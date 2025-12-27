Pet B+: Petlove, Instituto Caramelo e A.C.Camargo transformam cães resgatados em terapeutas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Petlove, o Instituto Caramelo e o A.C.Camargo Cancer Center se uniram para realizar uma ação inédita neste mês de dezembro que transformou cães abandonados e invisibilizados — pets sem raça definida, idosos ou com necessidades específicas — em verdadeiros terapeutas no apoio a crianças em tratamento oncológico. A iniciativa, que marcou o lançamento do projeto “Love que Cuida”. Os animais que participam da ação também estão disponíveis para adoção, reforçando o propósito conjunto das instituições em promover cuidado e acolhimento em todas as fases da vida.

Para tornar o projeto “Love que Cuida” possível, foram necessárias semanas de treinamento e sensibilização dos cães que atuaram como terapeutas. Realizada pelo Instituto Caramelo, a preparação focou no autocontrole e na socialização dos pets, etapas essenciais tanto para o período em que permanecem no abrigo quanto para que possam ser reintroduzidos com segurança na sociedade, seja em um novo lar ou em diferentes ambientes do convívio humano. Além disso, cada um deles precisa atender a todos os requisitos de segurança estabelecidos pelo A.C.Camargo para estarem aptos à visita dentro da unidade hospitalar, um processo cuidadoso e inspirador.

Entre os participantes da ação esteve Amendoim, estrela do filme Caramelo e líder dos cães terapeutas nesta edição. O vira-lata, reconhecido como parte do grupo de animais frequentemente invisibilizados, reafirma o objetivo do projeto ao representar histórias que ganham novos rumos por meio do acolhimento e da adoção responsável.

“Vira-latas, cães idosos e PCDs têm uma capacidade única de criar vínculos e oferecer apoio e conforto emocional que fazem a diferença especialmente em momentos delicados. Essa ação reforça o compromisso do Instituto Caramelo com a saúde mental de quem dedica sua vida aos pets. Adotar um animal invisibilizado é fortalecer essa rede de afeto que transforma vidas dos dois lados”, destaca Yohanna Perlman, diretora-executiva do Instituto Caramelo.

A ação foi a expressão mais pura do cuidado mútuo: crianças em tratamento oncológico receberam o aconchego proporcionado pelos animais, enquanto os pets encontraram novas oportunidades de vínculo, convivência e afeto em um ambiente seguro.

“Práticas integrativas como essa, ampliam a forma como cuidamos das nossas crianças. A presença dos cães terapeutas cria um ambiente mais leve, descontraído e positivo, é como uma injeção de energia que faz toda a diferença no dia a dia de quem está em acompanhamento oncológico, especialmente na pediatria. É uma oportunidade de ressignificar jornadas desafiadoras, tanto para pacientes, quanto para os pets”, ressalta o Dr. Antonio Antonietto, Diretor de Governança e Jornada do Paciente do A.C.Camargo Cancer Center, que também se tornou “pai de pet” recentemente, após adotar dois cachorrinhos.

“Queremos inverter o ciclo que começou com dor e sofrimento para cuidado e afeto. Transformar cães abandonados em pets terapeutas devolve a ternura que lhes foi negada. Quando um cão marcado pelo desamparo aprende a cuidar, o mundo entende que o maior remédio é o amor”, afirma Bruno Junqueira, Vice-presidente de pessoas, ESG e Comunicação Institucional da Petlove.

Pets que aguardam um novo lar

A adoção é um gesto que transforma vidas dos dois lados: oferece ao pet a chance de viver em família e, ao tutor, a alegria de compartilhar a rotina com um companheiro carinhoso, já acostumado ao convívio humano e treinado para interações positivas.

Entre os cães para a adoção estão: Romeu, que têm 10 anos, representa o time dos mais experientes, assim como Jacaré, com 12, que demonstra gostar da companhia humana e de outros animais. Já Murakami, também com 11 anos, compartilha desse perfil afetuoso, sendo motivado por brinquedos, comida e atenção, e convivendo melhor com cães mais calmos.

Integram a lista dos mais novos, Lex e Patrick. Este último se destaca por ser muito sociável com outros cachorros, além de ser muito amoroso.

A campanha de adoção destes pets invisibilizados e agora também agentes de apoio emocional segue na Petlove. Ao longo do mês de dezembro os pets serão evidenciados em ações e posts nas redes sociais, ampliando ainda mais as suas possibilidades de adoção.