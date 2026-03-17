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Parlamentar de esquerda acostumado a classificar em tom raivoso os...Leia na coluna de hoje

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Ester Figueiredo

17/03/2026 - 00h02
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Max Lucado - escritor americano

"Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo; devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar.”

 

FELPUDA

Parlamentar de esquerda acostumado a classificar em tom raivoso os produtores rurais de “fazendeirada” foi gentilmente lembrado por colega que usava a tribuna que o contumaz crítico também faz parte do segmento que ele tanto ataca. Foi citado até mesmo o local onde a figurinha tem seu empreendimento do, digamos, ramo do agronegócio. Entre amigos e fora da sessão, um deputado, ironicamente, disse que não se fazem mais “vermelhinhos radicais” como antigamente. Outro também deu seu pitaco: “Quem fala o que quer, ouve o que não quer”.

Caminhada

Depois de deixar o Solidariedade para ingressar no PDT, sonhando com a possibilidade de ser candidato a prefeito em 2024, o que não aconteceu, o deputado Lucas de Lima se filiou ao PL.

Mais

Mas, por questões judiciais, foi obrigado a se desfiliar, ficando sem partido, pois os pedetistas não o aceitaram de volta. Nessa janela partidária, dizem que ele poderá voltar ao PL e tentar a reeleição.

Para incrementar o turismo na cidade que é conhecida como Vale dos dinossauros, em razão de pegadas que remontariam a 140 milhões de anos e comprovadas cientificamente, está sendo implementado o projeto Nioaque na rota. O prefeito André Guimarães explicou que a proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante – segmento em expansão no País e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local. Ele informou que há investimentos em estrutura, planejamento e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local.

 

Débora Barbato Gaban e Henrique Gaban

 

Danielle Pinez

Sim, mas...

A conversa ouvida em gabinetes mais restritos é de que o governo do Estado deverá fazer alguns investimentos em Campo Grande para, dessa forma, auxiliar a resolver problemas mais urgentes e causadores de muitos transtornos, gerando desgaste à administração municipal. Mas ouve-se também que deverá ser evitada ligação mais direta com a cadeira mais importante do Paço, para que a rejeição popular da gestora não venha a “colar” na candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel.

Assumindo

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) deverá se filiar ao Podemos e comandar a sigla. Se isso acontecer, na realidade, assumirá o que já está em suas mãos. O parlamentar, de acordo com os bastidores políticos, teria influência na sigla, e isso ocorreria desde a época em que a senadora Soraya Thronicke, a um passo do PSB, comandava o partido e ele dava as cartas. O partido deverá cerrar fileiras na tentativa de reeleição do governador Riedel. Como disse conhecido político: “Aí, fica tudo em casa”.

Risco

Com atuais dois deputados federais, o PT terá que pular miúdo para tentar pelo menos manter as cadeiras na próxima eleição. Isto porque Vander Loubet, depois de seis mandatos consecutivos, pretende disputar o Senado. Já Camila Jara tentará a reeleição, mas precisará mostrar à população os resultados do seu trabalho. Nos últimos tempos, ela tem se envolvido em episódios, digamos, um tanto polêmicos.

Aniversariantes

Flávio César Mendes de Oliveira,
Zoraime Coscioni Braz,
Jair Pandolfo,
Carla Regina Simões,
Leonardo Avelino Duarte,
Clever Antoninho das Graças,
Demetrio William de Souza,
Elci Aparecida Mariano,
Malena Colucci,
Oscar Ribeiro dos Santos,
Joselio Silveira de Barros,
Luduvina Cardoso de Medeiros,
Dr. José Carlos Santos Azambuja,
Elias Santos Carlos,
Jose Siqueira Loureiro,
Fernanda Gutierrez Steffen,
Nathália Sornas de Almeida,
Iberê Delmar Goldin Lins,
Tissato Akiyama Iyobe,
Carlos Gabriel de Freitas (Carlos Gabo),
Ivan Borges Bittelbrun,
Dr. Irineu de Aragão Lima Júnior,
Karla Bandeira Barbosa Zahran,
Paulo César Ortiz,
Zenir Adolfo de Rezende,
Daniel Medeiros Ifran,
Pe. Lauro Takaki Shinorara,
Laís Delnegro Peruzzi da Silva Maia,
Delibio Holidio da Silva,
João Marcelo Kuhn,
Sabrina Rodrigues Ganassin,
Iaci Arruda,
Juliana Paes Fernandes,
Paulina Malaquias Fernandes,
Luiz Miranda Codorniz Lima,
Tosio Takayassu,
Edson Medeiros de Moraes,
Getúlio Alves Modesto,
Marly Canhete Costa,
Dr. Arthur Silveira de Figueiredo,
Maria Matilde Holsback Rocha,
Celso Lázaro de Moraes,
Luiz Patricio Valdes,
Ynara dos Santos Silva,
Sara Leal Paulino Jorge,
Eliane Carriço de Oliveira Lima,
Antônio Eurico da Silva Filho,
Pedro Arizioli Corrêa Batista,
Alice da Silva Dias,
Maria Vânia de Oliveira,
Renato Loureiro Marques,
Alana Falcão Gutierrez,
Juarez Cintra,
Alcides de Souza Araújo,
Denizard Silveira Campos,
Edson Rosa Gozalo,
Glades Faustina dos Santos,
Katia Vicente Zubko,
Mariana da Conceição Silva,
Maria Aparecida Pereira dos Santos,
Maria Lenir Vilalba Colman,
Marlene Pereira Ozório dos Anjos,
Sérgio Luciano Pael,
Wladimir de Almeida Vico,
José de Souza,
Ivone Domingues Teixeira Brandão,
José Francisco da Silva,
Inês Augusta Cruzeta,
Rosamaria Cox de Moura Leite,
Tânia Cristina Rodrigues,
Izabel Alves de Paula,
Rosalina Guariero de Oliveira,
José Clemente Chaves,
Singefredo Sá Junior,
Elpidio Lopes da Fonseca,
Claudete Furtado da Silva,
Laurivan de Oliveira,
Ricardo Francisco Pereira Machado,
José Aparicio Moreira dos Santos,
Maria Antonia Dias Campos,
Ronaldo Machado Corrêa Junior,
Santiago Lescano,
Fabricio dos Santos Batista,
Katiuscia Shimabuco Abdalla,
Celina Abadia de Moura Brandão,
Márcio José de Freitas Sippel,
Amaury de Oliveira Neto,
Zilma Márcia Oyera Bonilha,
Gelson Francisco Sucolotti,
Milton Ferro,
Diana Takai Watanabe,
Dr. Anthony Gorski,
Locir Carvalho,
Nelci Delbon de Oliveira Paulo,
Fernando Matumoto,
Arlindo de Assis,
Fábio Augusto Martinez Caffarena,
Rui Jackson Zanetti,
Edson Lima do Nascimento,
Gildo Benites Rodrigues,
José Pagot,
Rosiméri Nunes Vasconcelos,
Ana Maria Ribeiro Pimenta,
Paolla Vieira de Almeida,
Paulo Francisco de Assis,
Sérgio Machado dos Santos,
Samira Santiago Nunes,
João Carlos Moreira da Silva,
Soraya Lopes Marques,
Melissa Cintra de Araújo,
Maria Inêz Campos Cintra. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Qualidade de vida

Ronco frequente pode ser sintoma de problema grave de saúde

Médica explica que sintomas noturnos aparentemente comuns podem estar ligados à apneia e a outras alterações que prejudicam a qualidade do descanso e impactam a saúde cotidiana

16/03/2026 08h30

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Muitas vezes, quem identifica o distúrbio no sono não é o paciente, mas alguém que divide o quarto ou a casa com ele

Muitas vezes, quem identifica o distúrbio no sono não é o paciente, mas alguém que divide o quarto ou a casa com ele Freepik

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Dormir bem é essencial para a manutenção da saúde física e mental. Ainda assim, sinais aparentemente comuns durante a noite, como o ronco constante ou pausas na respiração, costumam ser ignorados por muitas pessoas.

O alerta ganha destaque no Dia Mundial do Sono, celebrado no dia 13 de março, data que busca conscientizar a população sobre a importância do descanso adequado e da identificação de distúrbios que podem comprometer o organismo.

Embora o ronco seja frequentemente tratado como algo inofensivo, muitas vezes alvo de brincadeiras entre familiares ou parceiros, especialistas alertam que o sintoma pode indicar problemas mais complexos relacionados à qualidade do sono.

Em alguns casos, ele pode estar associado à apneia do sono, um distúrbio caracterizado por interrupções repetidas da respiração durante a noite.

De acordo com a otorrinolaringologista Raquel Rodrigues, o ronco frequente deve sempre ser observado com atenção. Segundo ela, quando ocorre de forma constante, pode indicar uma obstrução parcial das vias aéreas superiores enquanto a pessoa dorme.

“O ronco constante nunca deve ser ignorado. Ele pode indicar uma obstrução parcial das vias aéreas durante o sono e, em alguns casos, estar ligado à apneia do sono, que é caracterizada por pausas respiratórias repetidas ao longo da noite”, explica a médica.

Essas interrupções respiratórias fazem com que o organismo precise “despertar” diversas vezes para retomar a respiração, ainda que o paciente não perceba esses episódios.

Como consequência, o sono se torna fragmentado e o corpo não consegue atingir adequadamente as fases mais profundas do descanso, fundamentais para a recuperação física e mental.

SINAL DE ALERTA

Durante o sono, os músculos do corpo relaxam, inclusive os da garganta. Em algumas pessoas, esse relaxamento provoca o estreitamento das vias respiratórias, dificultando a passagem de ar e causando vibrações nos tecidos da garganta, 
o que gera o som característico do ronco.

Embora muitas pessoas ronquem ocasionalmente, o problema passa a exigir investigação quando ocorre de forma frequente, intensa ou acompanhado de outros sintomas.

Segundo a médica, além do barulho noturno, alguns sinais podem indicar que o ronco está associado a um distúrbio respiratório do sono. Entre eles estão:

Sonolência excessiva durante o dia

Dor de cabeça ao acordar, sensação de cansaço mesmo após várias horas de sono, dificuldade de concentração, irritabilidade ou alterações de humor.

Sensação de sono não reparador

“Muitas vezes, o próprio paciente não percebe o problema. Quem costuma notar as pausas respiratórias é alguém que divide o quarto ou a casa, como o parceiro ou algum familiar”, afirma Raquel Rodrigues.
Essas pausas na respiração podem durar alguns segundos e se repetir diversas vezes ao longo da noite, prejudicando significativamente a qualidade do sono.

IMPACTOS NO ORGANISMO

Quando não diagnosticada e tratada adequadamente, a apneia do sono pode trazer consequências importantes na saúde. Isso acontece porque a interrupção repetida da respiração reduz a quantidade de oxigênio no organismo, sobrecarregando diferentes sistemas do corpo.

De acordo com a especialista, ao longo do tempo esse processo pode provocar alterações cardiovasculares e metabólicas.
“A interrupção repetida da respiração reduz a oxigenação do corpo e pode provocar alterações cardiovasculares ao longo do tempo. Existe relação com aumento da pressão arterial, maior risco de doenças cardíacas e impacto significativo na qualidade de vida”, destaca a médica.

Entre os problemas associados à apneia do sono estão:

Hipertensão arterial

Maior risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), alterações no metabolismo, aumento do risco de diabetes, deficits cognitivos e dificuldades de memória, queda no rendimento profissional e acadêmico.

Além disso, a sonolência excessiva durante o dia pode aumentar o risco de acidentes de trânsito e de trabalho, já que a capacidade de atenção e reação fica prejudicada.

DIAGNÓSTICO

A investigação de distúrbios do sono começa com uma avaliação clínica detalhada, na qual o médico analisa os sintomas relatados pelo paciente e seus hábitos de sono. Caso haja suspeita de apneia ou de outros distúrbios, podem ser solicitados exames específicos.

O principal deles é a polissonografia, considerado o exame padrão para diagnóstico de alterações respiratórias durante o sono.
Durante o procedimento, o paciente passa a noite dormindo em um laboratório ou clínica especializada, enquanto diversos parâmetros são monitorados.

Alguns deles são: atividade cerebral, movimentos oculares, frequência cardíaca, padrão respiratório, nível de oxigenação do sangue, movimentos corporais.

Com base nos resultados, o médico consegue determinar a gravidade do problema e indicar o tratamento mais adequado.

TRATAMENTO

O tratamento da apneia do sono depende de diversos fatores, incluindo a gravidade do distúrbio, a causa da obstrução das vias aéreas e as características individuais de cada paciente.

Nos casos mais leves, mudanças de hábitos podem trazer melhora significativa. Entre as principais recomendações estão: controle do peso corporal, prática regular de atividade física, evitar bebidas alcoólicas antes de dormir, evitar o uso de sedativos sem orientação médica, manter horários regulares de sono.

Em algumas situações, também podem ser indicados dispositivos intraorais (semelhantes a placas dentárias) que ajudam a manter a mandíbula em posição adequada durante o sono, facilitando a passagem de ar.

Já nos quadros moderados ou graves, o tratamento pode incluir o uso de equipamentos específicos ou até procedimentos cirúrgicos.

Um dos recursos mais utilizados é o CPAP (sigla em inglês para pressão positiva contínua nas vias aéreas). O aparelho funciona por meio de uma máscara conectada a um dispositivo que envia fluxo contínuo de ar, mantendo as vias respiratórias abertas durante a noite.

Embora algumas pessoas tenham dificuldade de adaptação inicial ao equipamento, ele é considerado um dos tratamentos mais eficazes para a apneia do sono.

SINAIS DO CORPO

Especialistas ressaltam que muitas alterações do sono passam despercebidas por anos, principalmente porque acontecem durante a noite. Por isso, a observação de sinais persistentes é fundamental para buscar ajuda médica.

De acordo com Raquel Rodrigues, ampliar a conscientização sobre o tema e incentivar a população a olhar com mais atenção para a qualidade do descanso é de extrema importância.

“Dormir bem não é apenas descansar, é um processo essencial para o funcionamento do organismo. Quando o sono é constantemente interrompido, todo o corpo sofre as consequências”, afirma.

A médica reforça que sintomas aparentemente simples, como ronco frequente ou sensação constante de cansaço, não devem ser ignorados.

“Qualquer alteração persistente durante a noite deve ser investigada por um profissional. Identificar o problema e iniciar o tratamento adequado pode melhorar significativamente a qualidade de vida e prevenir complicações futuras”, conclui Raquel.

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DIÁLOGO

O ninho tucano está praticamente às moscas, diante da revoada que aconteceu...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (16)

16/03/2026 00h01

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Mário Henrique Simonsen economista brasileiro

"Os pobres ficam ainda mais pobres quando têm de sustentar os burocratas nomeados supostamente para enriquecê-los".

FELPUDA

O ninho tucano está praticamente às moscas, diante da revoada que aconteceu, e com o restante dos "moicanos" se preparando para ver quem será o último a sair para apagar a luz. Outrora sigla poderosa, o PSDB acabou seguindo o mesmo caminho de outros partidos que reinaram por um bom tempo, mas que atualmente vivem escanteados, esquálidos e no "balão de oxigênio" político. Os mais teimosos, que continuam acreditando que poderão "sacudir a poeira e dar a volta por cima", estão pensando em uma fusão com outra sigla. É, pode até ser...

Diálogo

VIOLÊNCIA

A Polícia Federal fez "esparramo" no município de Colinas do Tocantins (TO) contra servidores públicos por violência política de gênero em âmbito eleitoral. O grupo de "barnabés" controlava redes sociais utilizadas para atacar uma vereadora com informações inverídicas.

MAIS

Os trabalhos policiais foram iniciados a partir de um discurso de agente público na abertura do ano legislativo, ocasião em que o dito-cujo teria ameaçado a vereadora, constrangendo-a no desempenho do seu mandato eletivo. A partir daí, o caldo entornou.

DiálogoMauricio Hota e Mari Coppolla - Arquivo Pessoal
DiálogoDra. Mariela Silveira e Rochele Silveira com a jornalista Fabiana Scaranzi

FOGO CRUZADO

Oficializando-se o cenário que aí está para a disputa ao governo de MS, alguns integrantes do time de Eduardo Riedel (PP) à reeleição dizem que ele ficará, durante a campanha eleitoral, "no meio de chumbo grosso". De um lado, segundo eles, estará Fábio Trad (PT) e trupe, "com ataques pesadíssimos", e, do outro, o deputado estadual João Henrique Catan, da direita conservadora, que dará continuidade ao uso da "metralhadora giratória" que atualmente carrega. E sai de baixo...

CANETADO

Com aliança política rompida desde as eleições de 2024, a prefeita Adriane Lopes vetou projeto do ex-prefeito e hoje vereador Marcos Trad. A proposta estabelecia a permanência de documentos relativos a contratos, convênios e outros instrumentos firmados pela prefeitura no Portal da Transparência, mesmo após o encerramento de sua vigência, por no mínimo cinco anos. Mas...

TOM

O PSB e o Partido Verde (PV) são as opções de pré-candidatos que não desejam ou não têm espaço no PT para a disputa eleitoral deste ano. As duas siglas são alinhadas à doutrina esquerdista e estarão caminhando juntas no pleito deste ano. Nos bastidores, adversários de políticos que estão buscando essas alternativas dizem que eles tentam fugir da classificação de "vermelhos radicais" para uma "coloração menos forte". Sei não...

ANIVERSARIANTES

  • Nelly Maksoud Rahe
  • Dr. Edgard Augusto Anderson Nasser
  • Maria Ignez Grassano Streicher de Souza
  • Wellington Achucarro Bueno
  • Nice Maria Souza Fontoura
  • Antônio Carlos Medeiros Veiga
  • Elizabete Pereira
  • Helena Satiko Ussui
  • Jefferson Ritter
  • Francisney Salomão Cunha
  • Luciana Munhoz Pereira Leite
  • José Vidal Flores
  • Ramão Tadeu da Costa
  • Sérgio Kimio Oikawa
  • Elva Barros Fontoura
  • Sônia Maria de Faria Pereira
  • Aymar Benedicto Sartori
  • Rosemary Maluf Fecner Victorio
  • João Carlos Teles dos Santos
  • José Wanderley Soares
  • Ticiana Birches Severino Soares
  • Roberto Bigolin
  • Dr. Norton Riffel Camatte
  • Ana Cristina do Nascimento Braga
  • Dr. Augusto Mariani Sobrinho
  • Maria Lucia Costa Metello
  • Eva Candida da Silva Neri
  • Dalva dos Santos Morais
  • Hordonês José Alves
  • Anna Paula de Morais Paiva
  • Olavo Mariano Mendes
  • Luis Ideneis de Godoy
  • Jussara Abrão
  • Lorenzo Tôrres Cintas
  • João Rodrigues Pereira
  • Domingos Sávio da Costa
  • Doglas Wendll Sorgatto
  • Dr. João Pedro de Souza Zardo
  • Maria Aparecida Rezende Barbosa
  • Carla Brito Ribeiro
  • Ailton de Oliveira
  • João Fernando Muller Soares
  • Elisabete Lubacheski de Aguiar
  • Silvia Regina Fattor
  • Maria Lúcia Borges Assumpção Gattass
  • Mauro André Katayama
  • Paulo Roberto Godoy
  • Dr. Everton Cristian Dias Perdomo
  • Ilma Gomes Dias
  • Arlete Hansen dos Santos
  • Walmir Gonçalves
  • Milton Félix Batista
  • Renata Furtado
  • Dirce de Souza Muniz
  • Leila Miriam Fajuri
  • Fábio Barbosa de Oliveira
  • Luciesse Rodrigues Freitas
  • Aida Richards de Castro
  • Wilson de Araujo
  • Alice da Silva Dias
  • José Marques de Souza
  • Myrian Guimarães Echague
  • Janayna Laura Santana Moreira
  • Rosângela Fúlvia Santos
  • Sonia Nacer de Souza
  • João Roberto Pereira Ximenes
  • Dr. Márcio Vasques Thibau de Almeida
  • Laurentino Santos Azambuja
  • Fernando Augusto Abdo Villalba
  • Elenira Flores Schimidt
  • José Abraham Castilho
  • Elza Francisca de Souza Maciel
  • Rubens Garcia Bueno
  • Edilio Cesar Centurion
  • Marlene Ferreira Lange
  • Alexandre Lopes Ribeiro
  • Leila Mamede Duarte
  • Eliane Cristina Ferreira
  • Tatiana Matos Freitas
  • José Mauro Rodrigues Bacha
  • Rosania Almeida dos Reis
  • Gilberto da Silva Gomes
  • Mauro Edson Macht
  • Reinan Bispo Sobral
  • Mila Gouveia Hans Carvalho
  • Ivete Saes Zana
  • Jurema Cabral Ortiz
  • Leonardo Lima dos Santos
  • Dália Kayoko Nishimura
  • Carolina Freitas Cardoso
  • Renato Rocha da Costa
  • Glaucir Loureiro Ribeiro
  • Pethula Emmanuelle de Castilho
  • Sabrina Cabrera
  • Gustavo Calabria Rondon
  • Talita Pereira Marcondes
  • Adib Carneiro Barbosa
  • Marco Antonio Paulo Maggio
  • Patricia Maria Vasques Garcete
  • Rafael Gonçalves da Silva Martins Chagas
  • Annamelia Ferreira de Castro
  • Clara Lúcia da Cunha Amaral Mello
  • Iara Silvia dos Reis Dutra Oliveira
  • Francisco Carlos Aranda
  • Luiz Egberg Penteado Anderson
  • Cristina Chahuan Tobji de Aquino
  • Wilian de Araújo Hernandez

*colaborou Tatyane Gameiro* 

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