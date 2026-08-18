Pesquisas eleitorais circulam discretamente entre algumas lideranças com... Leia na coluna de hoje

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Graciliano Ramos - escritor brasileiro



"Quando se quer bem a uma pessoa a presença dela conforta. Só a presença, não é necessário mais nada”.

FELPUDA

Pesquisas eleitorais circulam discretamente entre algumas lideranças com números bem diferentes dos divulgados ao público. Curiosamente, certos institutos parecem dominar uma matemática bastante peculiar. Sabem exatamente quando somar alguns pontos a um candidato. E, com a mesma habilidade, retirar outros de quem incomoda. Tudo, claro, dentro das margens da “estatística” de erros. Os motivos dessa aritmética seletiva seguem um mistério. Só os inocentes coelhinhos, sem dentes afiados e nem garras ameaçadoras, ainda fingem não ter descoberto as razões.

Sem desgastes

O PSD chega às eleições de 2026 com participação bem mais modesta do que projetava, mas terá como principal espaço na chapa majoritária uma suplência ao Senado.

Mais

No caminho, a legenda ficou sem um deputado estadual e também o vice-governador, pois ambos se filiaram ao Republicanos. As mudanças, porém, ocorreram sem atritos públicos.

Foto: Divulgação

O fotógrafo Roberto Higa será o homenageado especial da sessão solene em comemoração aos 127 anos de Campo Grande, no próximo dia 25. Reconhecido por registrar, ao longo de décadas, a história da Capital e de MS, Higa recebeu a Medalha Destaques da Década Juvêncio César da Fonseca. Emocionado, o fotógrafo lembrou que acompanha o trabalho do Legislativo desde os anos 1970. Durante a solenidade de aniversário da cidade também serão entregues os títulos de Cidadão Campo-Grandense, Cidadão Benemérito e a Medalha do Mérito Legislativo José Antônio Pereira a personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Campo Grande.

Fátima e Dr. José Luiz Mikimba - Foto: Miguel Palácios

Larissa Sequeira - Foto: Arquivo Pessoal

Se...

A possibilidade de Reinaldo Azambuja se tornar ministro de eventual governo de Flávio Bolsonaro agitou os bastidores políticos de MS. Isso porque, se acontecer, a vaga no Senado seria ocupada pelo primeiro suplente,Nelson Trad Filho. A hipótese abriu nova frente de especulações entre grupos políticos. Assim, as conversas já tratam dos possíveis efeitos dessa mudança no tabuleiro eleitoral. Mas como ainda tem muita água para passar debaixo da ponte...

Cadeiras

O Ministério Público de MS encaminhou à Assembleia Legislativa projeto que cria 454 novos cargos, entre efetivos e comissionados. A proposta prevê impacto orçamentário anual de R$ 83,83 milhões. Do total de vagas, 354 são cargos em comissão e 100 são efetivos de analista. Segundo o MPMS, as nomeações serão gradativas e a despesa permanecerá dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na lista

Decidido a retornar às benesses de um mandato parlamentar, o ex-deputado estadual Maurício Picarelli (PRD) tenta agora uma vaga na Câmara Federal. Depois de oito anos na Assembleia Legislativa de MS, ficou um período afastado da vida parlamentar. Em 2024, tentou voltar à política disputando uma cadeira de vereador em Campo Grande, mas não teve sucesso. Agora, aposta novamente nas urnas e coloca seu nome na disputa por uma vaga em Brasília. Integra, assim, a lista de “ex” da política que tentam voltar ao palco iluminado da vida pública.

ANIVERSARIANTES

Eduardo Souza Leal,

Guilherme Molento,

Aguinaldo Oliveira,

Gelasio Roque Lani,

Egles Violin,

Aimar Marques Ribeiro,

Dirceu Gabriel Merlin,

Ivo Antunes Coitinho,

Antonio Conceição de Souza,

Higa Nabukatsu,

Márcia Tomi Fuzita,

Zoenir do Carmo Fernandes

da Silva,

Vera Márcia de Almeida Senefonte,

Felix Fernandes Brites,

José Cláudio Soares da Silva,

Andresa Vasconcelos,

Elio Feranti,

Izabel Christina Müller Colpani,

Aquiles de Jesus Giordano,

Nayara Ferreira Bernardino,

Nilo Francisco Muller,

Leonardo Furtado Loubet,

Samia Roges Jordy Barbieri,

Hectore Ocampo Filho,

Zelir Antonio Maggioni,

Lúcio Martins Lisboa,

Natália Rondon Bachega,

Jarbas Magno Miranda,

Frederico Fukagawa,

Inivaldo Gisoato,

Joaquim Rodrigues Lopes,

Bruna Oliva,

Andrezza Monteiro Perez,

Carlos Antonio Marcos Pascoal,

Edson Luiz da Silva Pinheiro,

Jéssica Felix de Rezende,

José Fogaça de Souza,

Emerson Oliveira Delmonde,

Luciano Matos Sanches,

Maruce Yonamine,

Arlindo Leite de Figueiredo,

Luciano Guitierrez Brandão,

Renato Costa Brum,

Antonia Sabrina Ferreira,

Aury Schneider,

Rodrigo Jabrayan,

Ighor Alves Gomes da Silva,

Luiz Carlos Louzano,

Patrícia Rohwedder Guimarães,

Júlio Flori Jorge,

Marília Leite Langassner,

Lucinei Marrissoni,

Eny Mara Alves Sá,

Otony Souza,

Ilda Borges de Barros,

Osvaldo Ortiz,

Fernando Carlos de Luna,

Helena Carretoni,

Altamiro Leal,

Maura Andrea do Amaral,

Eneida da Silva Gomes,

Pamela Flores Cardin,

Rodolpho Succhi Neto,

Luciano Bordignon Conte,

Antônio Edson Alves,

Luiz Sérgio Costa Ferreira,

José Carlos Marques,

Mônica Barbosa Batista,

Guilherme Pasculli Barcellos,

Elida Fernanda dos Santos,

Margareth Gonçalves,

Osmar Martins dos Santos,

Maria de Lourdes da Silva Soares,

João Batista Ferreira dos Santos,

Lucila Alves de Araújo,

Heitor Gomes da Silva,

José Antônio Leite Marques,

Marlos Henrique Teixeira,

Licinio Lanteri de Almeida,

Samia Almeida Roca,

Maria Luiza de Araújo Barbieri,

Isadora Borges de Rosa Silva,

Patrícia Feitosa de Lima,

Cleuza Trajado Budid,

Pedro Luiz dos Santos,

Maria da Conceição Prado,

Luiz Carlos de Menezes Leal,

Giovanne Shoei da Silva Arakaki,

Washington Nogueira Ramos,

Alexandre Luis Alves Guilherme,

Gelson Guimarães,

Maria Inês Branco Pucci,

Anne Grubert Fernandes,

Marina de Oliveira Kroll Leite,

Marisa Pinheiro Cavalcanti,

Ricardo Cardoso Gurgel,

Sérgio Coleti,

Liliana Simionatto,

Lívia Inara Akamine,

Andrea Pereira Nardon Braga,

Carla Roberta D’Amore,

Altamiro Rezende do Nascimento,

Cristiane Gazzotto Campos,

Tatiana Pereira Goes,

Deocleciano Guerreiro Gonçalves,

Maria Elisabete Freitas Assunção,

Jefferson Yamada,

Celso Stahl,

Fábio Ricardo Trad,

Leila Custódia Lima Scudeller,

Marcelo Cantizani Azambuja.

Colaborou com Tatyane Gameiro