol no Brasil. Mais do que uma campanha, criamos um ecossistema capaz de acompanhar o consumidor em diferentes momentos e canais, conectando entretenimento, gastronomia e conveniência. A parceria com a CazéTV foi fundamental para dar escala a essa estratégia e ampliar nossa relevância em um período de grande mobilização dos brasileiros”, afirma Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, grupo detentor das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil.
Delivery
A campanha também foi pensada para atender os consumidores que preferem assistir aos jogos em casa.
Para esse público, o Outback criou o box celebração em casa, disponível tanto pelo aplicativo Meu Outback quanto pelo serviço de delivery do iFood.
O combo foi desenvolvido para servir até quatro pessoas e reúne alguns dos itens mais conhecidos do cardápio da rede.
Entre eles estão as famosas ribs nos molhos barbecue e billabong, quesadillas de queijo e cogumelos, kookaburra wings, miniburgers, nachos e molhos especiais.
Novos drinks
Para complementar a campanha, o Outback desenvolveu uma linha de bebidas inspirada no clima de celebração que costuma acompanhar grandes eventos esportivos. Entre os lançamentos está o mocktail pontapé inicial, opção sem álcool vendida por R$ 24,90. A bebida combina limão, tangerina e bubbles de maçã verde, apostando em sabores cítricos e refrescantes.
Já o trio goleada, comercializado por R$ 44,90, foi criado para compartilhamento e reúne três combinações diferentes. A primeira mistura tangerina, limão e bubbles de maçã verde; a segunda combina maracujá e mel; e a terceira aposta em gengibre com espuma de melão.