Político de quatro costados estaria com os lugares determinados... Leia na coluna de hoje

Correio B

DIÁLOGO

Político de quatro costados estaria com os lugares determinados...

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (17)

Ester Figueiredo

17/11/2025 - 00h02
Jiddu Krishnamurti - escritor indiano

"A forma mais elevada da inteligência
humana é a capacidade
de observar sem julgar”.

Felpuda

Político de quatro costados estaria com os lugares determinados para chamar seu grupo e designar funções a fim de que comece a correr o trecho. Sabe que a peleja para conquistar o distinto eleitor não será fácil. Quer todo o time colocando sebo nas canelas, tomando baldes de chá de camomila e de folha de maracujá para que atue com tranquilidade, como se isso fosse possível, mas sempre com um olho no peixe e outro no gato. Como disse Montesquieu o que cai como uma luva na política: “Para obter êxito no mundo temos de parecer loucos mas sermos espertos”. Só!

Preju

Segundo a Aprosoja-MS, aproximadamente 2 mil hectares de lavouras de soja, nos municípios de Rio Brilhante e Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul, foram atingidos por chuvas de granizo entre os dias 2 e 5. Os danos foram considerados pontuais.

Mais

Embora algumas áreas precisem ser replantadas, o potencial produtivo das lavouras não foi comprometido, já que a maior parte delas apresenta boa capacidade de recuperação e o período ainda está dentro da janela ideal de semeadura.

Há chão...

Embora Waldemar da Costa Neto tenha anunciado Contar como pré-candidato ao Senado, alguns liberais lembram que isso pode até bagunçar a condução do processo, mas a indicação não é definitiva e o cenário poderá mudar. O presidente estadual da sigla, Reinaldo Azambuja, tem reiterado que o segundo nome do partido será aquele que estiver com bom desempenho nas pesquisas qualitativas e quantitativas. A “orfandade” dos demais, portanto, poderá ser temporária, pois o jogo mal começou, dizem esses mesmos liberais. A conferir.

Focando

O PL está com encontros marcados para os dias 29 de novembro e 1° de dezembro. No primeiro dia, será a reunião da direção do partido e, no segundo, haverá participação das executivas municipais. O foco deverá ser as eleições 2026, quando estarão em discussão as estratégias para a campanha eleitoral nos municípios, com o objetivo de levar o projeto de reeleição do governador Eduardo Riedel a ser viabilizado.

Objetivo

O presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, teria como meta tornar o partido o mais forte de Mato Grosso do Sul. Por isso, pretende eleger as maiores bancadas de deputados estaduais, federais e os dois senadores. Atualmente, a sigla ocupa três cadeiras na Assembleia Legislativa de MS, duas na Câmara dos Deputados e três na Câmara de Campo Grande.

