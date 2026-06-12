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12 de junho

Dia dos Namorados: sem dinheiro? Veja dicas de presentes personalizados e baratos

Saia "do mesmo" e prepare o presente do Dia dos Namorados você mesmo de maneira econômica

Naiara Camargo

Naiara Camargo

12/06/2026 - 09h30
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Dia dos Namorados é celebrado anualmente em 12 de junho no Brasil. Neste ano, cai nesta sexta-feira (12), véspera de feriado municipal de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande.

O Correio do Estado preparou dicas econômicas, criativas e românticas para presentear o seu(sua) parceiro(a). Aliás, gestos apaixonados e carinhosos não têm preço. Confira:

1. Cartinha manuscrita

Não tem preço que pague palavras sinceras e apaixonadas escritas em um papel. Sentimentos manuscritos valem mais do que qualquer presente comprado.

Veja asso a passo para fazer uma carta manuscrita:

  • escolha canetas de cores variadas
  • separe um papel sulfite do tamanho de sua preferência
  • expresse seus sentimentos por meio de palavras. Escreva o que a pessoa representa para você, a importância dela em sua vida, as qualidades dela e o principal: que você a ama
  • coloque a carta dentro de um envelope e feche com adesivo de coração

2. Caixa com tudo o que seu parceiro mais gosta dentro

Já pensou juntar tudo o que seu(sua) parceiro(a) mais ama dentro de uma caixinha? Você mesmo pode montar.

Confira o passo a passo para montar a “caixinha do amor”:

  1. compre uma caixa de madeira MDF do tamanho de sua preferência
  2. encha a caixa com itens ou guloseimas que seu(sua) amado(a) mais gosta: chocolate, bombom, pirulitos, botões de flor, fotografias, cartinhas, cosméticos, livros, acessórios, urso, garrafa de vinho
  3. decore a caixa com corações, fitas, adesivos e flores

3. Álbum de fotos com recordações do casal

Que tal revelar uma foto de cada mês para recordar os momentos de relacionamento? 

O presente pode proporcionar momentos de emoção, recordações e resgate de experiências, na data comemorativa.

Veja o passo a passo para montar o “álbum das lembranças”:

  1. revele uma foto de cada mês de seu relacionamento, do primeiro ao último/atual mês
  2. coloque uma legenda atrás de cada fotografia
  3. coloque as fotos em um álbum caracterizado

Diálogo

A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (12)

12/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Benjamin Disraeli - Escritor britânico

"Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias; quando são corruptos, as leis são inúteis”.

FELPUDA 

A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder. O comentário da vez dá conta de que certos convescotes pós-reunião ganharam um filtro de entrada: só passa quem ostenta, digamos, pedigree de primeira linha. Os demais, embora sejam os responsáveis por reunir multidões e votos, estariam ficando do lado de fora da mesa. O problema é que banquete exclusivo costuma engordar o ego, mas nem sempre a urna acompanha a dieta. Se a tchurma continuar presa à síndrome do “já ganhou”, poderá descobrir que prestígio não se converte automaticamente em voto.

Diálogo

Sobrecarga

A situação da saúde em Dourados e em toda a macrorregião chegou a um ponto crítico. O alerta partiu do deputado estadual José Teixeira, integrante da base do governo, ao expor números que revelam a sobrecarga do Hospital Regional de Dourados.

Mais

Somente em abril, a unidade realizou 6.467 atendimentos, dos quais apenas 20,4% foram de moradores de Dourados. Pacientes de dezenas de cidades lotam o hospital, e 39% dos atendimentos vieram da categoria  “outros municípios”. 

Diálogo Venise Stephanini Rocha, Carla Stephanini, Vera Silvia Saad e Carla Stephanini Rocha - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Fabiane Vasconcellos - Foto: Arquivo Pessoal

E?...

No papel, a proposta é louvável. Afinal, garantir acompanhamento ao paciente após a alta hospitalar pode reduzir complicações e evitar novas internações. Na prática, porém, o projeto aprovado em primeira discussão na Câmara de Campo Grande deixa uma dúvida inevitável: quem vai executar esse serviço? O texto prevê a colaboração de médicos, psicólogos e assistentes sociais em visitas domiciliares e atendimentos por telemedicina, mas não esclarece se haverá contratação ou estrutura específica. Será na base da boa vontade? 

