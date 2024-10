Passada a refrega eleitoral, servidores estaduais cedidos para outros... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Cora Coralina - Escritora Brasileira

O saber a gente aprende com os mestres e os livros.

A sabedoria se aprende

é com a vida e com os humildes”.

FELPUDA

Passada a refrega eleitoral, servidores estaduais cedidos para outros órgãos que atuaram “firmes, fortes e sacudidos” como cabos eleitorais durante a campanha deverão ser chamados para exercer suas funções. Figurinhas fora de suas repartições de origem no período da campanha eleitoral estão sendo esperadas para voltar a ter uma “conversa respeitosa” com o cartão de ponto.

Muitas, aliás, passavam a maior parte do tempo nas redes sociais fazendo propaganda para suas candidatas. Como sempre, só mudam as moscas, pois a... Bem, deixa pra lá, vai...

Diferença

Alguns institutos de pesquisas, aqueles que davam até 7% de vantagem para a candidata que acabou derrotada neste segundo turno, devem estar pensando em como encontrar uma explicação, pois a manjada “dentro da margem de erro” hoje não engana nem quem ainda acredita que cegonha traz bebê pelo bico. Até o último momento, conforme afirmou experiente político de muitos mandatos, parecia que os índices estavam mais inflados que bexigas soltas no ar.

Tráfico

Amanhã, o Tribunal Regional do Trabalho de MS realizará, de forma híbrida, evento com o tema “Tráfico de pessoas e trabalho escravo no Brasil: atuação interinstitucional”, no auditório da faculdade Magsul de Ponta Porã. Será gratuito e contará, a partir das 13h, com palestra sobre o trânsito e tráfico de pessoas na fronteira Brasil/Paraguai e Brasil/Bolívia, painéis temáticos e rodada de conversa.

O advogado e produtor rural Alberto Leonel de Paula e Manna será um dos homenageados durante sessão solene de entrega de título de cidadão sul-mato-grossense e Comenda do Mérito Legislativo que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promoverá nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. As pessoas homenageadas são indicadas pelos parlamentares.

Giovanna Dalpasquale

Thiago Silveira e Maria Clara

Quiproquó

O segundo turno da eleição chegou ao fim, mas resquício da campanha eleitoral terá continuidade. No calor da campanha eleitoral, o deputado Pedrossian Neto alega que teria sofrido ameaças, logo após o fim da sessão do dia 24, do colega Lidio Lopes e registrou queixa-crime na polícia. Além disso, o entrevero pode ser considerado como atentado ao decoro parlamentar. O motivo foi um requerimento pedindo informações se a prefeitura tem dinheiro provisionado para pagar o 13º dos servidores. Há quem defenda que haja entendimento entre as partes, enquanto tem uma turma que está colocando lenha

na fogueira. É esperar para ver...

Lado

A curiosidade nos meios políticos é saber se o deputado estadual Lidio Lopes estará, a partir de agora, mais próximo do governador Riedel. Sua esposa Adriane Lopes, reeleita no domingo, teve apoio considerado importante. Essa parceria foi reconhecida publicamente por ela durante a campanha eleitoral. Atualmente, o parlamentar não integra nenhum bloco e tem atuação independente.

Troféu

Resolução da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de MS determinou que Tia Eva passará a denominar, com Zumbi dos Palmares, um troféu. De autoria da deputada Gleice Jane, passará a ser Troféu do Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares e Tia Eva.

*Colaborou Tatyane Gameiro