Plataforma de turismo lança opção de pagamento parcelado no Brasil

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O pagamento parcelado desempenha um papel importante na forma como os brasileiros planejam suas viagens. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Booking.com, líder global em reservas de viagens online, 81% dos brasileiros entrevistados afirmam que a possibilidade de parcelar o pagamento torna as viagens mais acessíveis financeiramente.

Com base nesses dados e alinhada à sua missão de tornar mais fácil para todas as pessoas conhecerem o mundo, a Booking.com anuncia a disponibilização do pagamento parcelado para reservas de acomodações elegíveis no Brasil. A nova opção permite que os viajantes dividam o valor de suas reservas nacionais em até seis parcelas sem juros, utilizando cartões de crédito elegíveis emitidos no Brasil, oferecendo mais flexibilidade na hora de organizar os gastos com hospedagem.

Para os parceiros de acomodações que aceitam pagamentos online pela Booking.com, a novidade permite oferecer uma forma de pagamento alinhada às preferências dos consumidores brasileiros, sem que os parceiros precisem gerenciar o parcelamento diretamente. A opção será disponibilizada automaticamente nas reservas elegíveis, sem que os estabelecimentos necessitem fazer nada.

Na prática, a Booking.com viabiliza a opção de pagamento parcelado para os hóspedes, enquanto os parceiros de acomodação continuam recebendo o valor integral das reservas, de acordo com a forma e os prazos de repasse já estabelecidos, independentemente do número de parcelas escolhido pelo hóspede.



Atualmente, essa modalidade de pagamento não gera custos adicionais nem exige mudanças operacionais para os parceiros. As acomodações que ainda não aceitam pagamentos online pela Booking.com podem aderir ao programa para também oferecer o parcelamento em reservas elegíveis.

“O parcelamento faz parte da maneira como muitos brasileiros organizam suas despesas. Ao disponibilizar essa opção para reservas de acomodações elegíveis, queremos oferecer mais flexibilidade aos viajantes, permitindo que planejem suas viagens de acordo com seu orçamento”, afirma Henrique Di Lorenzo, Diretor de Pagamentos para Viajantes da Booking.com.

A pesquisa conduzida pela plataforma também revela que 92% dos brasileiros consideram importante que uma viagem caiba em seu orçamento mensal, enquanto 90% valorizam opções flexíveis de pagamento. Além disso, 33% afirmam que o parcelamento os ajuda a viajar com mais frequência, e 28% dizem que essa opção permite manter experiências que consideram importantes durante a viagem.

“Ao ampliar as opções de pagamento, buscamos ajudar nossos parceiros de acomodação a alcançar um público maior de viajantes brasileiros e gerar novas oportunidades de reservas, com potencial para aumentar a conversão nas propriedades elegíveis, sem acrescentar complexidade operacional”, afirma Di Lorenzo.

*A pesquisa foi realizada com brasileiros de 18 anos ou mais, que fizeram ao menos uma viagem de lazer nacional ou internacional nos últimos 12 meses. Ao todo, 1.200 pessoas foram entrevistadas em todo o Brasil. O levantamento foi realizado em junho de 2026.

**Apenas reservas nacionais são elegíveis, ou seja, aquelas em que o viajante utiliza um cartão de crédito elegível emitido no Brasil , a acomodação deve estar localizada em território brasileiro e o pagamento é realizado em Reais.