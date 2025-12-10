Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Papai Noel deverá passar longe de Campo Grande para que as suas atentas... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (10)

Felpuda

10/12/2025 - 00h01
José Saramago - escritor português

Todos sabemos que cada dia que nasce é o primeiro para uns e será o último para outros e que, para a maioria, é só um dia mais”.

Felpuda

Papai Noel deverá passar longe de Campo Grande para que as suas atentas renas não fiquem desarvoradas diante da baixaria política que ecoa pelo ar, envolvendo denúncias, acusações, vingança pessoal, derrotas mal resolvidas, vitórias com soberba, entre outras coisas. O bom velhinho nem pensa mais em descer pelas chaminés cá por essas bandas, com temor de ser mal-interpretado e virar alvo de línguas ferinas, tipo ser acusado de “estar espionando para os adversários”. Quem deve estar feliz que só é o peru, que diante de tantos ataques, até a ceia ficará indigesta e ele poderá sair, digamos, ileso. Pode?

Devagar

O ano vai chegando ao fim, evidenciando que a direita está caminhando para se estruturar, mas o mesmo não pode ser dito da esquerda em MS, que vai “empurrando com a barriga”. Dizem que, em 2026, poderá lançar candidato na majoritária só para “cumprir tabela”.

Mais

Também há quem diga que a esquerda vai trabalhar para valer mesmo a chapa de deputados estaduais e federais. Isso ocorreu nas eleições gerais de 2018 e 2022, quando foram lançados nomes que eleitoralmente não empolgaram. Vai daí...

 José Marques e Laucidio Coelho Neto

 

Angela Chinasso, Laura Kubrusly e Bettina Martinelli

Novo ritmo

Com carta branca do governador Eduardo Riedel, o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Júnior está implementando ritmo acelerado na estratégia de “levar o governo” aos municípios. Na prática, vem estabelecendo relação política mais estreita com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, implementando os inúmeros projetos e obras em todas as regiões de MS.

Pontes

O governo Riedel está entrando em seu quarto e último ano e a Casa Civil tem importante papel político numa administração. Nesse sentido, Walter Carneiro Júnior está consciente da importância dessa interação. Segundo ele, o compromisso é “ampliar pontes”, garantindo que as demandas cheguem e retornem com soluções efetivas. Vale ressaltar que no próximo ano será cumprida extensa agenda nos municípios.

Apreensão

A equipe da Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu no Porto de Santos, presunto pata negra, bacalhau, diversos embutidos suínos, frutas frescas, castanhas, mel e outros itens. O total apreendido chegou a 43,78 quilos. Cerca de três mil passageiros desembarcaram do navio Costa Favolosa, que chegou da Itália, mas passou antes pela Espanha e Portugal. Na semana passada, a Espanha confirmou casos de peste suína africana.

*Colaborou Tatyane Gameiro

MÚSICA

Fundação Barbosa Rodrigues promove cantata de Natal com Orquestra Jovem

Cantata de Natal da Fundação Barbosa Rodrigues (FBR), na quinta-feira, às 19h, no Teatro da Faculdade Insted, com apresentações da Orquestra Jovem da FBR, do Coro Lírico Cant'arte e do Coral Mokiti Okada; dançarinas do Studio Nidal Abdul também participam

09/12/2025 10h00

Alunos da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues durante ensaio na instituição

Alunos da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues durante ensaio na instituição Gerson Oliveira

Na missa jubilar para coros e corais que celebrou na Praça São Pedro, em frente ao Vaticano, no dia 23 de novembro, o papa Leão XIV exaltou o serviço litúrgico do canto como um “instrumento muito valioso” e qualificou os coros como “uma maravilha de harmonia e beleza”.

Preparação, fidelidade, compreensão mútua e, “acima de tudo, uma profunda vida espiritual” foram apontados pelo sumo pontífice como requisitos fundamentais para os membros de um coral.

Em sintonia com as palavras da pregação do líder religioso, o Correio do Estado e a Fundação Barbosa Rodrigues (FBR) realizam, na quinta-feira, sua Cantata de Natal, a partir das 19h, no Teatro da Faculdade Insted (Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 845, Centro).

Além da Orquestra Jovem da FBR, o Coro Lírico Cant’arte, o Coral Mokiti Okada e o Studio Nidal Abdul participam do evento, que é exclusivo para convidados e tem apoio do Correio do Estado.

ORQUESTRA JOVEM

Criada em 2005, a Orquestra Jovem é um dos projetos de formação musical da Fundação Barbosa Rodrigues, que tem como lema “Transformando Vidas com Música e Cidadania”.

Segundo Thayná Ribeiro, musicista que dá aulas na FBR e que vai reger a orquestra na apresentação, a proposta das aulas de música na Fundação vai muito além do ensino técnico de um instrumento.

“Nosso objetivo principal é promover o desenvolvimento humano por meio da arte. A música é utilizada como ferramenta de transformação social, autoestima, disciplina e expressão. É um espaço em que os jovens podem se reconhecer como parte de algo maior, desenvolver senso de pertencimento e enxergar novas possibilidades para o futuro”, afirma Thayná, que foi aluna da FBR.

“Ver um aluno afinando o instrumento pela primeira vez ou se apresentando em público com confiança é algo que não tem preço”, prossegue.

“É a certeza de que estamos plantando sementes de transformação. O maior desafio é, sem dúvida, do ponto de vista prático, lidar com a desigualdade de acesso. Muitos alunos não têm instrumentos em casa, ou enfrentam dificuldades de transporte e rotina familiar. Por isso, adaptamos o ensino ao máximo, buscando formas criativas de garantir que ninguém fique para trás”, diz a professora da Fundação, projeto visionário do professor e jornalista Barbosa Rodrigues e da professora Henedina Hugo Rodrigues, que iniciou suas atividades em 1982.

“Noite Feliz”, “Pinheirinhos que Alegria”, “We Wish You a Merry Christmas”, “Asa Branca”, “Chalana” e “Km 11” estão entre as canções do repertório da orquestra para a cantata. Vinte jovens instrumentistas da Fundação, tocando violino, viola e violoncelo, estarão no palco do Teatro da Faculdade Insted.

CANT’ARTE

Alunos da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues durante ensaio na instituiçãoCoro Lírico Cant’arte - Foto: Divulgação

“Em primeiro lugar, para nós do Coro Lírico Cant’arte, é um grande privilégio estar participando desta noite de artes. Teremos possivelmente 24 integrantes no coro e, por conta da época, teremos um repertório natalino”, afirma Edineide Dias, regente e solista do grupo. 

Alunos da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues durante ensaio na instituiçãoEdineide Dias, solista e regente do Coro Lírico Cant’arte - Foto: Divulgação

Criado em 2007, o Cant’arte fez a sua estreia no ano seguinte, com uma apresentação de “Cavalleria Rusticana” (1890), ópera do italiano Pietro Mascagni (1863-1945), no Teatro Glauce Tocha.

Confira alguns temas do repertório a serem apresentados pelo Coro Lírico: “Surgem Anjos Proclamando” (melodia tradicional francesa), “Ó Noite Santa” (Adolphe Adam), “Baba Yetu” (Christopher Tin) e “Al Shlosha D’Varim” (Allan E. Naplan).

O músico Antônio Coura estará na condução do recital ao lado da maestrina Edineide. Coura, Wellington Souza, ambos tenores, e a soprano Mariana Maeoka serão os solitas.

O Coro Lírico Cant’arte é formado por alunos de canto, licenciados em música e amantes da música clássica. Ao longo dos anos, o coro percorreu diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como Ivinhema, Aquidauana, Dourados, Glória de Dourados e Sidrolândia.

Em 2023, apresentou-se no Memorial da América Latina, em São Paulo, ao lado da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, interpretando a “Misa Criolla” (1964), do argentino Ariel Ramírez (1921-2010).

No mesmo ano, o Cant’arte colaborou com o projeto Catedral Erudita, fazendo apresentações em Corumbá e em Campo Grande. Em 2024, em homenagem ao centenário de morte de Giacomo Puccini (1858-1924), realizou o “Tributo a Puccini”, um concerto que celebrou a obra do renomado compositor italiano.

Além disso, promoveu um circuito da “Messa di Gloria” (1880), de Puccini, no Palácio Popular da Cultura e em igrejas de Campo Grande.

Com sua dedicação à excelência musical e à inclusão, o Coro Lírico Cant’arte mantém-se como uma força vital no cenário artístico regional, tornando a música clássica acessível a públicos de todas as origens.

MOKITI OKADA

“Ficamos muito felizes com o convite. Desejamos realizar uma apresentação que realmente toque o coração das pessoas e eleve o ambiente. Nosso objetivo é que todos saiam harmonizados, sentindo-se mais leves, fortalecidos e próximos de Deus. Que, por meio do canto, possamos servir sinceramente, contribuindo para a construção de um momento de paz e beleza. Será uma grande alegria dividir este momento com outros grupos musicais de nossa cidade”, afirma Jaqueline Cavalcanti Borges de Mello, regente do Coral Mokiti Okada.

Alunos da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues durante ensaio na instituiçãoCoral Mokiti Okada - Foto: Divulgação

Criado em 1993, o coral vai cantar “Gloria” (1715), de Antonio Vivaldi (1678-1741); “Adeste Fidelis” (John Francis Wade); “Rei Excelso” (G. F. Händel); e “Gabriel’s Oboe” (1886), de Ennio Morricone (1928-2020).

“São composições que temos trabalhado nos últimos ensaios”, diz Jaqueline. O Mokiti Okada conta atualmente com 70 vozes distribuídas entre sopranos, contraltos, tenores e baixos.

Para a apresentação de quinta-feira, o grupo terá a participação do pianista Rodrigo Falson como músico convidado.

