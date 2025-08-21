Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

SAÚDE

Primeira infância é o período em que o adulto bem desenvolvido começa a ser construído

A primeira infância, fase que compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança, é o período em que o adulto bem desenvolvido do futuro começa a ser construído

MARIANA PIELL

MARIANA PIELL

21/08/2025 - 10h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Enquanto a sociedade discute políticas públicas, economia e tecnologia, um universo silencioso e de desenvolvimento frenético acontece dentro de nossas casas: a primeira infância das crianças. Este período, que vai da gestação aos seis anos de idade, é muito mais do que uma fase de cuidados básicos, é a janela de oportunidade mais crítica para construir os alicerces de um adulto saudável, emocionalmente equilibrado e cognitivamente preparado. 

Estima-se que 90% das conexões cerebrais são estabelecidas e 1 milhão de novas conexões neurais (sinapses) são formadas a cada segundo nessa fase. Essas conexões formam a arquitetura cerebral básica, que será a base para a aprendizagem, os comportamentos e a saúde física e mental no futuro. Negligenciar essa fase é como construir uma casa com alicerces frágeis: mesmo com materiais caros no andar de cima, a estrutura sempre estará vulnerável.

PILARES

O desenvolvimento na primeira infância não se resume a aprender a andar e a falar. É um processo integrado que ocorre em cinco domínios principais.

1. Motor: envolve o controle do corpo, desde segurar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar, andar e correr até a coordenação motora fina, para desenhar, recortar e escrever.

2. Cognitivo: refere-se à capacidade de pensar, raciocinar, resolver problemas, compreender o mundo e formar memórias.

3. Linguagem: é a habilidade de se comunicar, desde o balbucio e as primeiras palavras até a formação de frases complexas e a compreensão da linguagem oral e, posteriormente, escrita.

4. Socioafetivo: envolve a capacidade de formar vínculos, reconhecer e regular emoções, desenvolver empatia e interagir com outras pessoas.

5. Sensorial: a forma como a criança explora e interpreta o mundo por meio dos sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato).

Cada um desses pilares está interligado, e o estímulo em uma área influencia positivamente as outras.

Nesse contexto, a figura do cuidador – sejam os pais, avós, tios ou educadores – é primordial. Eles são os “arquitetos cerebrais” da criança. Não se trata de uma missão que exige recursos financeiros abundantes, mas sim de presença, atenção intencional e muito afeto.

COMO ATUAR

Incorporar estímulos adequados na rotina é mais simples do que parece. Pequenas ações fazem uma diferença colossal. Confira sugestões, divididas por área.

Linguagem e cognição

Narre o mundo: desde bebê, descreva o que você está fazendo. “Agora vou pegar a colher vermelha para te dar a papinha”. Isso amplia o vocabulário e associa palavras a ações e objetos

Leia: a leitura em voz alta é um superpoder. Comece com livros de pano e borracha, evolua para livros de imagens e, depois, para histórias curtas. Aponte para as figuras, faça vozes diferentes, crie um ritual aconchegante.

Cante e brinque com rimas: músicas infantis e parlendas (“O rato roeu a roupa do rei de Roma”) desenvolvem a consciência fonológica, habilidade fundamental para a alfabetização.

Converse: ouça com genuíno interesse as tentativas de comunicação da criança e responda, mesmo que ela ainda só balbucie. Faça perguntas abertas e dê tempo para ela elaborar a resposta.

Brincadeiras de classificação: agrupar brinquedos por cor, tamanho ou tipo estimula o pensamento lógico.

Desenvolvimento motor e sensorial

Tummy time (barriguinha para baixo): desde os primeiros meses, sob supervisão, coloque o bebê de bruços por curtos períodos, para fortalecer a musculatura do pescoço, costas e ombros, essencial para engatinhar e sentar.

Permita o “brincar livre”: crie um ambiente seguro para que a criança explore, suba, role, pule e caia. O risco calculado é necessário para desenvolver noção espacial, equilíbrio e confiança corporal.

Ofereça materiais diversos: não apenas brinquedos plásticos. Deixe a criança manipular texturas diferentes: massinha caseira, tinta guache, gelatina, areia, grãos (feijão, milho), sempre com supervisão. Pintar com os dedos é uma festa sensorial.

