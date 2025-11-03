Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pesquisa aponta que 12,3% da população feminina do Brasil pode ter doença "invisível"

Estudo revela que o lipedema, condição crônica e subdiagnosticada, tem prevalência de 12,3% na população feminina, afetando cerca de 8,8 milhões de mulheres no Brasil

Mariana Piell

Mariana Piell

03/11/2025 - 09h30
Uma pesquisa inédita no Brasil, publicada no periódico Jornal Vascular Brasileiro, trouxe à tona a prevalência de uma doença muitas vezes invisível: o lipedema.

O estudo, conduzido por pesquisadores do Instituto Amato e do Valens Medical Center, aplicou um questionário de rastreamento online e validado em 253 mulheres representativas da população geral.

Os resultados, com um intervalo de confiança de 95%, apontaram que 12,3% das entrevistadas apresentaram sintomatologia compatível com alta probabilidade de diagnóstico de lipedema.

Extrapolando os dados para a projeção do censo de 2021, que estima em 71,7 milhões o número de mulheres entre 18 e 69 anos, os pesquisadores calculam que aproximadamente 8,8 milhões de brasileiras podem conviver com os sintomas desta condição.

O lipedema é uma doença vascular crônica, de origem genética e hormonal, caracterizada pelo depósito anormal e simétrico de gordura (tecido adiposo) em glúteos, quadris, coxas e pernas, podendo, em alguns casos, afetar também os braços.

Uma de suas características mais distintivas é a preservação dos pés e das mãos, criando uma desproporção evidente entre um tronco mais “fino” e os membros inferiores aumentados.

A doença é frequentemente confundida com condições mais comuns, como a obesidade, a lipodistrofia ginóide (celulite) e o linfedema – este caracterizado pelo acúmulo de líquido, e não de gordura, e que geralmente compromete o pé e pode ser unilateral.

O lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940, mas permanece como uma condição pouco compreendida e frequentemente negligenciada.

“Ainda não faz parte do currículo médico acadêmico brasileiro, nem do currículo vascular especializado. Sendo assim, é ainda frequentemente confundido com outras condições mais frequentes. E raramente é diagnosticado na primeira consulta médica”, destaca o estudo coordenado pelo Dr. Alexandre Campos Moraes Amato.

Para o estudo, os pesquisadores utilizaram um questionário de autoaplicação, previamente validado, que soma pontos com base nos sintomas.

Para garantir um resultado mais conservador e específico, o ponto de corte escolhido foi 12, o que confere uma probabilidade individual de diagnóstico de 77,8%, com uma especificidade de 88% (baixo número de falsos positivos).

Isso significa que as mulheres identificadas têm uma alta probabilidade de realmente ter a doença. O Índice de Massa Corporal (IMC) médio das voluntárias com lipedema foi de 27 kg/m², mostrando que a condição não está restrita a pessoas com obesidade.

SINTOMAS

O impacto do lipedema vai muito além da questão estética. Os sintomas incluem dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, edema (inchaço) ortostático (que piora ao ficar muito tempo em pé), facilidade para formar hematomas (roxos) e cansaço nos membros afetados.

A pesquisa brasileira, além de medir a prevalência, identificou fortes correlações entre o lipedema e outras comorbidades. No grupo de mulheres com alta probabilidade para a doença, foram encontrados índices significativamente maiores de: ansiedade (61,3%); depressão (38,7%); hipertensão arterial (41,9%); e anemia (41,9%).

“A queixa principal é, sem dúvida, o desconforto estético, que impede que a paciente use roupas que mostrem suas pernas. Também muito se fala sobre os transtornos psicológicos causados pelo lipedema, entretanto, as pesquisas sugerem que as alterações psicológicas precedem o evento e podem levar ao aumento de peso que, por sua vez, piora o lipedema”, afirma a Dra. Lidiane Rocha, especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular e membro do Departamento de Doenças Venosas e Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).

