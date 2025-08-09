Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Pets também podem desenvolver transtornos mentais e emocionais. Fique atento aos sinais

É preciso entender as particularidades dos animais, as causas e os sinais comportamentais de que algo não está bem

Flavia Viana

Flavia Viana

09/08/2025 - 15h30
Inúmeras pesquisas apontam para o quadro de saúde mental da população humana, conscientizando sobre a necessidade de cuidados para garantir o bem-estar emocional dos indivíduos e da sociedade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) inclusive publicou o Informe Mundial de Saúde Mental (2022) e alertou que, em 2019, quase um bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, a principal causa de incapacidades.

Porém, transtornos mentais e emocionais não são exclusividade dos humanos. Os pets também podem desenvolvê-los, principalmente ansiedade, reatividade, agressividade, medo/fobia, comportamento compulsivo e dermatites.

“Os animais de estimação têm emoções e elas devem ser compreendidas e respeitadas. É preciso atender às necessidades emocionais do pet e ficar atento caso haja mudança de comportamento do animal, procurando assistência especializada quando algo fora do comum acontecer”, comenta a médica-veterinária comportamental, Dani Graziani. 

As situações que mais geram desconforto para eles estão relacionadas a mudanças, como de casa ou de rotina, à perda de um ente da família ou até mesmo à senilidade, processo de envelhecimento que vem acompanhado de desafios físicos e emocionais, como diminuição da visão, da audição e do olfato, dificuldade de locomoção, irritabilidade, desorientação, perda de memória, entre outros fatores que os deixam mais vulneráveis.

“São muitos os sinais que podem identificar que o animal de estimação não está bem, como um cão tranquilo apresentar agressividade ou um pet que fazia seu xixi no lugar certo começar a fazê-lo em outro lugar. É importante acolher em vez de ficar bravo, pois ele está demonstrando que precisa de ajuda e o apoio é essencial para o processo de cura”, aconselha a veterinária.

De olho na prevenção

A atividade física impacta diretamente na saúde física e mental dos animais. “Os cães precisam correr, caminhar e explorar ambientes. Um passeio diário de vinte minutos já acalma e ajuda no gasto de energia, na socialização, na perda de peso e na manutenção da massa muscular”, indica a médica-veterinária e consultora da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, Farah de Andrade.

A falta de brinquedos e de interação também pode trazer prejuízos, assim como um ambiente muito agitado ou monótono demais. “O ideal é manter uma rotina equilibrada entre atividades, brincadeiras e descanso, para se evitar o estresse e a ansiedade. Dar mais atenção ao pet é fundamental para o bem-estar dele”, conta a veterinária.

Colocar em prática o enriquecimento ambiental, ou seja, adaptar o lar para proporcionar uma rotina mais saudável e prazerosa ao pet, com estímulos mentais, físicos e sensoriais, auxilia a prevenir o tédio, reduzir o estresse e promover um comportamento equilibrado.

Para dar certo, é preciso conhecer o animal de estimação, seus gostos e preferências. Para os gatos, é possível instalar prateleiras nas paredes, nichos, redes, arranhadores e deixar brinquedos em locais estratégicos. Já para os cachorros, além dos brinquedos, incluir atividades que estimulam o olfato, treinamento cognitivo e socialização são algumas formas de deixar o ambiente mais interativo. 

Tratamento em forma de petisco

Medicar um animal nem sempre é uma tarefa fácil, sendo, muitas vezes, um fator de grande estresse, especialmente para os felinos. Para isso existem soluções como os medicamentos manipulados em formas farmacêuticas que facilitam a administração, como biscoitos, caldas ou molhos, pastas orais e géis transdérmicos.

As apresentações orais podem ainda ser flavorizadas com sabores como bacon, caramelo, leite condensado, frango entre diversos outros que atraem os pets. “O gel transdérmico é aplicado na pele do animal e sua aplicação mais parece um carinho. Já um biscoito com sabor é como um petisco, um mimo. Muitos pacientes chegam a ‘pedir’ mais”, comenta Farah.

Os medicamentos manipulados também costumam ser a principal alternativa para a prevenção ou o tratamento de transtornos mentais devido à possibilidade de combinação de ativos num mesmo medicamento, manipulado na dose exata para o peso do animal, além dos diferenciais de flavorização e apresentação.

“Florais de Bach e fitoterápicos como valeriana, kawa-kawa, passiflora, L-triptofano e melatonina são algumas opções que podem ser prescritas em casos como insônia, estresse ou ansiedade. Medicamentos controlados, geralmente indicados para casos mais complexos, também podem ser manipulados, como fluoxetina, sertralina e clomipramina”, comenta Farah, ressaltando que somente um médico-veterinário está apto a prescrever o tratamento mais adequado para cada caso. 

 

GASTRONOMIA

Para o Dia dos Pais, a combinação de carne, sal e brasa é uma das melhores opções

Para o fim de semana do Dia dos Pais, a combinação carne, sal e brasa é uma das melhores opções para agradar o seu e toda a família; basta seguir as dicas desta página e correr para o abraço

09/08/2025 10h00

Divulgação

Embora os assados de carne estejam presentes no cardápio de vários países, o Brasil é o país do churrasco por excelência, chegando a superar os EUA, a pátria do barbecue. Muito mais do que apenas matar a fome, o churrasco é pretexto de encontros e confraternizações que sempre deixam um gostinho de “quero mais”.

Toda a mobilização envolvida, da escolha das peças aos tipos de preparo e complementos, passando pelo tempo de brasa e das provadas que rodam na tábua até a hora de servir, faz dele um programão. Futebol, batizado, aniversários.

Não tem tempo ruim para um churrasco. E dada a praticidade, pode ser uma excelente opção para o Dia dos Pais. Se você concorda, siga algumas recomendações para se consagrar como um verdadeiro mestre churrasqueiro. Ou seu pai não merece?

PLANEJAMENTO

O churrasco deve ser muito bem planejado antes de ser executado. Isso significa pensar em todos os detalhes que serão necessários para que ele seja um verdadeiro sucesso. Um detalhe muito importante do seu planejamento ao fazer um churrasco é o momento de acender o carvão.

É necessário, pelo menos, uma hora depois de aceso antes que ele receba as carnes. O carvão estará pronto quando ganhar uma coloração branca ou cinza clara. Depois disso, a carne pode levar mais uma hora para o ponto ideal de consumo.

TEMPEROS

O sal grosso é o principal tempero utilizado nos churrascos brasileiros. Mas sim, é possível ir além para explorar outros temperos que podem dar muito certo. Nas peças de fraldinha, por exemplo, o sal pode ser combinado com o tomilho, com azeite de oliva ou até mesmo com a manteiga.

É importante, sempre, se lembrar de colocar o sal primeiro na carne, esperar um tempo para que ele seja absorvido, para depois acrescentar os outros ingredientes.

Pode ser interessante também misturar o sal grosso com um pouco de ervas secas – como sal de aipo, alho e ervas – para dar mais sabor à carne. Saiba que é preciso ter um pouquinho de atenção na hora de salgar as peças, ao fazer um churrasco.

Adicione o sal somente no momento de grelhar as carnes – para que não perca a suculência. E evite o excesso de sal em carnes já fatiadas – porque elas têm mais facilidade de absorção.

ACOMPANHAMENTOS

Um bom acompanhamento de churrasco não deve disputar com o sabor da carne, como também não deve se sobrepor a ela. Ele precisa ser o complemento perfeito para aquele alimento específico.

O carboidrato nunca deve faltar em um churrasco. Por esse motivo, as carnes sempre são servidas acompanhadas de farinha, farofa, arroz, pães e batatas.

As batatas, especificamente, são consideradas o acompanhamento perfeito da carne. Elas ficam perfeitas se forem assadas na grelha, embrulhadas em papel alumínio, por 30 minutos.

Do mesmo modo, a salada de folhas é um excelente acompanhamento para suas carnes. Escolha folhas com sabor mais forte e picante, como o agrião e a rúcula. Evite montar pratos com maionese ou outros ingredientes muito gordurosos.

Lembre-se de que as carnes têm um teor mais alto de gordura e, por isso, demandam complementos mais leves.

MOLHOS

Você pode escolher servir as carnes acompanhadas de diferentes molhos específicos. O vinagrete é um clássico e deixa a carne mais saborosa e picante. Você também pode escolher servir um molho de chimichurri.

Veja como é fácil de fazer: pique dois maços de salsinha e uma cabeça de alho, acrescente orégano, duas colheres de sopa de molho de tomate, azeite, sal e pimenta à gosto. Depois, é só aguardar por uma hora para a mistura ficar supimpa.

COMO ASSAR

O segredo do sucesso ao fazer um churrasco é saber explorar bem as técnicas de grelha das carnes. Assim é possível garantir a maciez, suculência e sabor das peças. O ideal é colocar as carnes bem próximas da brasa do carvão – por um período que pode variar de 5 a 15 minutos – para garantir uma superfície selada e evitar que o interior da peça resseque durante o preparo. Esse pode ser o ponto ideal de alguns cortes para quem gosta de uma carne malpassada.

Para uma grelhada homogênea das carnes mais grossas ou mais bem passadas, é necessário transferir as peças seladas para um espaço na grelha mais distante do fogo. Um cuidado importante que devemos ter no preparo é com as labaredas de fogo, causadas geralmente por gotas de gordura que podem pingar na brasa durante o aquecimento da carne.

Nunca jogue água para apagá-las. Prefira, sempre, jogar cinzas de um churrasco anterior ou um pouco de areia para conter a altura do fogo e não perder a brasa.

QUANTIDADE

Evite o desperdício. O recomendado, em média, é 400 gramas de carne por pessoa. Depois de somar o número de participantes do churrasco, você divide o volume total de carne conforme os tipos de peça.

Por exemplo: se for para 10 pessoas, você deverá preparar quatro quilos de carne. Uma boa medida: dois tipos de entrada e dois tipos de peças maiores. Ou um quilo de picanha, um quilo de fraldinha, um quilo de frango e um quilo de linguiça.

CORTES ESSENCIAIS

Em um churrasco digno do nome, não pode faltar, ao menos, dois destes cortes: picanha, maminha, fraldinha, frango, miolo de alcatra, contrafilé, costela de boi e linguiça. Também é fundamental garantir a procedência das peças.

ALÉM DA CARNE

Abacaxi, manga, carambola, banana e outras frutas combinam melhor do que se pensa com a proteína animal preparada na grelha. Elas podem ser servidas junto com as carnes ou até mesmo como uma sobremesa. Berinjela, abobrinha e pimentão estão entre os legumes que, do mesmo modo, caem muito bem na grelha.

Basta dar uma pincelada com um pouco de azeite de oliva e, quem sabe, um pouco de sal. Em resumo, frutas e legumes podem ser bons companheiros das carnes. Agora, faça a sua lista e mãos à obra.

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (9) e domingo (10)

09/08/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Sylvia Cesco - poeta de MS

"Hoje, sou cuidadora de mim mesma: pinto de azuis as minhas frágeis lentes para olhar um céu sem cor, profundamente, quando suas claras luzes escurecem”. 

 

FELPUDA

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão ao colega Nikolas Ferreira, do PL, durante tumulto na ocasião em que alguns parlamentares da oposição deixavam a Mesa Diretora da Câmara. Vídeo que viralizou nas redes sociais flagrou o que seria um empurrão que levou. Ele anunciou que vai pedir providências, enquanto a petista divulgou nota em que contesta o ato agressivo e informa que está fazendo tratamento contra câncer. Foi mais além: pediu proteção das polícias, alegando que tem recebido xingamentos e ameaças de internautas e teme pela sua segurança.

DiálogoOrgulhosos que só, José thomaz Filho (Zezo) e Dra. Débora Marchetti Chaves Thomaz, com a filha Gabriela Chaves Thomaz,  que em julho colou grau em medicina e agora é doutora como a mãe.
DiálogoBeatriz Navarini 
DiálogoEduardo Camavinga 

Na real

A pesquisa Correio do Estado/ Ipems, publicada no dia 5, sobre preferência do eleitor para nomes ao Senado, causou agitação  nos meios políticos. Pelos índices, não há ainda um franco favorito, desmistificando a tese de que Azambuja seria o primeiro nome, deixando a outra vaga para disputa entre os outros pretensos candidatos. Campanha bem-feita e gastar sola de sapato podem fazer a diferença. 

Ranking

A pesquisa mostrou que o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, é o lanterninha entre os oito candidatos. Seus índices  são menores do que a novata  na política Gianni Nogueira. Ambos, porém, estão poucos pontos porcentuais abaixo apenas  do deputado Vander Loubet.  Os primeiros são Reinaldo Azambuja e Nelson Trad Filho, seguidos de Capitão Contar, Simone Tebet e Soraya Thronicke.

Revogação

Projeto de decreto legislativo permite o funcionamento  do comércio aos domingos  e feriados sem necessidade  de acordo coletivo. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. A proposta cancela portaria, a entrar em vigência em março de 2026, que tem acordo coletivo como requisito. 

Aniversariantes