Sugestões

O Tribunal Superior Eleitoral abriu consulta pública para definir as especificações da nova geração de urnas eletrônicas, prevista para estrear nas eleições de 2028. Empresas e fabricantes têm 21 dias para apresentar sugestões técnicas que poderão integrar o futuro edital de licitação. A iniciativa faz parte dos estudos de modernização iniciados em 2025 e busca aperfeiçoar o equipamento antes da contratação.  

Palmas

Na abertura do 4º Congresso dos Municípios de MS, realizado nesta semana em Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja recebeu calorosa recepção. Reconhecido por implantar a política de municipalismo, consolidada no atendimento aos 79 municípios do Estado, Azambuja viu o modelo ganhar continuidade na gestão de Eduardo Riedel, que participou da construção dessa estratégia quando comandava  a Secretaria de Governo.     

ANIVERSARIANTES 

Artur de Azevedo Perez Filho;
Gisele Furquim;
Maria Rosa Ortega;
Celina Maria de Jesus;
Adriana de Araújo Ovelar;
Edson Antonini;
Eduir Loubet;
Junio Hideo Sasaki;
Keila Soares Trad;
Jorge Caldas Feitosa;
Anelza Leite Campos;
Dr. Leolino Teixeira Junior;
Antonio Vieira Martins;
Diego Albuquerque Correa;
Luciana Mecchi;
Celso Higa;
Adonis Guimarães Lima (Dodô);
Noemi Karakhanian Bertoni;
Odilon Coral Ferreira;
Cassia Fatima de Emilio;
Eloar Vieira de Lara;
Silmara Ferreira;
Robson Espíndola Dias;
Laila Casimiro Zahran Silveira;
Dr. Paulo de Tarso Guerrero Muller;
Dr. Alexandre Frizzo;
Yasmin Ferzeli Graciuzo;
João José Binelo Batista;
Mariel Marcio Oliveira Vilalba;
Roseli do Carmo de Souza;
Caroline Xavier Siqueira;
Jéssika Silva Candelário;
José Facundo da Silva Mota;
Antonia Cândida Duarte;
Fábio Rosemberg de Mattos;
Thalyssa Bastos Nogueira;
Abadio Marques de Rezende;
Iracema Souza Mendonça;
Juan Milciades Cazal Pedrozo;
Shirlei Aparecida Gibertini;
Lorival Antônio Bagio;
Antônio Arguelho;
Aline Weiller de Medeiros;
Antônio Crispin Alves da Cunha;
Edson Espíndola Cardoso;
Carlos Ortiz;
Annelise Jardim;
Dr. Antônio Luiz Netto;
Dr. Mauro Garicoi Pedraza;
Élio Vasquez Aristimunha;
Guilhermina Valente Lopes;
Lúcia Camilo Silva;
Eunice Silva;
Dr. José Benedito Geraldes de Lima;
Fátima Coelho de Oliveira;
Wellington Araujo da Silva;
Maria Antonieta Teixeira Albaneze;
Cladis Sanches Lopes;
Karina de Lima;
Antônio Luiz de Souza Mello;
Wilma Pinto Ribeiro;
Maura Marcondes Ribeiro;
Wilson da Vila;
Joana Villalba;
Reginaldo Martinez;
Valda Barros da Silva;
Evaldo Russel Vieira;
Carla de Araújo Mello;
Inês Regina Costa Gaeta;
Aline Tatiana Bachega;
Antonio Adão Manvailler Vendas;
Lorivaldo Antônio de Paula;
David Ferreira Nantes;
Zilda Rotela de Jesus;
Miriam Gonçalves Queiroz;
Aníbal Ortiz Ramires;
Ketty Susy Paixão;
Raissa Amaral Espinola;
Rosa Manara Arakaki;
Helcio Simonato Barbosa;
Aline Paula Horta Marques;
Guilherme Oshiro Taira;
Disney da Costa Rezende;
Leonardo Jose da Costa;
Augusto Vissoto Filho;
Carolyne de Souza Fonseca;
Sérgio Felga Junior;
Darci Ribeiro dos Santos;
Rosângela Falcão de Oliveira;
Delaide Maria Smaniotto;
Reinaldo Borges de Moraes;
Éllen Ribeiro Lacerda Alves;
Maria Luiza Scaffa Chelotti;
Angela Priscila Junqueira de Lima Silva;
Monique Fioravanti Sansão Bazan;
Rodrigo de Oliveira Lusena;
Antônio Paulo de Amorim;
Roberta Albertini Gonçalves;
Sandra Regina Martins Ferraz e Lopes;
Júlio Celestino Ribeiro Fernández;
André Costa Ferraz;
Fábio de Oliveira Fagundes;
Raphaela Silva Modeneis Reis;
Filomena Castro Andrade;
Hudson Mário Pereira;
Antônio Elias Galo;
Lusimery da Costa Borges;
Nelita Antônia de Oliveira;
Selma Francisca Cardena Rocha;
Enio Canteiro Arce.

