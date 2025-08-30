Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Vacina para pets: 8 'verdades' que te contam, mas que são falsas

Médica-veterinária destaca a importância de manter as vacinas em dia

Flavia Viana

Flavia Viana

30/08/2025 - 15h00
As fake news sobre vacinas não afetam apenas os seres humanos — elas também se espalham no universo dos pets, provocando desinformação e colocando em risco a saúde de cães e gatos. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com base em uma pesquisa online, revelou, em 2023, que tutores que não se vacinam contra a Covid-19, por exemplo, têm sete vezes mais chances de também não vacinar seus animais de estimação.

De acordo com a médica-veterinária e docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Dra. Aline Ambrogi, manter a vacinação em dia é responsabilidade exclusiva do tutor e revela a maior prova de amor que se possa ter com seu pet.

 “Assim como ocorre com os humanos, a vacina é a forma mais eficaz de manter o seu bichinho protegido contra doenças sérias e que, em estágios mais avançados, podem levar o pet ao óbito. É preciso que o tutor fique atento aos prazos e levar o seu cachorro ou gato para vacinar anualmente”, revela a especialista.

Segundo a Dra. Aline, as vacinas que devem ser aplicadas anualmente em cães são a raiva, gripe canina (tosse dos canis) e V8 ou V10, que protegem os animais contra doenças como cinomose, parvovirose, leptospirose etc. Já em gatos, os reforços anuais devem ser aplicados contra a raiva, além da V3, V4 ou V5, que oferecerem proteção contra a panleucopenia, rinotraqueíte, calicivirose, clamidiose e FeLV.

A médica ainda alerta: “Deixar de reforçar as vacinas anualmente aumenta o risco de o animal contrair doenças potencialmente graves e, em muitos casos, fatais.”

Além da desinformação, a disseminação de fake news influencia diretamente a decisão dos tutores. Segundo o mesmo estudo, enquanto os que mantêm a vacinação em dia costumam buscar informações com médicos-veterinários, aqueles que não vacinam recorrem, em grande parte, a conteúdos da internet e grupos de WhatsApp, aumentando a exposição a informações incorretas.

A médica-veterinária enumera 8 fake news mais contadas sobre a vacinação de pets. Confira:

1 - A vacina contra a raiva não precisa mais ser aplicada anualmente

Ao contrário do que muitos propagam, a raiva não foi erradicada no Brasil — apenas controlada em áreas urbanas. Ainda há casos em animais silvestres e em regiões rurais. A vacinação anual contra a raiva é obrigatória por lei, sendo uma medida de saúde pública, pois a doença é fatal e transmissível ao ser humano (zoonose).

2 - Animal idoso não precisa tomar vacina

Animais idosos têm o sistema imunológico mais enfraquecido, o que os torna mais vulneráveis a doenças. A vacinação deve ser mantida ao longo da vida, com avaliação do veterinário sobre o estado de saúde do animal.

3 - Uma única dose já protege por toda a vida do animal

A maioria das vacinas tem duração limitada e requer reforço anual para garantir imunidade. O protocolo pode variar conforme o fabricante e a região, mas o reforço anual é a regra geral no Brasil.

4 - Gatos não precisam tomar vacina

Gatos são altamente suscetíveis a doenças infecciosas, especialmente respiratórias e virais. Mesmo gatos indoor devem receber vacinas.

5 - Meu animal não sai de casa, não precisa ser imunizado

Animais indoor também estão expostos a vírus e bactérias trazidos por roupas, sapatos, visitas, objetos contaminados ou outros animais. Além disso, acidentes e fugas acontecem, por isso é melhor que o pet esteja protegido.

6 - Meu animal é vira lata e não precisa de vacina

Independente da raça ou da origem, todo cão e gato precisa estar com a vacinação em dia. As vacinas protegem contra doenças graves e os animais sem raça definida tem as mesma necessidades que os de raça.

7 – Vacinas trazem mais malefícios do que benefícios

As vacinas veterinárias são seguras, passam por testes rigorosos e são aprovadas por órgãos reguladores. Reações adversas são raras, geralmente leves (febre, dor local) e tratáveis. Os benefícios superam em muito os riscos.

8 – Apenas filhotes devem ser vacinados

Filhotes precisam de uma série inicial, mas a imunização deve ser mantida durante toda a vida do animal com reforços anuais. Animais adultos não vacinados ou com histórico vacinal desconhecido devem receber vacinação o quanto antes, seguindo um protocolo específico.

Descubra os sabores e benefícios à saúde da culinária mediterrânea

Dieta mediterrânica é património cultural imaterial da humanidade desde 2010

Em um mundo de fronteiras e conflitos, existe um território em que a história se entrelaça harmoniosamente: a mesa mediterrânea. Mais do que um conjunto de receitas, a culinária desta região banhada pelo Mare Nostrum é um testemunho vivo de milênios de trocas culturais, conquistas, migrações e comércio. Dos fenícios que disseminaram a oliveira aos romanos que expandiram o cultivo da vinha, dos árabes que introduziram as alcachofras, açúcar e especiarias até o descobrimento do Novo Mundo, que trouxe o tomate e o pimentão para se tornarem pilares da dieta local, cada garfada carrega um capítulo da história ocidental.

A dieta mediterrânea, reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, vai além do alimento. É um estilo de vida. É o prazer de compartilhar uma refeição com familiares e amigos, é o respeito pelo território e pela biodiversidade, é a celebração dos produtos da estação e o conhecimento transmitido de geração em geração. É socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. Num momento em que a busca por uma alimentação saudável e consciente nunca foi tão urgente, os princípios à mesa dos povos do Mediterrâneo oferecem um modelo atemporal de bem-estar e comunidade.

Abaixo, apresentamos um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para trazer um pedaço deste legado para a sua casa.

Entrada: salada grega clássica (horiatiki)

Ingredientes

  • 3 tomates médios, maduros e firmes, cortados em gomos grandes;
  • 1 pepino japonês ou comum (se comum, descascado), fatiado grosseiramente;
  • 1 cebola roxa média, cortada em rodelas finas;
  • 1 pimentão verde, fatiado; 
  • 200 g de queijo feta de boa qualidade;
  • 50 g de azeitonas kalamata;
  • 2 colheres de chá de orégano seco;
  • Sal marinho grosso a gosto;
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;
  • 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto (opcional).

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão.

Tempere com o orégano e um pouco de sal. Adicione o azeite de oliva e o vinagre (se usar) e misture delicadamente.

Transfira a salada para uma travessa de servir. 

Coloque o bloco de queijo feta inteiro por cima, rodeie com as azeitonas kalamata e polvilhe com um pouco mais de orégano.

Sirva imediatamente, permitindo que cada convidado quebre um pedaço do queijo feta com a colher. 

O pão caseiro é essencial para aproveitar todo o azeite e os sucos da salada no fim.

Prato principal: moussaka grega

Ingredientes

Para o molho de carne:

3 berinjelas médias, fatiadas em rodelas de 1 cm de espessura;
Sal para salgar as berinjelas;
3 colheres de sopa de azeite de oliva;
1 cebola grande, picada; 
2 dentes de alho, amassados;
500 g de carne moída;
1 xícara de vinho tinto seco;
1 lata de polpa de tomate (400g);
1 colher de chá de canela em pó;
½ colher de chá de noz-moscada, ralada na hora;
1 folha de louro; 
Sal e pimenta-do-reino preta a gosto.

Para o molho bechamél:

100 g de manteiga sem sal;
100 g de farinha de trigo;
1 litro de leite integral, morno;
Sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada a gosto;
2 gemas;
100 g de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C. 

Salgue as fatias de berinjela e deixe-as descansar por 30 minutos para liberar a água amarga. 

Enxágue bem e seque com um pano de prato.

Coloque as berinjelas em assadeiras, pincele com azeite e asse por 20-25 minutos, até ficarem douradas e macias. 

Reserve.

Para o molho de carne: aqueça o azeite em uma panela grande. 

Refogue a cebola até ficar transparente. 

Adicione o alho e a carne moída, cozinhando até dourar. Acrescente o vinho e deixe reduzir pela metade.

Junte a polpa de tomate, a canela, a noz-moscada, o louro, sal e pimenta. 

Cozinhe em fogo baixo por 30-40 minutos, até o molho espessar. 

Retire a folha de louro.

Para o molho béchamel: derreta a manteiga em uma panela. 

Adicione a farinha e mexa por 2 minutos para cozinhar o glúten (é o roux). 

Adicione o leite morno gradualmente, batendo com um fouet para não formar grumos. 

Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. 

Tempere com sal, pimenta branca e noz-moscada. Retire do fogo e incorpore as gemas e metade do queijo parmesão.

Montagem:

Em um refratário grande (20cmx30cm), monte camadas: espalhe metade das berinjelas no fundo, cubra com todo o molho de carne, coloque o restante das berinjelas. 

Despeje o molho bechamel por cima, alisando com uma espátula. 

Polvilhe com o queijo parmesão restante.

Asse em forno preaquecido a 180°C por 40-50 minutos, até a superfície ficar dourada e borbulhante.

