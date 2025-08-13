Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamen... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (13)

Felpuda

13/08/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

Os amigos são para toda a vida,  ainda que não estejam conosco a vida inteira. Amigo é destino, amigo é vocação”.

Felpuda

Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamento, pensando em “assistir de camarote”  a shows de artistas nacionais, quando de festividades  em seus municípios, estão tendo que repensar, digamos,  seus conceitos. A crise econômica no País, a queda de repasse,  e o cenário de incertezas sobre o que vem por aí estão obrigando  os ditos-cujos a somar lá, subtrair cá, dividir ali e multiplicar  zero com zero. A continuar assim, o jeito será voltar aos velhos tempos, quando era colocada uma caixa de som no alto de um poste  na praça central, e tocar as músicas “mais pedidas do momento”.

Confissão

A divulgação de um vídeo mostrando a deputada federal Camila Jara, do PT, insinuando  ter agredido o colega de Legislativo Nikolas Ferreira, do PL, coloca por terra sua manifestação de que não teria praticado tal ato. Com isso, parlamentares da direita estão pedindo providências rigorosas.

Mais

Tropa de choque saiu  a seu favor, falando  de sua compleição física  e tratamento de câncer,  assim como ela o fez  em sua nota oficial, mas o vídeo será mais um elemento  a ser anexado ao pedido  para que seja punida.

Dra. Maria José Maldonado e Jucimara Palieraqui

 

Isabela Curiati e Sophia Patsch

Com pompas

Ao retornar da missão asiática,  o governador Riedel deverá anunciar sua entrada no PP. De acordo com o que se ouve nos bastidores, isso deverá ocorrer no fim deste mês e, segundo comentários, será  uma chegada com pompas  e circunstâncias, com significado para o Progressista. Isto porque  o partido estaria no comando político-administrativo  de Mato Grosso do Sul  e de Campo Grande. Portanto...

Agito

O ex-governador Azambuja deverá ingressar no PL, que passará  a comandar, fruto do acordo  com o ex-presidente Bolsonaro  e Valdemar Costa Neto. Sua chegada ao partido, porém, não deverá ser tão tranquila como a de Riedel ao PP. Ele terá ainda pela frente arestas com bolsonaristas ainda inconformados com sua entrada. Assumindo a direção da legenda, ainda terá de apagar incêndios de alguns deles, como o do deputado Pollon, que está pedindo para ser convidado para ir a novo endereço.

Cadeira

Vale ressaltar que o ex-governador Azambuja está tendo todo  o respaldo da cúpula nacional  do PL, porque é um nome com potencial de conquistar uma cadeira no Senado.  Deve ser levado em conta que essa é uma meta do ex-presidente Jair Bolsonaro, a de conquistar o maior número de cadeiras naquela Casa, para que a direita se fortaleça e possa dar andamento ao projeto de poder contra a esquerda, que tem feito caças às bruxas.

