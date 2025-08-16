Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinh... Leia na coluna de hoje

Rafael Belo - poeta de ms
Não corro da beleza. Não fujo do assombro. Se precisar cair, eu já tombo. Quanto mais cedo a queda vir, mais rápido é o levante”.
Felpuda
Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinha conhecida nacionalmente que voltou a colocar o paletó com cheiro de naftalina e botina, visando participar de eventos, na tentativa de “aplicar injeção de ânimo” no time cujo técnico está caindo pelas tabelas. Apesar das mazelas políticas, financeiras e outras “cositas más”, a figura em questão passou momentos atendendo a fila do beija-mão que se formou no convescote, onde se discutiu um tema cujo foco foi o famoso “discutir o nada que leva a lugar nenhum”. Afe!
Rumo
O PDT deverá cerrar fileiras com o PT caso este tenha candidato ao governo. O partido, que nas eleições de 2024 à prefeitura apoiou Rose Modesto, continua adversário da vencedora do pleito Adriane Lopes, do PP, partido que está prestes a receber a filiação do governador Riedel. Os pedetistas têm como principal representante o vereador Marcos Trad, que em 2022 disputou o governo e não conseguiu ir para o segundo turno.
Contra o tempo
O PT tem interesse de caminhar com o PDT depois que decidiu deixar a administração de Riedel. O presidente estadual do partido, Vander Loubet, pretende formar aliança com os pedetistas e com o PSB. O partido corre contra o tempo para se colocar como uma legenda forte que, em 2002, quando administrou MS pela segunda vez, teve um vicegovernador pedetista.
Pesquisa
Em parceria com instituições nacionais e internacionais, pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Dourados conseguiram, pela primeira vez, resfriar um material cristalino como cromo, usando apenas luz laser. A descoberta científica foi alcançada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e do Centro de Estudos em Recursos Naturais.
Marco
Segundo a Universidade, o estudo publicado na revista científica Advanced Optical Materials – Wiley Online Library representa um marco histórico na área de refrigeração óptica, ao demonstrar que é possível “esfriar” materiais sólidos cristalinos dopados com cromo, usando feixes de luz. A descoberta posiciona a UEMS e o Brasil na vanguarda mundial da pesquisa em refrigeração óptica.
Com Feijão
Animado que só, o jornalista e colunista Jefferson de almeida promoveu sua tradicional feijoada, já na 25ª edição. bastante prestigiada, ela aconteceu no dia 2 de agosto, na estância montana. o cardápio ficou com o degust buffet e os cliques são do studio Vollkopf.
*Colaborou Tatyane Gameiro