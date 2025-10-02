Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Primeira edição da Bienal Pantanal terá nove dias de programação gratuita

Primeira edição do evento terá nove dias de programação gratuita, com 200 editoras, caravanas do interior e nomes importantes da literatura, além de shows, atrações infantis, debates, seminários, oficina, palestra e convidados

Da Redação

Da Redação

02/10/2025 - 10h30
Serão 70 toneladas de livros, 20 mil títulos e 200 editoras brasileiras, representadas por 24 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidores. Estarão presentes cerca de 100 convidados de Mato Grosso do Sul, 9 estados brasileiros e 3 países sul-americanos. É com estes números que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul desembarca, neste sábado, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

O evento vai até o dia 12, com 129 atividades distribuídas em 108 horas de programação. Aos sábados e domingos, a Bienal Pantanal estará aberta das 10h às 22h e, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. O acesso ao público será livre e todas as atividades são gratuitas.

A primeira edição da Bienal Pantanal vai contar com atividades envolvendo escritores de grande destaque na literatura brasileira. São 20 autores nacionais convidados: Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira Júnior, Leandro Karnal, Luiz Antônio Simas, Ana Cláudia Quintana, Milly Lacombe, Bete Morais, Ana Elisa Ribeiro, Carmem Tereza Elias, Luz Ribeiro, Carol Dal Farra, Vera Iaconelli, Caio Zero, Helô D’Angelo, Pedro Pacífico, Sandra Menezes e Ana Suy.

O evento também terá a participação de vários escritores de Mato Grosso do Sul, como Lenilde Ramos, Emmanuel Marinho, Marlei Sigrist, Bosco Martins, Ana Bernardelli, Douglas Diegues, Gysélle Saddi Tannous, James Jorge, Lucilene Machado, André Alvez e Gerson Luís Martins.

Também estão confirmados os escritores paraguaios Ana Miranda, Marcos Ibañez e Damián Cabrera, o diretor da Biblioteca Nacional do Paraguai, o escritor e advogado Marco Augusto Ferreira, a colombiana Jeimy Hernández Toscano, diretora técnica de Leitura, Escrita e Bibliotecas da Unesco, e do professor e escritor do chaco argentino Francisco Romero, o Tete, ex-ministro da Educação da província do Chaco.

“É uma alegria enorme realizar nossa primeira Bienal do Livro, que nasce como um instrumento potente de valorização do livro e da leitura, base fundamental para a formação cidadã. Estarão presentes grandes expressões da literatura brasileira, em encontro com nossa produção literária e de nosso vizinho Paraguai. Igualmente importante, a bienal nos trará uma diversidade de editoras, oportunizando uma infinidade de títulos para todas as idades e gostos”, afirma Pedro Ortale, diretor da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul.

SEMINÁRIOS

A Bienal Pantanal receberá o secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (Minc), Fabiano Piúba, que estará representando oficialmente a ministra Margareth Menezes e também vai participar de uma mesa, neste domingo, dentro da programação do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) que o evento realizará.

Também estão confirmados neste seminário mais dois integrantes do Ministério da Cultura, Jéferson Assumção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), e Marina de Lima Rabelo, da Secretaria do Livro, a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Cultural, Luciana Barroso Campos, e a gerente de projetos do Instituto Pró-Livro, Zoara Failla.

Além do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura, a Bienal Pantanal também promoverá o Seminário de Economia Criativa, para discutir o mercado literário em Mato Grosso do Sul, com várias presenças, entre elas, Luciana Azambuja, superintendente de Economia Criativa da Setesc, Erika Kaneta Ferri, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) da UEMS, e Isabella Carvalho Fernandes Montello, gerente da Unidade de Competitividade e Inovação do Sebrae-MS.

Neste domingo, às 10h, no Espaço Integração, o professor universitário, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult) e procurador-chefe da Câmara Municipal de Fortaleza, André Brayner, ministra a palestra “Direitos Autorais e Inteligência Artificial: Quem É o Autor da Palavra Escrita?”, em que abordará os desafios contemporâneos trazidos pelo avanço da inteligência artificial (IA) na criação literária e a proteção dos direitos autorais.

Já nos dias 7, 8 e 9, das 9h às 12h, o escritor cearense Léo Mackellene realizará a oficina Escritas de Si, Narrativas do Eu – Laboratório de Escrita Terapêutica, no Auditório Tertuliano Amarilha. Mackellene também vai realizar a palestra “Por Um Letramento em Língua Portuguesa”, no dia 9, às 14h, no Espaço Integração.

“Concretizar a realização de uma primeira bienal no nosso estado demonstra o compromisso do governo em incluir o Mato Grosso do Sul no circuito da literatura nacional e sul-americana. A realização da Bienal Pantanal vem também para valorizar os autores sul-mato-grossenses e oferecer à população um evento de qualidade, com convidados que são referências em suas respectivas áreas e que vão enriquecer culturalmente o público que visitar o evento”, afirma Eduardo Mendes, diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

SHOWS

A música também estará presente na programação da I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Após a cerimônia de abertura, neste sábado, às 19h, a programação segue com os concertos musicais de Maria Alice e Almir Sater. A cantora traz o show com canções de Paulo Simões, compositor que Maria Alice homenageou em seu último álbum. Já o violeiro vem com sua banda completa para relembrar na Bienal Pantanal os seus principais sucessos e músicas dos seus discos mais recentes.