As complicações também são físicas. “Pacientes com lipedema são mais suscetíveis a lesões das articulações. Em casos mais avançados, podem ter dificuldades na marcha e consequente atrofia muscular”, complementa o Dr. Mauro Figueiredo Carvalho de Andrade, cirurgião vascular e membro da Comissão de Doenças Linfáticas da SBACV-SP. Ele ainda explica que a doença pode evoluir em estágios, iniciando pela região pélvica e progredindo, com possibilidade de, em fases mais tardias, acometer o sistema linfático, agravando o edema.

TRATAMENTO

Embora o lipedema não tenha cura, existe um arsenal de tratamentos capazes de aliviar significativamente os sintomas, controlar a progressão da doença e devolver a qualidade de vida às pacientes. A abordagem é fundamentalmente multidisciplinar e personalizada, exigindo um comprometimento de longo prazo.

O pilar central do manejo clínico envolve um rigoroso controle do peso, pois o ganho de massa corporal agrava diretamente o acúmulo de gordura patológica e a inflamação.

Para isso, uma correção alimentar é indispensável, baseada em uma dieta anti-inflamatória, com ênfase em fibras e proteínas, e na redução do consumo de laticínios e carboidratos refinados.

Paralelamente à nutrição, a atividade física constante é crucial. A prescrição inclui exercícios aeróbicos de baixo impacto, como natação e hidroginástica, que minimizam o estresse nas articulações já sobrecarregadas, combinados com musculação para fortalecer a massa muscular e melhorar o metabolismo.

Para o controle do edema e a sensação de peso e dor, a terapia de compressão é uma ferramenta essencial. Diferentemente das meias de compressão convencionais para doenças venosas, que são de malha circular, o lipedema responde melhor a meias elásticas de baixo estiramento, confeccionadas em malha plana.

Este material, menos elástico e mais robusto, oferece uma compressão mais firme e consistente, adaptando-se melhor ao formato do membro e combatendo o edema de forma mais eficaz.

O sucesso desse conjunto de medidas está intrinsecamente ligado ao suporte psicológico. O acompanhamento com um psicólogo não só auxilia na manutenção da motivação para a dieta e os exercícios, mas também é fundamental para trabalhar a aceitação da nova imagem corporal e lidar com a dor emocional de uma condição crônica e frequentemente estigmatizante.

Quando o tratamento clínico bem conduzido não é suficiente para conter o avanço da doença ou aliviar os sintomas de forma satisfatória, a intervenção cirúrgica entra em cena. A lipoaspiração especializada, realizada por cirurgiões experientes, é reservada para esses casos mais avançados.

Trata-se de um procedimento que visa reduzir o volume do tecido adiposo doente, aliviando a pressão mecânica e melhorando a mobilidade. 

Estudos demonstram que essa abordagem integrada, que combina estilo de vida, compressão, suporte emocional e, quando necessário, cirurgia, pode levar a uma melhora de 35% nos sintomas com o tratamento clínico, e de 58% quando a lipoaspiração é incorporada ao plano terapêutico.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 03 a 09 de novembro. Estabilidade e coragem.

Sob o domínio do Rei de Ouros, a semana traz estabilidade em meio ao imprevisto é tempo de transformar desafios em oportunidades concretas.

02/11/2025 12h30

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 03 a 09 de novembro. Estabilidade e coragem.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 03 a 09 de novembro. Estabilidade e coragem. Foto: Divulgação

Estabilidade e coragem: o Rei de Ouros ensina a manter os pés no chão.

A carta regente desta semana é o Rei de Ouros, símbolo de estabilidade, segurança material e sucesso conquistado com disciplina e sabedoria prática. Este é um momento em que o foco está em consolidar conquistas, tomar decisões financeiras e cuidar de tudo que garante conforto e prosperidade.

Mas atenção: o céu traz desafios que pedem adaptação e coragem.

O Rei de Ouros traz um convite à estabilidade, à segurança e à realização prática. Este é um período em que o trabalho constante, a responsabilidade e o senso de realidade se tornam suas maiores forças. As recompensas vêm do empenho e da maturidade com que você conduz seus projetos, administra seus recursos e mantém os pés no chão. É uma semana para fortalecer bases sólidas — financeiras, profissionais e emocionais — e para desfrutar, com serenidade, dos frutos do seu esforço.

No campo material, o Rei de Ouros favorece uma postura cuidadosa e estratégica em relação ao dinheiro. As decisões financeiras tomadas agora podem garantir estabilidade futura, desde que sejam guiadas pela prudência e pelo bom senso. Na vida profissional, o sucesso vem da persistência e da dedicação. Projetos bem estruturados tendem a se concretizar, e investimentos feitos com paciência podem começar a dar retorno.

O momento também inspira uma liderança prática e sensata: organize-se, defina prioridades e busque soluções objetivas para qualquer desafio que surgir. O Rei de Ouros não se perde em teorias — ele age com método e confiança, transformando planos em resultados.

Há ainda um tom de generosidade nesta carta: talvez você esteja em posição de oferecer apoio a alguém próximo, seja material ou emocionalmente. Da mesma forma, se precisar de orientação, busque a presença de uma pessoa confiável e experiente, alguém que reflita as qualidades do Rei de Ouros — firmeza, sabedoria e senso prático.

A semana pede equilíbrio entre produtividade e prazer. Valorize o que você conquistou, celebre suas vitórias, pequenas ou grandes, e lembre-se de que o verdadeiro sucesso está em construir algo duradouro, com paciência e consistência.

Significado do Rei de Ouros

Ele é um rei — e isso traz questões sobre o próprio significado da realeza. O Rei de Ouros é o soberano da concretude, da ordem e da estabilidade. Ele representa o caminho para o sucesso material.

Ele é a imagem da prosperidade conquistada através da disciplina, da paciência e do trabalho constante. Sua presença irradia tanto os sinais externos da riqueza — conforto, estabilidade, abundância — quanto os internos: confiança, sabedoria e serenidade diante da vida. Os touros esculpidos em seu trono evocam o signo de Touro, símbolo de persistência e determinação, lembrando que a verdadeira conquista nasce da tenacidade e do compromisso com os próprios objetivos.

O Rei vive cercado de bens e habita um castelo resplandecente, reflexo visível de seu esforço e merecimento. Aos olhos dos outros, ele é o retrato do sucesso. No entanto, sua verdadeira riqueza não está nas posses, mas na consciência de que toda prosperidade genuína floresce do tempo, da preparação e da disposição em construir passo a passo o próprio destino.

Você anda se sentindo inseguro em relação ao seu futuro financeiro?
Existe algo que deseja conquistar, mas não sabe por onde começar?
E, neste momento, seus pensamentos sobre prosperidade são positivos ou tomados pela dúvida?

O Rei de Ouros é um dos filhos mais queridos de sua mãe, a Imperatriz. A ela pertence o poder da criação e da abundância — e foi a este Rei que ela confiou seu cetro dourado, capaz de fazer todas as coisas crescerem. A Imperatriz o escolheu porque ele provou ser paciente, preparado e movido por um amor genuíno pelo que faz.

Ao mesmo tempo, o Rei veste a armadura de seu pai, o Imperador, e ergueu muros de pedra em torno de seus vinhedos férteis para proteger tudo o que construiu. Assim, ele equilibra em si os princípios do feminino e do masculino — a sensibilidade e o cuidado da mãe, aliados à força e à disciplina do pai.

Suas vestes são adornadas por cachos de uvas — símbolo perfeito de seu temperamento e de sua sabedoria. As uvas são delicadas e exigem tempo e dedicação; precisam de cuidado paciente até se transformarem no vinho que traz prazer e celebração. O Rei de Ouros compreende profundamente esse processo. Ele está nos vinhedos antes mesmo da estação de crescimento, preparando a terra e cuidando das videiras que um dia darão frutos.

É esse zelo constante que o torna próspero — todos desejam provar o sabor do seu vinho mágico. Ele entende que o verdadeiro sucesso nasce do amor pelo que se faz. Para colher bons frutos, é preciso apreciar o trabalho e reconhecer, com gratidão, as responsabilidades que garantem segurança e estabilidade. Tudo o que o Rei realiza é feito com prazer e propósito, e por isso suas uvas são doces — nunca amargas.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 03 a 09 de novembro. Estabilidade e coragem.Rei de Ouros - Divulgação

Para alcançar o sucesso simbolizado pelo Rei de Ouros, três atitudes são essenciais:

Primeiro, paciência. Nem todos os dias são ensolarados, mas até a chuva tem seu valor — ela alimenta a terra e dá vida às sementes. Qualquer conquista duradoura exige tempo para florescer: seus talentos, metas e sonhos não podem ser apressados. Assim como as uvas, eles precisam de cuidado constante e gentil.

Depois, planejamento. Trace seus objetivos e registre-os por escrito. Divida-os em etapas possíveis e realistas. Esse processo fortalece a disciplina e renova o sentimento de progresso.

Por fim, amor pelo que se faz. Encare suas tarefas com boa vontade e gratidão, e os resultados serão muito mais prósperos do que se forem realizados por obrigação ou medo. Essa atitude garante que os frutos do seu trabalho sejam doces — e não amargos.

O Rei de Ouros é um arquétipo de saúde, prosperidade, estabilidade e alegria concreta. Quando representa uma pessoa, ele descreve alguém financeiramente seguro, sábio nos negócios e cauteloso em seus investimentos — um verdadeiro estrategista da vida material. Pode ser também o retrato de um provedor confiável, alguém que pensa no futuro com responsabilidade e constância.

Em qualquer forma ou gênero, o Rei de Ouros simboliza a maturidade que transforma o esforço em abundância, e o trabalho em prazer. Ele é o lembrete de que o verdadeiro poder está em construir com amor, proteger com sabedoria e colher com gratidão.

Na terça-feira (04), Marte ingressa em Sagitário, nos impulsionando a agir com ousadia e expandir nossos horizontes, seja em projetos profissionais, estudos ou viagens. Com o Rei de Ouros como guia, é hora de equilibrar essa energia expansiva com estratégia: avance, mas com planejamento. A ação impetuosa pode trazer resultados, mas os frutos virão mais seguros se houver disciplina e visão de longo prazo.

Ao longo da semana, permanece ativa a oposição entre Marte em Sagitário e Urano em Gêmeos, com seu ponto máximo na terça-feira (04). Essa configuração traz um clima de imprevisibilidade e tensão, aumentando o risco de ações impulsivas e até de pequenos acidentes.

O Rei de Ouros aconselha prudência: evite decisões apressadas e mantenha o controle, especialmente em questões financeiras e profissionais. Mudanças inesperadas podem desestabilizar, mas também abrir espaço para novas possibilidades. Se você conseguir manter os pés firmes no chão, as surpresas do período podem se transformar em oportunidades valiosas de inovação e crescimento.

Ao longo de toda a semana, estará ativa a oposição de Marte em Sagitário com Urano em Gêmeos, exata na terça-feira (04). Dessa combinação, resulta um cenário de tendência a acidentes.

Portanto, este aspecto pede atenção: mudanças inesperadas podem gerar tensão, especialmente em assuntos financeiros ou profissionais. O Rei de Ouros aconselha manter o controle e não se deixar levar por impulsos. Surpresas podem surgir, mas se você manter os pés no chão, elas podem se transformar em oportunidades de inovação e crescimento.

A turbulência desta semana chega ao ápice a partir de quarta-feira (05), com a Lua Cheia no eixo Touro-Escorpião. A Lua Cheia ilumina as questões de Touro, signo da estabilidade, dos recursos e do prazer. O Rei de Ouros floresce aqui: é um convite para avaliar ganhos, recompensas e aquilo que realmente tem valor na vida. Uma boa semana para fechar negócios, rever investimentos ou simplesmente agradecer pelas conquistas materiais e emocionais.

Na quinta-feira (06), Vênus entra em Escorpião, os relacionamentos, a intimidade e os recursos compartilhados ganham intensidade. O Rei de Ouros lembra: é possível ser profundo e intenso, mas com responsabilidade. Questões financeiras conjuntas ou projetos em parceria pedem cuidado e transparência.

O retorno de Urano em Touro, na sexta-feira (07), indica mudanças súbitas na forma como lidamos com segurança, dinheiro e valores pessoais. O Rei de Ouros aconselha: a inovação é bem-vinda, mas é preciso manter fundamentos sólidos. Este é o momento de equilibrar tradição e modernidade, integrando novas ideias sem perder a estabilidade.

Fechamos a semana com Mercúrio Retrógrado em Sagitário no domingo (09) trazendo revisão, atrasos e necessidade de reflexão, especialmente em contratos, viagens e aprendizados. O Rei de Ouros recomenda prudência: revise documentos, finanças e planos estratégicos antes de avançar. Retomar antigas oportunidades pode ser mais vantajoso do que buscar algo novo neste período.

Mensagem da Semana

O Rei de Ouros nos lembra que prosperidade verdadeira não vem da pressa, mas da combinação de coragem e disciplina. Mesmo diante de Marte agitado, Urano imprevisível e Mercúrio retrógrado, você pode transformar desafios em crescimento sólido, com inteligência prática e visão de longo prazo.

Dica: concentre-se em decisões financeiras, parcerias e projetos que podem render frutos duradouros. “Você deve assumir o controle do seu dinheiro, ou a falta dele o controlará para sempre”. (Dave Ramsey)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia B+: Você sabia que o Damasco faz bem para os dentes? Veja uma receita e seus benefícios

Fruta rica em nutrientes protege gengivas, ajuda a equilibrar o pH da boca e contribui para dentes mais saudáveis

02/11/2025 10h30

Gastronomia B+: Você sabia que o Damasco faz bem para os dentes? Veja uma receita e seus benefícios

Gastronomia B+: Você sabia que o Damasco faz bem para os dentes? Veja uma receita e seus benefícios Foto: Divulgação

Um estudo publicado no Journal of Dentistry revela que indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e vegetais apresentam 32% menos risco de desenvolver doenças gengivais em comparação aqueles que ingerem menos de três porções. Ainda destaca a importância de uma dieta rica em alimentos saudáveis para a preservação da saúde bucal.

O damasco conquistou espaço graças ao seu sabor adocicado, textura macia e versatilidade culinária. No Brasil, é consumido principalmente na forma desidratada, mas também pode ser encontrado fresco em algumas regiões. Além de ser uma fruta apreciada em diversas receitas, o damasco é um verdadeiro aliado da saúde, inclusive da bucal.

 “A fruta estimula a salivação e ajuda a equilibrar o pH da boca, reduzindo a proliferação de bactérias nocivas e protegendo dentes e gengivas. Além disso, é fonte de cálcio, fósforo e minerais essenciais para a manutenção da estrutura dos dentes”, explica o dentista Dr. Paulo Augusto Yanase, dentista da Oral Sin.

Sua versatilidade permite que ele seja consumido desidratado ou incorporado em preparações mais saudáveis, como o beijinho de damasco, que substitui parte do açúcar por ingredientes naturais e nutritivos. A nutricionista, Anne Kamila, ensina como fazer o doce:

Ingredientes

1. 25 damascos
2. 160 g de coco fresco
3. Canela a gosto
4. 2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

1. Hidrate os damascos em água quente por 10 minutos.
2. Triture e reserve.
3. Misture o coco fresco com os damascos, acrescente a canela e o óleo de coco.
4. Mexa até obter uma massa homogênea e leve à geladeira por alguns minutos.
5. Modele no formato desejado e finalize passando no coco ralado.
“Além do damasco, o coco contém fibras que auxiliam na saúde digestiva e a canela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essa união torna a receita saborosa e ao mesmo tempo benéfica para saúde do corpo e saúde bucal”, finaliza Anne Kamila.

