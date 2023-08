Parceria da AACC com a Famasul amplia atendimentos no combate ao câncer infantojuvenil

Imagens dos atendimentos em Anastácio, no dia 22 de julho, durante mais uma edição do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural; meta é atingir 20 atendimentos pediátricos em cada uma das 27 localidades a serem visitadas nos próximos meses - Divulgação

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) e o Sistema Famasul assinaram um termo de cooperação técnica para ampliação do atendimento de crianças e adolescentes nas ações do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural (SHMR), do Senar/MS, em todo o Mato Grosso do Sul.

O acordo foi firmado no mês de maio e, desde junho, o projeto está em curso. Por exemplo, o treinamento Fique de Olho – Pode ser Câncer Infantil, realizado em 10/6, na sede do Sistema Famasul, em Campo Grande, foi uma das primeiras atividades da agenda e mobilizou equipes das duas instituições.

Por meio da parceria, os casos suspeitos de câncer infantojuvenil identificados nas ações do programa serão encaminhados para a AACC/MS, que dará seguimento aos tratamentos no Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (Cetohi).

Além disso, a associação deve oportunizar capacitações aos profissionais de saúde do Senar/MS voltadas ao diagnóstico precoce do câncer, em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, com o objetivo de formar o profissional para os principais sinais e sintomas da doença e suas especificidades, colocando-os como membros integrantes da rede de oncologia pediátrica.

No dia 22 de julho, o município de Anastácio, a 140 km da Capital, recebeu a 122ª edição do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural. Foi a primeira vez que o programa de atendimento pediátrico focado na detecção e prevenção do câncer infantojuvenil foi incluído, graças à colaboração da AACC/MS, capacitando os profissionais de saúde do Senar/MS.

A previsão é de que, neste mês, Iguatemi, Santa Rita do Pardo, Batayporã e Rio Negro sejam as cidades a receber o programa. No total, a meta é levar o SHMR para 27 municípios, realizando uma média de 20 atendimentos em pediatria em cada localidade e beneficiando aproximadamente 540 pacientes.

COMBATE

A parceria AACC/MS e Sistema Famasul/Senar pode ter um grande papel no combate ao câncer infantojuvenil. Regina Filipini, gerente de relações institucionais da AACC/MS, explica que essa cooperação deve intensificar a campanha no interior do Estado, uma vez que toda a equipe do programa será capacitada para identificar os principais sinais e sintomas do câncer, suas especificidades, e principalmente como proceder.

“Tendo a AACC/MS e o Cetohi como referência, dando todo o suporte necessário, conseguiremos agilizar os encaminhamentos e encurtar os caminhos até o tratamento. Pois sabemos que o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura”, pontua Regina. O diagnóstico precoce possibilita cura em 80% dos casos de câncer infantojuvenil.

SINTOMAS

Ter conhecimento e observar a ocorrência dos principais sinais e sintomas do câncer infantojuvenil pode concretamente salvar vidas. Se você perceber qualquer um desses sinais e sintomas em alguma criança, procure ajuda médica o quanto antes.

Confira os indícios mais comuns, segundo a AACC/MS:

> Perda de peso;

> Manchas roxas;

> Sangramento pelo corpo sem machucado;

> Febre prolongada de causa não identificada;

> Vômitos acompanhados

de dor de cabeça;

> Diminuição da visão ou perda de equilíbrio;

> Dores nos ossos ou nas juntas, com ou sem inchaços;

> Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga;

> Crescimento dos olhos, podendo estar acompanhado de mancha roxa no local.