Aniversariantes

  • Etienne de Albuquerque Palhano Filho,
  • Cathia Patrícia dos Santos Mattosinho,
  • Eduardo Youssef Ibrahim,
  • Maria Eugênia de Noronha
  • Anzoategui Karmouche,
  • Henrique Chaves Thomaz,
  • Helio de Miranda,
  • Antonio Olivio Zuza Ferreira,
  • Zenaide Ferreira de Souza,
  • Albanes Tiago da Silva,
  • Célia Kikumi Hirokawa Higa,
  • Ruth Rodrigues da Rocha,
  • Delasil Poiatti,
  • Suzan Braga Benites,
  • Valdir Aparecido dos Santos,
  • Nelson Sanches Hernandes,
  • Ana Isis Yule Rosa,
  • Nivaldo Lima Barbosa,
  • Nubia Araujo de Morais,
  • Arthur Jorge Santos Lima,
  • Luiza Yoshiko Asato Goya,
  • Amélia Alice Sobral de Figueiredo Vieira,
  • Mariza Hojaij Carvalho,
  • Margarida Ribeiro Portugal,
  • Bruno Mazzo,
  • João Batista da Silva,
  • Eilce Canhete Costa,
  • Ismael Benites,
  • Renato Ki Hong Lee,
  • Leonardo Freitas Sanches,
  • Marco Aurélio Ferreira Rossi,
  • Valdir Esteves de Almeida,
  • Renata Cavalli Pereira,
  • Mara Lúcia Zanin Palchetti,
  • Dr. Juarez Jânio de Rezende,
  • Joel de Freitas,
  • Érico Corrêa de Araujo,
  • Fernando Freitas Sanches,
  • Maria Lúcia Martins Nogueira,
  • Manoel Miyazato,
  • Valdir Serra da Silva,
  • Thiago Mello Lopes,
  • Lázaro Conrado Martins,
  • Dr. Marcos Garicoi Pedraza,
  • Gisele Diana Serena,
  • Estela Maris Mourão,
  • Vivaldo Sílvio Pereira de Oliveira,
  • Edilene Machado de Almeida,
  • Ivan Dias Rodrigues,
  • Edmilson Costa dos Santos,
  • Andressa Ribeiro Sassaqui,
  • João Batista Portela,
  • Magali Santos Loch,
  • Ronilda da Silva,
  • Waldir Peres,
  • Rosimeire Alves de Oliveira Kurose,
  • Nádia Gomes Barbosa,
  • Solange Petsch,
  • Thalissa Gomes Bortoletto,
  • Marco Aurélio Chulapa Fagundes,
  • Claudomiro Félix Ribeiro,
  • Vanessa Cristina Eloy de França,
  • Luzane Mary Ribas Nunes,
  • José Antônio Valente Gomes,
  • Margarete Freire de Oliveira,
  • Hugo Francisco Baes,
  • Luiz Tadeu Gaedicke,
  • Marino Zulim,
  • Sônia Rocha,
  • Walter Alexandre Castro Coelho,
  • Antonio Carlos do Canto Brites,
  • Marcos Luiz Galles,
  • Edivaldo Ayres Pereira,
  • Marlieda Barbosa Cardeal,
  • Geisa Lisa Arzamendia,
  • Liwiston Queiroz Dantas,
  • Antonieta Nassar,
  • Luiz Rodrigo Araújo Franca,
  • André Luiz Pereira da Silva,
  • Maria da Silva Costa,
  • Nelson Luiz Rodrigues,
  • Andréa Patricia Soprani de Oliveira,
  • Antonio Aparecido da Trindade,
  • Priscilla Amanda Silvares,
  • Luiz Marino Haas,
  • Clélia de Arruda Rezende Figueiredo,
  • Amanda Rocha Sanches,
  • Dilce Maria Bresolin,
  • Wagner Massaruha,
  • Ymara Lucia Zanin Palchetti,
  • Carlos Rangel Henrique Laluce,
  • Marcello Augusto Portocarrero,
  • Humberto Aparecido Bianchi,
  • Ana Paula de Arruda Guanandy do Nascimento,
  • Janaína Marfisa Melo Godoeng Costa,
  • Maria Verônica Cavalcante Medeiros,
  • Jussara Nogueira Emboava Ortiz,
  • Samir Ahmad Ismail Abder Rahman,
  • Tatiana Torales de Lima de Rosso,
  • Cristiane Watanabe,
  • Maria Lúcia Ramos Trindade Bastos,
  • Gisele do Socorro Campos da Silva Larrat,
  • Simone de Fatima Ferrazza,
  • Micaele Sassa Rego.

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar...

Com a energia do Sete de Paus, é essencial manter a integridade e sustentar suas convicções. O sucesso está ao seu alcance, mas exige foco, empenho e firmeza naquilo em que você acredita.

16/11/2025 12h30

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar...

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar... Foto: Divulgação

O Sete de Paus representa o ato de sustentar sua integridade e afirmar sua individualidade. Quando você deixa que seu próprio código de honra oriente suas escolhas, acaba trilhando o caminho mais elevado. Nem sempre é o mais fácil, mas certamente é o que faz você brilhar. O Sete de Paus te convida a pensar por si mesmo, evitando cair no pensamento de manada. Isso pode significar não compactuar com algo que fere seu senso de certo e errado apenas para ser aceita pelos outros.

Esta carta lembra que manter sua integridade e seu senso de individualidade é essencial, mesmo quando isso significa caminhar sozinho. Tenha coragem de expressar suas opiniões, ainda que elas contrariem a maioria. O Sete de Paus te fortalece para resistir à tentação da conformidade e permanecer fiel ao seu próprio compasso moral.

Lembre-se: defender seus princípios exige força e resiliência. Pode envolver críticas, obstáculos ou momentos de desconforto. Mas as recompensas de permanecer fiel a si mesmo superam qualquer incômodo passageiro. Confie na sua capacidade de atravessar desafios, sabendo que seu compromisso inabalável com seus valores abrirá caminho para o sucesso e a verdadeira autoestima.

Você defende aquilo que é justo, bom e correto dentro de você? Na carta, vemos um homem defendendo sua posição no topo de uma colina. Ele está acima de todos os outros. Sua expressão revela uma determinação firme: a de sustentar aquilo que acredita ser certo. Não vemos quem o ataca — e não precisamos. Eles representam todos aqueles que se unem apenas para “se encaixar”, atacando quem ousa se destacar. O homem, porém, está numa posição mais elevada: ele é o “rei da montanha”.

Se você observar com atenção, ele usa dois sapatos diferentes — um sinal claro de não conformidade. Isso faz dele um alvo para quem escolhe a uniformidade a qualquer custo. “Quem ele pensa que é?”, parece questionar o grupo. Como ousa seguir seu próprio ritmo, desafiando as regras tácitas do coletivo? Mas é justamente essa coragem de caminhar por um caminho único que o distingue como alguém de força e honra pessoais.

Todos os seres humanos desejam pertencer

Geralmente pensamos que só adolescentes se preocupam com a opinião alheia, mas o desejo de aceitação é universal. Infelizmente, muitos adultos se deixam levar por negatividades para agradar seu “grupo”.

Gostamos de acreditar que somos boas pessoas, mas quando nos deixamos arrastar pelos comportamentos do grupo, acabamos nos afastando da nossa própria integridade e individualidade.

De vez em quando, encontramos alguém que brilha pela integridade e diz algo como: “Prefiro não participar dessa conversa.” Ou: “Eu gosto dela; é uma pessoa ótima quando você a conhece.” Não é porque essas pessoas se acham melhores — é porque cultivam compaixão e conhecem, na pele, a dor da rejeição injusta.

E é por isso que as admiramos: porque têm coragem. Porque se posicionam.
As pessoas mais respeitáveis não se envolvem em nada que esteja abaixo de sua dignidade.

O Sete de Paus te convida a fazer o mesmo: assumir sua visão única e sua individualidade — e defendê-las com firmeza.

A semana começa marcada pela Lua Nova em Escorpião, que chega na quinta-feira (20) abrindo um portal de renascimento emocional e de limpeza profunda. Essa lunação nos conduz ao centro das nossas necessidades, desejos e motivações mais íntimas, revelando o que sustenta — e o que pesa — dentro de nós. Escorpião desce ao subterrâneo, dissolve ilusões e corta pela raiz aquilo que já cumpriu seu papel. É o momento do mergulho, da revelação e da coragem de encarar o que estava escondido.

Mas logo adiante o céu muda de temperatura. O Sol entra em Sagitário, na sexta-feira (21), inaugurando uma temporada que traz leveza, movimento, expansão e novos horizontes. Depois do peso emocional escorpiano, surge o fogo que abre caminhos e devolve a esperança.

