Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

felpuda

Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (7)

Ester Figueiredo

07/10/2025 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Leo Fraiman - escritor brasileiro
"Hoje, quando sinto dor, tristeza ou solidão, já não me desespero mais. Aprendi a esperar, a dar tempo ao tempo, a conversar com minhas dores e fornecer a elas o devido cuidado”.

 

FELPUDA

Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS bem no estilo “levanto a bola e você chuta”, conforme comentários de gente muito bem antenada. Além disso, como não poderia deixar de ser, mostra que estaria jogando no time da esquerda que deseja “provar” que o culpado é o ex-presidente Bolsonaro, quando na verdade a roubalheira do dinheiro dos aposentados intensificou-se no atual governo federal. O mais interessante é que a figura cá dessas bandas parece ter se esquecido quando uma bomba de mil megatons caiu sobre sua cabeça, proveniente de acusações de supostas práticas não muito republicanas. E isso deve ser lembrado nas eleições de 2026. Só deve!

Guia

Lançado o e-book gratuito “De Olho na Virada Fiscal”, que traz um resumo das principais mudanças, o cronograma oficial da transição e ferramentas exclusivas para organizar os ajustes.

Mais

O guia já está disponível para download gratuito no portal de empreendedorismo da Serasa Experian e reúne conteúdos para pequenas e médias empresas.

O carro voador – eVTOL na sigla em inglês (aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) fará seu voo inaugural em dezembro deste ano. Ele está sendo produzido em Taubaté (SP) e já conta com quase três mil encomendas do modelo desenvolvido pela subsidiária da Embraer, a Eve Air Mobility. A expectativa é iniciar a operação comercial dos carros voadores em 2027 no Brasil, com a empresa Revo como a operadora do lançamento no Brasil. A primeira entrega está prevista para o quarto trimestre. Os eVTOLs funcionam com propulsão elétrica e são projetados para operações urbanas, reduzindo o tempo de deslocamento em cidades congestionadas. As aeronaves prometem ser seguras, sustentáveis e silenciosas. A Eve fechou contrato com a Revo para o fornecimento de até 50 aeronaves e serviços de suporte operacional no valor de US$ 250 milhões
Eli Morais de Brites e Fausto Brites  
Cissa Lamego, Dea Arbex e Patricia Fiuza  

Cadeira

A Secretaria Municipal de Saúde está sendo cobiçada por vereadores que começam a se movimentar no sentido de convencer os colegas, para ter apoio, e a prefeita Adriane no sentido de que concorde em nomeá-los. Depois da exoneração da titular do órgão, no início de setembro, foi nomeado um comitê gestor para cuidar dessa área que é o “nó górdio” da atual administração de Campo Grande. Resta esperar as cenas do próximo capítulo. 

Estratégias

O Progressistas realizou seu encontro no sábado, conforme adiantado pelo Diálogo, quando discutiram o papel estratégico nas eleições de 2026, entre outros pontos. O governador Riedel, a senadora Tereza Cristina, os deputados Londres Machado e Gerson Claro, além da prefeita Adriane Lopes marcaram presença, oportunidade em que receberam, de abraços abertos, alguns tucanos que “bateram as asas” do ninho. Para essas lideranças, o partido está se fortalecendo, debatendo futuras alianças e a formação de chapas a deputados estaduais e federais.

“Revoada”

Entraram para as fileiras do PP, os prefeitos Gilson Cruz, de Juti, e Vítor Cunha, conhecido como Malaquias, de Japorã, ligados politicamente a Londres Machado, além de Cassiano Maia, de Três Lagoas. Quem também assinou ficha no Progressistas foram o ex-prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes e o ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, que eram “tucanos de carteirinha”. Estiveram presentes mais de 50 pessoas entre prefeitos, vices e secretários.

Aniversariantes

Diná Pontes de Oliveira Álvares Ferreira, 
Francisco (Chico) José Albuquerque Maia Costa, 
Eclair Socorro Nantes Vieira, 
André Luiz Scaff, 
Idete Miranda Balbuena Yule, 
Maria de Fátima Salles,
Aroldo Ferreira Galvão, 
Geraldo Ramón Pereira, 
Emerson Paulo Barbosa,
Oswaldo Filizola,
Valdomiro Fernandes,
Anderson Wallace da Silva Pereira,
Dr. Elias César Kesrouani, 
Paulo Essir,
Sérgio Ferreira de Ornelas,
Lucia Maria Nunes,
Giulia Batista,
Eduardo Marega de Souza,
Luciana Baseggio,
José de Mello,
José Flávio Gonçalves de Oliveira,
Mário Augusto Wanderley Xavier, 
Padre José Marinoni, 
Lucia Maria Nunes,
Sandra Aparecida Lopes,
Yuri Garcia Anjos,
Rubens Salim Saad,
Arlindo de Almeida,
Andréa Cássia Neves de Azevedo,
Dr. Alcides Higa, 
Darcy Lourdes Rondon,
Paulo Roberto Braga,
Elesbão Munhoz,
Ulisses Pinto de Almeida, 
José Alves Ferreira, 
Mário Márcio Salomão Budib, 
Angelo Capela Mendonça,
Ingrid do Carmo Godoy, 
Simone de Albuquerque, 
Jaci Guimarães Freire, 
Albany Ferreira de Souza, 
llto D’Oliveira Mariano, 
Dr. Valdir Teles da Silva, 
Elaine Cristina de Araújo, 
Eloisa Costa Berro, 
Jair da Silva Almeida, 
José Gomes de Oliveira, 
Marineide Guerreiro Ramos, 
George Jaime Teixeira, 
Jacy Duailibi, 
Aldo Conceição, 
Eliasze Luizo Guimarães, 
Geralda Berte Silva, 
Jorge Luiz Gigolotti, 
Nora Nei de Almeida, 
Cássia Liz Andrade, 
Denise Andrade, 
Zoé Souza de Abreu, 
Ademar Antonio da Silva, 
Valmir Inácio de Souza,
Karina Rios Ribeiro, 
Álvaro Garcia Souza, 
Luzia Maria Teixeira, 
Samuel Fernandes Correia,
Paula Nunes de Souza, 
Tatiane Nobue Iseki, 
Ademir Alves de Paula, 
Ana Claudia Zamban, 
João Lemos Sandy, 
Nelson Alves Coimbra, 
Aparecida Macedo Vieira, 
Denise Regina Madureira, 
Neusa Pinheiro, 
Eliane Neves dos Santos,
Fábio Ferreira Gomes, 
Jainara Fabrícia Santos da Costa,
Celso Nicolau Albuquerque,
Jânio Pereira Padilha,
Maximiliano Barros Rodrigues,
Ederson Silva Costa,
Larissa de Barros,
Terezinha Moranti,
Elias Razuk Jorge Filho,
Lino Omar Castilho Mendes,
José Augusto Maia Vasconcellos,
Soraya Maria Vieira da Silva Gabriel Ribeiro,
Lione Kaviski Peixoto,
Olimpio Alves dos Reis,
Paulo Sérgio Soares,
Daniela Wanderley Ouriveis Mendes de Oliveira,
Feliciano Marcos de Brito,
Juliana Guimarães Teodoro,
Maria Regina Martinelli Benez,
Antonio da Silva Domingos,
Anderson Umada Monteiro, 
Delfio Cabreira,
Sérgio Atilio Chiavoloni,
José Roberto Mauro,
Cristiane Pereira da Silva,
Karina Herculano da Silva,
João Correa Filho,
Paula Silva Sena Capuci,
Ildeu Leandro Souza,
Sandra Maria Cáceres Barbosa,
Sami Mahmud Alawi,
Edson Martins de Araújo,
Gilmar Damião Pereira,
José Gonçalves da Cruz

Colaborou Tatyane Gameiro

MS AO VIVO

De volta à Capital Michel Teló se apresenta neste domingo no Parque das Nações Indígenas

O cantor apresenta as canções do projeto "Sertanejinho do Teló" no próximo domingo, no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca; shows de abertura serão com DJ Jackson Seballo e grupo Lendas 67

06/10/2025 09h00

Compartilhar
Michel Teló: de volta ao começo e tributo ao pop-rock no show de domingo

Michel Teló: de volta ao começo e tributo ao pop-rock no show de domingo Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Campo Grande recebe, no dia 12, no Parque das Nações Indígenas, uma edição especial do MS Ao Vivo em comemoração aos 48 anos de Mato Grosso do Sul, com o cantor Michel Teló como atração principal.

Na abertura do evento, quem vai comandar o palco é o DJ Jackson Seballo e o grupo Lendas 67, que farão os shows de aquecimento antes da entrada do ex-jurado do programa The Voice. A entrada é franca.

O Lendas 67 é formado pelos ex-integrantes do grupo Tradição, do qual Teló fez parte. O MS Ao Vivo é um projeto musical promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS (FCMS) em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

LENDAS 67

Os ex-integrantes do grupo Tradição – Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca – são responsáveis por criar sucessos que marcaram gerações e estão de volta aos palcos sob o nome de Lendas 67.

Michel Teló: de volta ao começo e tributo ao pop-rock no show de domingoGrupo Tradição - Foto / Divulgação

A formação reúne músicos que ajudaram a transformar o Tradição em um grupo popular, levando o som de Mato Grosso do Sul para outros estados do Brasil. Agora, unidos novamente, eles apresentam um espetáculo que valoriza suas raízes e dá continuidade a uma história de sucesso.

Será uma oportunidade de o público conhecer ou reviver, ao vivo, canções como “Barquinho”, “Bora Tomar Uma” e “Capricha Gaiteiro”.

SERTANEJINHO DO TELÓ

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e turnês nacionais e internacionais, Michel Teló é, hoje, um dos artistas mais populares da música brasileira. Agora, ele chega com uma nova proposta que promete encantar o público. “Sertanejinho do Teló”, um show festivo, vibrante e cheio de personalidade.

O projeto foi lançado em duas partes, nos meses de maio e junho, com gravações realizadas em Campo Grande, durante uma apresentação intimista e descontraída, tendo como plateia apenas familiares e amigos do artista.

O repertório de “Sertanejinho do Teló” apresenta releituras de clássicos da música brasileira, repaginados com batidas sertanejas envolventes e dançantes, a exemplo de “Convite de Casamento”, “Ana Júlia”, “Exagerado” e “Metamorfose Ambulante”. Nesta última, um dos maiores sucessos de Raul Seixas (1945-1989), o público poderá ver Teló tocando bateria.

Lulu Santos (“Toda Forma de Amor”), Cazuza (“Exagerado”), Cristiano Araújo e Ivete Sangalo (“Cê Que Sabe Amor/Não Precisa Mudar”, além das inéditas “Beleza Exclusiva” e “Se eu Tô Querendo Ir”, também estão no repertório. Fora as faixas que resgatam sua origem com o grupo Tradição, como “Garçom Amigo” e “Vaneira das Meninas CarinhosasFundo da Grota”.

“São músicas que gosto de tocar quando estou em casa, com amigos e família. Agora, o público vai poder curtir isso comigo. É sem fórmula, só música boa, que faz parte da minha história. Um show para celebrar e se divertir”, afirma Teló.

O espetáculo conta ainda com um cenário criado para transformar cada apresentação em uma experiência única e inesquecível.

POT-POURRIS

Entre os pot-pourris do repertório de “Sertanejinho”, Teló mescla nomes improváveis como Cássia Eller e César Menotti & Fabiano, em “Caso Marcado/Malandragem”, ou Leandro & Leonardo com Só Pra Contrariar, em “Entre Tapas e Beijos/Você Virou Saudade”.

Já em “O que Tiver que Vir Virá/Tem Nada a Ver” forma quarteto de Chrystian & Ralf com Jorge & Matheus. Seguindo com ícones sertanejos, “Romance/Seu Astral” trazem a mistura de Humberto & Ronaldo e Jorge & Matheus. A batida sertaneja ganha o pop rock dos Paralamas do Sucesso e Vitor Kley, no medley “Meu Erro/O Sol”, e Gian & Giovanni e Rick & Renner são unidos em “Convite de Casamento/Ela é Demais”.

DIÁLOGO

Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (05/10)

06/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

José Saramago - escritor português
O tempo das verdades plurais acabou.
Agora vivemos no tempo da mentira universal.
Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira, todos os dias”.

Felpuda

ex-governador Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e com aval do ex-presidente Bolsonaro.

Nos bastidores, comentários são de que muita gente terá que fazer a romaria de “beija-mão” ao ex-tucano. Passará por ele a escolha de um nome que disputará a segunda vaga ao Senado.

A primeira, como já se sabe, é dele. Será responsável também pela formação de chapas para deputados estaduais e federais.

Conduzirá as articulações políticas na tentativa de reeleição do governador Riedel. Sua entrada no PL fez com que 18 prefeitos o acompanhassem. Portanto... 

Diálogo

Entrega

Traduções de textos constitucionais para validação, via programa Língua Indígena Viva no Direito, serão entregues aos kaiowá, que majoritariamente ocupam Mato Grosso do Sul, no dia 16, em evento marcado para acontecer na Terra Indígena Laranjeira Ñanderu, em Rio Brilhante. 

Mais 

A consulta à comunidade será realizada durante o ritual da Grande Dança Sagrada das Mulheres Guarani-Kaiowá.

O programa é uma parceria da Advocacia-Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

DiálogoPriscila Locatelli - Foto: Arquivo Pessoal
DiálogoEmar Batalha - Foto: Paulo Freitas

Marca

O PDT em Mato Grosso do Sul poderá sofrer o impacto da roubalheira realizada no INSS, correndo o risco de isso respingar nos futuros candidatos das chapas das proporcionais em 2026.

Tudo porque o Ministério da Previdência Social era da cota do partido no governo de Lula e, apesar do esforço imenso do ex-ministro Carlos Lupi para tentar salvar a própria pele do escândalo, jurando não ter envolvimento no caso, acabou arrastando o nome da legenda para a lama.

Iniciativa

A vice-prefeita de Dourados, a advogada Gianni Nogueira (PL), está correndo o trecho com uma campanha que visa à aprovação de projeto pelas câmaras municipais proibindo a contratação pelo poder público de pessoas que tiveram condenação por pedofilia.

