Para adoçar as férias escolares aprenda a fazer Bolinho de Chuva com Cacau

Nesse período de descanso, uma opção gostosa para se divertir com as crianças, família e amiguinhos

Flavia Viana

Flavia Viana

18/01/2026 - 10h30
No contexto acelerado e desafiador da sociedade moderna, as férias escolares desempenham um papel mais importante do que um simples intervalo. Trata-se de um período fundamental no desenvolvimento saudável das crianças, assim como uma pausa revigorante das responsabilidades acadêmicas e das rotinas diárias.

Durante as férias, as crianças têm a liberdade de explorar sua criatividade e imaginação por meio de brincadeiras e atividades lúdicas também. Períodos como esse, de grandes possibilidades criativas, não apenas enriquecem o desenvolvimento cognitivo, mas também proporcionam momentos de autodescoberta e de melhor entendimento sobre o mundo ao redor ao conhecer outras realidades e vivências. 

Essa semana o Correio B+ apresenta para as crianças uma opção gostosa e criativa para as crianças vivenciarem com a família e amiguinhos nesse período de férias escolares, confira:


BOLINHO DE CHUVA COM CACAU

Ingredientes Bolinho:

  • 300 gramas de farinha de trigo
  • 5 colheres de sopa de açúcar
  • 200ml de leite
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento
  • 100 gramas de cacau em pó


Cobertura:

  • 100 gramas de açúcar refinado
  • 30 gramas de canela

Modo de preparo:

Em uma vasilha, bata os ovos com o açúcar e acrescente o leite, a farinha e o cacau. Misture tudo até obter uma massa homogênea e por último, acrescente o fermento. Com o auxílio de uma colher de sopa, pegue uma quantidade pequena de massa e frite sob imersão em óleo com temperatura de 180ºC. Misture o açúcar com a canela e passe os bolinhos ainda quentes na mistura.

Tempo De Preparo: 1 hora

Grau de dificuldade: fácil

Fonte: Água Doce Sabores do Brasil

Saúde

Verão e Piscina: Confira como proteger a pele durante os dias de lazer

Especialista explica os efeitos do cloro e do sol na pele e indica cuidados simples para manter hidratação e conforto durante o verão

17/01/2026 15h30

Verão e Piscina: Confira como proteger a pele durante os dias de lazer

Verão e Piscina: Confira como proteger a pele durante os dias de lazer Foto: Divulgação

Com a chegada do verão, os dias de sol se intensificam, as temperaturas sobem e os momentos de lazer à beira da piscina se tornam mais frequentes. Em clubes, condomínios, hotéis ou até mesmo em casa, o contato constante com a água clorada passa a integrar a rotina de muitas pessoas. Apesar de refrescante, esse hábito pode trazer impactos à saúde da pele quando não são adotados os cuidados adequados.

O médico dermatologista Raul Cartagena Rossi¹, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, explica que a combinação entre água tratada com cloro e exposição solar pode comprometer a barreira natural de proteção da pele, favorecendo o ressecamento, a coceira, a sensibilidade e até o aspecto esbranquiçado ou opaco.

Segundo o especialista, o cloro interfere diretamente no manto lipídico da pele, estrutura responsável por manter a hidratação e a proteção natural. Crianças e pessoas com pele seca ou sensível tendem a sentir esses efeitos de forma mais intensa, especialmente no verão, período em que a exposição costuma ser mais frequente.

A boa notícia é que é possível aproveitar a piscina e os dias quentes sem abrir mão dos cuidados com a pele. Para isso, o dermatologista recomenda algumas medidas simples antes e depois do lazer, confira:

- Antes de entrar na piscina, o uso do protetor solar é indispensável. O produto deve ser aplicado em quantidade adequada e reaplicado ao longo do dia, principalmente após sair da água. A aplicação de um hidratante leve antes do contato com a piscina também pode ajudar a formar uma barreira protetora contra a perda excessiva de água, sobretudo em peles sensíveis.

- Após o lazer, é importante enxaguar o corpo com água corrente e utilizar sabonetes suaves para remover resíduos de cloro e protetor solar, que podem contribuir para o ressecamento e a irritação. No caso das crianças, a recomendação é optar por produtos neutros e hipoalergênicos.

- Em seguida, a hidratação profunda é essencial. O ideal é aplicar o hidratante logo após o banho, ainda com a pele levemente úmida, para ajudar a reter a água e restaurar a barreira cutânea. Produtos com ativos calmantes auxiliam na reparação da pele, prolongando a sensação de maciez e conforto.

