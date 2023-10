Raça 100% brasileira, agitados e super-inteligentes, os cães Fox Paulistinha ou Terrier Brasileiro são incansáveis e muito ativos. Contando sua experiência, a influenciadora digital Carol Botelho Mattar, que tem dois desses aumigos em casa, mostra no perfil @ospaulistinhas, a rotina e o dia a dia de Dingo e Cacau, dois irmãos da raça que hoje estão com 6 anos.

Os irmãos possuem conta em todas as redes sociais e são seguidos por mais de 800 mil pessoas. Agora no perfil do Instagram, Carol decidiu fazer uma série que é postada todas as segundas-feiras, onde conta a história da raça, como surgiu e quais são as características que se destacam nos dois.

“Eu acho que a série de vídeos tem a ideia de trazer a tona a raça, que tem várias características que estão adormecidas e são bem fáceis das pessoas gostarem, que são muito bacanas para quem gosta de PET, de companhia, para quem gosta de uma amizade verdadeira. Então eu acho que a ideia é essa, voltar a fazer com que os Fox Paulistinhas ocupem seu espaço nos lares, fora que é uma raça que é 100% brasileira e tem tudo a ver com brasilidade”, conta a influenciadora.

Há algumas versões do 'surgimento' dessa raça, porém a mais comum é de que filhos de fazendeiros ricos que saiam do Brasil para estudar, principalmente em Londres e na França, voltavam casados e com cães das seguintes raças: Jack Russel Terrier, Fox Terrier, Bulldog e Beagle. Depois de chegar no país, esses cachorros cruzavam com raças nativas, cujo resultado foi o nascimento do Terrier Brasileiro, mais conhecido por Fox Paulistinha.

Série fala sobre a raça Fox Paulistinha - Foto: Divulgação

“Acho que a questão de preferência de raça é natural do momento, toda raça já esteve na moda, que vem e vai, por exemplo, nos anos 20 eram comuns os vestidos com estampas de bolinhas, agora está voltando a usar, são ciclos. Chegaram outras raças que nunca tínhamos visto, apareceram muito mais opções, as pessoas começaram a viajar, a internet surgiu então tudo acaba mudando um pouco o parâmetro, o leque ficou mais aberto. E com a série eu espero que as pessoas conheçam mais esses cachorros e os queiram novamente”, fala Carol.

A série é exibida exclusivamente às segundas-feiras no perfil @ospaulistinhas no Instagram. Para não perder nenhum episódio e não ficar de fora dessa jornada cheia de curiosidades pets, siga-os agora mesmo.

