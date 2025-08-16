Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinh... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (16 e 17)

Felpuda

16/08/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Rafael Belo - poeta de ms

Não corro da beleza. Não fujo do assombro.  Se precisar cair, eu já tombo.  Quanto mais cedo a queda vir, mais rápido é o levante”.

Felpuda

Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinha conhecida nacionalmente que voltou  a colocar o paletó com cheiro de naftalina e botina, visando participar de eventos, na tentativa de “aplicar injeção de ânimo”  no time cujo técnico está caindo pelas tabelas. Apesar das mazelas políticas, financeiras e outras “cositas más”, a figura em questão passou momentos atendendo a fila do beija-mão que se formou  no convescote, onde se discutiu um tema cujo foco foi o famoso “discutir o nada que leva a lugar nenhum”. Afe!

Rumo

O PDT deverá cerrar fileiras  com o PT caso este tenha candidato ao governo. O partido,  que nas eleições de 2024  à prefeitura apoiou Rose Modesto, continua adversário da vencedora do pleito Adriane Lopes, do PP, partido que está prestes a receber  a filiação do governador Riedel.  Os pedetistas têm como principal representante o vereador Marcos Trad, que em 2022 disputou  o governo e não conseguiu  ir para o segundo turno.

Contra o tempo

O PT tem interesse de caminhar com o PDT depois que decidiu deixar a administração de Riedel.  O presidente estadual do partido, Vander Loubet, pretende formar aliança com os pedetistas  e com o PSB. O partido corre contra o tempo para se colocar como uma legenda forte que, em 2002, quando administrou MS pela segunda vez, teve um vicegovernador pedetista.

Pesquisa

Em parceria com instituições nacionais e internacionais, pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Dourados conseguiram, pela primeira vez, resfriar um material cristalino como cromo, usando apenas luz laser. A descoberta científica foi alcançada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e do Centro de Estudos em Recursos Naturais.

Marco

Segundo a Universidade, o estudo publicado na revista científica Advanced Optical Materials  – Wiley Online Library representa um marco histórico na área  de refrigeração óptica,  ao demonstrar que é possível “esfriar” materiais sólidos cristalinos dopados com cromo, usando feixes de luz. A descoberta posiciona a UEMS e o Brasil na vanguarda  mundial da pesquisa  em refrigeração óptica.

Com Feijão

Animado que só, o jornalista e colunista Jefferson de almeida promoveu sua tradicional feijoada, já na 25ª edição. bastante prestigiada, ela aconteceu no dia 2 de agosto, na estância montana.  o cardápio ficou com o degust buffet e os cliques são do studio Vollkopf.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (16)

Dra. Bianca Rahal Paraguassú  
José Marques  
Dra. Rita De Cassia Severino Da Silva Tavares  
Marcos Fabiano Mariano  
Ronilço Cruz De Oliveira (Ronilço Guerreiro)  
Honorio Suguita  
João Uehara  
Mauro Cabral  
Nelson Nassar Rios  
Neuda Roque Mangini Marques  
Regina Lúcia Rodrigues De Silva  
Vanda Maria De Oliveira  
Jefferson Kenshi Oikawa  
Enoir Martins Adorno  
Ramão Duarte  
José Cassiano Silva Junior  
Maria Ester Kuhn Cardoso  
Dr. André Luis Oshiro  
Paulo Damião Do Nascimento  
Lúcia Santos Fonseca  
Ricardo Puccio  
Dra. Kátia Cristina De Paiva Pinto  
Sebastião Carlos Teixeira  
Beatriz Simioli Corrêa Brock  
Dra. Mônica Maria De Salvo Fontoura  
Selma Lins  
Juraci Ferreira Abdo  
Vera Lucia De Brito Martins  
José Carlos Leite  
Saddy Ruiz Barros  
Luiz Hidenoi Moroto  
Valdo Batista De Souza  
Stephanie Lima Maluf  
Orivaldo Moreira Oliveira  
Maria Aparecida Neri Leite  
Antonio Luiz Agostinho  
Beatriz De Medeiros  
Sônia Mari Monteiro  
Maria Lúcia Da Silva  
Carlos Roberto De Carvalho  
Leda Maria Ribeiro  
Sêmia Raslan Pettengill  
Antônio Ferreira Vital  
Vanda Rita Dos Santos  
Ronilson Nogueira Escobar  
Caroline Sendy Alves Da Silva  
Mizalene Ribeiro Dos Santos  
Elizabete Teruzzo Bellizone  
Teresa Cristina Buermeister  
Glauce Ferreira Lopes  
Cícero Schmidt  
João Nery Fragoso Fagundes  
Dr. Paulo Alfeu Puccinelli  
Celestina Molina Cohrs  
Marcos Roberto Soliani  
Sueli Kakazu  
Carlos Alberto Pasquali  
Luiz Geha Pecci De Oliveira  
Celso Yokoyama  
Maria Lúcia Jardim  
Ricardo De Freitas Medina  
Ana Alice Licht Thiry  
Armando Veronese  
Janete Facioni Bonacina  
Paulo Eduardo Esquibel Quadros  
Jane Marques Alem  
Inês Luiz Da Silva Makis  
Nádia Cação Pinto Bueno  
Marcelo Kayatt Lacoski  
Fellippo Ramos Verri  
Fernanda Manica Nunes  
Thadeu Geovani De Souza Modesto Dias  
Vanessa Carla Garcia Borges Vilela  
Leila Gabro Karmouche  
Elaine Das Graças Laport Tranzillo De Freitas  
Eduardo Henrique Higa  
Mônica Eloisa Areias Bravo Estacio  
Yassue Hara  

DOMINGO (17)

Édison Cláudio Fabiano Holzmann  
Soraya Palieraqui Nemir Faoro  
Bernadete Manica  
Shirleyde Guimarães Bezerra Moura  
Yuri Peixoto Barbosa Valeis  
Humberto Bortoletto  
Juliana Maura Azevedo Pegogo  
Marcos Antonio Cavalcante Leite  
Carlos Jacinto Fonseca Da Paz  
Maria Auxiliadora Goulart Dos Santos  
Vilmuth Marks  
Irapuã Gonzaga Carneiro  
Elaine Maria Gobbi Campos Mello  
Celia Maria Mello Pereira Abratte  
Elenilton Dutra De Andrade  
Roberto Godoy Scandoglieri  
Estela Rodrigues Santana  
Celso Massachi Marques Inouye  
Iracema Carretoni Figliolino  
Dra. Ana Paula Lanza Paes  
Vera Lúcia Faraco Fernandes Arruda  
Lysi Moretti  
Evelyn Fameli  
Carlos César Galvão Zoccante  
Dr. Sérgio Renato De Almeida Couto  
Honorio Suguita  
Sarah Luana Da Silva Pedrosa  
Paulo Guilherme Francisco Cabral  
Gal. Yvan Luiz Madruga Varjão  
Maria Sueli Pereira De Souza  
Judite De Novaes Ferreira  
Inês Takayassu  
Wilma Salvi  
Murilo Cunha  
Edna Espíndola Cardoso  
Maria Lúcia Muller Viegas Dos Santos  
Almir De Lima Couto  
José Henrique Franco Pereira  
Sandra Lopes Da Silva  
Odete Saab Rosa  
Licineide De Macedo De Almeida  
Zenaide Pereira Cavalcante  
Carlos Humberto Fialho Canale  
Messias Bhering  
Hamilton Corrêa Sobrinho  
Rubens Mello Guimarães  
Geraldo Couto Fernandes  
Edna Macae Arima Miyasato  
Clara Figueiredo Bacchi De Araújo  
Daniel Marcos Camarotti Lorenzo  
Neide Pereira Cota Vidoto  
Carlos Eduardo Brandão Calvani  
Eliane Farias Caprioli Prado  
Kelri Molina Arguelho  
Gabriela Minossi  
José Figueiredo Filho  
Fabrizia Foletto  
Jairo Lara  
Nair Souza Soares  
Rosa Maria Venhofen Martinelli  
José Theodulo Becker  
Nívea Peres Klafke  
Ida Beatriz Machado De Miranda Sá  
Lizon Leite Carrapateira

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Guarda-chuva, capa e chapéu do mais puro aço deverão ser adotados por algu... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (15)

15/08/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Lucas Lujan - escritor brasileiro

Eu sinto saudade da coragem que eu tinha quando  estava aprendendo a andar, quando não sentia vergonha de pisar em falso e entendia a queda como um progresso".

Felpuda

Guarda-chuva, capa e chapéu do mais puro aço deverão ser adotados por algumas figurinhas da política nesses próximos meses, para enfrentar as intempéries das eleições de 2026. O mau humor do eleitorado anda aflorado, e cobrança a respeito dos resultados dos mandatos será feita sem dó nem piedade. Promessas não cumpridas, votação contra os interesses da população, apoio para engavetar projetos, viagens desnecessárias com verba pública, entre outras "peraltices", virarão temporal sobre quem só brincou de legislar. Certamente, galerinha se assustará  com os trovões e relâmpagos e correrá para não ser atingida pelos raios.

Diálogo

Doações

Nos últimos dois anos, o Brasil registrou aumento de 1,9%  no número de bolsas de sangue coletadas, saindo de 3,25 milhões, em 2023, para 3,31 milhões,  em 2024. Até maio deste ano, já haviam sido doadas mais 830 mil bolsas de sangue em todo o País,  sendo 12,3 mil em MS. 

Mais

Importante crescimento  pode ser observado  em Mato Grosso do Sul,  onde, no mesmo período,  a quantidade de bolsas coletadas passou de 49.666 para 52.654,  crescimento de 6%. As informações foram divulgadas  pelo Ministério da Saúde.

DiálogoLara Selem

 

DiálogoLeonardo WardCruz e Eduarda Derani

Fio desencapado

Como previsto pelo Diálogo, a guerra em plenário  na Assembleia Legislativa de MS entre direita e esquerda "pegou fogo". Os deputados Pedro Kemp, José Orcírio e Gleice Jane, do PT, partiram para o ataque contra  o ex-presidente Bolsonaro e o mais novo "inimigo" político deles,  o governador Riedel.  O embate envolveu  os parlamentares Coronel David, José Teixeira e Pedro Caravina, além de Lidio Lopes.

"Paternidade"

O embate teve início quando Pedro Kemp usou a tribuna  para reclamar que nenhum gestor em MS dava crédito ao governo Lula pelos recursos aplicados. Segundo ele,  há "esquecimento" sobre isso,  e aproveitou para atacar  o ex-presidente Bolsonaro,  que não teria feito investimentos aqui no Estado.

Números

O deputado José Teixeira pediu aparte e disse que Bolsonaro construiu foi "uma nação verde e amarela" e citou investimentos feitos em MS pelo ex-presidente, o ex-governador Reinaldo Azambuja e, no momento, o governador Eduardo Riedel. O deputado José Orcírio, por sua vez, disse que os parlamentares da direita ficaram emudecidos porque não teriam como fazer contraponto. Aí veio o "massacre": Coronel David citou, com números,  o que Bolsonaro fez pelo Estado, Pedro Caravina apresentou valores aplicados na segurança pública  e Lidio Lopes contestou  o envio de recursos para obras  em Campo Grande. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

Marlene Aparecida Rocha  
Marcelo Miglioli  
Ariane Vanuire Da Rocha Lovato  
Dr. Sérgio Fernandes Martins  
Martha Barbosa Dos Santos Pereira  
Marcos Antônio Silva De Souza (Marcão)  
Paulo Fernando Demeterco  
Dr. Duizio Ferreira Marques  
Waldeci Alves Batista  
Itamira Assunta Bertuol  
Dr. Márcio Cézar Toledo  
Nair Rodrigues Savietto  
Moacir Antônio De Carvalho  
Maria Tereza Silva Oshiro  
Edgar Rodrigues Pereira  
Flávio Leandro Da Silva  
Luzia Fumiko Oshiro  
José Tavares Sobrinho  
Francisco Antonio Costa  
Reinaldo José Sabadotto  
Heyder Bartz  
Airton Alves Bernardes  
Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto  
Ariel Dittmar Raghiant  
Fábio Teruya  
Déa Maria Jacques Costa  
Luiz Angelo Negrisolli  
Romeu Geraldo Da Silva Lopes  
Carlos Zanin De Almeida  
Anisley Queiroz Barbosa  
Marcelo Oliveira Provenzi  
Euclides Archangelo Calça  
Paulo Cesar De Arruda Cangussu  
Maria Adelaide Da Silva Curto Do Nascimento  
Tuany Rezende Salgado  
Valmir Da Silva Ajala  
Diva Elena Duarte  
Ary De Souza Vasco  
Isabel De Souza Silveira  
Juliana Oliveira De Loureiro  
Ramão Francisco Martins  
Vanda Amâncio Mendes  
Ruth De Souza Salviano  
Wilson Mariano  
Dr. Alcides Trentin  
Tadahisa Nagato  
Dione Santos  
Maria Novaes Guimarães  
Hugo César Zapatta  
Maria Inês De Moraes Cavalheiro  
Julião Cáceres Duarte  
Odete Rodrigues De Matos  
Benedito Alves De Godoy  
Maria Regina Rizzati Ferreira  
Calixto Felipe Hueb  
Maria Das Graças Militão  
Antônio Jorge Salomão  
Agnes Pereira Do Vale  
José Angelo Bianhessi  
Líbia Azambuja  
Rochane Nogueira  
Nelson Medeiros  
Helenildo Alves Nogueira  
Arnaldo Villarinho  
Ramão Assunção Dos Santos  
Luiz Carlos Santana  
Camila Almeida Duarte  
Nestor Pache Anache  
Carolina Martins Pithan  
Samia Marian Bichara Sassinem Freitas  
Neide Pinheiro De Lima Severo  
Augusto Barbosa De Souza  
Elidio Mendes Da Silva  
José Manoel Borges  
Flávio Sasdelli  
Assunção Santú Cabral De Arruda  
Virgínia Barbosa Lemes  
Luiz Antonio Angelo Da Silva  
Sebastião Roberto De Oliveira Novaes  
Clotilde Romero Paré  
Basílio Meirelles De Camargo  
Sílvia Emiko Higa Yamazake  
Telma Oliveira Quadros  
Milena Perapelle Nogueira  
Aildes Glória Ludovice Borges  
Takeshi Matsubara  
Cláudio Mario Decarli Cantelli  
Renata Clotilde Zanda Bodstein  
João Yoshinori Suyama  
Adalto Cézar Fregadolli  
Zilene Maris Mazzucco  
José Da Silva Curto  
Fábio De Souza Zanella  
Luciane Dainez Sozzi  
Flávia Maria Assis De Rezende Bortoluzzi  
Adriana Paula Braghin Serenario Tadano  
Helkis Clark Ghizzi  
Samira Kalache  
Takako Okada Natsuneda  
Miryan Saddi Lacerda Stochiero  
Millene Bortoloti Minhos  
Rosali Barbosa Dos Santos  
Massaomi Suguimoto  
Mariana Rabelo Batoni  
Vera Abadia Martins Terra Hildebrand

*Colaborou Tatyane Gameiro

CAMPO GRANDE

Noite da Seresta volta nesta sexta-feira (15) com show de Wanderléa

Grupo de cantantes abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para a Rainha da Jovem Guarda, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h

14/08/2025 13h29

Compartilhar
Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande

Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande Divulgação/Jairo Goldflus

Continue Lendo...

Passado mais de uma década desde o último show do projeto em Campo Grande, a Cidade Morena prepara a volta da Noite da Seresta nesta sexta-feira (15), com show da cantora Wanderléa, a partir das 18h30 na Praça do Rádio Clube.  

Evento que já trouxe Oswaldo e Montenegro e Demônios da Garoa para Campo Grande, a Noite da Seresta deve voltar a ser figurinha carimbada no calendário de eventos da Cidade Morena, como afirma o secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-vereador e agora titular da pasta da cultura diz que a ideia é ocupar a Capital com ações desse setor, sendo a volta desse projeto um pedido antigo da população. 

"A ideia surgiu a pedido da população, porque nos eventos grandes de sertanejo, rock, esse é um público que não consegue ir, por serem atrações mais voltadas para a juventude", disse o secretário. 

Com a praça recuperada com apoio da Velutex, Valdir afirma que a intenção é dar sequência ao projeto, "uma vez que o espaço está revitalizado, com bancos colocados" e é necessário ocupar esses pontes de Campo Grande. 

"A prefeita está nos cobrando que não deixe esse espaço ocioso, que ocupe com atividades culturais... então, o primeiro vai ser agora o desafio, o teste para ver como a população vai receber de volta [a Noite da Seresta]", disse. 

Para todas as idades 

Mesmo que a cidade já contemple os demais públicos com as devidas atrações por idade e gênero musical, como bem apontou o secretário, Valdir espera ainda que a volta da Noite da Seresta seja também um ponto de união entre as famílias e gerações. 

"Lógico que a gente quer que a juventude vá, mas a gente quer que esses moradores do entorno e mais de idade vão também. Porque é um evento que não é pago, que nós iremos dispôr cadeiras, então o público também não ficará em pé", expõe. 

Com a última atração do projeto acontecendo há aproximadamente 12 anos, a intenção do secretário é que o nome de Wanderléa seja uma forma de apelo para atrair o público campo-grandense. 

"Quando você fala de trazer um artista que já fez sucesso, o pessoal jovem não conhece quem é. A gente quer fazer outra Noite da Seresta, já tem pedido de vários nomes. É um projeto da família, era a rainha da Jovem Guarda, mas hoje está com seus 80 anos e no palco, é a terceira idade ainda presente na cultura", complementou. 

O evento contará com abertura do seresteiro Silvio Lobo, com um grupo de cantantes que abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para Wanderléa, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h.

Noite da Seresta

Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande, com as edições especiais trazendo nomes de sucesso para a Cidade Morena. 

Em 15 de agosto de 2008, por exemplo, quando a pasta local ainda era chamada de noite da seresta Fundação Municipal de Cultura (antiga Fundac), a Praça do Rádio Clube recebia o show de Oswaldo Montenegro, em celebração aos 109 anos de Campo Grande. 

E não que os grandes nomes eram reservados às datas importantes de celebração, já que cerca de três meses antes, o show da Noite da Seresta de sexta-feira 09 de maio de 2008 era apresentado por Agnaldo Timóteo, eventos que nos anos e  edições seguintes ainda trouxe: 

  • Márcio Greyck 
  • Ângelo Máximo 
  • Cantora Perla Paraguaia
  • Banda Galvão
  • Wanderley Cardoso 
  • Demônios da Garoa

Além dos nomes vindos de fora, alguns expoentes locais também faziam sucesso na Noite da Seresta, como o show de Tetê Espíndola e parte da família, como os irmãos Alzira E.; Geraldo e Celito, ou mesmo o show do Grupo Acaba, dono de verdadeiros hinos locais como "Pássaro Branco" e Kananciuê". 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3470, sexta-feira (15/08)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3470, sexta-feira (15/08)

3

Traficante "ostentação" morava em mansão e tinha rede de empresas
Tráfico e lavagem de dinheiro

/ 14 horas

Traficante "ostentação" morava em mansão e tinha rede de empresas

4

Morre Hormínio Antunes, fazendeiro que "dividiu" nome com ponte sobre o Rio Formoso
Luto

/ 6 horas

Morre Hormínio Antunes, fazendeiro que "dividiu" nome com ponte sobre o Rio Formoso

5

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 1 dia

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos