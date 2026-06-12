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Outback aposta no futebol e lança parceria inédita com a CazéTV

Rede transforma restaurantes em pontos de encontro para torcedores, traz de volta o rodízio e cria experiências para quem acompanha os jogos em casa

Mariana Piell

Mariana Piell

12/06/2026 - 11h45
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O futebol sempre ocupou um espaço especial na cultura brasileira, reunindo amigos, famílias e apaixonados pelo esporte em torno de uma mesma paixão. De olho nesse comportamento e no aumento do interesse dos consumidores por experiências que unem entretenimento e gastronomia, o Outback Steakhouse anunciou a maior campanha de futebol de sua história no Brasil.

Batizada de É Clima de Outback, a iniciativa transforma os restaurantes da rede em verdadeiros pontos de encontro para torcedores durante a temporada de jogos. A proposta vai além da transmissão das partidas e cria um ecossistema que conecta experiências presenciais, delivery, ações digitais e novos produtos inspirados no universo esportivo.

A campanha tem como principal novidade uma parceria inédita com a CazéTV, responsável por conectar as diferentes frentes da ação e ampliar o alcance da marca com o público que acompanha as competições esportivas.

Segundo o Outback, a ideia é proporcionar uma experiência completa para quem deseja assistir aos jogos acompanhado de pratos icônicos da rede, bebidas exclusivas e um ambiente preparado para celebrar cada lance.

Rodízio Outback de volta

Entre os destaques da campanha está o retorno do rodízio Outback, uma das experiências mais solicitadas pelos clientes da rede. Disponível a partir deste sábado até o dia 26 de julho, a ação oferece três horas de consumo à vontade de alguns dos produtos mais populares do cardápio.

Entre as opções estão as tradicionais ripas de ribs ao molho barbecue, bloom petals, nachos e acompanhamentos especiais preparados para a temporada.

A edição deste ano também traz novidades desenvolvidas especialmente para a campanha. Uma delas é o chicken bola na área, composto por bites de frango desfiado com blend de queijos. Outra é a fries campeã, uma versão ainda mais cremosa das famosas batatas da rede, cobertas com fonduta de queijos e bacon.

Os clientes ainda terão acesso a três molhos exclusivos para acompanhar os pratos. O rodízio será oferecido em duas modalidades: versão não alcoólica, R$ 119,90 por pessoa, com refrigerantes e iced tea à vontade; e versão alcoólica, R$ 139,90 por pessoa, incluindo chopp servido na tradicional caneca congelada em formato de refil.

Transmissão dos jogos

A parceria com a CazéTV também permitirá que as partidas sejam exibidas durante o horário de funcionamento das unidades participantes.

Para a marca, o futebol oferece uma oportunidade de fortalecer a conexão emocional com os clientes e ampliar sua presença em um dos momentos de maior mobilização do público brasileiro.

“Essa é a maior plataforma de marca que o Outback já desenvolveu para o futebol no Brasil. Mais do que uma campanha, criamos um ecossistema capaz de acompanhar o consumidor em diferentes momentos e canais, conectando entretenimento, gastronomia e conveniência. A parceria com a CazéTV foi fundamental para dar escala a essa estratégia e ampliar nossa relevância em um período de grande mobilização dos brasileiros”, afirma Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, grupo detentor das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil.

Delivery

A campanha também foi pensada para atender os consumidores que preferem assistir aos jogos em casa.
Para esse público, o Outback criou o box celebração em casa, disponível tanto pelo aplicativo Meu Outback quanto pelo serviço de delivery do iFood.

O combo foi desenvolvido para servir até quatro pessoas e reúne alguns dos itens mais conhecidos do cardápio da rede.

Entre eles estão as famosas ribs nos molhos barbecue e billabong, quesadillas de queijo e cogumelos, kookaburra wings, miniburgers, nachos e molhos especiais.

