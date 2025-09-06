Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Saúde felina: saiba por que considerar um especialista em gatos

Médica veterinária comenta como um atendimento personalizado pode fazer a diferença no diagnóstico e tratamento

Flavia Viana

Flavia Viana

06/09/2025 - 15h00
Continue lendo...

No Brasil, existem aproximadamente 30 milhões de gatos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Curiosos, independentes e territoriais, eles diferem de cães não só em comportamento, mas também nas questões de saúde e bem-estar, o que demanda um olhar atento e específico às suas particularidades. É com esse foco que atuam os especialistas em felinos.

“Os gatos possuem várias nuances em seus comportamentos e também doenças específicas da espécie. Levá-los em um especialista de felinos é importante pois o profissional vai considerar todas essas particularidades, oferecendo prevenção e tratamentos personalizados com um manejo sensível”, explica Isabelle Guimarães, veterinária especialista em felinos no Nouvet, centro veterinário hospitalar em São Paulo.

Mas como eles podem fazer a diferença?

Entre as habilidades e atuações desses profissionais, estão a capacidade de identificar sintomas sutis que muitas vezes os gatos não demonstram. Por geralmente serem mais discretos, pode ser difícil de perceber se eles estão com dor ou desconforto. Um especialista tem a sensibilidade e o conhecimento para notar os sinais que um gato está dando, o que também implica em reconhecer, diagnosticar e tratar as doenças características deles. Algumas das mais comuns são doenças renais, FIV, FeLV, etc.

“Um diagnóstico certeiro pode fazer toda a diferença para o bem-estar dos felinos, pois o especialista saberá orientar e tratar os problemas seguindo um protocolo pensado para eles. Isso também inclui indicar o tipo de medicação ideal considerando o metabolismo da espécie. Além disso, mais do que remediar, o profissional saberá trabalhar uma prevenção com expertise desde o início, considerando idade, estilo de vida e histórico do pet”, comenta Isabelle. 

Além de um check-up preventivo e protocolo de tratamento objetivo, um especialista em felino também trabalha com olhar para o comportamento dos gatos. Não é raro ver tutores enfrentando alguns dilemas com seus animais, como a dificuldade de adaptação com caixa de areia, a reatividade com humanos ou outros gatos, a destruição de objetos, a vocalização excessiva, entre outros.

“Tais problemas podem ser solucionados com estratégias focadas no comportamento da espécie, entendendo as causas e sintomas. Nosso trabalho  como especialistas é ouvir e respeitar todas as particularidades dos gatos, prezando pelo seu bem-estar”, complementa a especialista do Nouvet.

Gastronomia

As saladas são boas opções para os dias mais quentes; confira duas receitas saborosas

O organismo sofre com as temperaturas elevadas dessa semana e as previsões apontam que o termômetro seguirá em alta nos próximos dias, mas um ajuste no cardápio, incluindo variação nas saladas e outros itens, proporciona saúde e bem-estar ante o calorão

06/09/2025 10h00

Compartilhar
As saladas possibilitam uma gama de variações e garantem uma refeição refrescante: sabor e saúde

As saladas possibilitam uma gama de variações e garantem uma refeição refrescante: sabor e saúde Divulgação

Continue Lendo...

Em Mato Grosso do Sul é assim: chove pouco de maio a meados de outubro, a quentura aumenta e, com a queda da umidade, o clima fica mais seco, no patamar da sensação de deserto. As temperaturas elevadas provocam mudanças significativas no organismo, causando um mal-estar danado e, no limite, até doenças. Aumento na transpiração, redução no apetite, fadiga, dor de cabeça e, para quem trabalha em espaços abertos, uma possível insolação.

Não é exagero, portanto, que, nos dias de calorão, o cuidado com a alimentação se mantenha. Ou que se adote hábitos mais saudáveis se o leitor for daqueles que não economizam no junk-food. Comer é bom, sim. Mas a prioridade é o equilíbrio térmico e a saúde. Não se esqueça disso. Escolher corretamente o que comer conforme o ambiente e o clima faz toda a diferença.

Ante as altas temperaturas, o corpo perde líquidos e minerais com maior facilidade. Alimentos leves, que concentram água e nutrientes, são fundamentais, assim como uma hidratação permanente. “Atualmente, as melhores recomendações são alimentos com fontes de micronutrientes e hidratação”, reforça a nutricionista Paula Saldanha Tschinkel, que lista e quantifica algumas sugestões.

“Por exemplo, um mínimo de cinco porções de frutas no dia com gorduras boas. Por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Para os lanches, bolos de frutas simples, como de fubá e de maçã com sementes. Nas refeições de almoço e jantar, prefira saladas frias, variando com folhas escuras e claras com cores como roxa, acrescentando também frutas e carnes magras”, indica a nutricionista.

“É bom evitar frituras, já que neste calor temos mais dificuldade na digestão. Sucos funcionais, como suco de melão com hortelã e gengibre, maçã verde, chia e limão também são recomendáveis. E, no período noturno, dê preferência para chás gelados e não quentes, como de mulungu com camomila e cidreira com hortelã”, diz Dra. Paula. 

A nutricionista reforça o papel das saladas, inclusive com macarrão. “A salada é leve e de fácil digestão. Dificilmente passamos mal com ela e traz uma excelente colaboração com a estética, já que estamos chegando ao verão. Podemos acrescentar, como fonte de carboidratos, um macarrão com saladas e uma proteína magra como atum, sardinha e peixes. Porque, se nós observarmos na nossa cultura do Mato Grosso do Sul, temos muito mais churrasco, né? Churrasco com mandioca. E nós podemos ter opções de uma alimentação mais leve”, afirma.

ENFRENTANDO O CALOR

Confira o que cada alimento pode proporcionar. Frutas e vegetais com alto teor de água: melancia, melão, pepino e alface são excelentes aliados para manter a hidratação natural do corpo. 

Proteínas magras e de fácil digestão: frango, peixe e ovos são opções leves e nutritivas que evitam a sensação de peso no estômago. 

Grãos integrais e fibras: arroz integral, quinoa e aveia ajudam a manter a energia e a regular o intestino, que pode ficar mais sensível no calor. 

Líquidos naturais e refrescantes: água, chás gelados e sucos naturais sem adição de açúcar são essenciais para repor os líquidos perdidos com a transpiração.

EVITE 

Comidas pesadas e gordurosas: pratos com excesso de gordura exigem mais esforço digestivo e podem causar indisposição em dias quentes. 

Alimentos ultraprocessados: embutidos, salgadinhos e fast-food contêm alto teor de sódio, o que pode favorecer a retenção de líquidos e a desidratação. 

Bebidas alcoólicas e açucaradas: o álcool e os refrigerantes podem intensificar a perda de líquidos, aumentando a sensação de cansaço e mal-estar.

SALADAS

Colorida e cheia de sabor, a salada tropical – como uma das sugestões de receita desta página – é leve e perfeita para ocasiões especiais ou refeições do dia a dia. Feita com frutas, folhas frescas e molhos deliciosos, ela combina frescor e versatilidade no prato. Ela é conhecida pelo mix de cores, texturas e sabores, além da refrescância. Mistura folhas, legumes, frutas e outros ingredientes crocantes, como as castanhas. Vem geralmente acompanhada de um molho, que traz sabor e cremosidade à mistura colorida.

TEMPERANDO

A salada tropical pode ser temperada de diversas formas, conforme o paladar de quem estiver à mesa. Você pode incrementar com uma grande variedade de ingredientes. Para a base de folhas, por exemplo, alface, rúcula e agrião caem muito bem. As frutas são um dos diferenciais da salada tropical, garantindo um gostinho adocicado ou cítrico ao prato. Entre as opções refrescantes estão a manga, maçã e abacaxi.

Frutas cristalizadas ou em calda dão um toque especial se a salada estiver no menu de datas comemorativas. Para os molhos, também sobra versatilidade, desde os cremosos, feitos com iogurte ou maionese, até os mais leves e simples, preparados com azeite, limão, um pouco de pimenta-do-reino e sal. E, se quiser uma textura crocante, inclua castanhas, como a castanha do Brasil ou as nozes.

Salada de macarrão com frango e legumes

(As medidas indicadas rendem cinco porções).

Ingredientes:

  • 1 peito de frango grande (de aproximadamente 500 g), sem pele e sem osso, cortado em cubos;
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão;
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  • 1 pepino tipo japonês médio cortado em rodelas e em 4 partes;
  • 1 caixinha de tomates-cereja cortados ao meio;
  • 250 g de macarrão tipo penne, cozido al dente.

Modo de Preparo:

Em uma tigela grande, coloque o frango e o suco de limão.
Misture, cubra com filme plástico e coloque na geladeira por 30 minutos para tomar gosto.
Em uma panela grande, coloque 1 colher (sopa) do azeite e leve ao fogo alto para aquecer.
Junte o frango e a marinada, aos poucos, e frite por 10 minutos, mexendo de vez em quando, ou até ficar dourado por todos os lados.
Retire do fogo e espere amornar.
Em uma saladeira grande, disponha o frango grelhado, o pepino, o tomate, o azeite restante e o macarrão.

Misture

Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 10 minutos, ou até servir.

*Tempo de preparo: 30 minutos, mais 40minutos de geladeira.

Salada tropical

(As medidas indicadas rendem oito porções).

Ingredientes:

Salada:

1 maço de folhas de alface-americana, picadas;
1 manga média cortada em cubos;
1/2 cenoura pequena cortada em cubos;
1 xícara (chá) de uva tipo itália roxa (opcional: cortar as uvas ao meio);
25 g de batatas-bolinha, cozidas e cortadas ao meio;
3 colheres (sopa) de castanha do Pará picada grosseiramente (opcional).

Molho:

1 copo de iogurte natural (170 g);
1 colher (sopa) de suco de limão;
2 colheres (sopa) de folhas de hortelã inteiras;
4 colheres (sopa) de maionese (60 g);
Tempero a gosto (sal, especiarias, etc.)

Modo de Preparo:

Em uma saladeira grande, disponha as folhas de alface, formando um “berço”.
Acrescente a manga, a cenoura, a uva, a batata-bolinha e a castanha.
Prepare o molho: no copo do liquidificador, coloque o iogurte, o suco de limão, a hortelã, a maionese, sal e especiarias. Bata até obter um molho homogêneo.
Regue a salada e sirva em seguida.

*Tempo de preparo: 20 minutos.

Diálogo

A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cid... leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (6 e 7)

06/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Edson Alkontar - poeta de MS

O segredo da felicidade está em saber fazer das grades uma partitura e se soltar em notas de uma melodia que fale de ser livre da infeliz clausura”.

Felpuda

A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cidadãos que fizeram solicitação para troca de lâmpadas queimadas, o que tem deixado muitas ruas às escuras, e que vem aguardando há meses as devidas providências. Os queixosos afirmam que o problema é a falta de segurança e que o risco é grande, mas não recebem qualquer retorno do setor responsável. A população paga a tal Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP), portanto quando necessita da prestação do serviço não poderia estar relegada ao esquecimento. Por exemplo: um morador que fez o pedido para a troca há três meses, afirma que não consegue contato com a prefeitura pelo telefone indicado para saber se pelo menos há previsão para se fazer o serviço, pois está “ocupado”, sempre.

Diálogo

O estimado casal Maria Olga Mandetta e Dr. Helio Mandetta, que neste sábado comemora 70 anos de união (bodas de Vinho). Juntamente com os filhos, netos e bisnetos eles recepcionarão familiares e amigos no La Zucca.

DiálogoGerson Cullmann e Mônica Fernandes Cullmann

 

DiálogoDaniel Nunes

Rumos

O PSD começará a definir seu destino na primeira quinzena deste mês, quando seus principais integrantes se reunirão para discutir as eleições de 2026. O partido buscará aliança com o PP, de quem está bem próximo atualmente. Nessa reunião, também deverá ser discutida a abertura de espaço para abrigar tucanos que durante as definições para a disputa não venham a ter espaço no PP ou no PL. 

Livres

Comerciantes que desejarem abrir seus estabelecimentos no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, poderão fazê-lo normalmente. A Fecomério-MS informou que a decisão está na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio. A decisão é de cada empresário e o funcionário será compensado com folga em outro dia.

Do bem

Bazar de solidariedade acontece neste sábado, no estacionamento do Tribunal de Justiça de MS, das 8h às 17h. Serão vendidas roupas doadas pela Receita Federal e a renda se destinará a quatro entidades beneficentes. O preço das peças é único, R$ 30,00.

ANIVERSARIANTES

Sábado (6)

Sinedir Arruda Amorim Kanashiro de Além
Dr. Ilibio Carlos Simioli da Paz
Reni Domingos dos Santos
Luiz Felippe Ribeiro Orro
Andréa Duarte
João Victor de Figueiredo Massud
Eduardo Nogueira Dias
Zelir Antônio Jorge
Ronaldo Gomes da Silva
Pericles do Amaral Brandão
Neltem de Souza
Nadir Viegas dos Reis
Americo Shimabukuro
Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos
Dr. Oldemiro Hardoim Júnior
Ana Lúcia Rolim Scardini
Lorene Fernandez Dall Negro Ferrari
Rafael Ribeiro Emiliano
Genesio Pereira de Souza
Dr. Davi Calixto Pires
Rose Belon
Ezequiel Taveira dos Santos
Maria de Fátima Lima
Rosa Jane Pedrossian Cândido
Dra. Márcia Simões Corrêa Neder
Álvaro Henrique de Oliveira Rezende
Paula Corrêa Rigo Navarro
Rubens Nunes da Cunha
Flodoaldo Alves de Alencar
Cláudio Miguel Gealh
Paulo Henrique Pereira da Silva
Maria Zilda Cabalero
Cláudio Belon
Marília Bulhões Godoy
Luiza Hatsue Tegawa
Regiane dos Santos Martins
Edileuza de Andrade Lopes Dias
Berenice Mendes Penteado
Carla Cristina Nunes da Cunha
Elza Antonia Romero
Ariza Calarge
Suyanne Trindade Amado
Tatiana Assumpção Gatass
Dr. João Roberto Coelho Neto
Flávio Pacheco
Cristina Beraldo de Andrade
Márcia Aparecida Fortunato Marques
Flávio Carvalho Ramos
Dra. Regina Mara Jurgielewecz Gomes
Dr. Yuri Corrêa Luzio
Maria Jussara Parizotto
Justina Conche Farina
Lorini Lanzoni Fabro
Youssef Saliba
Cândida Martins Corrêa
Lucelena Onório Santos
Paulo Valdocir Pradella
Ana Flávia Buzaneli
Maria Terezinha Mazina Martins
Leila Aparecida Dauzacker Maciel
Adalto Veronesi
Ângelo Roberto Jabur Bimbato
Eduardo Dalpasquale
Denilson Wigger
Ademar Trelha
Danilo Garcês Bressan
Pablo Henrique Garcete Schrader
Ricardo Andreotti
Almir Dip
Cláudia Barbosa Andreatta
Fernanda Boing
Luiz Roberto Baltuilhe Monteiro
Vicente Shinzato

Domingo (7)

Tatyane Figueiredo Gameiro
Renato Pieretti Câmara
Dr. Wildes Aquino de Figueiredo
Esther Sousa de Oliveira
José Ricardo Paula Lima Nunes da Cunha
Dr. Rodolfo Rodrigues Toniasso
Aruaque Fressato Barbosa
Luiz Antonio Craveiro
Walter Wainer Ferreira Brandão
Andre Fernandes Santos
Maria Aparecida Yassumoto
João Resende
Elide Rigon
Regina Leon
Antonio Independente de Oliveira
Elzira dos Santos Nascimento
Donizete da Rocha Benites
Fabiane Luci Bisognim
Jesus Alfredo Ruiz Sulzer
Carlos Alfredo Soares da Costa
Volmir Biasibetti
Janaína Boza
Arildo Aguirre Aristimunho
Marlene Orsi
Vânia Tereza dos Santos Nascimento
Maria Cristina Curado Coppola
Marlene Tomico Tomari
Rodolfo Vaz de Carvalho
Sivaldo Arruda
Walter Antonio Romanini
Miguel Antonio Ribeiro da Cruz
Cleusa Micheloni
Paulo Henrique Moslaves Teixeira
Maria Conceição da Cruz dos Santos
Carolini Taniguchi Belliard
Thiago Vinicius Ribeiro
Maria Aparecida Fernandes Mansilha
Valmir Otílio da Silveira
Dimas Alves Pimenta
Rejane Eurides Sichinel Silva
Thalita Rios Brito
Elton da Silva Martins
Aparecido Morande
Mario Cezar Gutierrez do Amaral
Dativa Enir Saliba
Margarida Pinheiro
Heloisa Bianchi e Silva
Clodoaldo da Silva
Oscar Rocha
Dr. Ari Miotto Junior
Daniela Nussbaumer
Vinckia Messias Blondin
Anna Maria Lobo de Toledo
Milena Teodorowic Reis
Lúcia Barros Peralta
Gilson Alves dos Santos
Jorge Marques Garcia
Glória Naiade Braga
Júlia Franco da Silva
Leonir Franco Ramalho
Natividade de Sayd Palermo
Carlos Augusto Amorim
Ivaldo de Moraes Alves
Lauro Ciecelski
Mirella Giovine
Lucy Mara Machado Ferreira
Wellington Aurélio dos Anjos Baudacine
Edmundo Lopes da Silva
Dr. Atalla George Mnayarji
Sílvia Helena Menotti
Tânia Eiko Horie
Ricardo Hideaki Arakaki
Lúcia Hoffmann
Benjamim de Oliveira

*Colaborou Tatyane Gameiro