- Outros cuidados complementares também fazem diferença, como manter uma boa ingestão de água ao longo do dia, evitar a exposição solar nos horários de pico e optar por piscinas bem tratadas, já que o excesso de cloro pode intensificar o ressecamento da pele.

Cinema

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming

Nostalgia afetiva, desejo de conforto narrativo, curiosidade por bastidores e a consolidação definitiva das plataformas como ecossistemas com identidades próprias.

17/01/2026 14h00

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming Foto: Divulgação

Há semanas em que o Top 10 funciona quase como um raio-X do humor coletivo — e o de 17 de janeiro de 2026 é especialmente revelador. O que emerge não é um único fenômeno, mas um conjunto de movimentos simultâneos: nostalgia afetiva, desejo de conforto narrativo, curiosidade por bastidores e a consolidação definitiva das plataformas como ecossistemas com identidades próprias.

No Netflix, o domínio de People We Meet on Vacation no topo dos filmes não surpreende. A plataforma tem sido particularmente eficiente em transformar romances contemporâneos em eventos globais, e aqui há uma combinação poderosa: uma história de amor construída na chave da memória, do “e se?”, do tempo que escorre entre encontros.

É o tipo de título que funciona como refúgio emocional em janeiro — e os números confirmam isso com folga. Logo atrás, o segundo lugar ocupado por One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 diz muito sobre o momento da cultura pop: o público não quer apenas o fim de Stranger Things, quer entender como ele foi feito. Bastidores viraram narrativa, despedida virou conteúdo.

Essa lógica também ajuda a explicar a força contínua de Me Before You e até de animações já amplamente revisitadas como How to Train Your Dragon: The Hidden World e Madagascar. Janeiro não pede risco; pede reconhecimento. O catálogo vira colo.

Entre as séries da Netflix, a liderança de HIS & HERS aponta para outro vetor importante: thrillers adultos, de ritmo clássico, continuam sendo a espinha dorsal do consumo semanal. Mas o dado mais interessante está logo abaixo: 

Agatha Christie’s Seven Dials se mantém firme no segundo lugar, confirmando que mistério de época — quando bem embalado — atravessa gerações. A presença constante de Stranger Things no Top 5, mesmo sem episódios inéditos, reforça a ideia de que a série já opera em outro patamar: não é mais apenas conteúdo, é hábito.

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming People We Meet on Vacation - Divulgação Netflix

A Apple TV+, por sua vez, vive uma semana quase exemplar de posicionamento editorial. Hijack no topo, com folga, mostra como a plataforma conseguiu transformar um thriller de alta tensão em produto recorrente de audiência.

O segundo lugar de Tehran e a força contínua de Severance, Ted Lasso e Slow Horses desenham um retrato claro: a Apple aposta em séries que constroem lealdade, não picos passageiros. São títulos que o público acompanha, recomenda e revisita.

Nos filmes, o ranking da Apple TV é quase um manifesto. F1 lidera com números massivos, seguido por produções originais de grande orçamento como The Gorge e The Family Plan 2. É a confirmação de que a Apple já não testa terreno — ela compete diretamente no imaginário do blockbuster, mas com a vantagem de um ecossistema fechado, onde o filme não “some” após a estreia.

O HBO Max segue outra lógica, igualmente clara. The Pitt no topo das séries e One Battle After Another liderando os filmes indicam uma audiência disposta a narrativas mais densas, menos escapistas. A presença de Euphoria, Industry e Primal reforça a identidade da marca: histórias que pedem envolvimento, não consumo automático.

No Disney+, o movimento é quase didático. TRON: Ares lidera os filmes, enquanto Avatar: The Way of Water e o Special Look de Fire and Ash ocupam posições de destaque. É franquia alimentando franquia, curiosidade mantendo engajamento, e um público acostumado a consumir “universos” — não títulos isolados.

Nas séries, Percy Jackson and the Olympians mantém a dianteira, confirmando que a Disney encontrou ali uma ponte sólida entre gerações.

Já Prime Video e Paramount+ reforçam algo que vem se desenhando há meses: a força da familiaridade. Fallout e The Night Manager no Prime, Landman, Tulsa King e Yellowstone na Paramount+ mostram que personagens reconhecíveis e marcas já estabelecidas continuam sendo um ativo poderoso em um mercado saturado.

O retrato final desse Top 10 global não é de fragmentação, mas de coexistência. O público alterna entre conforto e curiosidade, entre revisitar

