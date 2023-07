Pet B+: Inverno traz alerta para cuidados com a saúde dos pets

O inverno está aí e com as baixas temperaturas aumentam-se os riscos à saúde de cães e gatos. Algumas doenças são mais comuns nesse período, principalmente as respiratórias, e se não forem tratadas corretamente podem trazer danos irreversíveis a saúde dos pets.



A médica-veterinária, docente e supervisora da Clínica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), do Grupo UniEduK, Danieli Perez Fernandes, alerta que entre os cachorros a doença que mais acomete cães no inverno é a traqueobronquite infeciosa canina (TCI), também popularmente conhecida como gripe canina.



“Ela acomete principalmente vias aéreas superiores e que pode apresentar como sintomas secreção nasal, febre, engasgos e em casos mais graves pneumonias”, alerta Danieli.



Considerada altamente contagiosa, a cinomose ou Canine Distemper Virus (CDV) é uma doença viral que se torna ainda mais perigosa aos cães no frio. A doença contém fases de acometimento respiratório, gastrointestinal e até neurológico, podendo levar o animal a ter graves sequelas e até mesmo ir a óbito.

Entre os felinos, a médica-veterinária do Centro Universitário Max Planck destaca a rinotraqueíte, conhecida como gripe felina.



“É uma enfermidade que acomete o trato respiratório dos gatos, podendo apresentar sinais como espirros, secreção nasal e lesões oculares”, revela.

Portadores de doenças articulares, como artrose e artrites, gatos idosos acabam tendo também um agravamento das dores. Ainda no frio, os felinos tendem a dormir por mais tempo.

Dicas para proteger seus animais do frio - Foto: Divulgação

Isso faz com que utilizem a caixa de areia com menos frequência, predispondo a retenção urinária e fecal. O animal pode também ganhar mais peso, uma vez que se exercita menos.

Entretanto, apesar do tempo maior de sono, o comportamento não deve ser encarado com preocupação.



“O alerta fica caso o animal fique letárgico, não se alimente normalmente, fique com os pelos feios e emaranhados ou então se recusa a interagir com o tutor. Qualquer comportamento anormal deve ser investigado por um médico-veterinário”, recomenda Danieli.



Veja 5 dicas para proteger seu pet do frio:



Apesar de as doenças de inverno terem tratamento e cura, a médica-veterinária da UniMAX reconhece que a prevenção é sempre o melhor caminho. Para ela, algumas ações bem simples nos dias de baixas temperaturas são indispensáveis e fazem toda a diferença para garantir saúde ao pet. Confira: