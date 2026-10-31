Adeus ao vermelho e verde na decoração de Natal: a tendência para 2026 é mais moderna e elegante

Neste Natal de 2026, a decoração das portas de entrada abandona o vermelho e o verde. O bege, em variações como areia, creme e linho, aparece nas fachadas de casas e apartamentos de todo o país e substitui a dupla tradicional por uma paleta mais sóbria e contemporânea. A mudança reflete a busca por celebrações mais serenas e equilibradas.
Tons neutros e suaves entram em cena para trazer aconchego e sofisticação, mantendo o espírito festivo sem sobrecarregar o visual da entrada da casa.
Por que o bege se tornou a escolha de 2026
O bege aparece nas decorações deste ano por uma razão: esse tom neutro oferece luminosidade e combina facilmente com detalhes festivos mais sutis. Guirlandas naturais e laços claros funcionam bem ao lado dele. A cor também abre espaço para detalhes metálicos em ouro, bronze ou cobre, presentes nas decorações atuais.
Designers e decoradores reconhecem que a tendência se alinha a estilos como o minimalismo acolhedor e o visual orgânico. O bege se adapta a casas modernas e tradicionais, cria uma entrada visualmente mais suave sem destoar da fachada e produz uma composição harmônica, especialmente valiosa em ambientes urbanos.
Como transformar a entrada com a nova tendência
Pintar a porta de bege ou aplicar vinis e painéis removíveis nesse tom são opções práticas para quem quer acompanhar a tendência. Coroas de ramos secos, eucalipto ou pinheiro, com laços claros substituem os arranjos tradicionais e ganham força como protagonistas da decoração.
A proposta se completa com texturas naturais: linho e juta em capachos e adornos reforçam a ideia de um Natal menos carregado e visualmente mais equilibrado. Luzes quentes, no lugar das versões brancas ou coloridas, completam o efeito de sobriedade elegante.