Colaborou com Tatyane Gameiro

um brinde ao amor

Dia dos Namorados: veja como harmonizar vinhos para não errar no jantar a dois

Sommelier sul-mato-grossense explica como escolher as melhores opções com e sem álcool para ter um jantar inesquecível a dois

11/06/2026 16h30

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Escolher o vinho certo pode garantir uma noite inesquecível, reforça o sommelier

Escolher o vinho certo pode garantir uma noite inesquecível, reforça o sommelier Divulgação

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Faltando um dia para a data mais romântica do ano, muitas são as opções para as comemorações de Dia dos Namorados. De acordo com Sebrae/MS, pelo menos 62,27% dos casais de Mato Grosso do Sul pretendem comemorar em restaurantes ou bares. 

Para complementar a celebração, uma taça de vinho pode ser o detalhe que transforma um jantar simples em uma experiência inesquecível. Entre shows românticos, programações culturais gratuitas e jantares especiais, para quem pretende comemorar a data à mesa, a escolha do vinho certo pode fazer toda a diferença. 

Segundo o sommelier e representante da Vinícola Domus Mea e Alambique Valmar, Vinícius Oliveira, o segredo para uma noite especial não está, necessariamente, em comprar o rótulo mais caro, mas em saber harmonizar a bebida com a comida e serví-la da maneira correta. 

"O vinho mais sedutor da noite quase nunca é o mais caro da prateleira. É o escolhido com cuidado, servido na temperatura certa, aberto no momento exato. Seduzir com elegância não exige gastar muito, exige escolher bem", afirmou. 

Para começar a noite

Para recepcionar o parceiro ou parceira e fazer o tradicional brinde, a recomendação do especialista é apostar em espumantes. 

Entre as opções mais acessíveis está o Chardon Brasil Brut Rosé, produzido na Serra Gaúcha, com notas de frutas vermelhas e preço entre R$ 99 e R$ 135. 

"Clássico, acessível e festivo", o rótulo combina com tábuas de frios, camarões e entradas leves. 

Outra sugestão é o Domus Mea Brut Rosé, na faixa dos R$ 125, indicado para acompanhar morangos, petiscos e sobremesas leves. 

Para o jantar

Para os casais que optam por massas e risotos, opções bastante comuns em jantares românticos, Vinícius indica vinhos tintos de médio corpo. 

Uma das sugestões é o Domus Mea Montepulciano, que custa em torno de R$ 120, e harmoniza com massas ao molho, risoto de cogumelhos e queijos semi-curados. 

Já para pratos mais elaborados, como o medalhão de filé ou massas com molho escuro, a indicação é o Casa Valduga Terroir Exclusivo Cabernet Franc, produzido no Vale dos Vinhedos e encontrado entre R$ 129 e R$ 159. 

Quem escolher servir picanha, costela assada ou filé ao molho de cogumelos, pode investir em um clássico argentino: o Trapiche Medalla Malbec, de Mendonza. O rótulo custa entre R$ 170 e R$ 250 e apresenta notas de frutas vermelhas maduras, baunilha e chocolate. 

Outra opção é o DM Primus, blend de Merlot, Malbec e Tannat, o "ícone da casa", como friza o sommelier. O vinho custa em torno de R$ 245 e é "ideal para quem quer presentar com vinho que vai além do rótulo". Harmoniza com carnes nobres, filé ao molho e jantar degustação. 

Os vinhos brancos também têm seu espaço. O Miolo Cuvée Giuseppe Chardonnay, produzido no Rio Grande do Sul, é uma das sugestões do especialista. Com preço entre R$ 99 e R$ 120, a bebida acompanha risotos, peixeis nobres, frutos do mar e aves recheadas. 

Para quem pretende fazer uma comemoração mais especial, há opções premium. 

Entre elas, o champagne francês Louis Roederer Brut Premier, encontrado entre R$ 513 e R$ 740 e recomendado para harmonizar com frutos do mar ou simplesmente para um brinde, por possuir "borbulhas finas, elegância pura e final longo". 

Já o Catena Zapata Adrianna Vineyar, da Argentina, pode custar entre R$ 1,8 mil e R$ 3,5 mil, ideal para acompanhar pratos mais elaborados, como o cordeiro e filé Wellington. A Catena Zapata foi eleita a Vinícula nº 1 do Mundo no World's Best Vineyards 2023 e o rótulo é um "vinho para transformar uma data em memória afetiva". 

Opções Zero Álcool

Quem não consome álcool não precisa abrir mão do brinde. 

"O mercado evoluiu e hoje os melhores espumantes desalcoolizados preservam aromas, borbulhas e aquela sensação de celebração que a taça proporciona", ressalta Vinícius. 

Entre as opções, o especialista destaca o Freixenet, da Espanha, disponível nas versões Branco e Rosé. O espumante passa por um processo completo de vinificação, onde o álcool é removido do vinho base por meio de destilação a vácuo. 

Produzido com uva Moscatel, ele apresenta uma coloração "amarelo pálido brilhante", com "borbulhas persistentes, aromas tropicais refrescantes e cítricos, com acidez muito bem equilibrada". A opção harmoniza com entrada de frios, risotos, sobremesas leves e morango e custa em torno de R$ 99. 

Outra opção é o Peterlongo Espuma de Prata Zero Álcool, da Serra Gaúcha e que custa R$ 25. 

"Elaborado a partir de mostro de uvas brancas, extraído por prensa pneumática, clarificado, estabilizado e gaseificado artificialmente, apresenta colocarção amarelo palha límpida e brilhante, aromas intensos e frutados, cítricos e levemente florais, com paladar adocicado e bom frescor. É o melhor custo-benefício da categoria", afirmou Vinícius. 

O espumante vai muito bem com frutas, sobremesas, fondue de chocolate e petiscos. 

Recomendações

Vinicius destaca duas vinícolas com ligação direta com Mato Grosso do Sul: a Vinícola Domus Mea, cujo um dos sócios proprietários é nascido no Estado e possui representação comercial na Capital; e a Vinícola Terroir Pantanal, que lançou recentemente seus primeiros rótulos produzidos no distrito de Camisão. 

Para fechar, o especialista reforça algumas dicas consideradas “coringa” para a celebração: 

  • Atenção à temperatura das bebidas - por ser um estado muito quente, recomenda-se que os espumantes e vinhos brancos sejam servidos bem gelados (entre 8ºC e 10ºC). Já os vinhos tintos, devem ser mantido entre 16ºC e 18ºC, devendo ser retirados da geladeira 30 minutos antes de serem servidos. Já os espumantes Rosés, devem ser mantidos entre 10ºC a 12ºC.
  • Ter um espumante “coringa” - para o especialista, se for possível comprar apenas um tipo de vinho para a noite toda, a recomendação é o Espumante Brut, já que ele “limpa o paladar, combina da entrada à sobremesa e é o símbolo máximo da celebração”. 

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