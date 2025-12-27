Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Petlove, Instituto Caramelo e A.C.Camargo transformam cães resgatados em terapeutas

Pets abandonados e com necessidades especiais ganham uma nova chance de ter um papel social de destaque, oferecendo carinho e acalento para pacientes em jornada oncológica

Flavia Viana

Flavia Viana

27/12/2025 - 15h00
A Petlove, o Instituto Caramelo e o A.C.Camargo Cancer Center se uniram para realizar uma ação inédita neste mês de dezembro que transformou cães abandonados e invisibilizados — pets sem raça definida, idosos ou com necessidades específicas — em verdadeiros terapeutas no apoio a crianças em tratamento oncológico. A iniciativa, que marcou o lançamento do projeto “Love que Cuida”. Os animais que participam da ação também estão disponíveis para adoção, reforçando o propósito conjunto das instituições em promover cuidado e acolhimento em todas as fases da vida.

Para tornar o projeto “Love que Cuida” possível, foram necessárias semanas de treinamento e sensibilização dos cães que atuaram como terapeutas. Realizada pelo Instituto Caramelo, a preparação focou no autocontrole e na socialização dos pets, etapas essenciais tanto para o período em que permanecem no abrigo quanto para que possam ser reintroduzidos com segurança na sociedade, seja em um novo lar ou em diferentes ambientes do convívio humano. Além disso, cada um deles precisa atender a todos os requisitos de segurança estabelecidos pelo A.C.Camargo para estarem aptos à visita dentro da unidade hospitalar, um processo cuidadoso e inspirador.

Entre os participantes da ação esteve Amendoim, estrela do filme Caramelo e líder dos cães terapeutas nesta edição. O vira-lata, reconhecido como parte do grupo de animais frequentemente invisibilizados, reafirma o objetivo do projeto ao representar histórias que ganham novos rumos por meio do acolhimento e da adoção responsável.

“Vira-latas, cães idosos e PCDs têm uma capacidade única de criar vínculos e oferecer apoio e conforto emocional que fazem a diferença especialmente em momentos delicados. Essa ação reforça o compromisso do Instituto Caramelo com a saúde mental de quem dedica sua vida aos pets. Adotar um animal invisibilizado é fortalecer essa rede de afeto que transforma vidas dos dois lados”, destaca Yohanna Perlman, diretora-executiva do Instituto Caramelo.

A ação foi a expressão mais pura do cuidado mútuo: crianças em tratamento oncológico receberam o aconchego proporcionado pelos animais, enquanto os pets encontraram novas oportunidades de vínculo, convivência e afeto em um ambiente seguro. 

“Práticas integrativas como essa, ampliam a forma como cuidamos das nossas crianças. A presença dos cães terapeutas cria um ambiente mais leve, descontraído e positivo, é como uma injeção de energia que faz toda a diferença no dia a dia de quem está em acompanhamento oncológico, especialmente na pediatria. É uma oportunidade de ressignificar jornadas desafiadoras, tanto para pacientes, quanto para os pets”, ressalta o Dr. Antonio Antonietto, Diretor de Governança e Jornada do Paciente do A.C.Camargo Cancer Center, que também se tornou “pai de pet” recentemente, após adotar dois cachorrinhos.

“Queremos inverter o ciclo que começou com dor e sofrimento para cuidado e afeto. Transformar cães abandonados em pets terapeutas devolve a ternura que lhes foi negada. Quando um cão marcado pelo desamparo aprende a cuidar, o mundo entende que o maior remédio é o amor”, afirma Bruno Junqueira, Vice-presidente de pessoas, ESG e Comunicação Institucional da Petlove. 

Pets que aguardam um novo lar

A adoção é um gesto que transforma vidas dos dois lados: oferece ao pet a chance de viver em família e, ao tutor, a alegria de compartilhar a rotina com um companheiro carinhoso, já acostumado ao convívio humano e treinado para interações positivas.

Entre os cães para a adoção estão: Romeu, que têm 10 anos, representa o time dos mais experientes, assim como Jacaré, com 12, que demonstra gostar da companhia humana e de outros animais. Já Murakami, também com 11 anos, compartilha desse perfil afetuoso, sendo motivado por brinquedos, comida e atenção, e convivendo melhor com cães mais calmos.

Integram a lista dos mais novos, Lex e Patrick. Este último se destaca por ser muito sociável com outros cachorros, além de ser muito amoroso.

A campanha de adoção destes pets invisibilizados e agora também agentes de apoio emocional segue na Petlove. Ao longo do mês de dezembro os pets serão evidenciados em ações e posts nas redes sociais, ampliando ainda mais as suas possibilidades de adoção. 

culinária

Confira algumas sugestões de pratos e acompanhamentos para sua ceia de Ano-Novo

Entre as dezenas de superstições de Ano-Novo, a ceia tem algumas das mais seguidas

27/12/2025 09h20

Ceiar um porco inteiro no Ano-Novo representa abundância para o próximo ano

Ceiar um porco inteiro no Ano-Novo representa abundância para o próximo ano Reprodução

Na expectativa de um ano melhor que o anterior, as superstições de Ano-Novo buscam atrair sorte, prosperidade e amor. Para isso, há rituais envolvendo as vestimentas (como o uso de roupas brancas ou roupas íntimas coloridas, a depender do desejo para o próximo ano), abertura de janelas e portas à meia-noite e pular sete ondas para renovar energias e deixar o velho para trás e até mesmo o sopro de canela na casa para atrair prosperidade. 

Em meio às diversas simpatias, a ceia de Ano-Novo não escapa das superstições. Por isso, o Correio B destaca os principais ingredientes que não podem faltar na sua ceia, assim como os que devem ser evitados por representarem retrocesso.

LENTILHA

Entre os pratos de Ano-Novo, um dos mais famosos é a lentilha. Por se assemelhar a uma moeda, o grão virou símbolo popular de fartura e riqueza. Conforme a simpatia, comer ao menos uma colher de sopa de lentilha no Réveillon é o segredo para um ano de muita fartura.

ROMÃ

A fruta simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. A simpatia com romã está associada ao Dia de Reis (comemorado no dia 6 de janeiro). Pela tradição, deve-se guardar três sementes secas de romã, que devem ser levadas na carteira durante todo o ano. O restante do fruto pode ser utilizado na ceia em molhos para carnes e até em sobremesas.

UVA

Acredita-se que a uva pode trazer prosperidade e paz, por isso não pode faltar na ceia. O costume teve origem na Espanha. Lá as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam os caroços na carteira durante todo o ano.
Outras versões da superstição sugerem que deve ser feito um pedido para cada mês do ano. Há ainda quem acredite que a doçura das uvas pode prever como será cada mês.

As uvas também podem ser usadas para atrair relacionamentos no próximo ano. Basta comer as 12 uvas embaixo da mesa assim que der meia-noite. Todas devem ser comidas no primeiro minuto do ano enquanto se mentaliza os desejos para o futuro parceiro e relacionamento.

CARNE DE PORCO

Cortes de porco como o pernil se tornaram comuns na ceia de Ano-Novo pois o porco simboliza progresso, já que é um animal que empurra, que move o focinho para a frente. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa (os leitões) traz a ideia da abundância.

PEIXE

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que está começando, por ser um animal que apenas se movimenta para a frente. Além disso, ele é um dos principais símbolos relacionados à história de Jesus. Dessa forma, representa prosperidade e fartura.

MAÇÃ

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é utilizada para alcançar um ano de conquistas positivas e nos relacionamentos. Para alcançar os “benefícios” da fruta durante a ceia de Ano-Novo, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha.

FRUTAS SECAS E NOZES

Figo, amêndoas, nozes, passas, avelãs e tâmaras simbolizam sorte e fartura e também passaram a fazer parte da lista de comidas da sorte da ceia de Ano-Novo, em forma cristalizada ou seca.

ESPUMANTE

Um tipo de vinho com nível significativo de dióxido de carbono, que o faz borbulhar quando servido, o espumante é tomado no Ano-Novo porque simboliza celebração, nobreza, recomeço e boas energias. O “estouro” da rolha representa uma explosão de alegria e prosperidade para o novo ciclo que se inicia, uma tradição que remonta às cortes europeias e que se popularizou por sua efervescência, frescor e acessibilidade crescente para brindar momentos especiais. 

PARA EVITAR

Dizem as superstições que traz má sorte ingerir qualquer coisa que remeta ao passado, que indiretamente prejudica o avanço para o novo. Isso se aplica às aves, que ciscam para trás, como o peru e o frango, e crustáceos, como o caranguejo e o siri, que andam de lado e indicam dificuldade em seguir em frente.

Mimosa

Ingredientes

  • Uma parte de suco de laranja;
  • Três partes de espumante;
  • Alecrim para decorar (opcional).

Modo de Preparo

  1. Coloque todos os ingredientes em uma taça e misture delicadamente.
  2. Decore com o alecrim.
  3. Agora é só servir!

Tilápia assada com creme de cebola

Ingredientes

  • 400 g de filé de tilápia;
  • 1/2 pacote de creme de cebola em pó (30 g);
  • 1/2 caixa de creme de leite (100 g);
  • 250 ml de leite;
  • 1 cebola grande;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 colher de sopa de azeite para untar;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto;
  • Colorau a gosto;
  • Cebolinha a gosto.

Modo de Preparo

  1. Em um recipiente, coloque os filés e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta. Reserve por 15 minutos.
  2. Em outro recipiente, misture o creme de cebola, o creme de leite e o colorau.
  3. Adicione o leite na mistura e mexa bem.
  4. Descasque e corte as cebolas em rodelas médias. Em um refratário retangular, unte com o azeite e faça uma camada com as rodelas de cebola.
  5. Acomode os filés de tilápia (sem colocar um por cima do outro).
  6. Despeje o creme por cima e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 a 40 minutos.
  7. Salpique cebolinha por cima e sirva com os acompanhamentos de sua preferência.

Pernil suíno com abacaxi

Ingredientes

  • 1 kg de pernil suíno com osso sem tempero;
  • 300 ml de cerveja clara;
  • 2 cebolas em cubos grandes;
  • 5 dentes de alho descascados;
  • 1/4 de xícara (chá) de azeite;
  • Folhas de 1 maço de cheiro-verde;
  • 4 colheres (sopa) de sal;
  • 1 abacaxi descascado e cortado em fatias;
  • 1 xícara (chá) de óleo.

Modo de Preparo

  1. Faça uma marinada para o pernil batendo no liquidificador a cerveja, a cebola, o alho, o azeite, o cheiro-verde e o sal. Reserve.
  2. Com o auxílio de uma faca afiada, faça furos fundos no pernil para que a marinada penetre e tempere melhor toda a carne.
  3. Na sequência, coloque o pernil em um saco plástico alimentício e despeje a marinada batida. Deixe marinando por 24 horas, no mínimo.
  4. Preaqueça o forno a 220ºC.
  5. Ao retirar o pernil da marinada, coloque-o em uma assadeira grande. Use uma grelha entre o pernil e a assadeira, para assar a peça com a parte da carne virada para baixo e a pele para cima. Asse por 5 minutos a 220ºC.
  6. Em seguida, baixe o forno para 180ºC e asse por cerca de 3 horas e 30 minutos ou até que a pele esteja dourada.
  7. Durante a cocção, o pernil perderá gordura, que cairá na assadeira. Utilize-a para fritar as fatias de abacaxi em uma frigideira, em fogo médio, até ficarem douradas. Reserve.
  8. Quando o pernil estiver pronto, retire-o do forno e aqueça uma xícara de óleo em uma panela pequena. Com uma colher, regue a pele do pernil com o óleo bem quente e aguarde alguns minutos, pois ela ficará bem crocante.
  9. Sirva acompanhado do abacaxi frito.

Felpuda

Os elevadores da Santa Casa de Campo Grande estão em "petição de miséria"

Leia a coluna deste sábado (26)

27/12/2025 00h01

Continue Lendo...

 

Henrique de Medeiros poeta de ms
Sem pensar esperar que os ciclos-vida venham, se estamos à frente deles, temos que encontrar formas de usar os tempos que temos dentro de nós”

Felpuda

Os elevadores da Santa Casa de Campo Grande estão em “petição de miséria”. Muitas pessoas, inclusive idosos, estão sendo obrigadas a utilizar as escadas durante as visitas. No Natal, no período da tarde, muitas foram as reclamações. Para piorar a situação, as faixas dos degraus das escadas estão gastas, o que contribui para colocar em risco a segurança de visitantes e até mesmo dos funcionários. Um visitante, em tom sarcástico, não se conteve e disse em altoe bom som: “Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento!” Afe!

Prós e contras

Hoje, em MS, a classe política aponta quatro nomes como competitivos para disputar as duas vagas ao Senado: Reinaldo Azambuja (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Simone Tebet (MDB) e Capitão Contar (PL). Mas nem tudo é “só alegria” para eles, tendo em vista que vêm sendo analisados os prós e os contras que norteariam desempenho de cada um.

Nome forte

Na avaliação de quem “entende do riscado”, o ex-governador Azambuja tem como vantagem o fato de ser um nome forte no interior do Estado. O ponto considerado negativo é Campo Grande, onde ele não tem desempenho que possa deixá-lo tranquilo com a possibilidade de estar “assegurado” como detentor de uma das vagas.

Cá e lá

Com relação a Capitão Contar, a análise de políticos de diferentes matizes é que o fato de ser o primeiro voto da extrema direita é um ponto positivo. Porém, o fator negativo à sua pretensão é a rejeição que tem da esquerda em sua totalidade. Já Simone Tebet tem a seu favor o fato de ser ministra do governo atual, o que a coloca em evidência, porém, sua mudança de campo ideológico – está ligada à esquerda e ao PT – é seu saldo político negativo.

Sem rejeição

O senador Nelson Trad Filho, que se prepara para tentar a reeleição, vem pontuando positivamente em Campo Grande, onde foi prefeito por dois mandatos. Mas há certa deficiência no interior do Estado, o que ele pretende mudar com auxílio dos prefeitos. Outro ponto em que leva vantagem é não ter rejeição. O parlamentar aposta em uma dobradinha com Reinaldo Azambuja e na aliança com Riedel.

Viva!

Com tudo a que tinha direito, aconteceu a comemoração dos 7 anos de Helena, filha de Chesca Benevides. Foi no dia 25 de novembro, no Floresta Kids, com organização e supervisão do titio Marcio Martins e do vovô Marcio Benevides. Os flashes são de Marcus Moriyama.

 
 
 
 
Escreva a legenda aqui
xxxxxxxxxxxx

Aniversariantes

 

SÁBADO (27)


Noêmia Ana Frazão,
Bruno Wendling,
Tânia Helena Meldau Varela,
Marluce Borges Craveiro,
Lindolfo Leopoldo Martin
Filho,
Fábio Anache Hage,
Jair Buchara Justiniano,
José Lima Pereira,
Laerte Pinto Rodrigues,
João Izidoro Villalba,
Vivian Anny Cafure,
Valdir Flores Acosta,
Daniela Xavier,
Jacy Abreu Cardoso de Sá,
Terezinha Maria da Costa
Santos,
Wilson Amorim de Paula,
Karla Mariana Vieira,
Adriana Lúcia Escobar
Chaves de Barros,
Dr. Miguel Anzoategui,
Fernanda Molinari de Castro
Del Pino,
Eloy Paulucci,
Camila Martins,
Roberta Katayama Negrisolli,
Nicolle Miranda Teodoro,
Maria Odeth Leite
dos Santos,
Tereza Cristina Pedrossian
Cortada Amorim,
Priscilla Kodjaoglanian
Cardoso,
Roberval Maurício Cardoso
Rodrigues,
José Nina Ferreira,
Dra. Arlethe Maria de Souza,
Silvia Raquel Bambokian,
Carlita Estevam de Souza,
Karoline Medeiros de Moura,
Dr. Giuliano Rodrigo Paiva
de Santa Rosa,
Juarez Carneiro Gonçalves,
Laerte Solimon,
Agleison Alves da Silva,
Liliane Galeano Salomão,
Cláudio Antonio Cassol,
Mirna Stela Arce Tôrres,
Patrícia Mendonça Tobaru,
Guilhermo Félix Sória,
José Maurício Caetano
Fonseca,
Laura Helena Godoy,
Antonilda da Cunha
Rodrigues Diniz,
Dr. Luciano José de Ávila,
Janette de Barros,
Elci Leria Amaral da Costa,
Clóvis Rodrigues Barbosa,
Dulce Floripa Casimiro,
Ilma Monteiro Ayres,
Carlos Anzoategui Neto,
Luciana Souza Zanardo,
João Carlos Kohatsu,
Caetana Salví,
Luiz Shigueo Koyanagi,
Marilde Maciel Moreno,
Norma Nascimento Pereira,
Dr. Rodrigo Silva de Quadros,
Cândida Lucia Spolaor,
Arthur Sanson Cação,
Paulo Vicente Berti Filho,
Luiz Carlos Fernandes
Domingues,
Rodrigo José Perusso,
Jupyra Edna Alves de Oliveira
Vendramin
Katiuscia Roskosz,
Rogério Turella,
Juliana Simoniele Saldanha
Tschinkel Correia Santos,
Bárbara de Oliveira Coelho,
Juliane Cristina Colla
Bogdanovicz,
Arnaldo Nardon,
Leocyr Lima Paniago,
Christian Gonçalves
Mendonça Estadulho,
Edson Costa Chastel,
Patterson Shinzato Molicawa,
Edenice Fátima Kukiel.

DOMINGO (28)


Tidelcino dos Santos Rosa,
Ana Arminda Garcia
dos Santos,
Mayara Mendes Bacha Côco,
Cleide Alcântara,
Artur Rodrigues Filho,
Irene Flores Penha,
João Xavier,
Odenir Alves Ribeiro,
Leandro Silva de Alencastro,
Dr. Pedro Silva Fernandes,
Ana Alice Corrêa de Moraes,
Sérgio Diozébio Barbosa,
Paulo Dimas Amaral
Penteado,
Dr. José Goulart Quirino,
Fernando Costa,
Maria José de Almeida,
Janete Yamazato,
Valdez Alves de Oliveira,
Ana Marta Abitante,
Jefferson Levy Espíndola
Dias,
Willian Félix da Silva,
Nicholas Ghabriel Fretes
Gomes,
Izabel Maria da Silva,
Dr. José Rosendo,
Clarkson Barbosa
Coquemala,
Dilan de Andrade Hugo,
Jane Margareth Pedrossian
Cândido Cangussu,
Diana Estevam Luares,
José Arnaldo Ferreira
de Melo,
Olívia Delmondes Batistote,
Adriani Possari Lemos,
Maria Izildinha Remijo,
Boaventura Rocha
Fernandes,
Vera Regina Arakaki,
Acir Kauas,
Roberto Brandão Arguelho,
Sérgio Araujo da Silva,
Yara Ramos Costa,
Maria do Socorro Pinheiro,
Teodolmira Fernandes
Martins,
Fernando Ozório Serra Bella,
Juvenal Arantes,
Flávio Sobral Pettengill,
Wilson Cardoso,
Virgínia Barros Mello,
Rivaldo Venâncio da Cunha,
José Roberto Barbosa,
Roberto Cleber Andrade,
Rosemeire Martins Reges,
Dr. José Luiz de Crudis Júnior,
Josemir Santos Oliveira,
Steiner Jardim Neto,
Dr. Wagner Sayd Carvalho,
Antônio Luiz Fernandes,
Edvan Santos da Silva,
Maria Lucia Barbosa da Silva,
Haroldo Alves Quito,
Alaíde Arnas Bueno,
Renata Conceição Tavares,
Zenilda Auxiliadora Martins,
Raimundo Nonato Ribeiro
Braz,
Ademar Yoshiyuki Matsuda,
Alirio Villasanti,
Emilio Cesar Miranda
de Barros,
Ana Paula Busato Zandavalli,
Cintya Uesato Kawahira,
Kelly Maria Faria Delvizio,
Leopoldo Ceni,
Tatiane Navarro,
Zilmar José Zanatto,
Roaldo Pereira Espindola,
Bárbara Helene Nacati Grassi,
Rogério Asahina Suzuki,
Marilza Moura Mazzini,
Érica Cristine Perdomo,
Virginia de Barros Figueiredo,
Lucas Stefany Rigonatt Paes da Silva.

Colaborou Tatyane Gameiro