Para comemorar o aniversário de Mato Grosso do Sul, no dia 11, às 19h, a atração musical será o grupo paraguaio Néstor Ló y Los Caminantes. A big band mistura os sons tradicionais do folclore do Paraguai com influências de ritmos da world music. Formada em 2016 e atualmente um dos grupos de maior destaque do Paraguai, Néstor Ló y Los Caminantes proporciona uma verdadeira imersão na cultura paraguaia, com direito a bailarinos e dançarinas do Ballet Folclórico Nacional do Paraguai, além das famosas galoperas, que dançam equilibrando garrafas (botellas) na cabeça.

No dia 12, o evento oferece uma programação especial para o Dia das Crianças, com espaço para o público ter contato com o Kumon e os espetáculos “Vida de Mamulengo”, com o mestre brincante Chico Simões, e “Crianceiras”, idealizado por Márcio De Camillo a partir da obra do poeta Manoel de Barros, homenageado da Bienal Pantanal.

LOUNGE

Entre as áreas dedicadas às atividades da Bienal Pantanal está o Espaço Integração. É onde haverá um intercâmbio entre autores sul-mato-grossenses e paraguaios, com venda de livros de escritores de MS e do Paraguai e outras atividades, como o Leia MS, com conversas entre autores, lançamento de livros, encontro de editoras do Estado e aulas abertas ao público, além de leituras para crianças e a oficina “Histórias em Quadrinhos: Práticas e Experiências”, com o artista-educador, quadrinista e ilustrador Caio Zero.

Os ingressos para a Bienal Pantanal são gratuitos. No entanto, para acompanhar as atividades de conferências com escritores nacionais, no Auditório Germano Barros de Souza, e os shows musicais, no Auditório Manoel de Barros, será necessário retirar o ingresso (um por pessoa) duas horas antes na bilheteria do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Confira a programação completa no site www.bienalpantanal.com.br.

ESTUDANTES

A estimativa é de que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul receba aproximadamente 3.600 alunos da rede pública de ensino sul-mato-grossense. O evento terá caravanas de acadêmicos e estudantes vindas de cidades do interior do Estado, como Ponta Porã, Maracaju, Dois Irmãos, Terenos, Bonito, Três Lagoas, Rio Brilhante, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste e Corumbá. A ideia é que os alunos cumpram um roteiro especial elaborado para receber as caravanas de escolas do interior e da capital de Mato Grosso do Sul.

Contação de histórias, shows musicais, ciranda de contos e cantigas e sessões de cinema fazem parte da programação preparada para os alunos

CONCURSO E PRÊMIO

No Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, para estudantes da rede pública, serão distribuídos 24 prêmios entre os finalistas da competição, que contou com 607 inscritos. A Bienal Pantanal também realiza o Prêmio Tuiuiú, para escritores de Mato Grosso do Sul, em quatro categorias. O prêmio contou com 233 autores sul-mato-grossenses inscritos. Os vencedores do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú serão anunciados durante a Bienal Pantanal.

Compartilhar
*Colaborou Tatyane Gameiro

CINEMA

Glauce Rocha e Leila Diniz inspiram novo cineclube em CG

O projeto Cine Mulheres, Glauces e Leilas*** estreia hoje, com exibição gratuita de duas produções sobre a atriz campo-grandense Glauce Rocha no Museu da Imagem e do Som, a partir das 18h30min

30/09/2025 12h00

Compartilhar
Montagem com frames de

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel Pizzini Foto / Reprodução

Continue Lendo...

Leila Roque Diniz (1945-1972) e Glauce Eldé Ilgenfritz Corrêa de Araújo Rocha (1930-1971) viveram pouco, mas o bastante para deixar o nome na história do cinema e da cultura brasileira. Ou melhor, em pouco tempo de vida, legaram arte e pensamento que redefiniram estéticas, ensejaram movimentos e moldaram novas ideias, seja no campo da criação ou da vida social.

Reinventando, na esfera pública, a condição da mulher ao apontar caminhos para o empoderamento quando o contexto exigia bem mais que um post.

Dois ícones do cinema brasileiro – e do teatro e da televisão – que teimam em sustentar com suas trajetórias tão distintas quanto convergentes a estampa de revolucionárias, as duas atrizes, no set, no palco, na imprensa ou na lida com amores, caprichos e generais, imprimiram presenças singulares no ambiente cultural do País, ditando modas, renovando o ofício da interpretação e soltando o verbo.

Depois da campo-grandense Glauce Rocha e de Leila Diniz, nascida em Niterói (RJ), o Brasil nunca mais seria o mesmo e a passagem das atrizes pela cena da segunda metade do século 20 ainda centelha reconhecimento e inspiração que, se não à altura do poder de fogo da dupla, tampouco deixam o status quo e a preguiça aquietarem a memória no limbo do esquecimento.

E as faíscas reluzem no resgate das obras, dos passos e dos gestos e ideais das manas símbolo de uma utopia que parece se perpetuar como fonte de resistência a cada notícia ou decreto.

Livres, libertárias e comprometidas com a emancipação e o respeito ao indivíduo, a começar pelas mulheres, elas construíram trajetórias que inspiram e que vem se tornando, há alguns meses, o motor do Cine Mulheres, Glauces e Leilas***, um cineclube que nasce como projeto de extensão universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), reunindo professores e estudantes dos cursos de psicologia, direito, audiovisual e jornalismo. A coordenação geral é da professora Jacy Curado.

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel PizziniA partir da esquerda, Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell em protesto contra censura em 13 de fevereiro de 1968, no Rio de Janeiro - Foto / Reprodução

FILMES DE ESTREIA 

A primeira sessão do Cine Mulheres será realizada hoje, a partir das 18h30min, no Museu da Imagem e do Som (MIS). As duas produções a serem exibidas focam na atriz de Campo Grande, que, mal saindo da adolescência, já buscava os rudimentos de sua arte no Rio de Janeiro do início dos anos cinquenta: “Glauces – Estudo de Um Rosto” (2001, 30min), de Joel Pizzini; e “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha” (2024, 14mim), de Daphyne Schiffer Gonzaga.

CINEMA DE POESIA

A primeira exibição desta terça-feira, de extração intensamente poética, busca a essência da personagem Glauce por meio de um exercício formal em que arquivo, montagem e divagação delirante fazem das texturas, rimas, contrastes e sobretons de imagem e som a ponte para possíveis acessos sensoriais à intrigante presença da artista na tela, vazando sentidos que ampliam e enrobustecem a mesma busca por alguém que foge o enquadramento mais linear, como terá sido a própria trajetória e rememoração de quem o filme quer revelar.

FIO DE BUSCA

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel PizziniGlauce Rocha

A segunda exibição da noite opera na chave do documentário mais tradicional, mas faz o fio de busca da realizadora, na tentativa de jogar luzes sobre o paradeiro da memória da atriz do clássico “Terra em Transe” (1967), artifício de empatia e condução para o (des)caminho da coleta de dados, referências ou qualquer vestígio capaz de trazer à tona um parecer de potência da biografada. É assim, como um díptico de essência e referência, que os dois trabalhos tornam-se complementares na apresentação de quem é – foi e será – Glauce Rocha.

LEILA

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel PizziniLeila Diniz - Foto / Reprodução

Famosa por dizer palavrões em tempos que até um sorriso feminino podia soar inadequado, mas também por seu talento e por estrelar filmes de sucesso, de público e de crítica, como “Todas as Mulheres do Mundo” (1966), de Domingos de Oliveira, Leila Diniz ganha destaque na segunda etapa do Cine Mulheres, que acontecerá no dia 29 de outubro, às 18h30min, também no MIS.

É quando será exibido o longa de ficção biográfica “Leila Diniz” (1987), de Luiz Carlos Lacerda. 

Leila teve a carreira interrompida por um acidente aéreo fatal em 1972.

Após cada sessão, está previsto um debate para uma reflexão sobre o que as projeções possam despertar no público, as lições de cinema, política, vida e comportamento que as obras poderão suscitar.

“As homenageadas são grandes mulheres do cinema brasileiro com trajetórias incríveis de emancipação e de resistência no processo de redemocratização do País. Os legados dessas duas atrizes vão inspirar nosso projeto”, propõe o Cine Mulheres Glauces e Leilas***.

PROPOSTA

A principal relevância, segundo o projeto, é “criar um espaço para mulheres compartilharem suas vivências e experiências de vida”, por meio de uma “metodologia participativa” para “trazer e atribuir sentidos ao debate, seja pela experiência de vida, intelectual, política, social, etc”.

Ao todo serão projetados 12 filmes no período de 18 meses, perpassando relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitude, solteirice, participação política e democracia.

“O Cine Mulheres busca um diálogo entre arte e psicologia para ampliar o olhar e a sensibilidade especialmente das mulheres sobre seus dilemas cotidianos, alinhado com os projetos que já promovemos no diálogo com o teatro, artes visuais, literatura e, agora, o cinema, buscando a promoção da saúde, o empoderamento e outros ganhos”, comenta a professora e psicóloga Jacy Curado, responsável pelos projetos Arte & Aids – Maratona de Teatro, Imagens da Violência (audiovisual e artes plásticas) e Círculo de Leitura entre Mulheres (literatura), entre outras iniciativas.

O filme da sequência de exibições também já está definido: “Flor do Deserto” (2009), de Sherry Hormann, com apresentação marcada para o dia 25 de novembro.

