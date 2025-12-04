Parlamentar esquerdista, na ânsia de defender seu líder maior, vem apregoan... Leia a coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Parlamentar esquerdista, na ânsia de defender seu líder maior, vem apregoan...

04/12/2025 - 00h01

Felpuda

04/12/2025 - 00h01
François La Rochefoucauld - escritor francês

"Há pessoas desagradáveis apesar das suas qualidades e outras encantadoras apesar dos seus defeitos"

Felpuda

Parlamentar esquerdista, na ânsia de defender seu líder maior, vem apregoando “investimentos” do governo federal em Mato Grosso do Sul e, esquecendo da terra arrasada que se encontra o País, queixa-se que alguns prefeitos não reconhecem a liberação de recursos do tesouro nacional que estaria, segundo ele, mudando para melhor diversos municípios. Defende, ainda, “respeito ao dinheiro público que é do povo”. Adversários ironizam dizendo que o dito-cujo parece estar sofrendo da “síndrome de esquecimento”. Seria cômico, se não fosse trágico...

Sem apego

Há quem diga que a entrada do Capitão Contar no PL não teria “caído muito bem” entre várias lideranças no interior de MS, principalmente no meio de alguns prefeitos ex-tucanos.

Mais

Na ótica desses insatisfeitos, o recém-chegado ao partido nunca demonstrou nenhum “apego político” a Azambuja e entendem que não será agora que acontecerá. Por isso, temem uma “dobradinha”.

Em Rio Verde, Goiás, será construído o maior prédio do Centro-Oeste. O projeto, conhecido como Complexo Dubai, contará com quatro torres, e a maior delas, o Dubai Business, atingirá 210 metros de altura, superando todos os edifícios já construídos na região. O Dubai Business também entra para o top 10 dos prédios mais altos do Brasil, colocando a cidade em destaque no cenário da arquitetura nacional. O projeto é da DSA Engenharia e o valor de vendas ultrapassa R$ 1 bilhão.

Eny Marsiglia Ocampos Orue, que hoje comemora 94 anos

 

Kika Rivetti

No furacão

A prefeita Adriane Lopes entrou na linha direta de confronto com o seu antecessor, do qual foi vice, o hoje vereador Marcos Trad, e sua adversária em 2024, Rose Modesto. O trio fecha o ano trocando farpas, algumas delas consideradas “pontiagudas” demais. Nos meios políticos, há quem afirme que a prefeita não deveria ter “chamado a briga para si”, principalmente quando a cidade ainda enfrenta tantos problemas.

Antídoto

Na opinião de alguns políticos, que assistem o entrevero, Adriane deveria ter ignorado as críticas de opositores que, evidentemente, fazem o seu papel como o nome diz. O antídoto contra isso seria desenvolver projetos para buscar soluções e atender as reclamações da população. Partir para o confronto é demonstrar que assimilou o golpe e que, a partir de agora, terá que, continuamente, se defender, pois os ataques se ampliarão e seu poder político será colocado em dúvida.

Foco

O deputado estadual Lídio Lopes, esposo da prefeita Adriane, deverá voltar à tribuna para defendê-la, conforme prometeu e tem cumprido em diversas ocasiões. Desta feita. Marcos Trad e Rose Modesto deverão estar no foco dos seus pronunciamentos, o que deverá fazer com que as lideranças que formam o grupo de apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel entrem em ação para apagar o incêndio.

