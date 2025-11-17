Político de quatro costados estaria com os lugares determinados... Leia na coluna de hoje

Jiddu Krishnamurti - escritor indiano
"A forma mais elevada da inteligência
humana é a capacidade
de observar sem julgar”.
Felpuda
Político de quatro costados estaria com os lugares determinados para chamar seu grupo e designar funções a fim de que comece a correr o trecho. Sabe que a peleja para conquistar o distinto eleitor não será fácil. Quer todo o time colocando sebo nas canelas, tomando baldes de chá de camomila e de folha de maracujá para que atue com tranquilidade, como se isso fosse possível, mas sempre com um olho no peixe e outro no gato. Como disse Montesquieu o que cai como uma luva na política: “Para obter êxito no mundo temos de parecer loucos mas sermos espertos”. Só!
Preju
Segundo a Aprosoja-MS, aproximadamente 2 mil hectares de lavouras de soja, nos municípios de Rio Brilhante e Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul, foram atingidos por chuvas de granizo entre os dias 2 e 5. Os danos foram considerados pontuais.
Mais
Embora algumas áreas precisem ser replantadas, o potencial produtivo das lavouras não foi comprometido, já que a maior parte delas apresenta boa capacidade de recuperação e o período ainda está dentro da janela ideal de semeadura.
Há chão...
Embora Waldemar da Costa Neto tenha anunciado Contar como pré-candidato ao Senado, alguns liberais lembram que isso pode até bagunçar a condução do processo, mas a indicação não é definitiva e o cenário poderá mudar. O presidente estadual da sigla, Reinaldo Azambuja, tem reiterado que o segundo nome do partido será aquele que estiver com bom desempenho nas pesquisas qualitativas e quantitativas. A “orfandade” dos demais, portanto, poderá ser temporária, pois o jogo mal começou, dizem esses mesmos liberais. A conferir.
Focando
O PL está com encontros marcados para os dias 29 de novembro e 1° de dezembro. No primeiro dia, será a reunião da direção do partido e, no segundo, haverá participação das executivas municipais. O foco deverá ser as eleições 2026, quando estarão em discussão as estratégias para a campanha eleitoral nos municípios, com o objetivo de levar o projeto de reeleição do governador Eduardo Riedel a ser viabilizado.
Objetivo
O presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, teria como meta tornar o partido o mais forte de Mato Grosso do Sul. Por isso, pretende eleger as maiores bancadas de deputados estaduais, federais e os dois senadores. Atualmente, a sigla ocupa três cadeiras na Assembleia Legislativa de MS, duas na Câmara dos Deputados e três na Câmara de Campo Grande.
Aniversariantes
- Etienne de Albuquerque Palhano Filho,
- Cathia Patrícia dos Santos Mattosinho,
- Eduardo Youssef Ibrahim,
- Maria Eugênia de Noronha
- Anzoategui Karmouche,
- Henrique Chaves Thomaz,
- Helio de Miranda,
- Antonio Olivio Zuza Ferreira,
- Zenaide Ferreira de Souza,
- Albanes Tiago da Silva,
- Célia Kikumi Hirokawa Higa,
- Ruth Rodrigues da Rocha,
- Delasil Poiatti,
- Suzan Braga Benites,
- Valdir Aparecido dos Santos,
- Nelson Sanches Hernandes,
- Ana Isis Yule Rosa,
- Nivaldo Lima Barbosa,
- Nubia Araujo de Morais,
- Arthur Jorge Santos Lima,
- Luiza Yoshiko Asato Goya,
- Amélia Alice Sobral de Figueiredo Vieira,
- Mariza Hojaij Carvalho,
- Margarida Ribeiro Portugal,
- Bruno Mazzo,
- João Batista da Silva,
- Eilce Canhete Costa,
- Ismael Benites,
- Renato Ki Hong Lee,
- Leonardo Freitas Sanches,
- Marco Aurélio Ferreira Rossi,
- Valdir Esteves de Almeida,
- Renata Cavalli Pereira,
- Mara Lúcia Zanin Palchetti,
- Dr. Juarez Jânio de Rezende,
- Joel de Freitas,
- Érico Corrêa de Araujo,
- Fernando Freitas Sanches,
- Maria Lúcia Martins Nogueira,
- Manoel Miyazato,
- Valdir Serra da Silva,
- Thiago Mello Lopes,
- Lázaro Conrado Martins,
- Dr. Marcos Garicoi Pedraza,
- Gisele Diana Serena,
- Estela Maris Mourão,
- Vivaldo Sílvio Pereira de Oliveira,
- Edilene Machado de Almeida,
- Ivan Dias Rodrigues,
- Edmilson Costa dos Santos,
- Andressa Ribeiro Sassaqui,
- João Batista Portela,
- Magali Santos Loch,
- Ronilda da Silva,
- Waldir Peres,
- Rosimeire Alves de Oliveira Kurose,
- Nádia Gomes Barbosa,
- Solange Petsch,
- Thalissa Gomes Bortoletto,
- Marco Aurélio Chulapa Fagundes,
- Claudomiro Félix Ribeiro,
- Vanessa Cristina Eloy de França,
- Luzane Mary Ribas Nunes,
- José Antônio Valente Gomes,
- Margarete Freire de Oliveira,
- Hugo Francisco Baes,
- Luiz Tadeu Gaedicke,
- Marino Zulim,
- Sônia Rocha,
- Walter Alexandre Castro Coelho,
- Antonio Carlos do Canto Brites,
- Marcos Luiz Galles,
- Edivaldo Ayres Pereira,
- Marlieda Barbosa Cardeal,
- Geisa Lisa Arzamendia,
- Liwiston Queiroz Dantas,
- Antonieta Nassar,
- Luiz Rodrigo Araújo Franca,
- André Luiz Pereira da Silva,
- Maria da Silva Costa,
- Nelson Luiz Rodrigues,
- Andréa Patricia Soprani de Oliveira,
- Antonio Aparecido da Trindade,
- Priscilla Amanda Silvares,
- Luiz Marino Haas,
- Clélia de Arruda Rezende Figueiredo,
- Amanda Rocha Sanches,
- Dilce Maria Bresolin,
- Wagner Massaruha,
- Ymara Lucia Zanin Palchetti,
- Carlos Rangel Henrique Laluce,
- Marcello Augusto Portocarrero,
- Humberto Aparecido Bianchi,
- Ana Paula de Arruda Guanandy do Nascimento,
- Janaína Marfisa Melo Godoeng Costa,
- Maria Verônica Cavalcante Medeiros,
- Jussara Nogueira Emboava Ortiz,
- Samir Ahmad Ismail Abder Rahman,
- Tatiana Torales de Lima de Rosso,
- Cristiane Watanabe,
- Maria Lúcia Ramos Trindade Bastos,
- Gisele do Socorro Campos da Silva Larrat,
- Simone de Fatima Ferrazza,
- Micaele Sassa Rego.