Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamen... Leia na coluna de hoje

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro
Os amigos são para toda a vida, ainda que não estejam conosco a vida inteira. Amigo é destino, amigo é vocação”.
Felpuda
Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamento, pensando em “assistir de camarote” a shows de artistas nacionais, quando de festividades em seus municípios, estão tendo que repensar, digamos, seus conceitos. A crise econômica no País, a queda de repasse, e o cenário de incertezas sobre o que vem por aí estão obrigando os ditos-cujos a somar lá, subtrair cá, dividir ali e multiplicar zero com zero. A continuar assim, o jeito será voltar aos velhos tempos, quando era colocada uma caixa de som no alto de um poste na praça central, e tocar as músicas “mais pedidas do momento”.
Confissão
A divulgação de um vídeo mostrando a deputada federal Camila Jara, do PT, insinuando ter agredido o colega de Legislativo Nikolas Ferreira, do PL, coloca por terra sua manifestação de que não teria praticado tal ato. Com isso, parlamentares da direita estão pedindo providências rigorosas.
Mais
Tropa de choque saiu a seu favor, falando de sua compleição física e tratamento de câncer, assim como ela o fez em sua nota oficial, mas o vídeo será mais um elemento a ser anexado ao pedido para que seja punida.
Com pompas
Ao retornar da missão asiática, o governador Riedel deverá anunciar sua entrada no PP. De acordo com o que se ouve nos bastidores, isso deverá ocorrer no fim deste mês e, segundo comentários, será uma chegada com pompas e circunstâncias, com significado para o Progressista. Isto porque o partido estaria no comando político-administrativo de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. Portanto...
Agito
O ex-governador Azambuja deverá ingressar no PL, que passará a comandar, fruto do acordo com o ex-presidente Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Sua chegada ao partido, porém, não deverá ser tão tranquila como a de Riedel ao PP. Ele terá ainda pela frente arestas com bolsonaristas ainda inconformados com sua entrada. Assumindo a direção da legenda, ainda terá de apagar incêndios de alguns deles, como o do deputado Pollon, que está pedindo para ser convidado para ir a novo endereço.
Cadeira
Vale ressaltar que o ex-governador Azambuja está tendo todo o respaldo da cúpula nacional do PL, porque é um nome com potencial de conquistar uma cadeira no Senado. Deve ser levado em conta que essa é uma meta do ex-presidente Jair Bolsonaro, a de conquistar o maior número de cadeiras naquela Casa, para que a direita se fortaleça e possa dar andamento ao projeto de poder contra a esquerda, que tem feito caças às bruxas.
ANIVERSARIANTES
Rodrigo do Amaral Gameiro
Neli Marlene Monteiro Tomari
Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza
Maria Celeste Correa Curado
Elizabeth Maria de Fátima Buainain Abuhassan (Babeth)
Maria Eduarda Gregório dos Santos
Adão Jorge Moraes Castilho
Shirley Gennari Martins
Celeste Molina Cors
Eduardo Coelho Leal Jardim
Nolasco Ribeiro dos Reis
Gilson Benedito de Oliveira
Elba Corrêa da Cunha
Dr. James Celso Higa
Hiroshi Kokubu
Nathalie Oshiro Adania
Márcia Perez
Tiago Ferreira de Souza
Benedito da Silva
Máximo Ribeiro Fernandes
Ricardo Augusto Pereira
Mariana Soares e Jurgielewicz Medeiros
Sarah Cristina Mesquita Barros
Catarina Gomes de Oliveira
Mariana Guimarães Sortica
Isaias Patrocínio
Márcia Sueli Assis Andreasi
Ângela Araújo de Oliveira
Wilson Minari
Dr. Odair Garcia de Freitas
Bianca Atala Machado
Kennedi Mitrioni Forgiarini
Claise Kleemann
Aroldo Fonzar Toledo
Edson Medeiros Costa Junior
Ricardo do Nascimento
Elson Carlos Benitez
Paulino Straliotto
Eliane Nobre de Miranda
Mirandolina Barbosa
Valdessi Neves da Rocha
Tereza Carneiro da Costa e Oliveira
Carmem Cinira Garcia
Carlos Theodoro Andrade e Jurgielewicz
Elizabeth Souza Freitas
Miguel Antonio Perez Lima
Zely Paes de Barros Gonçalves
Ana Lúcia Morello Pacheco
Wanderley Galvão Vasconcelos
Nelly Lopes da Silva
Aparecido Roberto Galdino
Manoel Gomes dos Santos Filho
Giuliano Cassio de Souza Rosa
Nelson Luiz de Souza
Cristovão de Albuquerque Filho
Neuza Echeverria
Raimundo Girelli
Anete da Silva Melo
Helena Yoshie Matsuo Dias
Guido Dal’acqua Neto
Kátia Ferreira Garcia
Rose de Andrade Kratz
Neuza Aparecida Pompiniges
Jean Phierre da Silva Vargas
Frei Miguel Loffler
Dra. Claudia Roberta Miola Canale
Helena Pitta Sassioto
André Luis Modesto Campos
Nilson Tamotsu Aguena
Carlos Erildo da Silva
Elisabeth Sydow
Evilásio Alexandre Sobrinho
Maria Helena Rosa Balbe
Aníbal Vicente Ferreira
Eli Mercedes Gheller Parzianello
Laura Pereira da Silva
Elena Maria Gasques Chaves
Carla Eleonora Sguissardi
Gilson Ferreira Gomes
Munir Mauad
Luzanidia Martins Miranda
Alicio Garcez Chaves
Cláudia Cabral Ferreira Morel
Roberto Valentim Cieslak
Aparecido Donizete Carrasco
Sinthia Elena Alves de Souza
Maria do Carmo Borges Lino
Daniel Lucas Tiago de Souza
André Heikiti Koyanagui
Adriana Helam Corrêa
Dirceu Rodrigues Junior
André Fabiano dos Santos
Luiz Cláudio de Oliveira Lima
Enivaldo Pinto Polvora
Graziela Barbosa
Igor Sanches Caniatti Biudes
Tânia Mofreita Bruno Szochalewicz Ribeiro Dantas
Murillo Ferreira Barbosa
Ilibio Amaral Nogueira Pinto
Isa Maria Formaggio Marques
José Aparecido de Oliveira
Lindomar de Freitas
Elza Corrêa da Cunha
Márcia Maria Rodrigues Rangel
Thalita Maria Souza Taques
Edson Hideo Mitani
Demétrio Salomão Abud
*Colaborou Tatyane Gameiro