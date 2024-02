Panelando com B+: Aprenda a fazer um arroz de carnaval com a nossa colunista a Chef Mari Horbach

Segundona em ritmo de carnaval aqui no PANELANDO COM B+ no canal do Correio do Estado.

Na coluna de hoje, a Chef carioca e colunista do B+ Mariele Horbach, ensina duas receitas leves, práticas e gostosas para você passar a sua folia com tranquilidade.



A Chef Mari, também é a nossa convidada especial nesse carnaval pelo Correio B+ mostrando um pouco do Camarote do Bar Brahma em São Paulo, então se liguem lá no nosso IG @correioestado

Hoje tem arroz colorido de carnaval, sanduíche leve de atum da Mari e um convidado especial cheio de histórias de carnaval pra contar, afinal são mais de 40 anos de avenida.



O apresentador Max Fivelinha conversa com a nossa colunista novamente, mas desta vez o papo é cheio de recordações e risadas dos tempos de folia do Max, é só clicar e conferir que está muito divertido!

Confira!



Veja e anote a receita logo abaixo com ingredientes e modo de preparo:



Ingredientes para fazer Arroz de Carnaval:

1 xícara de arroz

1 cebola picada

3 dentes de alho picado

¼ xícara de cenoura picada

¼ xícara de milho verde escorrido

xícara de linguiça calabresa em rodelas

¼ xícara de vagem picada

¼ xícara de pimentão picado

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

Como fazer Arroz de Carnaval:

- Comece por cozinhar o arroz do jeito tradicional: coloque o arroz em uma panela junto com 2 xícaras de água filtrada e, quando ferver, tampe e deixe até a água secar.

- Enquanto o arroz cozinha refogue a linguiça no óleo de soja com a cebola e os alhos.

- Quando dourar junte a vagem, a cenoura, o pimentão, e o milho. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto, baixe o fogo e deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até ficarem macios.

- Misture o refogado no arroz, coloque em uma travessa e decore a gosto. Seu arroz de Carnaval está pronto!

Sanduíche de atum da Chef Mari

Ingredientes:

1 lata de atum

4 colheres de sopa de maionese

Folhas de alface lavadas

2 tomates

1 cenoura

Pão de forma

Modo de preparo:

- Descasque e rale a cenoura. Reserve.

- Corte o tomate em rodelas e reserve.

- Em um recipiente coloque o atum e a maionese.

- Misture bem.

- No pão de forma, passe o atum com maionese.

- Acrescente a salada.

- Feche com outra fatia de pão.



Dicas:

Você pode adicionar ou retirar saladas a seu gosto. Nossa dica é acrescentar rúcula.

