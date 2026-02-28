Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de MS negou recurso de um hospital...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (28) e domingo (01)

Ester Figueiredo

28/02/2026 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Edson Contar - poeta de MS

"Eu era verso sem rima até você chegar... Agora, sou poesia!”

 

FELPUDA

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de MS negou recurso de um hospital e plano de saúde e manteve a condenação ao pagamento de R$ 25 mil por danos morais a um estagiário que sofreu agressão física e ofensas com conteúdo racista. No processo, relatou ter sido ignorado ao pedir passagem por três vezes e, ao seguir seu caminho, foi fisicamente impedido por uma pessoa, que lhe desferiu um chute, conduziu-o a uma sala fechada e o xingou, além de lhe dar um tapa no rosto, quebrando seus óculos. Pode?

O lançamento do catálogo da exposição “Quando são Paulo era Piratininga: arqueologia Paulistana” acontecerá neste sábado, na Casa museu ema Klabin, em são Paulo. Com curadoria de Paulo de freitas Costa e Paula nishida, a mostra revela um território com cerca de 4 mil anos de ocupação humana, muito antes da fundação da vila colonial. São Paulo conta com cerca de 90 sítios arqueológicos identificados, e 8 deles foram escolhidos para compor esta exposição, que vai até o dia 29 de março. A Casa museu Ema Klabin é uma fundação cultural sem fins lucrativos, que visa à promoção de atividades culturais, educacionais e sociais. Em tempo: antes da invasão europeia, a região hoje ocupada pela cidade de são Paulo era chamada Piratininga, nome tupi que significa peixe a secar, referência às várzeas dos rios onde, após as cheias, eles ficavam expostos ao sol.

 

Marina Hojaij Dobashi, que comemora idade nova neste domingo

 

Rita Guido Gameiro, aniversariando neste sábado

Novo Bloco

O deputado Coronel David (PL) é o líder do G12 na Assembleia Legislativa de MS, novo bloco que reúne integrantes de diversos partidos e é composto pela metade do Legislativo estadual, formado por 24 parlamentares. Nesse time há pesos pesados como Londres Machado e Gerson Claro. Essa formação possibilitará que dela saiam três indicados para compor a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Lá e cá

O G12 é formado por deputados do PL e do PP e também por parlamentares de MDB, PSD, Republicanos, Podemos e dois sem partido. O outro bloco é o G8, integrado por deputados de PSDB, União Brasil e PSB. A oposição, formada pelos três deputados do PT e um do PL, não poderá participar de comissões, porque para isso é necessária bancada com quatro integrantes de um mesmo partido ou um bloco com seis de legendas diferentes.

Obrigação

Reconhecendo a omissão do Município de Campo Grande na implementação de políticas públicas voltadas ao acolhimento de animais vítimas de abandono e maus-tratos, a Justiça impôs à prefeitura a obrigação de criar, no prazo de 180 dias, um Centro de Acolhimento Provisório e Adoção de Animais.

Aniversariantes

SÁBADO (28)
Rita de Cássia do Prado Guido Gameiro,
Lilia Lunardon,
Dr. Flávio Saad Peron,
Keyla Lustoza Mandarino,
Afonso Henrique Adania,
Bernadete Martins Gaspar Rangel,
Elisabete Ferreira da Silva,
Marcelo José Dias,
Odete de Oliveira Brito,
Ramão Peralta,
Carlos Barros de Paula,
Antônio Alves de Oliveira,
Livia Teixeira Mondini,
Maria Anita Medeiros,
Rozita Fortes Teixeira Pires,
Alencar Bosco Costa Decknis,
Denise Elaine Cuissi,
Leonildo Nunes Ferreira,
Ary Augusto Martins,
Hilda Jara Maciel,
Léa Márcia Sandim Motti,
Angela Manvailer,
Cecília Garcia,
Antonio Souza de Queiroz,
Israel José Aniceto,
Dimas de Moura Leite,
Silzomar Furtado de Mendonça,
Michel Bittar Neto,
André Garrido Fioreze,
Atílio Franco Medina,
Alexandre Antonio Fialho Canale,
Nelson Sebastião da Silva,
Gelson Pereira da Silva,
Judith Pereira Passos,
Castro Alves Pereira,
Oriell Pereira de Oliveira,
Benedito Oliveira e Silva,
Ermelindo Espíndola Cardoso,
Altair Ferreira Souza,
Hilton de Souza Araújo,
João Francisco de Britto Filho,
Osman Ferreira Gutierrez Filho,
Oscar de Souza,
Rodrigo Marques,
Hulda Stabille Cruz Gonzales,
Helena Espíndola da Silva,
Rosemary Correia do Nascimento,
Luis Carlos Nunes da Silva Maia,
Carina Flôres do Nascimento,
Eugênia Maria de Andrade Assis,
Denise Villela Tôrres,
Heloisa Sornas de Almeida,
Maria Auxiliadora Alvim,
Hugo de Oliveira,
Aline Soares,
Osvaldo Pimenta de Abreu,
Maria Cristina Bortolini,
Rutênio Gadelha Menezes,
Léa Maria Mascarenhas Salamene de Oliveira,
Luiza Maria Charbel,
Margareth Toshihe Yoza,
Maria de Lourdes Eschilette,
Zilá Chamorro Ojeda,
Seiko Tomigawa,
Gabriel Yudi Tanaka,
Kelly Cristine Arakaki. 

Dia 29
Dr. Fernando Luti Batoni,
Selmira Assumpção Machado,
Dante Rodrigues Leite da Costa,
Cleiton Monteiro Urbieta,
Averaldo Oliveira Fernandes,
Ana Heloisa Rossi Figueiras,
Neusa Benevides,
Dr. João Bosco Marques de Oliveira,
Luis Miguel da Cunha Fernandez de La Reguera,
Dr. Zailde Soares Cardoso. 

DOMINGO (1º)
Marina Hojaij Carvalho Dobashi,
Carlos Alberto de Assis,
Marcio Jamil Haddad Yachouh,
Sônia Puxian,
Gisleide Vincensi,
Djalma de Campos Vieira,
Beatriz Miranda Cortada Gouvea,
Dr. Geraldo Felipe Corrêa,
Telson Mendes Fontoura,
Neusa Ângela de Paula Sandim,
Pedro Presotto,
Perci Antonio Londero,
Prudencio Roda,
Rafael de Souza Lima e Silva,
Mathildes Calixto Vieira,
Regiane de Souza Azarias Freitas,
Elizabete Coimbra Lisbôa,
Denis Felinbert,
Edmé Pereira de Santa Rosa,
Giovanna Kamiya Abdala de Sá Nascimento,
Dr. Odilon Marques Filho,
Antonio Silveira,
Felipe Augusto Vendrametto Paes,
Dr. José Augusto Nasser,
Célia Satiko Horiguchi Arima,
Renato Tedesco,
João Ilton Alves,
Rosemary Diacópolus,
Ena Margarita Melville Paiva,
Marcos Rogério Saes Santiago,
Dr. Márcio Martins,
Nahara Tatiana Serejo de Carvalho,
Adelcy Maria Rocha Simões Corrêa,
Maria Cristina Campos Casarin,
Mariza Augusta de Oliveira Castro,
Fernando Augusto de Salles,
Regina Paulina Fidalgo Figueira,
Maria Auxiliadora Abe,
Ligia Engelberg de Souza,
Irene Machado Pereira,
Atanásio Chaves de Oliveira,
Carlos Augusto Homrich,
Eliana Mara da Silva Ferreira,
Márcio Jamil Yachouh,
Valter Sanches,
Fernando Sanches Martinez,
Lourival Andrade Lima,
Alvino Moisés da Silva,
Dr. José Angelo Barbieri,
Roza Maria Schunke,
Nilton Ferreira de Brittes,
Iluska Ribeiro Barbosa,
Magali Freire Barcello,
Rosemeire Ueti Oshiro,
Telema Holbach da Cunha,
Arão da Silva Rocha,
Luciana Reich,
Dra. Kátia Fróes Seabra Duré,
Américo Amodio,
Veridyana Cardoso Fantinato,
Juliano Marques Fernandes,
José Paulo Miranda dos Santos,
Isabela Bandeiro de Melo Isso,
Leandro Silveira Plinta,
Jair Arantes Sodré,
Paulo Tuyosi Kinoshita,
Eliane Buchala Bicca Rodrigues,
José Nilson Reinert,
Jairo Izaul dos Santos,
Elizandra Thais Frezarin Rosa,
José Paulo Scarcelli,
Marcela Tiaen. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

SAÚDE

Para especialistas, desenvolver hobbies na infância afasta das telas e melhora a cognição

Em meio ao excesso de telas e estímulos imediatos, psicopedagoga defende que hobbies na infância e na adolescência fortalecem o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, ajudando na concentração, autoestima e até nas escolhas profissionais

26/02/2026 08h10

Compartilhar
Em hobbies artísticos, as crianças aprendem a desenvolver habilidades emocionais, imaginação e senso estético

Em hobbies artísticos, as crianças aprendem a desenvolver habilidades emocionais, imaginação e senso estético Freepik

Continue Lendo...

Com estímulos imediatos e recompensas instantâneas fornecidas pelo uso de telas, os hobbies na infância e na adolescência voltam ao centro do debate sobre desenvolvimento saudável.

Mais que um simples passatempo, atividades como esportes, música, leitura, artes e até culinária infantil desempenham papel fundamental na formação cognitiva, emocional e social de crianças e jovens.

Especialistas defendem que o envolvimento precoce com hobbies funciona como base para o bem-estar mental, atuando como válvula de escape do estresse e como terreno fértil para o desenvolvimento de habilidades que acompanham o indivíduo ao longo da vida.

Segundo a psicopedagoga Olívia Carromeu, os impactos são diretos e consistentes. “Os hobbies têm impacto direto nesse desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes, porque eles estimulam habilidades como atenção, memória, raciocínio lógico e criatividade. E além disso, eles favorecem disciplina, persistência e autorregulação emocional. Então, quando a atividade é prazerosa, o aprendizado acontece de uma forma mais natural, fortalecendo essas competências que também se refletem no desempenho escolar e nas relações sociais”, explica.

BENEFÍCIOS 

Os benefícios dos hobbies podem ser observados em diferentes dimensões do desenvolvimento infantil.

Em hobbies artísticos, as crianças aprendem a desenvolver habilidades emocionais, imaginação e senso estéticoHobbies em grupo favorecem habilidades sociais como cooperação, comunicação e empatia - Foto: Freepik

No campo físico, atividades como correr, nadar, dançar, andar de patins ou praticar artes marciais contribuem para a saúde motora e mental. Além de fortalecerem o corpo, ajudam na liberação de energia acumulada e na regulação do humor.

No aspecto criativo e artístico, práticas como desenho, pintura, costura, modelagem e produção de artesanato promovem a livre expressão. A criança aprende a transformar emoções em criação, desenvolvendo imaginação e senso estético.

No desenvolvimento cognitivo e educativo, leitura, jogos de tabuleiro, xadrez, tocar instrumentos musicais – como o piano – ou até colecionar itens, como selos, ampliam repertório cultural e estimulam o raciocínio estratégico.

Há ainda a culinária infantil, que envolve aprendizado prático e sensorial. Ao participar do preparo de receitas, a criança trabalha coordenação motora, noção de medidas, organização e autonomia.

Para Olivia, o impacto dessas atividades chega diretamente à vida escolar. “Atividades como música, leitura e esportes estimulam funções cognitivas essenciais para o aprendizado. A música, por exemplo, favorece o ritmo, porque a música tem ritmo, tem disciplina e memória auditiva. A leitura amplia o vocabulário, interpretação e pensamento crítico, e os esportes contribuem para o foco, autocontrole, trabalho em equipe.

Além desse aspecto cognitivo, essas práticas também fortalecem a autoestima, regulação emocional, todos esses fatores que impactam positivamente no desempenho escolar”, pontua a psicopedagoga.

FOCO

Em tempos de dispersão constante, a concentração se tornou um dos maiores desafios na infância e adolescência. Nesse cenário, os hobbies funcionam como treino natural de foco.

“Os hobbies contribuem significativamente para esse desenvolvimento da atenção, concentração e da disciplina. Na prática, quando a criança ou adolescente se dedica a uma atividade de interesse, como hobby, como aprender um instrumento, praticar ou montar estratégias em jogos, ele precisa manter o foco por períodos prolongados, precisa seguir regras, respeitar etapas e lidar com os erros. Esse processo estimula a atenção sustentada, o controle da impulsividade e a persistência diante desses desafios”, afirma a psicopedagoga.

Ao aprender que o resultado depende de treino e continuidade, a criança internaliza valores como esforço e superação – competências essenciais também na vida adulta.

REGULADORES EMOCIONAIS

A saúde emocional é outro ponto fortemente impactado. De acordo com Olivia, os hobbies funcionam como importantes reguladores emocionais.

