Presentes para Corumbá

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Mário Benedetti - escritor uruguaio

"Que chegue quem tem que chegar, que se vá quem tem que ir, que doa o que tem que doer…que passe o que tem que passar”.

FELPUDA

Se continuar nessa toada, a bela Morena estará, até o fim da disputa eleitoral, somente um caco e vencedora do concurso de feiura. Em vez de elogiá-la, pois é disputada por oito candidatos, alguns deles estão falando cobras e lagartos da cidade, como se fosse a garota do baile que ninguém tira para dançar. É bom lembrar que ela tem 646.216 eleitores que, embora não estejam no salão de dança, estão de olho para escolher o melhor para ela e mandar os outros para casa. Falar só mal e não elogiar seus encantos naturais e sua gente que a sustenta é ser, digamos, esnobe demais. Dá licença, vai!

On-line

Levantamento mostra que os serviços prestados pelos Cartórios de Registro de Imóveis em Mato Grosso do Sul atingiram quase 500 mil atos on-line realizados pela plataforma eletrônica nacional registradores.onr.org.br.

Mais

Ela permite a prática de uma série de ações de forma remota, entre elas a solicitação de certidões de imóveis. A plataforma foi desenvolvida pelos Registradores de Imóveis do Brasil, por meio do Operador Nacional do Registro de Imóveis (ONR).

Nádia bana Povh e miguel Povh filho, que neste sábado, dia 21, comemoram bodas de Cobre (61 anos de casamento) - Foto: Arquivo Pessoal

Eliandra Mendes - Foto: Iara Morselli

Cautela

A euforia dos candidatos com índices registrados em pesquisas levou político de longas jornadas a comentar que vitória só se canta depois da contagem do último voto. Ele aproveitou também para lembrar a história de certo político, primeiro nas pesquisas, que reuniu os amigos em rodada de uísque no dia da eleição para comemorar, antecipadamente, a conquista de importante cargo. As urnas, porém, mostraram outro cenário, e nem para o segundo turno ele foi. Portanto...

Tapete

Com o dia do primeiro turno das eleições batendo às portas, em 6 de outubro, o time tucano, que estava esperançoso com a vinda do ex-presidente Bolsonaro a Campo Grande para dar maior impulso à candidatura de Beto Pereira, está se preparando para recolher o tapete vermelho. As previsões são de que o líder maior do PL não deverá dar o ar de sua graça nessa primeira fase da disputa. Quem sabe, no segundo turno. Mas...

Canabis

Aprovado no dia 18 pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, segue para sanção do governador Eduardo Riedel o projeto que assegura o acesso, no Estado, a medicamentos e produtos à base de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC). Esses servem para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. A proposta é do deputado Pedro Kemp, do PT.

Aniversariantes

Nayara Moraes Barbosa,

Gilberto (Giba) Navarro Santos,

Dra. Vanessa Puccinelli Dotti,

Enrico Carlos Rodrigues Feitosa,

Willy Pertinhes,

Lúcia Magalhães Ferreira,

Berenice Prestes Gomes,

Paulo Takehiko Yoshizumi,

Glaucea Regina Franco,

Dr. Paulo Sukehiro Yonamine,

Carmelo Interlando Neto,

Afrânio Martinez Marques,

Debbie Cruz Cano,

Mirian da Silva Santos,

Nilo Taira,

Eva de Souza Salmazo,

Cicero Barros da Silva,

Andréa Rezende Pache de Souza,

Irene Vieira de Rezende,

Rosângela Pereira de Oliveira,

Mayara Barbeta Vieira,

Valdomiro Aparecido Vieira,

Mário Hugo Esteves do Nascimento,

Rejane Rose Di Giácomo Adri,

Gustavo Santiago Torrecilha Cancio,

Márcia Maria Souza Costa Moura de Paula,

Sérgio Maia Miranda,

Gilberto Roberto Motta,

Sônia Regina Saab,

Yara Barnabé da Silva,

Edilson Amaral da Rosa,

Janaína da Rocha Benites,

Nilza Peluslle,

Thainara Farias Rocha,

Leandro Hungria do Bom Despacho,

Celso Vargas Pereira,

Izaura Corbucci Peters,

Mauro José Tôrres Carpes,

Júlio Maria da Silva,

Inácio Franco Júnior,

Joaquim de Souza Gomes,

Felisberto Silvestre dos Santos,

Willcand Lemes Zampieri,

Argemiro de Souza Dias Neto,

Crystianno Rondão,

Lívia Regina Viero Rezek,

Elio Luiz Bobato,

Dr. Leonildo Herrero Perandré,

Ivone Pacheco Alencar,

Dilmar Pereira da Silva,

Mariane Viana Pereira,

Maria Conceição Vilela,

Aluízio Alves Teixeira,

Wilson Campos da Costa,

Dulce Vieira Martinez,

Eva Ribeiro da Vila,

Mauro Marcondes Ribeiro,

Hélio de Azevedo,

Maria Aparecida Neves,

José Amâncio de Souza,

Artur dos Santos Vigário,

Herminio Gonçalves da Silva,

Marcelo do Nascimento Ferreira,

Jiulhianny Maia,

Marcos Francisco da Silva,

Jorge Ney Viana Macedo Neves,

Mariuxa Barbeta da Rosa,

Carolina Flôres,

Gisele Castello Zahran,

Marco Aurélio Pallacio,

Dra. Luciana Araújo Bento,

Gabriel Moreno Galvanini,

Mariza Ferreira,

Luzia Ribeiro da Silva,

Jaqueline Lianes,

Ângela Maria Córdoba,

Abadio Pereira Narciso,

Davis Ribeiro de Sena,

Rogério Carvalho,

Aguillera Gutierres Santos,

Lory Eggers Almeida,

Marco Antonio Renzi,

Angelo Cesar Ajala Ximenes,

Laura Medeiros,

Maria Ignês Loureiro,

Jucemara Alberti Bueno,

Valdir Edison Soares Almeida,

Alexandre Cunha Prado,

Orlando Paulo de Arruda Machado,

Nayara Chaves de Oliveira,

Evelaso da Silva Meira,

Paulo de Tarso Azevedo Pegolo, Antonio Saonetti,

Paulo César Nunes da Cunha,

Mauricio Rodrigues Camuci,

Simone de Oliveira Belli,

Malcon Douglas Cappellari,

Rodrigo Vieira de Almeida,

Arthur Ferreira da Silva,

Wilma Maria Leal Vendramini,

Cleonice José da Silva Herculano,

Mariana Hernani Milhorim,

Laurinda da Silva Curto Cação,

Gracyanne Jacobina Barbosa,

Epaminondas Lopes dos Santos,

José da Silva Sant Anna,

Fabiano Rafael de Lima Silva,

Evilázio Duarte,

Fernando Corrêa Jacob,

Eduardo Henrique Lyvio,

Iracema Tavares de Araújo.

*Colaborou Tatyane Gameiro