Pet B+: Vai levar o pet na viagem de férias? Veja dicas aqui!

Janeiro é sinônimo de verão, férias escolares e diversão. Com mais tempo livre, muitas famílias aproveitam o período para viajar e conhecer novos lugares. E os pets, cada vez mais considerados membros da família, costumam fazer parte desses planos.
Viajar com o pet pode ser uma experiência enriquecedora, fortalecendo vínculos e trazendo diversos benefícios para a saúde e o bem-estar do animal. No entanto, para que tudo ocorra da melhor forma possível, é importante adotar alguns cuidados antes e durante o passeio.
De acordo com a médica veterinária Camila Canno Garcia do Centro Veterinário Seres do Grupo Petz, é importante planejar bem a viagem antes e optar por destinos pet-friendly. “É fundamental escolher locais que abracem a presença dos pets e ofereçam conforto e segurança, permitindo férias memoráveis para toda a família”, afirma.
Confira abaixo as dicas para viagem com o pet
Dicas para viagem de carro
- Antes de pegar a estrada, faça passeios curtos de carro com ele, permitindo que se acostume gradualmente ao ambiente. Certifique-se de que o animal será transportado com conforto e segurança. Invista em cintos de segurança específicos e em caixas de transporte, que são ideais para manter o pet protegido durante todo o trajeto.
- Durante a viagem, ofereça brinquedos e objetos que o pet associe ao conforto. Também faça paradas regulares para que ele possa se esticar, se exercitar e fazer suas necessidades.
- “Também é importante lembrar de levar os documentos de saúde, incluindo comprovantes de vacinação, informações de contato do veterinário e qualquer outro histórico relevante. Ter esses documentos em mãos é essencial caso surja a necessidade de alguma assistência durante a viagem”, explica Camila.
Outros meios de transporte
- Para viajar de ônibus, é importante verificar previamente as regras da empresa para confirmar se o embarque de animais é permitido e quais são as orientações específicas para o transporte, já que cada companhia possui suas próprias normas.
- No caso de viagens aéreas, as exigências são ainda mais rigorosas, e é essencial estar atento a todas elas para evitar que o embarque do animal seja impedido. Antes da viagem,é fundamental que o pet esteja com o check-up em dia, vacinação atualizada e com todos os exames e documentos obrigatórios exigidos pela companhia aérea e local de destino. Um planejamento adequado é essencial para garantir a segurança do animal e evitar imprevistos.
- A carteirinha de vacinação precisa estar atualizada e deve ser apresentada no momento do embarque, junto com os demais documentos exigidos, como o atestado de saúde. Para que o pet viaje na cabine, é necessário consultar a política da companhia aérea, reservar com antecedência e avaliar quais documentos são necessários, além do pagamento de uma taxa adicional. Por fim, certifique-se de que a caixa de transporte atenda às dimensões e ao peso máximo estabelecidos pela companhia aérea, e mantenha o pet acomodado e seguro em seu interior durante todo o voo.
Alimentação e hidratação adequadas
Durante o período de férias, é importante manter a rotina alimentar do pet. O responsável deve levar a ração habitual e manter a frequência de alimentação. A médica veterinária recomenda evitar mudanças abruptas na dieta, pois isso pode causar desconforto gastrointestinal.
“Além das refeições, é possível oferecer petiscos de frutas, vegetais ou snacks específicos para cães, sempre com moderação, sendo alternativas saborosas que contribuem para a saúde do animal. Além disso, a hidratação é fundamental, especialmente durante atividades ao ar livre. Mantenha sempre uma garrafa de água e uma tigela portátil para o seu cachorro, incentivando-o a beber água regularmente, principalmente em dias mais quentes”, afirma.
A hidratação é essencial para prevenir a desidratação e garantir que o pet se mantenha energizado para aproveitar as férias ao máximo. Ao cuidar da alimentação e da hidratação do seu pet durante a viagem, você contribui diretamente para a saúde e a vitalidade dele.
Atividades ao ar livre e passeios
Atividades ao ar livre com os cachorros enriquecem as experiências e fortalecem os laços entre o pet e o responsável. Caminhadas, trilhas e praias pet-friendly proporcionam momentos de contato com a natureza de forma estimulante, mas é preciso estar atento à segurança do animal.
“Os responsáveis devem se certificar de que o pet esteja usando uma coleira resistente, com identificação atualizada, e uma guia adequada para mantê-lo próximo em áreas públicas. Durante caminhadas e trilhas, é importante observar o terreno e as condições climáticas, adaptando o ritmo da atividade ao nível de energia e resistência do cachorro. Em praias pet-friendly, aproveite para brincar e nadar, mas sempre priorize a segurança, considerando as correntes marítimas e os limites de profundidade”, orienta.
Dicas gerais para a viagem
Independentemente do destino, é importante levar alguns itens para garantir o conforto, a segurança e o bem-estar do pet, como garrafa de água, coleira, lenços umedecidos, bolsa de transporte, pá e sacolas para recolhimento de dejetos, além do pote de ração. Caso o pet seja muito medroso, é válido consultar um médico-veterinário ou adestrador para receber orientações personalizadas e garantir uma viagem tranquila.