“Eles oferecem prazer, sensação de competência e espaço de expressão, o que reduz níveis de estresse e ansiedade nos dias de hoje. Eles contribuem para a construção dessa autoestima e da identidade, principalmente desses adolescentes. Então, quando a criança ou jovem se sente capaz e é reconhecida em uma atividade que gosta, isso impacta diretamente nesse bem-estar social”, explica.

Essa função reguladora também se reflete na capacidade de lidar com frustrações. “Ter um hobby pode contribuir significativamente para o enfrentamento da ansiedade e da frustração. Essas atividades prazerosas ajudam a direcionar a energia para algo produtivo. Muitos desses hobbies envolvem desafios progressivos, o que ensina lidar com erros, esperar resultados e persistir diante das dificuldades. Esse processo fortalece a tolerância à frustração, autocontrole e a confiança, habilidades fundamentais para o equilíbrio emocional na infância e na adolescência”, destaca Olivia.

Na construção da autoestima, o reconhecimento do próprio progresso é determinante. “Os hobbies ajudam nessa construção da autoestima porque proporcionam experiências de competência e realização. Quando a criança ou adolescente percebe sua evolução em uma atividade que gosta, fortalece essa sensação de capacidade, de autoconfiança. O reconhecimento, seja da família, dos amigos ou do próprio progresso, reforça essa identidade e o sentimento de pertencimento, que nessa fase é vital para eles”, ressalta.

Ter um espaço onde o jovem se sente habilidoso e valorizado pode fazer toda a diferença na formação de uma identidade segura e positiva.

HABILIDADES SOCIAIS

As atividades extracurriculares também ampliam o repertório social.

“Em ambientes como esportes coletivos, música em grupo, teatro ou projetos culturais, crianças aprendem a cooperar, a respeitar as regras, a lidar com as diferenças e a trabalhar em equipe. Essas experiências favorecem a comunicação, a empatia e a resolução de conflitos”, afirma a psicopedagoga.

Mas Olivia alerta que os hobbies em grupo não são necessariamente melhores do que os individuais.

“Não necessariamente são mais benéficos. Na verdade eles são diferentes e complementares. Os hobbies em grupo favorecem habilidades sociais como cooperação, comunicação e empatia. Já as atividades individuais contribuem para autonomia, concentração, autoconhecimento e disciplina pessoal. O ideal é considerar o perfil dessa criança ou desse adolescente. O equilíbrio entre ambas costuma ser o cenário mais saudável”, defende.

ANALÓGICO X DIGITAL

Um dos maiores obstáculos atuais é equilibrar hobbies tradicionais com o uso de tecnologia.

“O equilíbrio entre hobbies tradicionais e uso de telas deve ser conduzido de forma educativa e estruturada, porque o excesso de telas pode impactar a atenção, a autorregulação e a tolerância à frustração, devido à lógica de recompensa imediata. Por isso, é fundamental estabelecer limites claros e previsíveis, organizar uma rotina com atividades off-line e considerar a função emocional desse uso da tecnologia. O envolvimento e o modelo familiar são determinantes nesse processo”, pontua Olivia.

Segundo a psicopedagoga, jogos digitais podem, sim, ser considerados hobbies – desde que com equilíbrio.

“Eles estimulam o raciocínio, a tomada de decisão e habilidades sociais, principalmente os jogos cooperativos. É fundamental que haja limite de tempo, conteúdo adequado à idade e equilíbrio com outras atividades. Tornam-se prejudiciais quando passam a gerar prejuízo escolar, social ou emocional”, alerta.

INCENTIVO

Para que o hobby se torne espaço de desenvolvimento, o envolvimento dos responsáveis é essencial. “Eles atuam como facilitadores, oferecem oportunidades, organizam a rotina, garantem acesso a atividades diversificadas. Além disso, funcionam como modelo. As crianças tendem a valorizar aquilo que observam nos adultos”, destaca Olívia.

No entanto, impor atividades pode gerar efeito contrário. “Pode ser prejudicial quando essa imposição desconsidera o perfil da criança. Quando a atividade é vivenciada como uma obrigação rígida, há maior risco de resistência, desmotivação e prejuízo na autoestima. O ideal é um equilíbrio: orientação dos pais, mas com espaço para que a criança participe da decisão e desenvolva autonomia”, pontua.

A escolha deve considerar três aspectos principais: interesses espontâneos, características do temperamento e habilidades predominantes. Observar como a criança reage a desafios e frustrações também ajuda.

“Oferecer experiências variadas e observar o nível de engajamento é essencial. A definição do hobby deve respeitar a individualidade e favorecer a autonomia”, orienta Olivia.

Na adolescência, é comum que antigos interesses sejam deixados para trás. “É uma fase comum para o abandono desses hobbies da infância. Trata-se de um período marcado por mudanças identitárias, busca por pertencimento e reorganização de interesses. É esperado que o adolescente revise preferências e experimente novas atividades”, afirma.

O foco, segundo a especialista, não deve ser manter o mesmo hobby, mas garantir que o jovem permaneça envolvido em alguma atividade significativa que contribua para seu desenvolvimento emocional, social e cognitivo.

A psicopedagoga ainda destaca que os hobbies também podem influenciar escolhas profissionais no futuro.

“Essas atividades realizadas por interesse e prazer costumam revelar inclinações, habilidades e valores pessoais. Ao longo do tempo, esses interesses podem se consolidar e orientar escolhas acadêmicas e profissionais. Contudo, é importante que o hobby seja visto como espaço de desenvolvimento e não como pressão precoce para definição de carreira”, destaca.

Assine o Correio do Estado

Felpuda

Alguns políticos estão vivendo a fase em que "carrapichos" de outrora...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (26)

26/02/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Ariano Suassuna - escritor brasileiro

"A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados".

 

FELPUDA

Alguns políticos estão vivendo a fase em que "carrapichos" de outrora quando se achavam donos e senhores de vastos campos ainda continuam incomodando. O interessante é que a cada eleição mais um é "movimentado" e "gruda na pele". Dizem os antenados que isso faria parte de um jogo, em que é levado em conta o dito popular "Quem pode mais, chora menos". Vale lembrar que uns e outros, hoje na situação de penúria política, fizeram muita gente chorar. Como disse Montesquieu: "O que não for bom para a colmeia também não é bom para a abelha." E sai de baixo!...

Limpa

O primeiro descarte sustentável do ano do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, aconteceu no dia 12. Foram eliminados 9.080 quilos de papéis e caixas considerados inservíveis.

Mais

O prazo de guarda é o período obrigatório, definido por lei, variando entre 5 a 35 anos, conforme o tipo de documento. Antes do descarte, todos processos foram digitalizados.

DiálogoA praia de ipanema destaca-se como a única representante brasileira, ocupando a 23ª posição entre 24 destinos avaliados pela tripadvisor, em ranking que considera avaliações e comentários de viajantes ao longo dos últimos 12 meses. A isla Pasión, em Cozumel, México, lidera a lista deste ano com suas águas cristalinas e recifes de corais. em seguida, estão duas praias gregas em Creta: elafonisi, com areia rosada, e a Lagoa de Balos, conhecida por suas piscinas naturais. eagle Beach, em aruba, ocupa a quarta posição e a Praia da falésia, no algarve, Portugal, também faz parte do ranking.
DiálogoDr. Estevom Molica

 

DiálogoDra. Fabíola Tasca

Explicadinho

Para que não fique nenhuma dúvida e que não confundam generalato com gênero enlatado, como disse antenado ouvinte, o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Junior afirmou, durante entrevista, que o governo de MS tem auxiliado a Prefeitura de Campo Grande, mas que determinadas responsabilidades de gestão são específicas. Foi uma definição elegante, segundo o mesmo ouvinte, para abordar a situação na Capital. No popular: buraqueira é problema da gestão municipal.

Suspensa

A tentativa, segundo alguns políticos, de o presidente da Câmara Municipal da Capital, vereador Epaminondas Neto, de fazer da Casa "uma capitania" por quatro anos, começa a fazer água. Justiça suspendeu os efeitos da eleição antecipada para o biênio 2027-2028, ocorrida em julho de 2025. Na decisão em caráter liminar, consta que isso poderá comprometer a alternância de poder e representatividade política no legislativo municipal. Se houver mudança de decisão, a eleição continuará valendo.

Chumbo Grosso

A polêmica vereadora Isa Jane Marcondes, de Dourados, desagradou "gregos e troianos", sendo alvo de duas denúncias. Ela está na mira de uma comissão processante e também do Conselho de Ética. A vereadora é acusada de uso irregular da verba referente a cota de exercício de atividade parlamentar e, em outro caso, de prejudicar servidores durante f iscalização em unidade de saúde.

Aniversariantes

Guilherme Calarge Zahran,
Ana Paula Maiolino Volpe,
Walter Gargioni Adames,
Maria Luiza Arruda de Almeida Serra,
Wilson da Silva Fernandes,
Dr. Edmar Camargo Bentos,
Fabricio Garcia do Nascimento,
Jorge Kiochi Nomura,
Madalena Sarubbi,
Wilson Souza Fontoura,
José Altair Soltosky,
Regis Paulo Rossanelli da Silva,
José Maia Costa,
Paulino Luiz de Barros Filho,
Bernardino Girardelo Stefanello,
Cleonice Benedita da Silva,
Fabio Mateus Coelho Pellegrini Freitas,
Nestor Veronez,
Denise Lopes Ramos,
Marcos Roberto Monteiro,
Daiane Cardoso de Arruda,
Isabella da Motta Rottili Abdul Ahad,
Dr. Odilon de Oliveira,
Dra. Larissa Wellen Martins de Oliveira,
Idair Antonio da Costa,
Paulo Roberto Cançado Oliveira,
Luciano Moro Medina,
Adão Alex Kanievski,
Larissa Refatti Ferreira Wanderley (Lissa),
Francisco Sobreira Pita Neto,
Ivan Ferreira Domingues,
Policena Cândia,
Kennis Aguilera,
Carlos Eduardo Leandro,
Marcel Hastenpflug,
Rubens Bonfim Daige,
Yvone Soares,
Nelson Fontoura Corrêa,
Leonardo Rezek Pereira,
Henrique Fernando Freitas Gonçalves,
Dr. Marcus Vinicius do Nascimento,
Rute Geni Pelusch,
Marcínio Santos Júnior,
Keila Regina Pires Lopes,
Elizabeth Vera,
Fernando de Souza Fontoura,
Wilson Verde Selva Junior,
Joaquim Alves de Lemes,
Suely Flores Grisoste Barbosa,
Rubens Magalhães Ferreira,
Mário Márcio Arakaki Rabello,
Milton Damaceno Lima,
Benedita Souza da Silva Sampaio,
Daniel Garcia Azuaga,
Maria Custodia Coronel,
Maricelis da Silva,
Marlova Manica Amaral,
Samira Samaniego,
Marciano Batista Ferreira,
Cid Eduardo Brown da Silva,
Ramona Marques da Silva Martins,
Ester Moreno Lopes de Godoi,
Emerson Carlos dos Santos,
Luma Rezek Esgaib,
Dr. Renê Leal Nunes de Freitas,
Anderson Fernando Rossi,
Diogo Alex Vaz Peres,
Milton Seidin Kian,
Daniela Carla Soares,
Thiago Pereira de Freitas,
Orcelino Severino Pereira,
José Rodrigues Muniz,
Daniela Nascimento de Souza,
Indinara Regina Pires,
Márcio Moreira Amaral,
José Berlange Andrade,
Júlio Cesar Santos da Silva,
Vera Lucia Ikehara Cabrera,
Aparecido Ferreira dos Santos,
José Dominato,
Glaucia Cambraia de Oliveira,
Isabella Maria Oliveira Silveira,
Márcia Mayumi Ito,
Odalciza Maria Martins,
Marcelo Cardoso Bloch,
Nestor Helio Ifran,
Walker de Castro,
Mário Cabrera,
Dilmara Waloszek Ribas,
José Rafael Gomes,
Helena Delgado,
Antonio Victor Lima Baptista,
Myriane Silvestre dos Santos,
Alexandre Franca Pessoa,
Danilo Bonfim Mendes,
Marcela Marques Ferreira,
Silmara Regia Bonfim de Oliveira,
Lucila Martins Azevedo,
Nádia Barbosa Tôrres,
Maria Cristina dos Santos Freitas,
Francisco Carlos Lopes,
Lorena Batista da Silva,
Corina Corrêa Mendes,
Lucas Andrade Pires,
Patricia Pereira Soares,
Sandra Lima de Oliveira. 

COLABOROU TATYANA GAMEIRO

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro
turismo

/ 1 dia

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6962, quinta-feira (26/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6962, quinta-feira (26/02): veja o rateio

3

Desembargador mandou soltar megatraficante antes mesmo da distribuição do habeas corpus
punido pelo cnj

/ 1 dia

Desembargador mandou soltar megatraficante antes mesmo da distribuição do habeas corpus

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2977, quinta-feira (26/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2977, quinta-feira (26/02): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6961, quarta-feira (25/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6961, quarta-feira (25/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 1 dia

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 2 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 1 semana

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono