A Chef carioca Mariele Horbach estará a frente da nova coluna de gastronomia Panelando com B+ do Correio do Estado. Hoje ela nos ensina a fazer uma deliciosa, rápida e prática Rabanada de Natal com convidados especiais. São eles, o apresentador Max Fivelinha e os influenciadores Lili Zordan e Leandro Sawaya do @docequetequero que complementam a receita com um doce martini de ferrero rocher.



Confira logo abaixo as duas receitas para a noite de hoje...

Rabanada de Natal (prática e simples)



Ingredientes:

3 pães franceses amanhecidos

2 xícaras (chá) de leite integral

½ lata de leite condensado

3 ovos

½ xícara (chá) de óleo (para fritar)

Açúcar e canela em pó a gosto para polvilhar

Modo de preparo:

- Com uma faca de pão, corte cada unidade em 4 fatias na diagonal e reserve.

- Numa tigela, misture o leite com o leite condensado.

- Em outra tigela, quebre um ovo de cada vez e transfira para um prato fundo.

- Bata bem com um garfo para misturar as claras com as gemas.

- Em outro prato fundo, misture o açúcar com a canela.

- Leve uma frigideira com o óleo ao fogo médio para aquecer.

- Forre um prato com papel-toalha.

- Coloque algumas fatias de pão na tigela com o leite e deixe de molho por 1 minuto — quanto mais grossas e amanhecidas as fatias estiverem, mais tempo levam para umedecer no centro.

- Retire as fatias do leite deixando escorrer bem o excesso de líquido.

- Passe quantas fatias couberem na frigideira pelos ovos batidos.

- Levante cada fatia para escorrer bem o ovo e coloque imediatamente na frigideira.

- Deixe dourar por cerca de 2 minutos de cada lado.

- Com uma escumadeira, transfira as rabanadas para o prato forrado com papel-toalha.

- Repita o processo com as outras fatias.

- Numa tigela, misture um pouco de açúcar com canela e polvilhe sobre as rabanadas.

- Se quiser decore com frutas secas.

- Sirva a seguir.

A Chef ensina a fazer uma tradicional e prática rabanada de Natal - Foto: Glauco Epov

Martini de Ferrero Rocher

Ingredientes (para um drink):

Duas bolas de sorvete de chocolate

Calda de chocolate ( 3 colheres )

1 ferrero rocher

1 dose de vodca

1 dose licor Baileys

Modo de preparo:

- Bata no liquidificador

- Decore a borda da taça

- Molhe a borda com calda e mergulhe em castanha de caju picada

- Sirva

Martini de Ferrero Rocher - Foto: Divulgação

Agradecimentos:

Grupo Hungry

Doce que Te Quero

Pocket Studio (Jardins)