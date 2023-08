Pet B+: Por que vacinar seu pet contra a raiva, mesmo com poucos registros da doença no Brasil?

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Carlos Drummond de Andrade - poeta brasileiro "Dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam”. FELPUDA

Lideranças partidárias andam se debruçando sobre índices de pesquisas internas e estão inquietas que só. Isso porque o porcentual sobre o quesito rejeição para os nomes colocados como possíveis candidatos a prefeito é considerado ca-tas-tró-fi-co.

O que é pior é que o mesmo mal atinge também as siglas. Cabecinhas pensantes estão suando muito para ver se encontram uma luz no fim do túnel e torcendo para que não seja a do comboio, para não haver atropelamento. Vai vendo…

Intercâmbio

A vice-reitora, profa. dra. Celi Corrêa Neres, e a responsável pela Assessoria de Relações Internacionais, profa. dra. Rosenery Lourenço, estão representando a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) na comitiva da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais.

Desde o dia 21, estão sendo realizadas visitas de intercâmbio a 20 instituições em quatro cidades da África do Sul, que vão até 2 de setembro.

Prazo

Termina nesta quinta-feira o prazo para inscrições para o Bonito CineSur, o Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, que será realizado entre os dias 5 e 12 de novembro.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma mundial dos festivais de cinema festhome.com/festival/bonitocinesur-festival-de-cinema-sulamericano-de-bonito ou no site bonitocinesur.com.br, no qual também podem ser obtidas mais informações.

Valentina com a avó Maritza Cogo

Ana Cecília Gromann (Foto: Ale Virgilio)

No poeirão

Engana-se quem pensa que a senadora Tereza Cristina, a mais expressiva liderança do PP no Estado, está apenas vendo o poeirão da movimentação de outros partidos se preparando para as eleições municipais.

Nos dois principais colégios eleitorais, Campo Grande e Dourados, ela tem dois nomes garantidos para a disputa – e as conversações estão intensas no interior.

Sinal

O cargo de vice-presidente estadual do MDB, a ser assumido pelo ex-deputado estadual Eduardo Rocha, é um sinal de que o partido poderá fazer aliança com o PSDB, sem ter a cabeça de chapa.

O motivo seria porque um dos principais cargos do primeiro escalão do tucano Eduardo Riedel – a Casa Civil – está sob o comando daquele emedebista. Como o tucanato já tem nome para a disputa…

Alas

Nas últimas eleições, o MDB esteve dividido no segundo turno, quando a disputa era pela cadeira principal do Parque dos Poderes, ou seja, da governadoria. Uma das alas apoiou Eduardo Riedel (PSDB) e a outra, o então candidato Capitão Contar (PRTB).

A turma de emedebistas que apoiou o tucano, que venceu o embate, passou a dar as cartas na relação constitucional do partido com a administração estadual. Atualmente são aliados.

Aniversariantes

* Colaborou Tatyane Gameiro