“Nosso objetivo é proporcionar aos membros e frequentadores da igreja Messiânica o contato com uma prática musical e artística e assim contribuir para o bem-estar emocional e espiritual. O coral está aberto para receber novos integrantes em 2026. Quem desejar fazer parte pode entrar em contato pelo pelo instagram (@coralmokitims). Temos também uma orquestra de violões que abre inscrição todo ano. É muito legal, pessoas com e sem conhecimento podem participar”, anuncia Jaqueline.

NIDAL ABDUL

“Para nós do Studio Nidal Abdul, é uma honra fazer parte de um momento tão único e valoroso”, exalta a dançarina e professora de dança Nidal Abdul, que, além de atuar em seu próprio espaço (Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 494, Centro), também ministra aulas de dança do ventre para um grupo 60+ na Fundação Barbosa Rodrigues (Rua Ourinhos, nº 159, Vila Santa Luzia).

Alunos da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues durante ensaio na instituiçãoApresentação do Studio Nidal Abdul no Mercado Persa Brasil 2023, em São Paulo - Foto: Divulgação

“Nós iremos apresentar a dança do candelabro, que leva luz, iluminação dos caminhos e também celebra essa data tão significativa [Natal]”, afirma a dançarina.

“Cinco bailarinas estarão presente levando ao público arte e cultura através da dança árabe”, completa Nidal. Nascida em Campo Grande, a dançarina tem quase três décadas de carreira e fundou o seu estúdio há 26 anos.

Ela passou a praticar os bailados tradicionais do Oriente Médio durante a adolescência por influência da libanesa Antoanette Saliba, sua avó paterna. Aliás, foi na casa da matriarca, no Bairro Jardim dos Estados, que ela não somente ensaiou seus primeiros passos na dança árabe. Foi lá também que passou a dar aulas.

Diálogo

Nos meios políticos, é comentadíssima a situação do prefeito de cidade do... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (9)

09/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Honoré de Balzac - escritor francês

A chave de todas as ciências é inegavelmente o ponto de interrogação”.

Felpuda

Nos meios políticos, é comentadíssima a situação do prefeito de cidade do interior de MS que teria se tornado “vaquinha de presépio” porque, segundo dizem, a maioria do seu secretariado foi “nomeado” por certo político que também estaria mandando e desmandando na administração, movendo as peças no tabuleiro dos seus interesses. Para piorar a situação, alguns do time do primeiro escalão andaram se utilizando do cargo para beneficiar as próprias empresas e deram com os burros n’água. Afe!

Sonho meu...

Com o PSDB caminhando para a extinção, um dos caminhos para o deputado federal Geraldo Resende seria o Partido Verde (PV), que tem viés de esquerda e apoia o governo petista de Lula.

Mais

O parlamentar iniciou a vida pública como vereador tucano em Dourados e, posteriormente, foi eleito deputado estadual já no PPS, hoje Cidadania. Voltou ao ninho e quer comandá-lo. Mas...

Diálogo

A brasileira Flávia Lucilio nasceu em Itápolis, interior de São Paulo, e desde 2016 atua na aviação nos Emirados Árabes. Ela é uma dos pilotos que comandam o A380, com capacidade para quase 500 passageiros. “Voar no A380 era um sonho. É uma aeronave incrível, não apenas pelo tamanho, mas pelos novos conceitos de conforto e eficiência que ela trouxe ao transporte aéreo. Voar um A380 é uma experiência única, tanto para o piloto quanto para o passageiro”, afirma. Depois de um tempo trabalhando na aviação brasileira, Flávia teve a oportunidade de trabalhar nos Emirados Árabes, que sempre foram seu objetivo profissional.

DiálogoLoreta Zardo e Dr. Wilson Luiz Maksoud

 

DiálogoReinaldo Lourenço

Rumo

Com o nome do senador Flávio posto como escolhido pelo pai Jair Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026, o ex-governador Reinaldo Azambuja passa a ser o representante do clã em MS, na qualidade de presidente estadual da sigla. Já o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina, do PP, integrantes da centro-direita, terão, com seu grupo, Flávio como candidato. Com isso, os mais “extremistas” ficam com discurso esvaziado.

Parceria

O fato é que, até então, os integrantes do chamado bolsonarismo raiz vinham se contrapondo aos demais nomes que não o de Bolsonaro, crendo na anistia, ou de quem ele indicasse e que seguisse a linha conservadora. Como o filho foi o “ungido”, todo o grupo terá que trabalhar por ele, que, por sua vez, deverá manter o que foi acertado com Jair Bolsonaro. Até porque vai precisar de toda a força política de Azambuja, de Tereza Cristina e do governador Riedel no eleitorado de MS.

Na lista

Hoje, às 9h, o deputado federal Marcos Pollon (PL) presta esclarecimentos ao Conselho de Ética com seus colegas Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), todos acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do plenário, no início de agosto. Pessoas indicadas por eles e pelo relator, Moses Rodrigues (União Brasil-CE), também estão na lista para serem ouvidas.

*Colaborou Tatyane Gameiro