Sagitário nos convida a viver com mais inteireza, a explorar territórios internos e externos, a confiar no impulso que nos chama — mesmo sem termos todas as respostas. É o signo que nos lembra que o propósito não é encontrado pronto, mas criado passo a passo, à medida que ousamos caminhar.

E é justamente no meio dessa travessia — entre o fim e o começo, entre a limpeza e a expansão — que surge a carta que guia a semana: o Nove de Paus. Ele representa a resistência consciente, o ponto da jornada em que olhamos para trás e percebemos tudo o que enfrentamos, reconhecendo que, apesar do cansaço, ainda estamos de pé.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar...

Não é teimosia: é sabedoria acumulada. O arquétipo dessa carta é o do guardião, alguém que já atravessou o fogo, aprendeu com cada cicatriz e agora sabe exatamente onde colocar limites. O Nove de Paus nos lembra que o aparente limite é, muitas vezes, o portal para a virada — e que aquilo que resistimos e aprendemos ao longo do caminho se torna nossa fonte de força.

Dessa forma, a semana se desenha como uma ponte poderosa: Escorpião pede que soltemos o que morreu; Sagitário abre os braços para o que nasce; e o Nove de Paus nos sustenta no momento de transição, quando o corpo está cansado, mas a alma sabe que é cedo demais para desistir.

O Nove de Paus representa a resistência consciente, aquele instante em que você olha para trás e reconhece tudo o que já enfrentou — e percebe que, apesar do cansaço, permanece de pé. Não é teimosia; é sabedoria acumulada. O arquétipo dessa carta é o do guardião, alguém que já passou pelo fogo, aprendeu com cada cicatriz e hoje sabe exatamente onde colocar limites.

Ela fala da perseverança mesmo quando a jornada parece longa, da proteção e da clareza sobre o que você não aceita mais, do último obstáculo antes da virada, do cansaço legítimo que não impede o avanço e da resiliência que anda de mãos dadas com a esperança. É aquele ponto da estrada em que a vontade de desistir aparece justamente porque você está prestes a chegar.

A ponte energética da semana se forma primeiro com a Lua Nova em Escorpião, que inaugura o processo de desapego, silêncio e limpeza emocional. Tudo o que pesa, trava ou intoxica emerge para ser liberado. Escorpião exige verdade — e a verdade liberta, mesmo quando dói. Em seguida, o Nove de Paus traz a sensação de ter chegado ao limite, e ao mesmo tempo lembra que esse limite é o portal para a virada. O que você aprendeu te protege; o que você resistiu te fortaleceu. Por fim, o Sol em Sagitário muda o tom, reacendendo o movimento, o otimismo, a fé e o desejo de viver algo novo. É a chama que retorna depois da escuridão escorpiana.

Na vida prática, essa combinação movimenta emoções — trazendo a mistura de cansaço com lucidez, que aos poucos transforma peso em clareza e clareza em impulso. Também mexe com decisões que estavam sendo evitadas, mas que agora precisam ser enfrentadas com maturidade, não com pressa. Nas relações, pode haver confrontos, mas com mais honestidade e menos drama, porque você se protege melhor e isso altera toda a dinâmica ao redor. Nos projetos, é hora de retomar o que ficou parado; o Sol em Sagitário acende a motivação e o Nove de Paus garante que você terá fôlego para continuar.

A pergunta-chave da semana é: “O que eu já carreguei demais e não preciso levar para 2026?” Essa é a síntese da transição entre Escorpião, Sagitário e o Nove de Paus: soltar, resistir com consciência e avançar com sentido.

Para se alinhar a essa energia, você pode escrever o que deseja deixar para trás (Lua Nova em Escorpião), escolher uma frase que represente sua força e seus limites (Nove de Paus) e definir um objetivo leve e inspirador para perseguir até o fim do mês (Sol em Sagitário).

No Sete de Paus, a vitória existe — mas ela passa pelo desafio. É uma carta que pede firmeza: defenda seu espaço, honre suas convicções e mantenha-se de pé. Não desista. É tempo de sustentar a postura, reafirmar sua posição e proteger aquilo em que você acredita. Afinal, como diria Epícteto, “não se chega a ser campeão sem suar”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025

Com a chegada da Black Friday, o momento também é favorável para quem deseja investir em um novo visual pagando menos.

15/11/2025 17h30

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025 Foto: Divulgação

Com a chegada das estações mais quentes do ano, o cabelo também pede um visual mais leve, natural e cheio de movimento. A primavera-verão 2025 promete ser marcada por fios com personalidade, seja em cortes longos e cheios de camadas ou em versões curtas e despojadas. O calor convida a um visual que combine praticidade com estilo, e as novas tendências chegam exatamente para isso: realçar o brilho, o balanço e a liberdade dos fios.

Segundo Tati Cordeiro, especialista em megahair e criadora da técnica Megahairinivisivel, o comprimento volta a ser protagonista. “Os cabelos longos estão em alta, especialmente em cortes em camadas, que trazem leveza e permitem brincar com diferentes penteados. É o tipo de cabelo que combina com o verão, solto, com ondas e muito movimento”, explica.

Corte em camadas

O cabelo comprido em camadas é o queridinho da estação. Ele permite brincar com diferentes estilos, do liso polido às ondas naturais, e se adapta bem a todos os tipos de fio. A proposta é manter o volume nas pontas e o movimento no comprimento, criando uma sensação de leveza e frescor.

Butterfly Cut

Entre as apostas para 2025, o corte borboleta (butterfly cut) vem ganhando cada vez mais espaço. Ele tem como característica principal duas camadas bem marcadas, uma mais curta na altura do queixo e outra longa nas pontas. “Esse corte é ótimo para quem quer modernizar o visual sem abrir mão do comprimento. Ele valoriza o contorno do rosto e dá muito movimento ao cabelo”, destaca Tati Cordeiro.

Corte em “V”

O corte em V também volta com força neste verão. Ideal para quem gosta do cabelo longo, ele cria um caimento elegante e natural, com as pontas levemente alongadas no centro. “É um corte que traz harmonia e destaca o brilho dos fios. Além disso, combina muito com quem usa megahair, já que o formato em V deixa o acabamento ainda mais natural”, explica Tati.

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025 - Divulgação

Volume e ondas retrô

Outra forte tendência da temporada são os cabelos volumosos e ondulados com um toque retrô, inspirados nos anos 80. “O cabelo ganha mais textura e presença, fugindo do liso chapado e abraçando um visual mais natural e poderoso”, comenta Tati. Esse estilo valoriza o volume, as ondas marcadas e a aparência de cabelo saudável, uma estética que reforça o empoderamento e o charme característico da estação.

Pixie Cut

O pixie cut reaparece repaginado, com um comprimento ligeiramente maior e mechas mais longas na frente, permitindo variações de estilo. “O novo pixie é moderno, mas também feminino e versátil. Ele permite brincar com textura, movimento e até alongar o rosto, dependendo da finalização”, diz Tati.

Para quem quer mudar radicalmente sem esperar o cabelo crescer, o megahair segue como grande aliado. “O megahair é uma ferramenta incrível para quem quer inovar no visual ainda este ano. Ele permite transformar completamente o cabelo, trazendo volume, comprimento e até novas possibilidades de cor de forma rápida e segura”, afirma Tati Cordeiro.

Com a chegada da Black Friday, o momento também é favorável para quem deseja investir em um novo visual pagando menos. O megahair com fitas adesivas se destaca como o método preferido do momento por oferecer acabamento invisível, conforto e naturalidade, uma escolha cada vez mais popular entre celebridades. “Eu adoro essa época do ano, é quando mais vejo mulheres se cuidando e com a autoestima lá em cima. É muito bonito acompanhar essa transformação”, comenta Tati Cordeiro.

