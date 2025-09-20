Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o 'amigo' de quatro patas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Sempre é momento de refletir sobre a importância desse animal de estimação, um dos mais amados do mundo, na vida do homem, assim como da necessidade de cuidar e protegê-los. Leais, carinhosos e protetores, esses bichos estão cada vez mais presentes no convívio familiar e na sociedade, desempenhando inclusive o papel de auxiliares de terapia, guia de pessoas com deficiência visual e de guarda.



Esse vínculo afetivo traz reflexos positivos na saúde emocional do ser humano. Por outro lado, o afastamento do cão pode causar impactos significativos na saúde mental do tutor e de profissionais que convivem com o animal, que precisam ser reconhe cidos e tratados, segundo a psicóloga Juliana Sato, referência em luto pet.

Pesquisas internacionais revelam que os cães ajudam a reduzir a solidão, aumentar o bem-estar e favorecer a socialização. Uma delas é o estudo conduzido por Pauleen Bennett Powell, publicado em 2018, que apontou menores índices de isolamento social e a melhora de humor entre as pessoas que têm cachorro.



Já os cães de serviço e de terapia podem trazer benefícios, como aumento da autonomia, melhor manejo dos sintomas, segurança e melhora na qualidade de vida, segundo os relatos do psicólogo norte-americano, Aubrey Fine, no livro ‘Handbook on Animal-Assisted Therapy’, e da pesquisadora Mary Janevic.

Por isso, “o desaparecimento de um cão pode gerar estresse intenso, insônia, ansiedade e, no âmbito profissional, uma queda na produtividade”, observa Juliana. Segundo a especialista, nesse caso o tutor permanece entre a esperança e a tristeza, o que prolonga a dor e dificulta a adaptação. Em pessoas com deficiência física e mental, a perda de um cão de serviço ou de terapia, em muitos casos, gera insegurança, isolamento social e queda na qualidade de vida.

Sendo parte da família e companheiro de momentos bons e ruins, quando o cachorro morre ou está prestes a partir, é comum que cause tristeza e confusão diante da despedida, observa Juliana. Essa dor da partida de um cão com o qual conviveu também é sentida por profissionais que lidam e cuidam do pet na rotina diária, como veterinários, adestradores, cuidadores, tosadores e terapeutas assistidos por animais, afetando a saúde mental. “Quando esse luto não é reconhecido aumenta o risco de sobrecarga emocional e adoecimento psicológico”, descreve a psicóloga.

Passos para lidar com a perda – A dor de perder um animal querido não é um exagero, nem fraqueza, observa Juliana. “Esse sofrimento é real, reflexo de uma conexão verdadeira, que precisa ser validada e acolhida com cuidado e presença”, afirma.

Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o ‘amigo’ de quatro patas - Divulgação

Para ajudar a superar essa fase desafiadora a que lida com pet, a especialista recomenda os seguintes passos:

1. Reconheça o que sente: Tristeza, saudade, confusão, uma sensação de vazio, tudo isso é natural. Não se apresse para esconder ou justificar o que está sentindo. Esse luto fala sobre o vínculo que existia. E os sentimentos da perda merecem ser vividos com cuidado.

2. Dê tempo ao seu processo: Cada pessoa vive o luto de um jeito. Há dias em que a saudade pesa mais, outros em que ela se acomoda em silêncio. Permita-se atravessar esse tempo no seu ritmo, sem pressa, sem culpa, com respeito ao que sente.

3. Fale com quem escuta de verdade: Falar ajuda a organizar a dor. Pode ser uma lembrança, uma foto, uma história que te marcou. Compartilhar com alguém que escuta sem julgamento pode trazer alívio. Você não precisa carregar tudo sozinho.

4. Crie um ritual de despedida: Rituais ajudam a simbolizar o que palavras não alcançam. Escrever uma carta, montar um cantinho com fotos, acender uma vela ou fazer algo em homenagem ao pet pode ajudar a transformar a dor em presença simbólica.

5. Cuide de você com gentileza: Mesmo no luto, o cuidado consigo importa. Tente manter pequenas rotinas, como se alimentar, dormir, respirar com calma. O autocuidado não é sinal de esquecimento, é parte do caminho da reconstrução.

6. Procure ajuda de especialistas: Contar com suporte psicológico especializado é fundamental tanto no processo de transição, quando o animal está prestes a falecer, como também quando o impacto da partida do pet impacta na saúde emocional. Acompanhamento de um especialista ajuda a atravessar esse momento com mais serenidade e menos desgaste. No caso de pessoas com deficiência e doenças mentais dependentes do cão guia, recomenda-se, além da psicoterapia, um processo de transição assistida para receber um novo animal treinado .