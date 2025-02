Pelos corredores de certo poder, a rádio peão está tendo a maior audiência... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Artur da Távola - escritor brasileiro

É preciso prosseguir ainda quando se saiba

que os outros não estão preparados

para a nossa generosidade”.

FELPUDA

Pelos corredores de certo poder, a rádio peão está tendo a maior audiência sobre bomba-relógio que, segundo os comentários, foi acionada. Dizem que figurinha estaria procurando abrigo antiaéreo, mas sua situação é muito complicada. Os tremores, que tiveram início em cidade do interior de MS e até espantaram peixes pintados e dourados, chegaram a Campo Grande, deixando quatis de olhos arregalados. Tudo no estilo “eu sei o que vocês fizeram no verão passado”. Só se ouve tic-tac, tic-tac...

Merecido

O promotor de Justiça Juliano Albuquerque passará a atuar em Campo Grande, deixando a comarca de Dourados, onde prestou inestimável trabalho. Na Capital, Juliano exercerá suas atividades na 74ª Promotoria de Justiça, que foi aprovada por merecimento unânime.

Demorou...

Não são poucos e nem é de hoje que os fios soltos representam problema em Campo Grande. Alegação da empresa de energia é que eles são das áreas de telefonia e internet. Seja lá de quem for a responsabilidade, já passou da hora de se resolver a questão.

Lucimar Couto, Youssif Domingos e Samuel Echeverria

Stephanie Wenk e Jason Wu

Reforço

O PL passou a ser o segundo maior partido na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) com a filiação do deputado

Lucas de Lima. A bancada dos progressistas terá quatro integrantes e será liderada pelo Coronel David, que assim como colega João Henrique Catan, é do time bolsonarista raiz. A sigla que está no topo do ranking naquela Casa continua sendo o PSDB, tendo seis cadeiras. Com o aumento da bancada, os progressistas terão mais espaço nas comissões permanentes.

Rumo

Outro ponto a ser levado em conta é que o PL está se realinhando, buscando a união. Como partido da direita, e cuja liderança maior é o ex-presidente Jair Bolsonaro, está disposto a “fazer bonito” em 2026, tentando conquistar o maior número de cadeiras

no Legislativo estadual e federal, além de dar apoio a um nome para a Presidência da República. Em nível paroquial, dizem que

vai entrar “causando” nos embates com a bancada do PT na Alems.

Apoio

O governador Eduardo Riedel poderá continuar contando com apoio da segunda maior bancada no Legislativo estadual. O PL permanecerá na base aliada da administração tucana, com exceção do deputado João Henrique Catan, que é radicalmente contra o PSDB desde a administração passada. Os demais parlamentares, no caso, Coronel David, Neno Razul e Lucas de Lima, permanecerão na base de sustentação da gestão tucana.

*Colaborou Tatyane Gameiro