Político preterido na escolha de candidatura à Prefeitura da Capital...Leia na coluna de hoje

OUTUBRO ROSA

Cuidados paliativos são fundamentais no tratamento de câncer; "É uma abordagem multidisciplinar para proporcionar alívio físico, emocional, social e espiritual, independentemente do estágio da doença", afirma o oncologista Gustavo Medeiros

Mais de 25 mil novos casos de câncer de mama deverão ser registrados em Mato Grosso do Sul no triênio 2023-2025; o número poderá chegar a mais de 220 mil casos em todo o País

O câncer de mama é, ainda, um desafio mundial. No Brasil, a estimativa é de que surjam mais de 220 mil casos novos da doença no triênio 2023-2025, com destaque para as Regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência da doença, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Em Mato Grosso do Sul, no mesmo período, deverão ser registrados mais de 25 mil novos casos.

Em meio a esse cenário, o Outubro Rosa – mês reconhecido internacionalmente para a conscientização sobre o câncer de mama – é uma campanha importante para reduzir a incidência de casos e a mortalidade, uma vez que há grandes chances de cura, de mais de 90%, quando o câncer é detectado com antecedência, segundo especialistas.

Para quem detecta a doença em estágio avançado ou terminal, os cuidados paliativos desempenham um papel importante em termos de melhoria da qualidade de vida dos pacientes, por meio do gerenciamento dos sintomas, do apoio emocional e do enfrentamento dos desafios associados ao tratamento do câncer.

O oncologista Gustavo Medeiros explica que os cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar, com foco no paciente terminal, voltada para melhorar a qualidade de vida de pessoas que enfrentam doenças graves, incuráveis ou ameaçadoras à vida. “O objetivo principal é proporcionar alívio do sofrimento físico, emocional, social e espiritual, independentemente do estágio da doença ou da expectativa de vida”, diz o médico.

“Como exemplo, podemos colocar a utilização de medicamentos e equipamentos voltados para o alívio da dor, falta de ar, indisposição, náuseas, vômitos, falta de apetite e outros sintomas desconfortáveis”, afirma o especialista. Segundo ele, a importância dos cuidados paliativos é humanizar o processo de “terminalidade”, garantindo ao paciente mais conforto e dignidade no seu período final de vida.

DIÁLOGO E SUPORTE

“Promover o diálogo sobre os [cuidados] paliativos ajuda a derrubar preconceitos e garante que as mulheres com câncer de mama, especialmente aquelas em estágios mais avançados, possam receber o cuidado integral que merecem.

O tratamento do câncer vai além da cura da doença. É cuidar da pessoa em sua totalidade, respeitando suas necessidades físicas, emocionais e espirituais”, diz Munir Murad, médico e um dos coordenadores da Versania Brasil, empresa especializada em cuidados paliativos.

No caso de problemas de saúde complexos e recorrentes, a assistência paliativa pode ajudar, inclusive, a coordenar os planos de cuidados e lidar com o impacto físico e emocional causado pelas hospitalizações, segundo Murad.

De acordo com o especialista, as equipes de cuidados paliativos auxiliam pacientes e suas famílias na tomada de decisões, especialmente quando enfrentam escolhas sobre tratamentos agressivos e cuidados relacionados ao encerramento do ciclo de vida.

“Eles se concentram no controle de sintomas, no suporte emocional e na comunicação sobre os objetivos de cuidados, garantindo que os pacientes e suas famílias recebam o atendimento abrangente e a assistência de que necessitam durante os momentos difíceis”, explica.

Ele ressalta que um estudo realizado em Boston (EUA) revelou que pacientes com câncer de pulmão que receberam esse tipo de assistência antecipadamente tiveram uma sobrevida prolongada. “Eles viveram mais tempo e, além disso, viveram melhor. Houve melhora nos sintomas de depressão e na qualidade de vida”, informa.

Segundo Murad, os cuidados paliativos, que ainda são tabu no Brasil, ocorrem, muitas vezes, em paralelo ao atendimento dos médicos que acompanham os casos dos pacientes, como cardiologistas, oncologistas e neurologistas.

“Não há contraindicações absolutas para os cuidados paliativos, porém, a recusa do paciente ou da família deve ser respeitada”, complementa Gustavo Medeiros.



Conheça os direitos previdenciários das pacientes com câncer de mama

No Brasil, com exceção dos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões. Para cada ano do triênio 2023-2025, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima o registro de 73.610 casos novos da doença. Os números refletem a importância do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, que se torna um momento ainda mais oportuno para abordar os direitos das mulheres que enfrentam a doença.

O advogado previdenciarista Jefferson Maleski destaca a importância do conhecimento sobre os benefícios previdenciários disponíveis para essas seguradas. As mulheres diagnosticadas com câncer de mama ou colo do útero têm direito ao auxílio por incapacidade temporária, desde que a doença comprometa sua capacidade de trabalho. “Se a incapacidade for permanente, elas podem solicitar a aposentadoria”, explica Maleski.

Um ponto importante é que, ao contrário da regra geral, que exige 12 contribuições para acessar esses benefícios, as seguradas com câncer são isentas dessa carência. Isso significa que, mesmo que tenham começado a contribuir recentemente, podem solicitar o auxílio imediatamente após o diagnóstico.

Para garantir esses direitos, Maleski ressalta a importância de um acompanhamento médico rigoroso. As mulheres devem manter uma documentação completa e atualizada que inclua receituários, laudos médicos, prontuários e atestados. “Conforme a doença evolui e o tratamento avança, essa documentação deve ser organizada para facilitar a solicitação do benefício”, recomenda.

Muitas mulheres enfrentam dificuldades emocionais e práticas ao buscar esses benefícios após um diagnóstico de câncer. “É fundamental ter o apoio de familiares ou amigos durante esse período”, sugere Maleski.

Muitas vezes, a fragilidade causada pela doença impede que a paciente busque sozinha os benefícios, tornando essencial a presença de um acompanhante que ajude na organização da documentação e, se necessário, na contratação de um advogado especializado.

Embora a legislação brasileira ofereça suporte adequado às mulheres em tratamento de câncer, Maleski alerta para a necessidade de efetividade na aplicação dessas leis.

“A legislação pode ser robusta, mas sua implementação varia. Infelizmente, nem todos os locais oferecem o tratamento e a medicação necessários”, afirma.

Assim, ele recomenda que as seguradas busquem auxílio jurídico para garantir que seus direitos sejam respeitados, especialmente se encontrarem dificuldades na obtenção de benefícios pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O advogado enfatiza que a orientação adequada pode fazer toda a diferença. “Mulheres informadas sobre seus direitos e os procedimentos necessários se sentem mais preparadas para lidar com a adversidade”, observa. Ele aconselha que, mesmo mulheres que não são seguradas atualmente, considerem iniciar contribuições para a Previdência, pois isso pode ser uma forma de se precaver.