Deixe a Moussaka repousar por pelo menos 30 minutos antes de cortar e servir. 

Ela é ainda melhor no dia seguinte.

Sobremesa: baklava

Ingredientes

  • 1 pacote de massa filo (cerca de 20 folhas), descongelada conforme instruções;
  • 300 g de uma mistura de nozes e pistaches (ou apenas nozes), picados grosseiramente;
  • 1 colher de chá de canela em pó;
  • 250 g de manteiga clarificada (ou manteiga sem sal derretida).

Para a calda: 

  • 1 xícara de água;
  • 1 xícara de açúcar;
  • ½ xícara de mel;
  • 1 colher de sopa de suco de limão;
  • 1 colher de chá de água de flor de laranjeira.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte uma assadeira retangular.

Misture as nozes picadas com a canela.

Pincele a assadeira com manteiga derretida. Coloque uma folha de filo, pincele com manteiga. Repita o processo, sobrepondo 8 folhas, uma a uma, sempre untando entre elas.

Espalhe uniformemente metade da mistura de nozes.

Adicione mais 4 folhas de filo, untando cada uma com manteiga.

Espalhe o restante das nozes.

Finalize com as 8 folhas de filo restantes, untando cada uma generosamente. Certifique-se de que a última folha esteja bem untada.

Com uma faca muito afiada, corte o baklava em losangos ou quadrados antes de levar ao forno.

Asse por 40-50 minutos, até ficar dourado e crocante.

Enquanto assa, faça a calda: em uma panela, ferva a água com o açúcar até dissolver. Adicione o mel e o suco de limão e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, sem mexer. 

Retire do fogo e adicione a água de flor de laranjeira.

Assim que retirar o baklava do forno, despeje a calda morna por cima, concentrando-a nos cortes. 

Deixe esfriar completamente para que a calda seja totalmente absorvida e as folhas fiquem perfeitamente crocantes. 

Sirva em pedaços pequenos, acompanhado de um café grego forte.

A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (30) e domingo (31)

Diálogo

Rubenio Marcelo -  poeta de MS

"Da noite para o dia, silentes instantes tornam-se eternos... do dia para a noite palavras saltam muralhas e viram estrelas...”

 

FELPUDA

A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que apresentar, em um prazo de 60 dias, o projeto final  de adequação daquele local às normas de acessibilidade.  Isso é o que foi estabelecido durante reunião com o Ministério Público de MS. A medida é mais um passo relacionado ao inquérito instaurado para apurar denúncias de falhas estruturais que dificultam o acesso  de pessoas portadoras de necessidades especiais. O MPMS também solicitou que o Procon-MS realizasse vistoria na Feira Central  para verificar se os comerciantes estão respeitando as normas. 

Diálogo

Quem está em Mato Grosso do Sul gravando o próximo episódio da série “Em busca da melhor Comida do brasil” é o Chef Otto, influenciador gastronômico, que acumula mais de 17 milhões  de seguidores nas redes sociais e mais de 110 milhões de visualizações mensais em seus vídeos. Ele visitou a cidade de Bonito, o Pantanal e neste sábado estará em Campo Grande. Os episódios são exibidos gratuitamente no Youtube  (www.youtube.com/@Cheffotto) e ele tem parceria da Latam. Otto também está no Instagram e no Tiktok.

 

DiálogoMaria Aparecida Maia, que comemora 95 anos neste domingo
DiálogoHelder Machado e Georgia Atalla

 Pá de cal

O partido Republicanos  em Mato Grosso do Sul não formará Federação com o MDB, conforme anúncio oficial feito  pelo vereador Neto Santos,  na Câmara Municipal  de Campo Grande, usando  a palavra pela liderança.  Segundo ele, o partido  tem seus projetos em nível nacional e com reflexo  para os estados.  Um dos problemas que distanciou o partido do MDB  foi que a ministra emedebista Simone Tebet apoiará  a reeleição de Lula, enquanto  o Republicanos estará com Tarcísio de Freitas, governador  de São Paulo, se ele entrar  na disputa eleitoral.

Inauguração

Na segunda-feira, às 8h, será inaugurado o 4º andar da unidade 3 – Nelson Buainain, do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão (HCAA), referência no tratamento oncológico  de Mato Grosso do Sul.  A nova ala contará com 32 leitos. 

Cadeira

Quem tentará retornar à vida pública, buscando conquistar mandato é o ex-deputado federal Giroto, ainda sem partido.  Depois de suas pendências com  a Justiça, das quais, segundo ele,  foi inocentado, quer disputar uma das cadeiras na Câmara Federal.