ANIVERSARIANTES

Rodrigo do Amaral Gameiro  
Neli Marlene Monteiro Tomari  
Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza  
Maria Celeste Correa Curado  
Elizabeth Maria de Fátima Buainain Abuhassan (Babeth)  
Maria Eduarda Gregório dos Santos  
Adão Jorge Moraes Castilho  
Shirley Gennari Martins  
Celeste Molina Cors  
Eduardo Coelho Leal Jardim  
Nolasco Ribeiro dos Reis  
Gilson Benedito de Oliveira  
Elba Corrêa da Cunha  
Dr. James Celso Higa  
Hiroshi Kokubu  
Nathalie Oshiro Adania  
Márcia Perez  
Tiago Ferreira de Souza  
Benedito da Silva  
Máximo Ribeiro Fernandes  
Ricardo Augusto Pereira  
Mariana Soares e Jurgielewicz Medeiros  
Sarah Cristina Mesquita Barros  
Catarina Gomes de Oliveira  
Mariana Guimarães Sortica  
Isaias Patrocínio  
Márcia Sueli Assis Andreasi  
Ângela Araújo de Oliveira  
Wilson Minari  
Dr. Odair Garcia de Freitas  
Bianca Atala Machado  
Kennedi Mitrioni Forgiarini  
Claise Kleemann  
Aroldo Fonzar Toledo  
Edson Medeiros Costa Junior  
Ricardo do Nascimento  
Elson Carlos Benitez  
Paulino Straliotto  
Eliane Nobre de Miranda  
Mirandolina Barbosa  
Valdessi Neves da Rocha  
Tereza Carneiro da Costa e Oliveira  
Carmem Cinira Garcia  
Carlos Theodoro Andrade e Jurgielewicz  
Elizabeth Souza Freitas  
Miguel Antonio Perez Lima  
Zely Paes de Barros Gonçalves  
Ana Lúcia Morello Pacheco  
Wanderley Galvão Vasconcelos  
Nelly Lopes da Silva  
Aparecido Roberto Galdino  
Manoel Gomes dos Santos Filho  
Giuliano Cassio de Souza Rosa  
Nelson Luiz de Souza  
Cristovão de Albuquerque Filho  
Neuza Echeverria  
Raimundo Girelli  
Anete da Silva Melo  
Helena Yoshie Matsuo Dias  
Guido Dal’acqua Neto  
Kátia Ferreira Garcia  
Rose de Andrade Kratz  
Neuza Aparecida Pompiniges  
Jean Phierre da Silva Vargas  
Frei Miguel Loffler  
Dra. Claudia Roberta Miola Canale  
Helena Pitta Sassioto  
André Luis Modesto Campos  
Nilson Tamotsu Aguena  
Carlos Erildo da Silva  
Elisabeth Sydow  
Evilásio Alexandre Sobrinho  
Maria Helena Rosa Balbe  
Aníbal Vicente Ferreira  
Eli Mercedes Gheller Parzianello  
Laura Pereira da Silva  
Elena Maria Gasques Chaves  
Carla Eleonora Sguissardi  
Gilson Ferreira Gomes  
Munir Mauad  
Luzanidia Martins Miranda  
Alicio Garcez Chaves  
Cláudia Cabral Ferreira Morel  
Roberto Valentim Cieslak  
Aparecido Donizete Carrasco  
Sinthia Elena Alves de Souza  
Maria do Carmo Borges Lino  
Daniel Lucas Tiago de Souza  
André Heikiti Koyanagui  
Adriana Helam Corrêa  
Dirceu Rodrigues Junior  
André Fabiano dos Santos  
Luiz Cláudio de Oliveira Lima  
Enivaldo Pinto Polvora  
Graziela Barbosa  
Igor Sanches Caniatti Biudes  
Tânia Mofreita Bruno Szochalewicz Ribeiro Dantas  
Murillo Ferreira Barbosa  
Ilibio Amaral Nogueira Pinto  
Isa Maria Formaggio Marques  
José Aparecido de Oliveira  
Lindomar de Freitas  
Elza Corrêa da Cunha  
Márcia Maria Rodrigues Rangel  
Thalita Maria Souza Taques  
Edson Hideo Mitani  
Demétrio Salomão Abud  

*Colaborou Tatyane Gameiro

MÚSICA

Dois anos depois, os Paralamas do Sucesso voltam a tocar na Capital neste sábado

"Logo chegará a hora", diz o baterista João Barone, sobre um possível álbum de inéditas, o primeiro desde "Sinais do Sim" (2017)

11/08/2025 09h30

Compartilhar
A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria):

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Dois anos depois de seu último show em Campo Grande, realizado em julho de 2023, no Ondara Buffet (Parque dos Poderes), “Os Paralamas do Sucesso voltam a tocar na Capital” bem poderia parodiar um dos milhares de fãs que a banda tem na cidade.

Na canção “Vital e Sua Moto”, os versos originais dizem que “Os Paralamas do Sucesso vai [ou iam] tentar tocar na capital”. A faixa, que abre “Cinema Mudo” (1983), o primeiro dos 13 álbuns de estúdio, tornou-se o passaporte do grupo para o estrelato e não vai faltar no show deste sábado.

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone
Herbert Vianna, principal letrista do grupo, no show de início da turnê, no Allianz Parque, em São Paulo, em 31/05/2025, que teve o público estimado em quase 50 mil pessoas - FOTO: Divulgação

Herbert Vianna (guitarra/vocal), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) vão se apresentar, desta vez, no Bosque Expo, para onde levam a turnê Clássicos, que reúne expoentes de um repertório infalível por mais de quatro décadas e que soube se renovar como poucos no cenário das bandas de rock da geração de 1980.

Além de “Vital e Sua Moto”, o set inclui, por certo, “Óculos”, “Alagados”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “O Beco”, “Ela Disse Adeus”, “Aonde Quer que Eu Vá” e “Uma Brasileira”.

A aposta vasculha, justamente, a farta galeria de canções que o grupo foi lançando e com as quais, a cada momento, foi obtendo acolhidas imediatas e quase sempre das mais expressivas, fosse da parte de seu crescente público ou da chamada crítica especializada.

Uma verve criativa tão potente – e atenta a um rol de referências prodigioso, da matriz jamaicana ao rock inglês – que nem o acidente sofrido por Herbert, em 2001, deixando-o tetraplégico, foi capaz de encerrar.

O “longo caminho”, como aponta a letra da canção que dá nome ao primeiro álbum de estúdio pós-tragédia, foi de perda, solidão, mas também de esperança na vida. Embora conste que as composições do disco antecedam o acidente (a queda de um ultraleve), tudo não deixa de soar premonitório.

O álbum traz, ao menos, mais um hit, “Cuide Bem do Seu Amor”, e Os Paralamas seguem a mil, fazendo o que sabem de melhor, que é arrastar multidões para shows impagáveis Brasil a fora.

33 CANÇÕES

Se seguem sem álbum de inéditas desde 2017 (“Sinais do Sim”), lançamentos de revisita ao passado – como “RoncaRonca Apresenta Os Paralamas do Sucesso (Ao Vivo)”, de 2023, com um registro lado B de 1999 – ou de interação com o presente – a exemplo de “10 Remixes” (2024), em que as músicas do grupo conversam com um variado leque de DJs – vão dando fornalha ao comboio rítmico, que não para de rodar o País e além.

Depois de Campo Grande, serão mais duas dezenas de shows, de Belém (PA) a Buenos Aires, até novembro, um deles em Três Lagoas, no dia 24, na 35ª Festa do Folclore. E, em entrevista ao Correio B, o baterista João Barone fala sobre um próximo álbum, quem sabe, para “logo” – confira adiante. A turnê Clássicos começou no dia 31 de maio, com um megashow no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos para a apresentação deste sábado, a partir das 22h30min, no Bosque Expo, custam de R$ 175 (meia-entrada para a área VIP, terceiro lote) a R$ 4.200  (mesa para oito pessoas no setor B) e estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, ou pelo site pedrosilvapromocoes.com.br. Mais informações: (67) 99296-6565 – WhatsApp (de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h). Classificação indicativa: 18 anos.

No palco, ao lado dos três membros fundadores, estarão “nossos companheiros de jornada”, como frisa João Barone: João Fera nos teclados, Monteiro Jr. no saxofone e Bidú Cordeiro no trombone. São 33 canções no repertório do show, que, indo direto ao ponto, é anunciado como uma celebração.

“Esta turnê é uma celebração de toda nossa carreira. Tocamos nossos grandes clássicos e músicas que o público sempre nos pede em nossas andanças pelo País”, diz João Barone.

NOVO ÁLBUM?

“Tocamos os grandes clássicos e, consequentemente, os arranjos são os clássicos, com os músicos que nos acompanham já há um bom tempo, nossos companheiros de jornada”, reforça o baterista, que, mesmo com cautela, afirma que o momento de um novo álbum de inéditas pode não estar tão longe.

“Temos feito algumas gravações com amigos. E começando a rascunhar a ideia de um novo trabalho. Com a agenda lotada de shows, fica sempre mais demorado este processo. Mas logo chegará a hora”, revela o baterista.

MUSICAL

E o que os leva a se manterem em atividade enquanto grupo? “Acho que as duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade”, comenta o músico.

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone
Imagens de “Vital, o Musical dos Paralamas” (2025) - FOTO: Divulgação

Uma das produções recentes que mantêm em alta a eterna empolgação em torno do grupo é “Vital, O Musical dos Paralamas”, idealizado por Gustavo Nunes e Marcelo Pires, com direção artística de Pedro Brício.

O musical estreou em maio, em São Paulo, e mais de 600 atores participaram da seleção de elenco. Rodrigo Salva ou Nando Motta (Herbert Vianna), Franco Kuster (João Barone), Gabriel Manita (Bi Ribeiro) e Hamilton Dias (o empresário José Fortes) são os protagonistas. O elenco é composto ainda por: Barbara Ferr, Herberth Vital, Maria Vitória Rodrigues, Pedro Balu e Rodrigo Vechi.

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone
Imagens de “Vital, o Musical dos Paralamas” (2025) - FOTO: Divulgação

““Vital, O Musical dos Paralamas” é um sucesso. Ficamos muito felizes com o resultado. Muito bacana ver nossa história sendo contada por terceiros. E que talento têm os atores. Nos impressionou muito”, atesta Barone.

DIÁLOGO

Enquanto o ex-deputado federal Fábio Trad está pensando em colocar armadura...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (11)

11/08/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Carlos Lacerda - político brasileiro
"O que o congresso Nacional simula produzir é mais em função de interesses de grupos e de cobertura eleitoral do que do interesse efetivo da coletividade”.

Felpuda

Enquanto o ex-deputado federal Fábio Trad está pensando em colocar armadura para liderar a luta contra o governador Eduardo Riedel em 2026, seu irmão senador, Nelson Trad Filho, vem a galope célere para evitar que isso aconteça. O clã político Trad está dividido para a batalha que se avizinha e tudo indica que as bandeiras brancas acabarão empoeiradas em um canto, afinal, ninguém está pensando em usá-las. Caso entre em campo, Fábio Trad estará com espada reluzente e afiada para o ataque, enquanto Riedel se aprimora na esgrima. Já Nelson Trad Filho traz preso à sela o livro “Não Caia em Conto de Fadas” para dar ao irmão. Sei não...

Diálogo

Mudanças

Em regime de urgência, os vereadores votaram alterações no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt). Entre elas está prevista reserva de 3% das vagas aos genitores de pessoas com deficiências, atendendo a demanda principalmente das chamadas mães atípicas.

Mais

Outras mudanças: reserva de 5% para pessoas imigrantes, incluídas refugiadas e solicitantes de refúgio, além da redução de seis para três meses do período em que a pessoa tenha que estar desempregada para ingressar no Primt.

DiálogoPatricia com a filha Marina Maiolino - Foto: Márcio Andrade
DiálogoGustavo Maia e Ana Livia Cardoso - Foto: Nicolas Calligaro

"Bolão"

Quando retornar da viagem ao continente asiático, no dia 16, o governador Eduardo Riedel deverá preparar-se para sua filiação ao PP que, segundo os comentários nos bastidores, ocorrerá ainda este mês. A partir daí, dará andamento as articulações políticas para 2026, com a senadora Tereza Cristina  e o ex-governador Azambuja, que assumirá o PL. O trio, em nível nacional, dizem, estará “jogando um bolão” com o ex-presidente Bolsonaro.

Foco

Por falar no ex-governador Azambuja, considerado como o “primeiro nome” para o Senado nas eleições de 2026, ele tem desconversado publicamente a respeito, enfatizando que o foco é cuidar da reeleição do governador Riedel.  Vale ressaltar, porém, que já foi procurado pelos  outros interessados em fazer uma dobradinha. Assim como vieram, saíram: sem saber se serão ou não.

Cobiça

Desde que a prefeita Adriane Lopes tomou posse, sua cadeira passou a ser vista com cobiça para 2030, principalmente, porque  não estará participando  do embate, por força da legislação eleitoral. E os nomes dos prováveis candidatos começam a surgir.  Um dos primeiros a serem lembrados foi o da vice-prefeita Camilla Nascimento. Outro, seria o do secretário de Infraestrutura  Marcelo Miglioli, que estaria tendo dificuldades para se viabilizar  ao Senado e, diante disso, esperaria 2030. A lista, porém,  aumenta mais a cada dia.

Aniversariantes

 
  • Marco Aurélio Barros Faracco,
  • Dr. José Antônio Freire Palhano,
  • Dr. Luiz Tadeu Barbosa Silva,
  • Takao Hishie Nobu,
  • Michael Mendes,
  • Thay Pires Cardoso,
  • Marco César de Souza Alcântara,
  • Aldeniza Aguiar Lopes,
  • Leonardo Cardoso,
  • Manoel de Sousa Arruda,
  • Maria da Glória Vieira Lorenzzetti,
  • Artemison Monteiro de Barros,
  • José Alves Ribeiro Neto,
  • Dra. Cristina Mougenot de Barros,
  • Maria Auxiliadora Curado Siufi,
  • Antônio Carlos (Caio) Moreira Turquetto,
  • Ana Maria Zahran Tavares,
  • Raíssa dos Reis,
  • Dra. Maria Lygia Ferreira de Freitas,
  • Geraldo Fernandes Martins,
  • Manoel Guimarães,
  • Leida Maria Quadros,
  • Renata Cox de Moura Leite,
  • Franciele Domingues Nantes,
  • Vinícios Kaue Chermont Azambuja,
  • Olmar Oselane Junior,
  • Ademar Barros,
  • Paulo Fernandes Dalastra,
  • Miguel Ferreira,
  • José dos Santos Gomes Prata,
  • Edi Barbosa,
  • Neide Ocampos,
  • Rosália Corrêa Alvarenga,
  • Francisco Granero,
  • Márcia Huergo Bauermeister,
  • Ione Camparin,
  • Wilson Reis Falcao,
  • Eder Penteado,
  • Kelen Stella Schneider,
  • Julian Carlos Pereira da Silva,
  • Dr. Murillo da Costa,
  • Valdir Marini,
  • Jane Alves Clemente da Fonseca,
  • Dalva Kury Marques,
  • Airton Gomes,
  • Bruno Ito Gorski,
  • Dr. Ricardo Dutra Aydos,
  • Tibúrcio Ramirez,
  • Cleusa Franco,
  • João Batista Lacrimanti,
  • Rodrigo Cesar Marconi,
  • Lausane Cristina Vicente os Santos,
  • José Wilson Kleinschimitt,
  • Milton Baís Barboza,
  • Fernando Gabriel Lopes,
  • Gilberto Macarios,
  • Cirley Benites Farias,
  • Luis Fernando Giolo,
  • Oscar Raul Dias Haack,
  • Jacy Farias,
  • Marly da Silva Almeida,
  • Jane Alves Duarte,
  • Eloi Panachuki,
  • Nelson José Garcia,
  • Pedro Luis Rocha,
  • Loureiro Pereira de Queiroz,
  • Domingos José Borges dos Santos,
  • Elza Espíndola de Camargo,
  • Dr. Itamar Ferrúcio Borges,
  • Andrea da Silva Pedra,
  • Rodrigo dos Santos Vieira,
  • Vadenir Nunes dos Santos,
  • Robson Aparecido Barreto Fernandes,
  • Suzana Dirce Gomes da Rocha,
  • Gilberto Oliveira Guanaes,
  • Andréia Teresinha Schafer,
  • José Flávio Camargo de Mendonça,
  • Ângela Aparecida Nesso Calado da Silva,
  • Alciney Marins Leal Monteiro,
  • Zilmar Cavalcante de Araújo,
  • Lucélia de Fatima Cardoso da Rocha,
  • Antônio Roosevelt Neves Feitosa,
  • Cleber Paulino de Castro,
  • Sônia Cristina Crivelli,
  • Cleonice Maria de Carvalho,
  • Josilene Gonçales Ramires,
  • Cristhiane Aparecida Garcia Batistela,
  • Murilo Rolim Neto,
  • Rodrigo Bucker Ruiz,
  • Patricia Mazaro,
  • Joyce Minami,
  • Dora Maria Haidamus Monteiro,
  • Jocelyn Salomão Filho,
  • Éder Muniz dos Santos,
  • Vanderlei Barros de Almeida Júnior,
  • Marlene Shigueko Hamasaki Ferreira,
  • Juliana Rondon,
  • Leila Dada,
  • Juliana Caires Vargas Capobianco,
  • Valmei Roque Callegaro,
  • Maria Vera Lúcia Gonçalves,
  • Assimina Apóstolos Mermiris,
  • Jackson Farah Leiva,
  • Verônica Villalba,
  • Azet Fernandes Rasslan,
  • Hélio Shigueru Yabunaka

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande
JARDIM BATISTÃO

/ 15 horas

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

2

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS
RASTRO CIRÚRGICO

/ 13 horas

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

3

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 1 dia

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

4

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande
câmara municipal

/ 11 horas

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 05/08/2025

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual