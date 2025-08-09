Pet B+: Pets também podem desenvolver transtornos mentais e emocionais. Fique atento aos sinais

GASTRONOMIA

Para o fim de semana do Dia dos Pais, a combinação carne, sal e brasa é uma das melhores opções para agradar o seu e toda a família; basta seguir as dicas desta página e correr para o abraço

Embora os assados de carne estejam presentes no cardápio de vários países, o Brasil é o país do churrasco por excelência, chegando a superar os EUA, a pátria do barbecue. Muito mais do que apenas matar a fome, o churrasco é pretexto de encontros e confraternizações que sempre deixam um gostinho de “quero mais”.

Toda a mobilização envolvida, da escolha das peças aos tipos de preparo e complementos, passando pelo tempo de brasa e das provadas que rodam na tábua até a hora de servir, faz dele um programão. Futebol, batizado, aniversários.

Não tem tempo ruim para um churrasco. E dada a praticidade, pode ser uma excelente opção para o Dia dos Pais. Se você concorda, siga algumas recomendações para se consagrar como um verdadeiro mestre churrasqueiro. Ou seu pai não merece?

PLANEJAMENTO

O churrasco deve ser muito bem planejado antes de ser executado. Isso significa pensar em todos os detalhes que serão necessários para que ele seja um verdadeiro sucesso. Um detalhe muito importante do seu planejamento ao fazer um churrasco é o momento de acender o carvão.

É necessário, pelo menos, uma hora depois de aceso antes que ele receba as carnes. O carvão estará pronto quando ganhar uma coloração branca ou cinza clara. Depois disso, a carne pode levar mais uma hora para o ponto ideal de consumo.

TEMPEROS

O sal grosso é o principal tempero utilizado nos churrascos brasileiros. Mas sim, é possível ir além para explorar outros temperos que podem dar muito certo. Nas peças de fraldinha, por exemplo, o sal pode ser combinado com o tomilho, com azeite de oliva ou até mesmo com a manteiga.

É importante, sempre, se lembrar de colocar o sal primeiro na carne, esperar um tempo para que ele seja absorvido, para depois acrescentar os outros ingredientes.

Pode ser interessante também misturar o sal grosso com um pouco de ervas secas – como sal de aipo, alho e ervas – para dar mais sabor à carne. Saiba que é preciso ter um pouquinho de atenção na hora de salgar as peças, ao fazer um churrasco.

Adicione o sal somente no momento de grelhar as carnes – para que não perca a suculência. E evite o excesso de sal em carnes já fatiadas – porque elas têm mais facilidade de absorção.

ACOMPANHAMENTOS

Um bom acompanhamento de churrasco não deve disputar com o sabor da carne, como também não deve se sobrepor a ela. Ele precisa ser o complemento perfeito para aquele alimento específico.

O carboidrato nunca deve faltar em um churrasco. Por esse motivo, as carnes sempre são servidas acompanhadas de farinha, farofa, arroz, pães e batatas.

As batatas, especificamente, são consideradas o acompanhamento perfeito da carne. Elas ficam perfeitas se forem assadas na grelha, embrulhadas em papel alumínio, por 30 minutos.

Do mesmo modo, a salada de folhas é um excelente acompanhamento para suas carnes. Escolha folhas com sabor mais forte e picante, como o agrião e a rúcula. Evite montar pratos com maionese ou outros ingredientes muito gordurosos.

Lembre-se de que as carnes têm um teor mais alto de gordura e, por isso, demandam complementos mais leves.

MOLHOS

Você pode escolher servir as carnes acompanhadas de diferentes molhos específicos. O vinagrete é um clássico e deixa a carne mais saborosa e picante. Você também pode escolher servir um molho de chimichurri.

Veja como é fácil de fazer: pique dois maços de salsinha e uma cabeça de alho, acrescente orégano, duas colheres de sopa de molho de tomate, azeite, sal e pimenta à gosto. Depois, é só aguardar por uma hora para a mistura ficar supimpa.

COMO ASSAR

O segredo do sucesso ao fazer um churrasco é saber explorar bem as técnicas de grelha das carnes. Assim é possível garantir a maciez, suculência e sabor das peças. O ideal é colocar as carnes bem próximas da brasa do carvão – por um período que pode variar de 5 a 15 minutos – para garantir uma superfície selada e evitar que o interior da peça resseque durante o preparo. Esse pode ser o ponto ideal de alguns cortes para quem gosta de uma carne malpassada.

Para uma grelhada homogênea das carnes mais grossas ou mais bem passadas, é necessário transferir as peças seladas para um espaço na grelha mais distante do fogo. Um cuidado importante que devemos ter no preparo é com as labaredas de fogo, causadas geralmente por gotas de gordura que podem pingar na brasa durante o aquecimento da carne.

Nunca jogue água para apagá-las. Prefira, sempre, jogar cinzas de um churrasco anterior ou um pouco de areia para conter a altura do fogo e não perder a brasa.

QUANTIDADE

Evite o desperdício. O recomendado, em média, é 400 gramas de carne por pessoa. Depois de somar o número de participantes do churrasco, você divide o volume total de carne conforme os tipos de peça.

Por exemplo: se for para 10 pessoas, você deverá preparar quatro quilos de carne. Uma boa medida: dois tipos de entrada e dois tipos de peças maiores. Ou um quilo de picanha, um quilo de fraldinha, um quilo de frango e um quilo de linguiça.

CORTES ESSENCIAIS

Em um churrasco digno do nome, não pode faltar, ao menos, dois destes cortes: picanha, maminha, fraldinha, frango, miolo de alcatra, contrafilé, costela de boi e linguiça. Também é fundamental garantir a procedência das peças.

ALÉM DA CARNE

Abacaxi, manga, carambola, banana e outras frutas combinam melhor do que se pensa com a proteína animal preparada na grelha. Elas podem ser servidas junto com as carnes ou até mesmo como uma sobremesa. Berinjela, abobrinha e pimentão estão entre os legumes que, do mesmo modo, caem muito bem na grelha.

Basta dar uma pincelada com um pouco de azeite de oliva e, quem sabe, um pouco de sal. Em resumo, frutas e legumes podem ser bons companheiros das carnes. Agora, faça a sua lista e mãos à obra.