ANIVERSARIANTES

Eny Marsiglia Ocampos Oruê, 
Honório Jacometto, 
Dra. Aline Sacchi Soriano,
Dr. Renzo Siufi, 
Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya, 
Benedito Rodrigues da Costa, 
Bertholdo Figueiró Filho,
José do Patrocínio Filho,
Dr. Valdir Shigueiro Siroma, 
Nilo Carvalho e Sá,
Leonisia Gomes Amorim,
Antonio Zito de Araujo Melo,
Carlos Antônio Prado,
Ruth de Jesus Pacheco Duarte,
Ernesto Rocha Neto,
Jefferson Vaz Duarte,
Luiz Orro de Campos,
Kriscia Cavalcante Nakasone,
José Fernando Barbosa Martins,
Paulo Cesar de Oliveira,
Arivaldo Paulatti,
Francisca Geraldina Martins,
Jaqueline Assis Domingos Matto Grosso, 
Priscilla Bogamil Quirino Arruda, 
Dr. Mauro Corrêa Lima, 
Dra. Yara Delamare Espíndola, 
Dr. Juvenal Balbino Bogarim Insfran, 
João Maximiano da Costa,
Marcelo Martins de Souza,
Raul Guilherme de Mesquita Boesel,
Geraldo Mattos Lima,
Ana Rúbia Rosa da Cunha,
Luiza Helena Andrade Morello,
Dr. Sérgio Corrêa,
Lindaura Santos Machado,
Lenir Castro Cabral,
Dra. Maria Cristina de Andrade Fuser,
José Milagres da Silveira,
Alípio Siqueira Thomaz,
Niley Peçanha Coelho,
Alaor Alves Moreira,
Maristela Gomes da Silva Carrato,
Geny Ratier Pereira Martins, 
Sérgio Pedrossian Cortada de Abrantes, 
Dra. Hevelyn de Souza Martins Lopes,
Carmen Lúcia Luna Barion,
Fábio Stradiotti,
Martinha da Silva Freitas, 
Cyra de Almeida Virgilio,
Helida Santos da Silva,
Jorge Carlos Heller Netto,
Guilherme Augusto Vieira Aleixo,
Silas Alves da Silva,
Flávia Rachel Nunes, 
Tânia Conceição Magalhães,
Gabriela de Souza Santos,
Ines Auxiliadora Mongenot Santana Santos,
Juscelino Xavier Mendes,
Patrícia Rodrigues Nogueira,
Rafaela Jari Assis,
Lilianne Nunes Luz,
Manoel Elias Barboza Foscaches,
Dr. Adolfo Adami, 
Dr. Hélio Ferreira Bonfim, 
Lisie de Oliveira Moura,
Claudio Leandro Andrade,
Wanessa Talita Cavallaro,
Romano Deluque Junior,
Paolla Nunes Oliva,
Israel dos Santos,
Milton Akio Taira,
Silvio Cação de Moraes,
Edson de Barros Ferra,
Izabella Alves Cândido,
Eunice Lopes da Silva,
Aparecida Chaves,
Eunides Rodovalho Batista,
Andressa Dias de Oliveira,
Bernarda Zarate,
José Edson Américo,
Manoel Inácio Dias,
Neide Honda,
Íria Pereira de Oliveira,
Isaura Noda Gonçalves,
Júlio César Camargo,
Silvana dos Reis Hildebrand, 
Dra. Mirella Marques Brum Scudeler,
Dr. Sergio Luiz do Nascimento Delgado,
Rafael de Souza Carrelo, 
Geraldo Herance, 
Nadeje Ribas Gonçalves, 
Isolina Nogueira Guimarães,
Paulo Roberto Gonçalves,
João Alberto Heemann,
Ana Eloir da Silva Morilha,
Sirlene Jaime,
Elda Ardaia, 
Marta do Carmo Taques,
Donizetti de Freitas Lemes,
Marco Aurelio Cândido Castro Sá,
João Guilherme Oliveira Filgueiras,
Daniel Borges Manta,
Alan Corbetta

*Colaborou Tatyane Gameiro

FIM DE ANO

Guia rápido para decifrar as cores do Natal e Ano Novo

Este guia rápido destrincha o que cada tonalidade representa, permitindo que a escolha da paleta vá além do gosto pessoal, tornando-se um ato intencional de atração de boas energias e sentimentos

03/12/2025 10h00

03/12/2025 10h00

rEPRODUÇÃO iA

À medida que o ano se encerra e as celebrações se aproximam, a decoração festiva transforma lares e espaços públicos em palcos de esperança e renovação. No cerne dessa transformação está a psicologia das cores, um elemento fundamental que transcende a estética, carregando consigo significados profundos e aspirações para o futuro.

Este guia rápido destrincha o que cada tonalidade representa, permitindo que a escolha da paleta vá além do gosto pessoal, tornando-se um ato intencional de atração de boas energias e sentimentos.

Natal: a tradição e o simbolismo da paleta clássica

A decoração de Natal é tradicionalmente dominada por um trio de cores que remonta a séculos de história e simbolismo religioso e cultural.

 

O uso dessas cores não é meramente decorativo; é uma forma de invocar os sentimentos e valores que definem a época, como a esperança (verde) e o amor (vermelho).

Ano novo: a intenção por trás da cor

A virada do ano, por sua vez, é marcada por uma paleta de cores escolhida com a intenção de atrair desejos específicos para o ciclo que se inicia. A tradição de vestir e decorar com cores simbólicas é um ritual de atração de energias.

 

A escolha da cor para o Réveillon é um ato de projeção de futuro, onde cada tonalidade funciona como um ímã para a energia desejada.

A tendência da combinação: autoridade e doçura

Observa-se uma tendência contemporânea em que as cores são combinadas para criar significados mais complexos. Por exemplo, a união do preto com dourado na decoração de festas tem sido utilizada para simbolizar uma autoridade serena e sofisticada.

Já o preto com rosa pode trazer uma doçura que acolhe, ideal para ambientes que buscam ser elegantes e, ao mesmo tempo, confortáveis.

A chave para uma decoração festiva bem-sucedida reside na intencionalidade. Ao compreender o significado por trás de cada cor, o anfitrião pode criar um ambiente que não apenas agrada visualmente, mas que também ressoa com os desejos e a atmosfera que se pretende estabelecer para o final de um ciclo e o início de outro.

Diálogo

Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das p...

03/12/2025 00h01

03/12/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Clarice Lispector - escritora brasileira 

E, se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar”

Felpuda

Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das pesquisas que vêm sendo realizadas tendem a ir se ajustando. Aos mais otimistas, é bom lembrar que aqueles que saem no topo do ranking são mais suscetíveis às quedas dos porcentuais e, portanto, exigem “estratégia cirúrgica” para evitar que desçam ladeira abaixo. Casos dessa natureza já ocorreram na história política de MS. Portanto, todo cuidado é pouco, pois já teve gente que dormiu eleito e acordou derrotado. Assim, é bom ter sempre em mente o dito popular: “Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas...”

Diálogo

Armadilha

O que deveria ser um corredor de ônibus transformou trecho da Avenida Gunter Hans em grande e perigosa armadilha, responsável por registros de acidentes e mortes. A obra foi iniciada e depois abandonada em 2021, ainda na administração do então prefeito Marcos Trad.

Mais

A “obra” é uma mureta de concreto, cheia de lixo nas áreas externa e interna. Apesar das inúmeras reclamações dos motoristas e dos moradores da região, autoridades continuam fazendo “cara de paisagem”. E as tragédias continuam acontecendo.

DiálogoDr. Fernando Cury e Dra. Hanna Mosciaro

 

DiálogoLuisa Foresti

Cadeiras

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) encaminhou projeto à Assembleia Legislativa que altera seu plano de cargos, carreira e remuneração e cria 19 cargos em comissão para, segundo a proposta, reforçar sua estrutura. Serão criadas 14 vagas de assessor de gabinete, 2 de assessor especial, 2 de assessor executivo I e 1 de assessor executivo II. Segundo o projeto, as despesas decorrentes da medida serão custeadas por dotação orçamentária própria, podendo ser suplementada, se necessário.

Vice

Por falar no TCE-MS, hoje o conselheiro Iran Coelho das Neves será eleito seu vice-presidente. Ele ocupará a vaga de Jerson Domingos, que se aposentou recentemente. De acordo com o presidente da Corte de Contas, Flávio Kayatt, a escolha de Iran para o cargo foi consenso e a eleição será durante a sessão. Ele já exerceu a mesma função no biênio 2011-2012.

Dose dupla

A perda não foi só a presidência da União das Câmaras de Vereadores de MS, em abril deste ano. O hoje ex-dirigente da entidade vereador Jeovanni Vieira dos Santos também foi defenestrado do cargo de agente de saúde federal. Cedido à Secretaria Municipal de Saúde de Jateí, foi considerado “funcionário fantasma” por três anos e sua exoneração ocorreu meses depois de ter sido condenado pela Justiça Federal por esse motivo. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

Marina Alves Mandetta, 
Tânia Maria Assis Trad,
Eriberto Luiz Sangalli, 
Carmen Tieko Massani Romero, 
Pactcha Tereza Zanchet, 
Abel Ferreira de Almeida,
Carlos Augusto Gonçalves Coimbra,
Adriana Miyahira Nascimento,
Celso Vieira de Souza,
Sussumu Tsumura, 
Luis Alves Pereira,
Gleide de Fátima Soares,
Suzane dos Santos Batista,
Gregorio Gomes,
Luciano Salvador,
Renato Sérgio Bruno, 
Marlei Aparecida Rodrigues Costa,
Antonio Carlos Fragoso,
Frank Yoshio Sokei,
William Domingos Puia, 
Valter Pereira de Oliveira,
Germano Francisco Bellan,
Teruca Yamanaka,
Rosane Mara de Rezende Maia Costa, 
Dra. Isaura Yocie Minei Nakasone, 
Dra. Daniela Gonçalves Pereira da Rocha,
Ivone Fraiha, 
Licio Lima,
Rodrigo Barbosa Terra, 
Neldo Peters,
Josiane Depoli Nunes Dias, 
Moacir Aleixo,
Nasri Muhamad Ibrahim,
Clarice Moraes Franco Godoy,
Heraldo Ribas Ristow,
Nicole Oliva,
Antonio Carlos Rodrigues Miranda,
Hudson Alessandro Baeta,
Joanna Ferreira Gonçalves,
Minervino Barbosa de Oliveira,
Deise Mader,
Celina Maria Pinho da Silveira,
Osório Hitoshi Nishimura,
Paulo Cesar de Paiva,
Dr. Alexandre Gasoto, 
Solange Gattass,
Dra. Aline Ferreira da Silva,
Bruno Ribeiro Corrêa da Costa,
Joel Jacques Júnior,
Conceição Nunes Rondon,
Dr. Valdir Florentino de Souza, 
Rosa Maria Magalhães,
Heraclides Cavalheiro,
Ambrósia Schoder Rosa,
Dr. Valdemir Lopes Praseres,
Regina Sayuri Suzuki,
Luiz Santos,
Isabel Cristina Ajala,
Tânia Maria Martins,
José de Moura Júnior, 
Janaina Xavier Costa Cândia,
José Borba Ferreira,
Valfrido Freitas Garcia,
Carlos Alberto Ferreira Carreiro,
José Amélio Angeline, 
Alexandre Alves Ferreira,
Antônio Marine Neto,
Dr. Alessandro Lemes Fagundes,
Francisca Moreno de Souza,
João Borges dos Santos Junior,
Marcos de Oliveira Camargo,
Nair Casemiro Augusto Marchioro,
Mirian Vilalba Onizuka,
Dr. Rafael Mota Macuco, 
Sérgio Chiesa,
Venilton Ricci,
Alcyr Nogueira Coelho,
Sidney Fernandes Soares Brandão Reis,
Senhorinha Mandu Miyasato,
Cláudia Pinedo Zottos Volpini,
Ceila Rondon Pereira Saigali,
Paula Jorge Romão Dias,
Edison Rodrigues Miranda,
Dr. Arlaine de Jesus Corradi, 
Antildes Inácio Simões,
Enalva Gomes Gusman,
Flávio Trindade Mendonça,
Isabel Garay de Oliveira,
Jussara Feltrin Moraes,
Dr. Thiago da Cruz Bandeira Pires, 
Luiz Ferraz de Almeida,
Marcelo Augusto Carvalho de Souza,
Fátima Regina Silva Pistori,
Aldacir Antonio da Silva Cardinal,
Joel Mota,
Roberto Yukio Sasai, 
Renata Estevão de Andrade Mellendes, 
Célio de Barros Calças, 
Sônia Aparecida Freitas,
Neli Reisdorfer Deves,
Francisco Dequech de Oliveira,
Marlon Emanuel Gonçalves Trachta,
Maria Teresa Balsani de Oliveira,
Jair dos Santos Pelicione,
Rafael de Souza Carrelo,
Vanessa Galhardoni Giacomini,
José Augusto Roriz Braga

*Colaborou Tatyane Gameiro