Incentive a autonomia: deixe que tente comer sozinha (mesmo que faça bagunça), calçar os sapatos e guardar os brinquedos. Isso desenvolve a motricidade fina e a independência.

Brincadeiras ao ar livre: correr na grama, subir em árvores (com segurança) e pular poças d’água são experiências sensoriais ricas e fundamentais.

Fortalecimento socioafetivo

Valide as emoções: nunca minimize um sentimento. Frases como “não foi nada” ou “não precisa chorar por isso” invalidam a experiência da criança. Em vez disso, nomeie a emoção: “Vejo que você está muito bravo porque precisamos ir embora” ou “você ficou triste porque o brinquedo quebrou, não foi?”

Estabeleça rotinas previsíveis: crianças se sentem seguras quando sabem o que vai acontecer. Rotinas para a hora de comer, brincar, tomar banho e dormir trazem uma sensação de ordem e controle.
Brincadeiras de faz de conta: quando você entra no mundo do “faz de conta” com seu filho, está ajudando-o a desenvolver empatia, criatividade e a resolver conflitos simbólicos. Deixe-o liderar a brincadeira.

Esteja presente: dedique momentos de qualidade sem distrações. Desligue a TV, guarde o celular e simplesmente esteja ali, interagindo. Dez minutos de conexão plena valem mais que duas horas no mesmo ambiente com a atenção dividida.

Ensine a esperar: a tolerância à frustração é aprendida. Não atenda a todos os desejos imediatamente. Explique com calma: “Eu sei que você quer o brinquedo agora, mas primeiro vamos terminar de almoçar”.

Saúde física

Amamentação: o leite materno é o alimento mais completo, oferecendo nutrientes e anticorpos essenciais.

Vacinação: proteja a criança de doenças graves que podem deixar sequelas no desenvolvimento.

Sono de qualidade: uma boa rotina de sono é reparadora para o cérebro e para o corpo. Crie um ambiente calmo e escuro para a hora de dormir.

Alimentação saudável: ofereça uma variedade de frutas, legumes e proteínas. Evite ao máximo alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e sódio. Envolva a criança no preparo das refeições.

Consulta regular ao pediatra: não apenas em casos de doença. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é vital.

Assine o Correio do Estado.

SAÚDE

Especialista explica a fisiologia e os cuidados necessários para a região pélvica do corpo

O períneo desempenha papel relevante no controle esfincteriano, na sustentação dos órgãos pélvicos e, entre outras funções, contribui para uma resposta sexual mais satisfatória, ajudando na lubrificação e no orgasmo

20/08/2025 10h00

Compartilhar
Telma Chiarapa, fisioterapeuta:

Telma Chiarapa, fisioterapeuta: "Períneo saudável é sinônimo de longevidade, de qualidade de vida e de autoestima" Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Fisioterapia Pélvica é a especialidade da fisioterapeuta dedicada ao cuidado de pacientes mulheres, crianças e homens que apresentam disfunções nas regiões da pelve (quadril) e períneo (assoalho pélvico). O períneo é a pequena área que fica entre os genitais (abertura vaginal ou escroto) e o ânus.

E envolve, ainda, a região inferior da cavidade pélvica, também chamada de assoalho pélvico. Buscando superar tabus, a fisioterapeuta Telma Chiarapa propõe um entendimento mais aprofundado sobre essa região do corpo.

Os benefícios são de várias ordens. Toda esta estrutura é composta pelos órgãos internos como bexiga, útero, reto, ovários e músculos, que promovem a sustentação desses órgãos.

“Lembrando que o períneo é perfurado por três canais, vagina, uretra e reto, atuando então durante relações sexuais, partos e no controle de saída da urina, das fezes e dos gases”, diz a profissional, que é mestre e autora de livros nessa especialidade da fisioterapia, atuando em várias frentes, desde o ensino ao atendimento clínico.

ORGASMO

“Esta região em questão desempenha papel relevante no controle esfincteriano, capacidade de conter urina e fezes, sem o qual ocorre incontinência urinária, e na sustentação dos órgãos pélvicos, que com os músculos de suspensão e ligamentos são capazes de manter o adequado posicionamento e a manutenção do organismo especialmente relacionada aos movimentos e cargas dessas estruturas”, afirma Telma.

