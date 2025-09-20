Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o 'amigo' de quatro patas

Psicóloga especialista em luto pet, aponta seis passos para enfrentar a perda do cão com mais serenidade e menos desgaste

Flavia Viana

Flavia Viana

20/09/2025 - 15h30
Sempre é momento de refletir sobre a importância desse animal de estimação, um dos mais amados do mundo, na vida do homem, assim como da necessidade de cuidar e protegê-los. Leais, carinhosos e protetores, esses bichos estão cada vez mais presentes no convívio familiar e na sociedade, desempenhando inclusive o papel de auxiliares de terapia, guia de pessoas com deficiência visual e de guarda.

Esse vínculo afetivo traz reflexos positivos na saúde emocional do ser humano. Por outro lado, o afastamento do cão pode causar impactos significativos na saúde mental do tutor e de profissionais que convivem com o animal, que precisam ser reconhe cidos e tratados, segundo a psicóloga Juliana Sato, referência em luto pet.

Pesquisas internacionais revelam que os cães ajudam a reduzir a solidão, aumentar o bem-estar e favorecer a socialização. Uma delas é o estudo conduzido por Pauleen Bennett Powell, publicado em 2018, que apontou menores índices de isolamento social e a melhora de humor entre as pessoas que têm cachorro.

Já os cães de serviço e de terapia podem trazer benefícios, como aumento da autonomia, melhor manejo dos sintomas, segurança e melhora na qualidade de vida, segundo os relatos do psicólogo norte-americano, Aubrey Fine, no livro ‘Handbook on Animal-Assisted Therapy’, e da pesquisadora Mary Janevic.

Por isso, “o desaparecimento de um cão pode gerar estresse intenso, insônia, ansiedade e, no âmbito profissional, uma queda na produtividade”, observa Juliana. Segundo a especialista, nesse caso o tutor permanece entre a esperança e a tristeza, o que prolonga a dor e dificulta a adaptação. Em pessoas com deficiência física e mental, a perda de um cão de serviço ou de terapia, em muitos casos, gera insegurança, isolamento social e queda na qualidade de vida.

Sendo parte da família e companheiro de momentos bons e ruins, quando o cachorro  morre ou está prestes a partir, é comum que cause tristeza e confusão diante da despedida, observa Juliana. Essa dor da partida de um cão com o qual conviveu também é sentida por profissionais que lidam e cuidam do pet na rotina diária, como veterinários, adestradores, cuidadores, tosadores e terapeutas assistidos por animais, afetando a saúde mental. “Quando esse luto não é reconhecido aumenta o risco de sobrecarga emocional e adoecimento psicológico”, descreve a psicóloga.

Passos para lidar com a perda – A dor de perder um animal querido não é um exagero, nem fraqueza, observa Juliana. “Esse sofrimento é real, reflexo de uma conexão verdadeira, que precisa ser validada e acolhida com cuidado e presença”, afirma.

Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o 'amigo' de quatro patas

Para ajudar a superar essa fase desafiadora a que lida com pet, a especialista recomenda os seguintes passos:

1. Reconheça o que sente: Tristeza, saudade, confusão, uma sensação de vazio, tudo isso é natural. Não se apresse para esconder ou justificar o que está sentindo. Esse luto fala sobre o vínculo que existia. E os sentimentos da perda merecem ser vividos com cuidado.

2. Dê tempo ao seu processo: Cada pessoa vive o luto de um jeito. Há dias em que a saudade pesa mais, outros em que ela se acomoda em silêncio. Permita-se atravessar esse tempo no seu ritmo, sem pressa, sem culpa, com respeito ao que sente.

3. Fale com quem escuta de verdade: Falar ajuda a organizar a dor. Pode ser uma lembrança, uma foto, uma história que te marcou. Compartilhar com alguém que escuta sem julgamento pode trazer alívio. Você não precisa carregar tudo sozinho.

4. Crie um ritual de despedida: Rituais ajudam a simbolizar o que palavras não alcançam. Escrever uma carta, montar um cantinho com fotos, acender uma vela ou fazer algo em homenagem ao pet pode ajudar a transformar a dor em presença simbólica.

5. Cuide de você com gentileza: Mesmo no luto, o cuidado consigo importa. Tente manter pequenas rotinas, como se alimentar, dormir, respirar com calma. O autocuidado não é sinal de esquecimento, é parte do caminho da reconstrução.

6. Procure ajuda de especialistas: Contar com suporte psicológico especializado é fundamental tanto no processo de transição, quando o animal está prestes a falecer, como também quando o impacto da partida do pet impacta na saúde emocional. Acompanhamento de um especialista ajuda a atravessar esse momento com mais serenidade e menos desgaste. No caso de pessoas com deficiência e doenças mentais dependentes do cão guia, recomenda-se, além da psicoterapia, um processo de transição assistida para receber um novo animal treinado .   

Felpuda

Rumores nos bastidores políticos dão conta de que, com a aproximação do ano...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (20) e domingo (21)

20/09/2025 00h03

Diálogo

Diálogo

Silas Resende - Poeta de MS
"Fazer poesia é um desafio. Os sentimentos viciam, provocam sede de descobrir o caminho das pedras”.

 

FELPUDA

Rumores nos bastidores políticos dão conta de que, com a aproximação do ano eleitoral, uma galerinha está
se mexendo para cuidar da “galinha dos ovos de ouro” e estaria deixando a atual “casa” para “mobiliar” outra
em novo endereço. Dizem que o antigo dono deverá receber de volta o “imóvel”, que até então era supervalorizado, mas com a saída do atual inquilino, deverá sofrer desvalorização considerável. Há quem garanta que a tal da “bípede” é milagrosa, pois nesse negócio, uns e outros conseguiram guardar cestas e cestas dos tais “ovos”.

Potencial

Diferentemente da filiação do governador Riedel ao PP, o ato da entrada do ex-governador Azambuja no PL,  neste domingo, reunirá pesos-pesados da política, refletindo o fortalecimento da sigla no MS. Mas, nada que preocupe os Progressistas: Riedel terá esse potencial a seu favor na disputa à reeleição, pois os liberais, com raríssimas exceções, estarão trabalhando neste propósito no que se refere ao governo do Estado.

De boa

Os inconformados do PL, que defendem o lançamento de candidatura própria ao governo e também não concordam com a entrada de Azambuja no partido, têm como solução aguardar a janela partidária para buscar outra legenda. Poderiam rumar para outro partido de direita e montar suas estratégias para disputar o governo. Simples assim, dizem...

Previsão

Neste ano, o 12 de outubro, Dia das Crianças, deverá movimentar R$ 352,37 milhões na economia de MS,  6% menos que em 2024, com gasto médio de R$ 328,26. Apesar do valor ser menor, o número de pessoas  dispostas a presentear é maior, são 74% ante os 68,74% do ano passado. A pesquisa é da Fecomércio em parceria com o Sebrae.

Cultura

O Festival Mais Cultura levará, de 22 a 27 deste mês, apresentações artísticas e culturais à comunidade  universitária, de forma gratuita. A programação inclui dança, teatro, música, literatura, cinema e artes visuais na Cidade Universitária (UFMS) e nos câmpus. O palco principal será o Teatro Glauce Rocha. A abertura do evento, às 19h30min, terá a Orquestra Indígena, com regência do maestro Eduardo Martinelli.

Premiado

O jornal laboratório Projétil, desenvolvido por acadêmicos do curso de Jornalismo da UFMS, conquistou
prêmio nacional na Expocom, durante o 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Vitória (ES). Representado por Letícia Sales, Mariana Nicolau e Nathália Souza, com orientação da professora Laura Seligman, o projeto se destaca pela produção de reportagens de impacto social e pelo incentivo à prática profissional dos estudantes. Fernanda Sá Justo foi quem representou a turma na premiação. Fotos: Divulgação/UFMS

Diálogo
Diálogo
Diálogo

 Aniversariantes

SÁBADO (20)
Dra. Vanessa Puccinelli Dotti,
Enrico Carlos Rodrigues Feitosa,
Dra Eymar AngélicaBandeira,
Nayara Moraes Barbosa,
Lúcia Magalhães Ferreira,
Willy Pertinhes,
Berenice Prestes Gomes,
Yolanda Samudio Herrero,
Paulo Takehiko Yoshizumi,
Glaucea Vaccari Franco,
Dr. Paulo Sukehiro Yonamine,
Carmelo Interlando Neto,
Afrânio Martinez Marques,
Debbie Cruz Cano,
Mirian da Silva Santos,
Nilo Taira,
Dra. Luciana Araújo Bento,
Márcia Maria Souza Costa Moura de Paula,
Paulo de Tarso Azevedo Pegolo,
Eva de Souza Salmazo,
Andréa Rezende Pache de Souza,
Gustavo Santiago Torrecilha Cancio,
Jiulhianny Maia,
Ivone Pacheco Alencar,
Gilberto (Giba) Navarro Santos,
Lívia Regina Viero Rezek,
Mayara Barbeta Vieira,
Dr. Leonildo Herrero Perandré,
Sérgio Maia Miranda,
Gilberto Roberto Motta,
Sônia Regina Saab,
Edilson Amaral da Rosa,
Janaína da Rocha Benites,
Nilza Peluslle,
Cicero Barros da Silva,
Thainara Farias Rocha,
Leandro Hungria do Bom Despacho,
Valdomiro Aparecido Vieira,
Celso Vargas Pereira,
Irene Vieira de Rezende,
Rosângela Pereira de Oliveira,
Izaura Corbucci Peters,
Mauro José Tôrres Carpes,
Inácio Franco Júnior,
Joaquim de Souza Gomes,
Felisberto Silvestre dos Santos,
Willcand Lemes Zampieri,
Elio Luiz Bobato,
Mário Hugo Esteves do Nascimento,
Rejane Rose Di Giácomo Adri,
Gisele Castello Zahran,
Dilmar Pereira da Silva,
Mariane Viana Pereira,
Maria Conceição Vilela,
Aluízio Alves Teixeira,
Wilson Campos da Costa,
Dulce Vieira Martinez,
Eva Ribeiro da Vila,
Mauro Marcondes Ribeiro,
Hélio de Azevedo,
Maria Aparecida Neves,
José Amâncio de Souza,
Artur dos Santos Vigário,
Herminio Gonçalves da Silva,
Marcelo do Nascimento Ferreira,
Mariuxa Barbeta da Rosa,
Gabriel Moreno Galvanini,
Aguillera Gutierres Santos,
Marco Antonio Renzi,
Jucemara Alberti Bueno,
Mariana Hernani Milhorim,
Laurinda da Silva Curto Cação,
Liliam Aparecida de Jesus Del Santo,
Paulo César Nunes da Cunha,
Jamili Sgorlon Marques,
Malcon Douglas Cappellari,
Wellington Barbero Biava.

DOMINGO (21)
Renan Vera de Almeida,
Ana Carolina Pires de Rezende Coutinho,
Celina Colman de Oliveira,
Geise Helena da Silva,
Rafaela de Queiroz Rodrigues da Cunha Feitosa,
Luis Adriano Garcia Corrêa,
Efigenia Gavilan Franco,
Mateus Garcia Pires,
Maria Lice Fernandes Couto Citino,
José Valeriano de Souza Fontoura,
Maucir Pauletti,
Wanderlan Marques Dorneles Silveira,
Amanda Denise de Lima,
Wolmir Silva de Farias,
Antonio Foletto,
Derly Ramão Lopes,
Osvaldo Francisco dos Santos,
Cristiane Gomes,
Oilton Albres da Silva,
Yone Silveira de Mello,
Rafael Arnaldi,
Carolina Dalpasquale Gomes,
Guilherme Ferreira Dutra Júnior,
Eduardo Esgaib Campos,
Pierangelo Camillo,
Laura Regine Silveira,
Alvaro Ramos do Amaral,
Leandra Henriques Bunazar Abes,
José Marcos Maksoud,
Dra. Paulinne de Souza Arruda,
Vera Lúcia Castelli,
Elton Soares Timoteo,
Ademir Koki Tibana,
Agnaldo dos Santos Souza,
Manoel Ferreira Nery,
Augusto Martinho,
Othavio Fernandes Siqueira,
Dr. Francisco Wilson Rocha,
Vânia Aparecida dos Santos Mugartt,
Aline Rodrigues Zacarini,
Lúcia de Toledo Câmara Neder,
Valrícia Miranda de Oliveira Moraes,
Francisca Galvão,
Walter Augusto Martinho,
Adair Aparecido de Freitas,
Aryovaldo Maria Bento,
Norman Gomes,
Zirley de Moraes Lima,
Cristovão Espíndola,
Lucy Kosurian Sayegh,
Dra. Rosa Cristina Miranda Zimmermann,
Liliane Paschoaletto Trindade,
Adair Garcia Anache,
Roberto Alexandre Ajul Rezende,
Felix Sorgatto,
Sandra Regina Motta,
Rodrigo Lima Arakaki,
Rosângela Yule Queiroz,
Inácio Clacier Roeder,
Ana Fátima Belalian Corrêa da Silva,
Mohamad Akrama Eljaji,
Flávio Casarim Moretti,
Hermes Bocca Salineiro,
Antônio Ripel Salgado,
Jucli Teresinha Stefanello Peruzo,
Aislan Luis Massoni,
Nidia Maria Nardi Castilho Mendes,
Valter Carlos Rossignollo Venditti,
Henrique Ribeiro Benatti,
Jaqueline Duarte Yusuf. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá Festival do Churrasco, Feira Literária e Teatro em Mato Grosso do Sul

3° Festival Internacional da Carne tem shows de samba, rock, sertanejo e música eletrônica; na 9ª Feira Literária de Bonito, um dos destaques são as rodas de conversa da ASL; 11° Festival Internacional de Teatro movimenta Dourados

19/09/2025 09h30

O tradicional preparo do churrasco no estilo fogo de chão é uma das experiências que o visitante pode aproveitar, de hoje a domingo, no 3° Festival Internacional da Carne; as barquinhas de degustação custam a partir de R$ 30

O tradicional preparo do churrasco no estilo fogo de chão é uma das experiências que o visitante pode aproveitar, de hoje a domingo, no 3° Festival Internacional da Carne; as barquinhas de degustação custam a partir de R$ 30 Foto / Divulgação

Continue Lendo...

São dezenas de estações gastronômicas, com destaque para os preparos de churrasco, diversos shows, palestras, workshops e ainda atrações para as crianças. É o 3° Festival Internacional da Carne, que, de hoje até domingo, ocupa o Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Mais do que um evento gastronômico, o Festival é uma celebração da carne sul-mato-grossense, com uma diversificada programação cultural extra-prato que se amplia este ano para mostrar que a tradição e saberes sobre os assados vão muito além do espeto.

Realizado pela Márcia Marinho Produções e Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), com apoio do governo do Estado, Sebrae e Senar, o Festival vai funcionar das 18h às 23h hoje; e das 11h às 23h amanhã e no domingo. Cada barquinha com as porções custa R$ 30, oferecendo cortes nobres e exóticos, como jacaré e avestruz.

Há também espaços diferenciados, como o Chalé Grill (mais intimista) e o Churras Concept (para convidados do anfitrião Corpal). Para as crianças, tem a Fazendinha, com uma imersão lúdica e educativa no mundo agro. E a Expoequestre apresenta provas equestres e exposição de cavalos. Tudo gratuito, à exceção das degustações.

Confira, a seguir, a programação de shows do festival da Carne

  • Hoje: das 17h30min às 19h, Coyotes; das 19h30min às 21h, JH e Betinho; das 21h15min às 22h45min, Cassino Boogie; das 22h45min às 23h, DJ. 
  • Sábado: das 13h30min às 15h, Rick Bergamo; das 15h às 16h, DJ; das 16h às 17h30min, Fernando Morreu; das 17h30min às 18h, DJ; das 18h30min às 20h30min, Bêbados Habilidosos; das 20h30min às 21h, DJ; das 21h às 22h30min, Coquetel Blue. 
  • Domingo: das 11h às 12h30min, DJ; das 12h30min às 14h30min, Naip; das 14h30min às 15h30min, DJ; das 15h30min às 17h30min, João Paulo e Fiapo; das 17h30min às 18h, DJ; das 18h às 19h, João Lucas e Walter Filho.

ASL NA FLIB

“Escrever biografias” e “Mulheres – Escritoras de MS” são os temas das rodas de conversa que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) preparou para a sua participação na 9ª Feira Literária de Bonito (Flib), que começou na quarta-feira e segue até domingo, com todas as atividades sendo realizadas gratuitamente na Praça da Liberdade em diferentes espaços. As rodas da ASL serão realizadas no Pavilhão das Letras.

Lenilde Ramos, Lucilene Machado, Maria Adélia Menegazzo e Henrique de Medeiros Filho, presidente da ASL, são imortais da instituição que marcam presença na Flib, que este ano celebra o tema “Literatura: a Autoria, a Arte e a Vida”. Hoje, às 18h, o painel “Escrever Biografias” terá as exposições de Lenilde Ramos e Henrique de Medeiros, sob mediação de Maria Adélia Menegazzo. O encontro abordará os desafios e encantos da escrita biográfica, gênero que exige sensibilidade, rigor e compromisso com a verdade e a memória.

Amanhã, às 15h, será realizada a roda “Dedo de Prosa – Mulheres: Escritoras de MS”, com a participação de Lucilene Machado. O bate-papo destacará a produção literária feminina no Estado, suas vozes, narrativas e contribuições para a cultura sul-mato-grossense.

FIT EM DOURADOS

Em Dourados, sob a organização da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e curadoria do encenador Nill Amaral, o 11° Festival Internacional de Teatro (FIT) retorna, após um hiato de seis anos, oferecendo uma programação com espetáculos produzidos na cidade, em Campo Grande e em outros estados, além de palestras e oficinas, de 18 a 27 deste mês. Confira a programação completa no Instagram (@culturaufgd) ou no portal do Correio do Estado. Tudo com entrada franca.

Passam pelos palcos do FIT, durante o período, 15 grupos teatrais de diversas partes do País, incluindo as de MS, que ocupam a Praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D´Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, o Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o Núcleo de Artes Cênicas (NAC). Um dos destaques deste fim de semana é “Neva”, da Armazém Companhia de Teatro (RJ), às 20h de domingo no Auditório Central da UFGD (Unidade 2).

A peça, escrita em 2005 pelo dramaturgo e diretor de teatro chileno Guillermo Calderón, faz referência ao Rio Neva, um rio que atravessa a cidade de São Petersburgo, na Rússia. O enredo se passa na então capital do Império Russo, em 9 de janeiro de 1905, dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento, quando manifestantes foram fuzilados pela Guarda Imperial. No espetáculo, tudo se passa dentro de um teatro, onde um ator e duas atrizes que iriam se encontrar para ensaiar “O Jardim das Cerejeiras”, acabam se abrigando.