Ela concedeu entrevista ao Correio do Estado, publicada na quinta-feira, oportunidade em que falou a  respeito da iniciativa e que já levou a proposta para 17 municípios.

No trecho

Gianni Nogueira é um dos nomes que aparece como provável candidata ao Senado e, tudo indica, começou a se mexer politicamente, tendo em vista que ainda é pouco conhecida fora da sua base eleitoral, que é Dourados.

Ela exerce mandato pela primeira vez e foi citada pelo ex-presidente Bolsonaro para disputar uma das vagas. Gianni é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

Aniversariantes

Olinda Beatriz (Bia) Trevisol Meneghini,
Synara Miranda, 
Kátia Aparecida Locatelli,
Lisandra Rauanny Queiroz Alves,
Mariana Oliveira Mônaco,
Adilson dos Reis Rondon,
Marlene Santana dos Santos,
Nilo Arashiro,
Dagmar Alves,
Iduméa Erotides de Rosa Silva,
Kenzo Takushi,
Feliciano Marcos de Brito,
João Leme Cabral,
Viviane Bueno Bergamo,
Alcione Azevedo Errubidart,
Ivone Aparecida Hotta Perez,
Jackeliny Dalavale Higa,
Renata Garcia Arguello,
Bruno Hindo Dittmar,
Nilza Gomes da Silva,
Ary Sortica dos Santos Junior,
José Júlio Saraiva Gonçalves,
Maura Simões Corrêa Neder Buainain,
Selma Aparecida de Andrade Suleiman,
Rodrigo Razuk,
Marcelo Santos Alves,
Amanda Caroline Dias,
Marcos Aurélio da Rosa Barberis,
Mariana Oliveira da Silva,
Sonia Manoelina Campos Leite,
Dr. José Neder Júnior,
Antônio Soares Diniz,
Janaína Lopes Neves,
Aline Emanuelle Acosta,
Vanir Teodoro de Freitas,
Jussara Vieira Fernandes,
Eunice Leite dos Santos,
Suely Godoy,
Delma Rodrigues Silva,
Dra. Regina Lúcia de Almeida e Souza,
José Basilio da Silva,
Noeli Cardoso,
Luis (Vitorino) Bruno Caetano Fonseca,
Dra. Renata Corona Zuconelli,
Dra. Tânia Maria Cardoso Arima,
Luiz Domingos Cardoso Capucci,
José Lima Neto,
Ercilio Manoel de Oliveira Neto,
Fatimo Ormundo,
Priscyla de Souza Lopes,
Valdecir Costa Campos,
Jarbas Milton Ribeiro,
Fátima Lima,
Keila Ocampos,
Maria Peralta do Carmo,
Fernando Lopes Pereira,
Waldemar Oliveira Nunes,
Carlos Henrique Novaes,
Telma Vieira,
Sebastião Arruda,
Roselene de Almeida Moraes,
Ivanilze Guimarães,
Ana Maria Moreira,
Glauber Tiago Giachetta,
Dr. Oton José Nasser de Mello,
Soraya Rezek,
João Eduardo Contar,
Kime Temeljkovitch,
Rosana Tinatsu Ono,
André Luiz Mambelli,
Erotilde Arguelho Oruê,
Rita de Cássia Mendes,
Maria do Carmo Barbosa,
José Marcos Vieira,
Antonio Rodrigues,
Mauro Pompeu Felice Moreira,
Dra. Lúcia Helena da Silva,
Iracy Lima Brito,
Walter Bruno Sandre Melo,
Tiobaldo Cardoso da Cruz,
Fátima Eugênia Palhano,
Dr. José Renato Mendes da Silva,
Ricardo Schauberlay Dias Pereira,
Cristiane Ajalas Viana,
Ivan dos Santos Oliveira,
Rafael Conte dos Santos,
André Luis Ribeiro Duarte,
Dr. William Ivan Miyasato,
Dorval Baptista Dallagnolo,
Erivaldo Lima de Oliveira,
Lígia Christiane Mascarenhas de Oliveira,
Dr. Claudiu Marciu Ferreira Pereira,
Nilza Lemes do Prado,
Ubiracy Dantas da Silva,
Vanderlei Estelvio Michalski,
Eduardo Silveira Camargo,
Moacir dos Santos,
Toni Roberto Brandão,
Célia Regina Cavalcanti Mortari,
Renato Iwai Ogata,
Paulo Cesar Gonçalves,
Helena Correa Mendes,
Humberto Campos de Barros,
Beatriz Oliveira dos Santos,
Betina Arruda,
Luiz Carlos Melo Brito.
**(Colaborou Tatyane Gameiro)

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 2 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

2

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 18 horas

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 7 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)

4

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 horas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT