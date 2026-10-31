Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Destinos B+

Plataforma de turismo lança opção de pagamento parcelado no Brasil

Nova opção de pagamento oferece mais flexibilidade aos viajantes em reservas nacionais elegíveis no Brasil, enquanto 4 em cada 5 brasileiros afirmam que o parcelamento torna as viagens mais acessíveis financeiramente

Flavia Viana

Flavia Viana

31/10/2026 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O pagamento parcelado desempenha um papel importante na forma como os brasileiros planejam suas viagens. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Booking.com, líder global em reservas de viagens online, 81% dos brasileiros entrevistados afirmam que a possibilidade de parcelar o pagamento torna as viagens mais acessíveis financeiramente.

Com base nesses dados e alinhada à sua missão de tornar mais fácil para todas as pessoas conhecerem o mundo, a Booking.com anuncia a disponibilização do pagamento parcelado para reservas de acomodações elegíveis no Brasil. A nova opção permite que os viajantes dividam o valor de suas reservas nacionais em até seis parcelas sem juros, utilizando cartões de crédito elegíveis emitidos no Brasil, oferecendo mais flexibilidade na hora de organizar os gastos com hospedagem.

Para os parceiros de acomodações que aceitam pagamentos online pela  Booking.com, a novidade permite oferecer uma forma de pagamento alinhada às preferências dos consumidores brasileiros, sem que os parceiros precisem gerenciar o parcelamento diretamente. A opção será disponibilizada automaticamente nas reservas elegíveis, sem que os estabelecimentos necessitem fazer nada.

Na prática, a Booking.com viabiliza a opção de pagamento parcelado para os hóspedes, enquanto os parceiros de acomodação continuam recebendo o valor integral das reservas, de acordo com a forma e os prazos de repasse já estabelecidos, independentemente do número de parcelas escolhido pelo hóspede.

Atualmente, essa modalidade de pagamento não gera custos adicionais nem exige mudanças operacionais para os parceiros. As acomodações que ainda não aceitam pagamentos online pela Booking.com podem aderir ao programa para também oferecer o parcelamento em reservas elegíveis.

“O parcelamento faz parte da maneira como muitos brasileiros organizam suas despesas. Ao disponibilizar essa opção para reservas de acomodações elegíveis, queremos oferecer mais flexibilidade aos viajantes, permitindo que planejem suas viagens de acordo com seu orçamento”, afirma Henrique Di Lorenzo, Diretor de Pagamentos para Viajantes da Booking.com.

A pesquisa conduzida pela plataforma também revela que 92% dos brasileiros consideram importante que uma viagem caiba em seu orçamento mensal, enquanto 90% valorizam opções flexíveis de pagamento. Além disso, 33% afirmam que o parcelamento os ajuda a viajar com mais frequência, e 28% dizem que essa opção permite manter experiências que consideram importantes durante a viagem.

“Ao ampliar as opções de pagamento, buscamos ajudar nossos parceiros de acomodação a alcançar um público maior de viajantes brasileiros e gerar novas oportunidades de reservas, com potencial para aumentar a conversão nas propriedades elegíveis, sem acrescentar complexidade operacional”, afirma Di Lorenzo.

*A pesquisa foi realizada com brasileiros de 18 anos ou mais, que fizeram ao menos uma viagem de lazer nacional ou internacional nos últimos 12 meses. Ao todo, 1.200 pessoas foram entrevistadas em todo o Brasil. O levantamento foi realizado em junho de 2026.

**Apenas reservas nacionais são elegíveis, ou seja, aquelas em que o viajante utiliza um cartão de crédito elegível emitido no Brasil , a acomodação deve estar localizada em território brasileiro e o pagamento é realizado em Reais.

Ho Ho Ho

Papai Noel chega aos shoppings de Campo Grande a partir de 6 de novembro

Programação natalina terá espetáculos, cortejos, personagens temáticos e atividades gratuitas para toda a família

31/10/2026 11h30

Compartilhar
Papai Noel chega aos shoppings da Capital a partir de 6 de novembro, com atrações gratuitas para toda a família.

Papai Noel chega aos shoppings da Capital a partir de 6 de novembro, com atrações gratuitas para toda a família. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A temporada de Natal começa oficialmente nos principais shoppings da Capital a partir da próxima semana, com a chegada do Papai Noel e com programação voltada para toda família. O bom velhinho chega primeiro no Shopping Campo Grande, no dia 6 de novembro. No dia 7, no Shopping Bosque dos Ipês e por fim dia 14, no Norte Sul Plaza. 

No Shopping Campo Grande, a programação será realizada a partir das 18h do dia 6 de novembro. O evento contará com apresentações musicais, coral com repertório natalino e personagens temáticos. A chegada do Papai Noel será o ponto alto da noite.

Após o espetáculo, o público poderá visitar o bom velhinho em seu trono, acompanhado de ajudantes, para tirar fotos, conversar e fazer os tradicionais pedidos de Natal.

No Shopping Bosque dos Ipês, o Papai Noel chega no sábado, 7 de novembro, com o tema “Natal dos Ursos Peraltas”. A decoração e a programação foram preparadas para estimular a imaginação das crianças e criar novas memórias em família.

Já no Norte Sul Plaza, o bom velhinho chega no dia 14 de novembro, véspera de feriado, junto com a inauguração da decoração de Natal do shopping.

A programação inclui apresentações musicais e teatrais, cortejo do Papai Noel, pintura facial, distribuição de balões, pipoca e algodão doce. Também serão oferecidas brincadeiras lúdicas, com brinquedos em tamanho ampliado, como jogo da velha e jogo da memória.

Com atrações que reúnem música, iluminação, personagens e brincadeiras, os shoppings da Capital dão início à programação natalina e transformam a chegada do Papai Noel em um dos primeiros grandes eventos do calendário de fim de ano em Campo Grande.

FESTIVAL DO CINEMA BRASILEIRO

Festival de Cinema Brasileiro tem ingressos a R$ 12 durante fim de semana

Filmes nacionais terão preços promocionais fixos para salas regulares e VIPs nas três redes de cinema de Campo Grande

31/10/2026 10h15

Compartilhar
Festival do Cinema Brasileiro iniciou na quinta-feira, 29 de outubro, e irá até quarta-feira, 04 de novembro

Festival do Cinema Brasileiro iniciou na quinta-feira, 29 de outubro, e irá até quarta-feira, 04 de novembro Divulgação

Continue Lendo...

Amantes do cinema brasileiro poderão assistir a filmes nacionais em cartaz por R$ 12 durante o final de semana devido a 1º edição do Festival Cinema Brasileiro, que iniciou na última quinta-feira (29) e durará até a próxima quarta-feira (04).

A ação acontecerá nas três redes de cinema de Campo Grande: Cinemark, Cinépolis e UCI. Além do valor promocional fixo para salas regulares e XD, também será fixo o valor de R$ 24 para salas VIPs, e combos a partir de R$ 46.

Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e apoio da institucional Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), a iniciativa busca valorizar o cinema nacional, e permite que o público assista lançamentos recentes como:

> “100 Dias”, a cinebiografia da trajetória de Amyr Klink, navegante e escritor, Amyr foi a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984, interpretado no longa por Filipe Bragança;

“As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, estrelado por Any Gabrielly e Giulia Be, que interpretam as amigas Gabi e Julia na comédia dramática;

“Se Eu Fosse Você 3”, um dos clássicos do cinema brasileiro volta as telonas, com um terceiro filme e participação de Rafael Infante e Cleo Pires, além dos dois protagonistas do primeiro e segundo filme da saga Tony Ramos e Glória Pires;

E ainda um dos maiores lançamentos brasileiros desse ano, o longa “Minha Melhor Amiga”, que atinge a 5,9 milhões de espectadores desde a estreia, com a atuação de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli na comédia nacional.

Ambas as organizadoras, FENEEC e ABRAPLEX, são as responsáveis pela Semana do Cinema, que ocorre ao menos duas vezes no ano. Até o momento a ação teve nove edições, e a mais recente, em setembro deste ano foram 5,7 milhões de pessoas em frente as telonas, em todos os estados do Brasil e em mais de 450 cidades.

Para os representantes das instituições, iniciativas que promovam o cinema é essencial para reforçar o apreço pelo audiovisual e o acesso a ele. Desta vez, o audiovisual do país é o destaque com o acontecimento do festival.

Lucio Otoni, presidente da FENEEC relembra a presença constante do país na cultura cinematográfica e o quão importante é celebrar este momento.

“O audiovisual no Brasil está em um bom momento, com títulos performando bem e o público cada vez mais interessado. Somos um país com uma cultura muito rica e que se traduz nas telas. Queremos proporcionar uma chance para que novos espectadores possam conhecer o que é produzido por aqui”.

Tiago Mafra, diretor-executivo da ABRAPLEX destaca que o acesso do público aos filmes por meio das promoções e eventos é essencial para reforçar e incentivar o consumo da própria indústria nacional.

“Acreditamos que o avanço da nossa indústria vem de um trabalho conjunto para que os longas tenham cada vez mais potencial de público, alcance e desempenho comercial. O sucesso das obras nacionais é fundamental para o desenvolvimento e a sustentabilidade do parque exibidor”.

Os filmes em cartaz das três redes de cinema de Campo Grande, que participam do festival, podem ser consultados por meio de seus sites oficiais.

> Serviço

1º edição do Festival do Cinema Brasileiro

Data: 29 de outubro a 04 de novembro
Ingresso salas regulares: R$ 12
Cinemas participantes:

  • Cinemark, Shopping Campo Grande - Avenida Afonso Pena, nº 4909, Bairro Santa Fé
  • Cinépolis, Shoppig Norte Sul Plaza - Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 230, Bairro Jardim Joquei Club
  • UCI, Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4634, Bairro Parque dos Novos Estados

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Schopenhauer, filósofo: "O homem comum preocupa-se em passar o tempo; o inteligente, em como usá-lo"
Reflexão

/ 1 dia

Schopenhauer, filósofo: "O homem comum preocupa-se em passar o tempo; o inteligente, em como usá-lo"

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3078, quinta-feira (29/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3078, quinta-feira (29/10): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7155, quinta-feira (29/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7155, quinta-feira (29/10): veja o rateio

4

Dante Alighieri, A Divina Comédia: "Muito pouco ama, quem com palavras pode expressar quanto ama"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

Dante Alighieri, A Divina Comédia: "Muito pouco ama, quem com palavras pode expressar quanto ama"

5

João Guimarães Rosa: "Quem passa três rios grandes esquece o seu bem-querer"
Reflexão e Poesia

/ 2 dias

João Guimarães Rosa: "Quem passa três rios grandes esquece o seu bem-querer"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma