Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS...Leia na coluna de hoje

Leo Fraiman - escritor brasileiro

"Hoje, quando sinto dor, tristeza ou solidão, já não me desespero mais. Aprendi a esperar, a dar tempo ao tempo, a conversar com minhas dores e fornecer a elas o devido cuidado”.

FELPUDA

Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS bem no estilo “levanto a bola e você chuta”, conforme comentários de gente muito bem antenada. Além disso, como não poderia deixar de ser, mostra que estaria jogando no time da esquerda que deseja “provar” que o culpado é o ex-presidente Bolsonaro, quando na verdade a roubalheira do dinheiro dos aposentados intensificou-se no atual governo federal. O mais interessante é que a figura cá dessas bandas parece ter se esquecido quando uma bomba de mil megatons caiu sobre sua cabeça, proveniente de acusações de supostas práticas não muito republicanas. E isso deve ser lembrado nas eleições de 2026. Só deve!

Guia

Lançado o e-book gratuito “De Olho na Virada Fiscal”, que traz um resumo das principais mudanças, o cronograma oficial da transição e ferramentas exclusivas para organizar os ajustes.

Mais

O guia já está disponível para download gratuito no portal de empreendedorismo da Serasa Experian e reúne conteúdos para pequenas e médias empresas.

O carro voador – eVTOL na sigla em inglês (aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) fará seu voo inaugural em dezembro deste ano. Ele está sendo produzido em Taubaté (SP) e já conta com quase três mil encomendas do modelo desenvolvido pela subsidiária da Embraer, a Eve Air Mobility. A expectativa é iniciar a operação comercial dos carros voadores em 2027 no Brasil, com a empresa Revo como a operadora do lançamento no Brasil. A primeira entrega está prevista para o quarto trimestre. Os eVTOLs funcionam com propulsão elétrica e são projetados para operações urbanas, reduzindo o tempo de deslocamento em cidades congestionadas. As aeronaves prometem ser seguras, sustentáveis e silenciosas. A Eve fechou contrato com a Revo para o fornecimento de até 50 aeronaves e serviços de suporte operacional no valor de US$ 250 milhões

Eli Morais de Brites e Fausto Brites

Cissa Lamego, Dea Arbex e Patricia Fiuza Cissa Lamego, Dea Arbex e Patricia Fiuza

Cadeira

A Secretaria Municipal de Saúde está sendo cobiçada por vereadores que começam a se movimentar no sentido de convencer os colegas, para ter apoio, e a prefeita Adriane no sentido de que concorde em nomeá-los. Depois da exoneração da titular do órgão, no início de setembro, foi nomeado um comitê gestor para cuidar dessa área que é o “nó górdio” da atual administração de Campo Grande. Resta esperar as cenas do próximo capítulo.

Estratégias

O Progressistas realizou seu encontro no sábado, conforme adiantado pelo Diálogo, quando discutiram o papel estratégico nas eleições de 2026, entre outros pontos. O governador Riedel, a senadora Tereza Cristina, os deputados Londres Machado e Gerson Claro, além da prefeita Adriane Lopes marcaram presença, oportunidade em que receberam, de abraços abertos, alguns tucanos que “bateram as asas” do ninho. Para essas lideranças, o partido está se fortalecendo, debatendo futuras alianças e a formação de chapas a deputados estaduais e federais.

“Revoada”

Entraram para as fileiras do PP, os prefeitos Gilson Cruz, de Juti, e Vítor Cunha, conhecido como Malaquias, de Japorã, ligados politicamente a Londres Machado, além de Cassiano Maia, de Três Lagoas. Quem também assinou ficha no Progressistas foram o ex-prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes e o ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, que eram “tucanos de carteirinha”. Estiveram presentes mais de 50 pessoas entre prefeitos, vices e secretários.

Colaborou Tatyane Gameiro