Outra função perineal, não menos importante, segundo a fisioterapeuta, é o desempenho muscular do assoalho pélvico na contribuição para a resposta sexual, especialmente melhorando na lubrificação e no orgasmo.

“Vale a pena dividir com os leitores que algumas situações podem comprometer o funcionamento fisiológico do períneo, como: lacerações durante o parto, que afetam a função dos músculos e tecidos da região; dor, que se mostra com diversas causas, incluindo lacerações, tensões musculares, infecções. Outra situação que acomete esta região é o prolapso de órgãos pélvicos, que, quando não tratado adequadamente, se exterioriza pelo canal vaginal, provocando, por exemplo, ‘bexiga caída’”, afirma.

INCONTINÊNCIA

“Faço questão de reiterar sobre a incontinência urinária, porque hoje temos um aumento na procura no consultório para esse tratamento. Tem ocorrido com pacientes cada vez mais jovens que, entre algumas situações que podem causar essa perda urinária, praticam esportes de impacto, fazem muito exercício abdominal sem a devida orientação e, assim, acabam por enfraquecer os músculos do períneo, no qual aqueles mecanismos de sustentação e suspensão falham”, prossegue a fisioterapeuta.

A especialista diz que nesses casos pode ocorrer a perda urinária durante as atividades mais simples de uma rotina de vida, como tossir, espirrar, fazer atividades físicas como esteira, manter relação sexual, entre outras diversas situações.

“Não apenas a perda urinária ou fecal podem acontecer no decorrer de uma vida, no caso das disfunções sexuais”, pontua Telma Chiarapa. 

“Dores ou diminuição da sensibilidade durante a relação sexual podem estar relacionadas à saúde do períneo. No caso da dor crônica, muitas mulheres, principalmente, sofrem com dores crônicas na região pélvica, que envolve o períneo, e as causas são as mais diversas, desde uma endometriose, constipação crônica e, até mesmo, fatores psicológicos, como estresse e ansiedade”, descreve.

COMO PREVENIR

A fisioterapeuta compartilha orientações sobre como prevenir possíveis acometimentos relacionados à pelve e ao períneo.

“A contração muscular da região do assoalho pélvico é um recurso bastante eficaz e muito utilizado também no tratamento. Contrair o períneo é simples, você precisa apertar dentro do canal, e percebe-se esse movimento bem na região entre o ânus e o início da vagina, sempre fazendo movimento em direção ao seu umbigo, o movimento de segurar gases também aperta o períneo”.

“Caso em algum momento da sua vida qualquer pessoa ou mesmo profissional de saúde tenha lhe ensinado a interromper o fluxo de urina durante a micção, ato de urinar, pare agora mesmo. Esta atitude pode provocar lesões nervosas que, na maioria das vezes, são irreversíveis”.

“O norte-americano Arnold Henry Kegel foi o primeiro cientista a descrever e sugerir as contrações voluntárias do períneo. Contraia – aperte – os músculos da região entre o ânus e a vagina – no caso das mulheres – ou entre o ânus e a bolsa escrotal – no caso dos homens –, como se estivesse puxando para dentro e para cima em direção ao seu umbigo. Mantenha a contração por aproximadamente três segundos e relaxe. Repita 30 contrações pela manhã e à tarde. Três vezes de 10 contrações, com um intervalo de descanso entre cada vez, de aproximadamente dois segundos. Inclua esses exercícios na sua rotina, afinal, durante esses movimentos, você não precisa trocar de roupa, não causa dor e ninguém nota que você está contraindo os músculos perineais. Se conseguir realizar o agachamento, a prancha e a elevação pélvica, vai ajudar bastante. Capricha”.

RECURSOS

Telma Chiarapa diz que os recursos fisioterápicos para assistir uma pessoa com disfunções pélvico e perineais são bastante ricos. “São equipamentos de última geração, o biofeedback fornece dados precisos do funcionamento perineal, incluindo hipótese diagnóstica, técnicas manuais do profissional para percepção e alinhamento das estruturas, massoterapia, alongamentos, exercícios, tapping, entre outros”, apresenta.

DICAS

A fisioterapeuta fornece dicas para a sua saúde pélvica perineal:

  • Tome bastante água (evite a concentração de urina e assim, a infecção);
  • Evite consumo excessivo de cafeína, bebidas gaseificadas, alimentos apimentados e álcool, todos esses produtos provocam irritação na bexiga;
  • Mantenha seu peso saudável para que alivie a pressão sobre a bexiga e diminua o risco de incontinência urinária;
  • Se sua bexiga tem uma capacidade de armazenamento pequeno, tente, no desejo de urinar, prolongar um pouco sua micção, esta atitude pode ajudar na sua reabilitação.

DIAGNÓSTICO

“Caso você tenha dúvidas para fortalecer seu períneo, buscando a prevenção da fraqueza muscular perineal para minimizar possíveis comprometimentos na gravidez, parto ou pós-parto, no climatério ou menopausa, ou mesmo em lesões nervosas em acidentes ou síndromes genéticas em homens, mulheres ou crianças, consulte um médico ou um fisioterapeuta capacitado para que seja avaliado e fornecido um diagnóstico, assim como uma proposta de tratamento”, aconselha Telma.

AUTOESTIMA

“Períneo saudável é sinônimo de longevidade, de qualidade de vida e de autoestima. Uma mulher com períneo forte ao se levantar de uma cadeira percebe a área que ele ocupa, percebe a força dos músculos e essa situação faz uma mulher se sentir mais poderosa e pronta para alguma função que pudesse estar deixando ela insegura. Aproveite todos os benefícios que sua saúde perineal pode lhe proporcionar”, reforça a fisioterapeuta, que atua na área há 30 anos.

Diálogo

Uns e outros estão com cara de quem anda apreciando os pirilampos em noite... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (20)

20/08/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Elbert Hubbard - escritor americano

O mundo move-se tão depressa atualmente,  que uma pessoa que diz que alguma coisa não pode ser feita  é em geral interrompida por alguém que já o está a fazer”.

Felpuda

Uns e outros estão com cara de quem anda apreciando os pirilampos em noites mal dormidas, e por uma razão: indefinição sobre se realmente vale a pena entrar na guerra eleitoral que se aproxima. Muitos que têm mandato e pensam alçar voos mais altos estão pensando nas dificuldades e custos para encarar a batalha, que não será nada fácil, segundo se ouve nos bastidores.  Outros, que sonham em conquistar um lugarzinho ao sol, contabilizam se as vantagens superam as desvantagens ou vice-versa.  A continuar assim e com o passar dos meses, tem gente que, em vez  de contar carneirinhos, terá que passar a somar as estrelas.

Diálogo

Campeã

A fruta brasileira que mais  se destaca mundialmente  é a manga. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, em 2024  foram exportados mais de US$ 350 milhões, principalmente para  a União Europeia, Estados Unidos  e Reino Unido. 

Mais

Até maio deste ano, foram mais  de US$ 80 milhões em 73,6 mil toneladas e a União Europeia como o principal destino.  A região brasileira que mais vende no comércio exterior  é o Nordeste, com Pernambuco e Bahia como os principais estados.

DiálogoDra. Elizabeth Furlani, Marisa Serrano e Dr. Sérgio Furlani

 

DiálogoVitória Fiore

Sacramentadas

Com o adeus do governador Riedel e do ex-governador Azambuja ao ninho tucano, dois partidos tornam-se fortes em MS:  o PL e o Progressistas. Azambuja comandará a sigla liberal a partir de setembro, mas deixou as coisas acertadas nos “mínimos detalhes” sobre quem vai acompanhá-lo  na nova sigla, quais prefeitos  o seguirão e entendimentos sobre alianças para 2026. Riedel,  por sua vez, chega ao novo partido com a “casa arrumada”.

Comando

A permanência do trio  de deputados federais no PSDB, depois da saída anunciada pelo governador Riedel e pelo ex-governador Azambuja, dada  ao conhecimento a Marconi Perillo, presidente nacional  do partido, que esteve em Campo Grande na segunda-feira, deverá ser por pouco tempo. Essa união seria apenas aparente, pois vai esbarrar em um problema, ou seja,  na definição de quem vai comandar o partido em MS.

Origens

Nessa questão de comando  do PSDB em MS , desde já estão no páreo os deputados Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende. Ambos têm postura mais  à esquerda, politicamente falando,  e já demonstraram ojeriza  à linha conservadora da direita.  O primeiro, há muito militou  e até comandou o PDT regional e só deixou a sigla em 2022, ingressando no ninho tucano.  Já o segundo, foi secretário  de Saúde no governo de Azambuja e transitou pelo PPS, hoje Cidadania, sucedâneo do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

ANIVERSARIANTES

Danaila Rayol Oshiro  
Marisa Franthesca (Tchesca) Benevides Ortiz  
Júlio César de Campos  
Valentina Cogo Catan  
Juliana Leite Kirchner Bocalon  
Evelyn Librelotto Sirugi  
Jaci Lima dos Santos  
Nathalia Piccolo  
Orozino Alves da Silva  
Regina Celia Artioli Magalhães  
José da Mota Ferreira  
Maria Izabel Alves Macedo  
Arlete Magalhães Albuquerque  
Mario Sergio Ribeiro  
Ricardo Augusto Nogueira Alves  
Adenil Carneiro Moreira  
Hugo Vidal Moreira  
Ailson Jorge Abreu Roriz  
Arnaldo Ferreira Leite  
Eduardo Cabral Passos  
Joelmyr Robson Guilhen  
Rosimar Freitas de Jesus  
Lutfi Wady Tanus  
Dra. Adriana Murad Abrão  
Dra. Eliana Yonamine  
Marta Soares da Cunha Fernandes  
Fabio Ayres Pereira Mendes  
Devayr Suriano dos Santos  
Daniele Tomadom  
Josanne Rezek Tannous Cordenonssi  
Maria de Fátima Alves Ribeiro  
Jane Varga Antacle  
Osvaldo Gomes de Souza  
Elídio José del Pino  
Gabriella Pais Pellizzer  
Antonio Martos  
Antonio Marques  
Ivani Pires Batiston  
Rita Fonseca Lelis Santos  
Ali Satti  
Orlando Rocha  
Maria Vilma Nunes Lopes dos Santos  
Frederico Moraes Silva  
Dr. André de Carvalho Pagnoncelli  
Marcela Reis Ponzini  
Artur Massujo Maecawa  
Márcio Corrêa da Costa Júnior  
Dra. Daianne Ferreira de Freitas  
Evaldo Silveira Passos  
Rostand Escobar Fernandes  
Walquiria Salvi  
Marcos Moraes Gomes  
Carlota Maria Alencar Ennes  
Naudy Castilho Fontoura  
Dirval Pedro Godoy Pessione  
Lindalva Soares de Oliveira  
Maria Bernardina Cremonesi Ferreira  
Geraldo Godoy  
Flagg Cunha e Silva  
Thiago Barile Galvão de França  
José Amâncio de Souza  
Mauritania Bezerra Chaves  
Bernadette Fontoura Freitas  
Tatiana Leinig Loureiro  
Renato Honório da Silva  
Dra. Maria Cristina Mitiko Tokuyama  
Rita de Cássia Amaral  
Fábio da Silva Alvarenga  
Juliana Inácia Sezerio  
Cláudia Centenaro  
Nilva Nemerski Tsuha  
Dr. Cláudio Eduardo Girão d’Ávila  
Tabatha Fiorini Dalacosta  
Antonio Carlos Dias Maciel  
Amadeu Pires de Carvalho  
Celso Ramos Reges  
Andressa Pereira Clemente  
Dr. Wilson Fortes  
Angelita Inácio de Araújo  
Clóvis Ferreira Lopes  
Dr. Affonso Carneiro Filho  
Aparecida Lopes Santa Cruz  
Bernardo Lino de Menezes  
Célia Cristina Garcia Couto  
Atilio Magrini Neto  
Cleber de Oliveira Junior  
Josinori Higa  
Sônia Aparecida Simões Fainer  
Urbano Ennes Portugal  
Cassio Ribeiro Marsiglia  
José Carlos Youssef Ibrahim  
Otamir Botelho de Lima  
Pollyanne Andressa Oliveira Rios Neckel  
Dalton Adorno Tornavoi  
Eduardo Binotto  
Aristides Borges de Esquivel  
Fábio Nakao Arashiro  
Carlos Eduardo Santoro Storti  
Wagner Crepaldi  
Priscila Vaz Ayub  
Kamila Soares Corrales  
Celso Eni Mendes dos Santos  
Paulo Rodrigues Calado  
Tatiana Saab Pereira Fernandes  
Cristiane Vieira da Silva  
Paulo Camargo Arteman

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 22 horas

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 1 dia

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?