Novos drinks

Para complementar a campanha, o Outback desenvolveu uma linha de bebidas inspirada no clima de celebração que costuma acompanhar grandes eventos esportivos. Entre os lançamentos está o mocktail pontapé inicial, opção sem álcool vendida por R$ 24,90. A bebida combina limão, tangerina e bubbles de maçã verde, apostando em sabores cítricos e refrescantes.

Já o trio goleada, comercializado por R$ 44,90, foi criado para compartilhamento e reúne três combinações diferentes. A primeira mistura tangerina, limão e bubbles de maçã verde; a segunda combina maracujá e mel; e a terceira aposta em gengibre com espuma de melão.

12 de junho

Dia dos Namorados: sem dinheiro? Veja dicas de presentes personalizados e baratos

Saia "do mesmo" e prepare o presente do Dia dos Namorados você mesmo de maneira econômica

12/06/2026 09h30

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Dia dos Namorados é celebrado anualmente em 12 de junho no Brasil. Neste ano, cai nesta sexta-feira (12), véspera de feriado municipal de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande.

O Correio do Estado preparou dicas econômicas, criativas e românticas para presentear o seu(sua) parceiro(a). Aliás, gestos apaixonados e carinhosos não têm preço. Confira:

1. Cartinha manuscrita

Não tem preço que pague palavras sinceras e apaixonadas escritas em um papel. Sentimentos manuscritos valem mais do que qualquer presente comprado.

Veja asso a passo para fazer uma carta manuscrita:

  • escolha canetas de cores variadas
  • separe um papel sulfite do tamanho de sua preferência
  • expresse seus sentimentos por meio de palavras. Escreva o que a pessoa representa para você, a importância dela em sua vida, as qualidades dela e o principal: que você a ama
  • coloque a carta dentro de um envelope e feche com adesivo de coração

2. Caixa com tudo o que seu parceiro mais gosta dentro

Já pensou juntar tudo o que seu(sua) parceiro(a) mais ama dentro de uma caixinha? Você mesmo pode montar.

Confira o passo a passo para montar a “caixinha do amor”:

  1. compre uma caixa de madeira MDF do tamanho de sua preferência
  2. encha a caixa com itens ou guloseimas que seu(sua) amado(a) mais gosta: chocolate, bombom, pirulitos, botões de flor, fotografias, cartinhas, cosméticos, livros, acessórios, urso, garrafa de vinho
  3. decore a caixa com corações, fitas, adesivos e flores

3. Álbum de fotos com recordações do casal

Que tal revelar uma foto de cada mês para recordar os momentos de relacionamento? 

O presente pode proporcionar momentos de emoção, recordações e resgate de experiências, na data comemorativa.

Veja o passo a passo para montar o “álbum das lembranças”:

  1. revele uma foto de cada mês de seu relacionamento, do primeiro ao último/atual mês
  2. coloque uma legenda atrás de cada fotografia
  3. coloque as fotos em um álbum caracterizado

AGENDA CULTURAL

Música, teatro e cinema movimentam o Dia dos Namorados e o Dia de Santo Antônio

Música, teatro e cinema movimentam o Dia dos Namorados e o Dia de Santo Antônio em Campo Grande; programação inclui feira de adoção e pontos de troca de figurinha do álbum da Copa do Mundo

12/06/2026 08h30

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Divulgação

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Para quem vai passar o fim de semana em Campo Grande, a agenda cultural dos próximos dias reúne música, teatro, cinema, cinema indígena, ações solidárias, festividades religiosas, encontros de carros antigos e atividades para toda a família.

A programação contempla diferentes públicos e estilos, com atrações gratuitas espalhadas pela cidade, além de eventos especiais em celebração ao Dia dos Namorados e às festividades de Santo Antônio, padroeiro da Capital.

Entre shows intimistas, apresentações de samba, festivais de teatro, exibições de documentários inéditos e atividades ligadas à Copa do Mundo deste ano, os campo-grandenses terão diversas opções para aproveitar os próximos dias sem sair da cidade.

Música

No Sesc Teatro Prosa, às 19h, o público poderá acompanhar o show “Entre Marés”, apresentado por Renata Sena e Ton Alves.

Com ingressos gratuitos disponíveis pelo Sympla, o espetáculo propõe uma viagem musical pelos diferentes caminhos do amor, reunindo canções autorais e releituras que abordam temas como afeto, saudade, reencontros, desejos e relações humanas.

Com um repertório intimista e interpretações sensíveis, a apresentação transforma o palco em um espaço de conexão emocional, convidando o público a revisitar histórias e sentimentos que fazem parte da experiência amorosa.

A partir das 18h, o projeto Sexta no Sesc realiza uma edição especial no Sesc Sabor e Arte Camillo Boni. O grupo Mistura das Minas sobe ao palco para celebrar o samba e o protagonismo feminino na música brasileira.

Formado exclusivamente por mulheres, o coletivo reúne artistas que mantêm uma relação afetiva com o samba desde a infância.

O repertório destaca clássicos do gênero e valoriza a presença feminina em um universo musical historicamente marcado pela participação das mulheres, mas nem sempre pelo devido reconhecimento.

Outra opção para quem deseja celebrar o Dia dos Namorados com música acontece na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A tradicional Sexta na Concha recebe a cantora sul-mato-grossense Beca Rodrigues com o espetáculo “R&Baile – É Pras Românticas”.

A programação acontece das 10h às 20h na Cidade Universitária e inclui feirinha cultural, gastronomia e apresentações artísticas. O show principal está marcado para as 17h.

Com banda completa, Beca apresenta um repertório que mistura R&B, hip hop, neo soul, MPB e pop alternativo. Canções como “Eu Te Devoro”, de Djavan, “Exagerado”, de Cazuza, e “O Acaso”, de Jerry Espíndola, prometem embalar o público em uma tarde marcada pelo romantismo e pela valorização da música regional.

Também no domingo, às 16h30min, o Teatro Glauce Rocha recebe o recital de encerramento do Festival Internacional de Violão.

A apresentação reúne alunos do Projeto Madeiras Dedilhadas e músicos convidados de reconhecimento internacional, como o duo argentino Argentina Guitar Duo e o violonista Salomão Habib.

O projeto atende crianças, adolescentes, idosos, estudantes indígenas e quilombolas de diferentes regiões de Campo Grande. O recital simboliza o encerramento de um ciclo de formação musical e integração social promovido pela UFMS.

A entrada é gratuita.

Cinema local

Também na sexta-feira, a Casa de Cultura de Campo Grande recebe a pré-estreia de dois curtas-metragens que destacam histórias de resistência, memória e ancestralidade.

A partir das 19h30min serão exibidos “Kaguateka: Aquelas que Resistem”, dirigido por Gleycielli Nonato Guató, e “A Trovadora e a Poeta”, dirigido por Marcus Teles.

Produzido em Campo Grande, “Kaguateka: Aquelas que Resistem” acompanha trajetórias de mulheres indígenas que vivem em contexto urbano e integram o Coletivo de Mulheres Indígenas Kaguateka.

O documentário registra histórias marcadas pela luta coletiva, preservação cultural e fortalecimento da identidade indígena em meio à vida urbana.

A obra representa um marco para o audiovisual indígena ao se tornar o primeiro filme dirigido por uma mulher do povo guató. Com cerca de 15 minutos de duração, o curta apresenta relatos de mulheres que mantêm vivas suas tradições e ancestralidades mesmo longe de seus territórios de origem.

A entrada é gratuita.

Teatro

O domingo será marcado pela realização da 5ª edição do Festival de Esquetes – Prêmio Beth Terras, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Considerada a maior edição já realizada, a mostra reunirá 42 artistas em nove apresentações teatrais, sendo oito esquetes concorrentes e uma apresentação convidada.

Criado em 2018, o projeto busca aproximar os participantes de todas as etapas da criação teatral, incluindo dramaturgia, direção, figurino, cenografia, maquiagem, iluminação e produção.

Entre os espetáculos que integram a programação estão “Tribunal das Minúsculas Causas”, “Quem Matou Seu Geraldo?”, “Descer Pra CG”, “Festival de Oração, Doação e Amor”, “A Delegacia de Campo Grande”, “A Mar Tá Pra Peixe”, “Faro Fino” e “A Lebre e a Tartaruga”.

Além da avaliação de um júri especializado, o público poderá participar da escolha do vencedor do Prêmio Voto Popular.

O evento começa às 17h e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Carros antigos

Exposição Encontro de carros - Além da exposição de veículos históricos, o evento terá arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social
Foto: Divulgação

No sábado, apaixonados pelo antigomobilismo têm encontro marcado na Vila Morena, na Cidade do Natal.
A partir das 15h acontece o Rolê dos Clássicos, promovido pelos grupos Helinho dos Opalas e Lendários 67.

Além da exposição de veículos históricos, o evento terá arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. A organização pede que os visitantes contribuam com brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação.

O encontro reúne modelos clássicos que marcaram gerações, como Fuscas, Kombis, Opalas e outros veículos que ajudaram a construir a história do automobilismo brasileiro.

Feira de adoção

Outra programação solidária acontece no sábado, entre 12h e 17h30, na unidade da Cobasi.
A ONG Amicats promove uma feira de adoção com 16 gatos resgatados, entre eles, quatro adultos castrados e 12 filhotes vermifugados.

A entidade atualmente acolhe mais de 400 animais e enfrenta dificuldades financeiras para manter os cuidados diários, especialmente durante o inverno.

Além da adoção responsável, a população poderá contribuir com doações de alimentos, medicamentos, cobertores, caminhas e recursos financeiros para auxiliar na manutenção do abrigo.

Dia de Santo Antônio

Padroeiro Festa de Santo Antônio - Tradicional comemoração do Dia do Padroeiro de Campo Grande terá 17 mil bolos à venda, com 3 mil alianças escondidas
Foto: Divulgação

As celebrações em homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, também integram a agenda do fim de semana.

A programação da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio inclui bênçãos especiais, missas, distribuição de bolos e procissão.

Amanhã, a partir das 6h, serão distribuídos 17 mil bolos de pote. Neste ano, três mil unidades terão alianças simbólicas em seu interior. Também haverá sorteio de uma aliança de ouro e uma televisão de 60 polegadas por meio de vouchers inseridos nos bolos.

A tradicional procissão acontece no domingo, às 18h, seguindo até a Praça do Rádio, onde será celebrada a missa de encerramento das festividades.

Paralelamente, até domingo, acontece o Arraial de Santo Antônio, com barracas de comidas típicas e atrações musicais.

Shoppings

No Shopping Campo Grande, os visitantes encontram um espaço para troca de figurinhas do álbum oficial do Mundial, localizado no Piso 2.

A programação inclui ainda a Arena Park, atração infantil com obstáculos, escorregadores, brinquedos infláveis e atividades recreativas para crianças de até 13 anos.

Já o cinema recebe estreias e reexibições especiais, incluindo o suspense de ficção científica “Dia D” e o retorno de Eclipse às telonas.

No Norte Sul Plaza, a Copa também ganha destaque com transmissões gratuitas de todos os jogos em um telão instalado na Praça de Alimentação.

O shopping mantém ainda uma Arena de Figurinhas aberta ao público e atrações para crianças, como o T-Rex Tour, o Magic Games e o espaço Coisa de Criança.

Em parceria com a Fábrica do Brincar, o centro comercial promove uma ação especial no Dia dos Namorados, oferecendo atividades gratuitas para crianças de 6 a 11 anos enquanto os pais aproveitam a data.

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