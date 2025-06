Outrora se considerando "todo-poderoso" na política... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (4)

Honoré de Balzac - escritor Francês



"O poder é uma ação, e o princípio eletivo é o da discussão.

Não há política possível

com uma discussão permanente”.

FELPUDA



Na montagem das peças no tabuleiro das eleições gerais do próximo ano, há quem esteja insinuando

que “não aceita” ir para determinado partido com as mudanças que vêm por aí. A realidade é outra:

essa galerinha, na verdade, é que não “está tendo aceitação”. Essas manifestações vêm sendo motivo de ironia e piadinhas entre os integrantes da rede de políticos, que há muito deixaram de acreditar que o eleitorado ainda é inocente. Só a “tchurminha do despeito” é que continua acreditando. É cada uma!...





Estimativa

Levantamento realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande estima que o comércio deverá movimentar R$ 97,4 milhões no Dia dos Namorados. Isso, apesar de um cenário de inadimplência crescente, redução do poder de compra e instabilidade.

Mais

De acordo com a pesquisa, a intenção de compra cresceu 8,5% em relação ao ano passado, passando de 62% para 70,5%. O ticket médio previsto para os presentes é de R$ 220,00, o que representa acréscimo de 3% na comparação com 2024, quando o valor foi de R$ 213,61.

Sylvia Cesco, comemorando 80 anos nesta quarta-feira

Maria Helena Pessoa

Na real

A possibilidade de se formar federação com a união de MDB, Republicanos e PSD vem sendo vista com certo ceticismo por integrantes da classe política de MS. Dizem que existem “muitos chefes” e ficaria difícil definir a quem seria dado o comando, porque, certamente, quem hoje manda, não gostaria de ser mandado. Além disso, existem algumas peculiaridades nas legendas, e citam como exemplo o fato de o Republicanos ser braço da Igreja Universal, o MDB integrar o governo Lula e o PSD, idem, com três ministérios. Vai daí que...

“Varinha”

Alguns candidatos ao Senado têm dito aos correligionários mais próximos que somente entrarão na disputa em 2026 se tiverem apoio do governador Eduardo Riedel, da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e do ex-governador Reinaldo Azambuja. Entendem que os três, como principais lideranças políticas de MS, estão com a “varinha de condão” para colocar quem desejarem em uma cadeira do Senado. Sendo assim...

Risco

Alguns comerciantes e motoristas estão alertando, a quem de direito, sobre o risco que representam

as inúmeras árvores nos canteiros da Avenida Günter Hans, que necessitam de poda urgente. Segundo reclamações, como a via é muito utilizada também por caminhões, esses veículos acabam se desviando dos galhos e ameaçam atingir os veículos menores. O perigo é grande, até porque a avenida também está com as faixas muito gastas.

Aniversariantes

Sylvia Odinei Cesco da Silva,

Dr. Marcelo Pedra Tognini,

Francisco Bertoncelo Neto,

Angela Soares Holzmann,

Ricardo Malta,

Dr. Justiniano Barbosa Vavas,

Cléa Marques de Sousa,

Dinorah Aguiar Nogueira,

Francisco Cezário de Oliveira,

Milton José de Paula,

Neli Alle Tavares,

Paulo Sidney de Freitas,

Roberto Roman Rasakis Borgonha,

Dra. Vitória Leda Branches Formighieri,

Rafael Petinari,

Maria de Lourdes Goulart,

Albenah Garcia Filho,

Antonio Facholli,

Patricia Simone Bernardo Ezequiel,

Neusa Oshiro,

Zilá Araújo Philbois,

Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari,

Martha Fernandes Dias Tomazoni, Nelson Sulzer,

Dr. Sérgio Lopes Padovani,

César Augusto Progetti Paschoal,

Elias Antônio Polese,

Mirthô Villas Boas Braga,

Aderli Lappe do Prado,

Jorge Duran Dantas,

Maria Carmen Aral,

Silvia da Costa Frias,

Gilson Rodrigues das Neves,

Magno da Costa Justino,

Gustavo Costa Fico,

Abel Vieira de Melo (Maurício),

Maria Margarida Ferreira Morais Flor,

Lucimara Vitor,

Maria Helena Guimarães Bachi,

Eva Regina Ferreira de Britto,

José Ferreira de Menezes Filho,

Ivone Amâncio Bezerra de Souza,

Pedro Deodato Manvailler,

Fátima das Graças Vaz Vilela,

Leila Dittmar Raghiant,

Roberto Fernandes Martins,

Moacir Freitas,

Antônio João de Jonas,

Lucas Mesquita Ribeiro,

David Jose Medalha,

Nádia Maria de Arruda,

Marcelo de Castro Fernandes,

Carlos Pereira de Oliveira,

Joaquim Francisco Costa,

Waldir Rosa e Silva,

Márcio Luiz Cardoso,

Amélia do Nascimento,

Damião Pedro Pinheiro,

Aparecido Alves de Oliveira,

Antônio Carlos Medeiros Rodrigues,

Ana Maria de Oliveira e Souza,

Thiago Augusto de Oliveira,

Ivahir Luiz de Campos,

Fernando Paciello Junior,

Nathália Pontes de Souza,

Edgard Marinho,

Solange Amaral Conde,

Cassius André Arzamendia,

Ana Maria Rezende,

Sílvia Helena Corrêa,

Pedro Henrique Pontes,

Emmanuel Mitidiero,

Marcelo Inácio de Souza,

Odmar Mathias,

Dilson Rodrigues de Abreu,

Hércules Arce,

Ermelia Schick Mariano,

Tatiana da Silva Gimenes,

Nelson Alves Rodrigues,

Daniel Oliveira,

Iris Salgado Silva,

João Batista de Freitas,

Sidnei Souza de Oliveira,

Poliana Flôres,

Roberta Cáceres da Silva,

Sueli Barreto Silva,

José Roberto Felippe Arcoverde,

Waldivino Sampaio,

Maurio Cesar Bencice,

Silvia Cristina Alves Dias,

Lilian Missae Hoshino Yokoyama,

Sirlene Mendes Sugiura,

Nivaldo Roberto Servo,

Érica Valente,

Maria Aparecida Guedes,

Ednaldo Cruz Santana,

Ernisio Del Carlo Pereira,

Angelita Maas,

Edna Bacarji Jardim,

Mariane Vieira Rizzo,

Lilian Ertzogue Marques,

Cassius Marcelus da Cruz Bandeira,

Celso Roberto Villas Boas Oliveira Leite,

Graziela Eilert Barcellos,

Tatiana Boschetti Medeiros,

Lindaura de Abreu Bonelli,

Terezinha de Jesus Nunes de Paula Borges,

Loriana Ágata Potrich.