Dia dos Namorados: sem dinheiro? Veja dicas de presentes personalizados e baratos

um brinde ao amor

Sommelier sul-mato-grossense explica como escolher as melhores opções com e sem álcool para ter um jantar inesquecível a dois

Escolher o vinho certo pode garantir uma noite inesquecível, reforça o sommelier Divulgação

Faltando um dia para a data mais romântica do ano, muitas são as opções para as comemorações de Dia dos Namorados. De acordo com Sebrae/MS, pelo menos 62,27% dos casais de Mato Grosso do Sul pretendem comemorar em restaurantes ou bares.

Para complementar a celebração, uma taça de vinho pode ser o detalhe que transforma um jantar simples em uma experiência inesquecível. Entre shows românticos, programações culturais gratuitas e jantares especiais, para quem pretende comemorar a data à mesa, a escolha do vinho certo pode fazer toda a diferença.

Segundo o sommelier e representante da Vinícola Domus Mea e Alambique Valmar, Vinícius Oliveira, o segredo para uma noite especial não está, necessariamente, em comprar o rótulo mais caro, mas em saber harmonizar a bebida com a comida e serví-la da maneira correta.

"O vinho mais sedutor da noite quase nunca é o mais caro da prateleira. É o escolhido com cuidado, servido na temperatura certa, aberto no momento exato. Seduzir com elegância não exige gastar muito, exige escolher bem", afirmou.

Para começar a noite

Para recepcionar o parceiro ou parceira e fazer o tradicional brinde, a recomendação do especialista é apostar em espumantes.

Entre as opções mais acessíveis está o Chardon Brasil Brut Rosé, produzido na Serra Gaúcha, com notas de frutas vermelhas e preço entre R$ 99 e R$ 135.

"Clássico, acessível e festivo", o rótulo combina com tábuas de frios, camarões e entradas leves.

Outra sugestão é o Domus Mea Brut Rosé, na faixa dos R$ 125, indicado para acompanhar morangos, petiscos e sobremesas leves.

Para o jantar

Para os casais que optam por massas e risotos, opções bastante comuns em jantares românticos, Vinícius indica vinhos tintos de médio corpo.

Uma das sugestões é o Domus Mea Montepulciano, que custa em torno de R$ 120, e harmoniza com massas ao molho, risoto de cogumelhos e queijos semi-curados.

Já para pratos mais elaborados, como o medalhão de filé ou massas com molho escuro, a indicação é o Casa Valduga Terroir Exclusivo Cabernet Franc, produzido no Vale dos Vinhedos e encontrado entre R$ 129 e R$ 159.

Quem escolher servir picanha, costela assada ou filé ao molho de cogumelos, pode investir em um clássico argentino: o Trapiche Medalla Malbec, de Mendonza. O rótulo custa entre R$ 170 e R$ 250 e apresenta notas de frutas vermelhas maduras, baunilha e chocolate.

Outra opção é o DM Primus, blend de Merlot, Malbec e Tannat, o "ícone da casa", como friza o sommelier. O vinho custa em torno de R$ 245 e é "ideal para quem quer presentar com vinho que vai além do rótulo". Harmoniza com carnes nobres, filé ao molho e jantar degustação.

Os vinhos brancos também têm seu espaço. O Miolo Cuvée Giuseppe Chardonnay, produzido no Rio Grande do Sul, é uma das sugestões do especialista. Com preço entre R$ 99 e R$ 120, a bebida acompanha risotos, peixeis nobres, frutos do mar e aves recheadas.

Para quem pretende fazer uma comemoração mais especial, há opções premium.

Entre elas, o champagne francês Louis Roederer Brut Premier, encontrado entre R$ 513 e R$ 740 e recomendado para harmonizar com frutos do mar ou simplesmente para um brinde, por possuir "borbulhas finas, elegância pura e final longo".

Já o Catena Zapata Adrianna Vineyar, da Argentina, pode custar entre R$ 1,8 mil e R$ 3,5 mil, ideal para acompanhar pratos mais elaborados, como o cordeiro e filé Wellington. A Catena Zapata foi eleita a Vinícula nº 1 do Mundo no World's Best Vineyards 2023 e o rótulo é um "vinho para transformar uma data em memória afetiva".

Opções Zero Álcool

Quem não consome álcool não precisa abrir mão do brinde.

"O mercado evoluiu e hoje os melhores espumantes desalcoolizados preservam aromas, borbulhas e aquela sensação de celebração que a taça proporciona", ressalta Vinícius.

Entre as opções, o especialista destaca o Freixenet, da Espanha, disponível nas versões Branco e Rosé. O espumante passa por um processo completo de vinificação, onde o álcool é removido do vinho base por meio de destilação a vácuo.

Produzido com uva Moscatel, ele apresenta uma coloração "amarelo pálido brilhante", com "borbulhas persistentes, aromas tropicais refrescantes e cítricos, com acidez muito bem equilibrada". A opção harmoniza com entrada de frios, risotos, sobremesas leves e morango e custa em torno de R$ 99.

Outra opção é o Peterlongo Espuma de Prata Zero Álcool, da Serra Gaúcha e que custa R$ 25.

"Elaborado a partir de mostro de uvas brancas, extraído por prensa pneumática, clarificado, estabilizado e gaseificado artificialmente, apresenta colocarção amarelo palha límpida e brilhante, aromas intensos e frutados, cítricos e levemente florais, com paladar adocicado e bom frescor. É o melhor custo-benefício da categoria", afirmou Vinícius.

O espumante vai muito bem com frutas, sobremesas, fondue de chocolate e petiscos.

Recomendações

Vinicius destaca duas vinícolas com ligação direta com Mato Grosso do Sul: a Vinícola Domus Mea, cujo um dos sócios proprietários é nascido no Estado e possui representação comercial na Capital; e a Vinícola Terroir Pantanal, que lançou recentemente seus primeiros rótulos produzidos no distrito de Camisão.

Para fechar, o especialista reforça algumas dicas consideradas “coringa” para a celebração: