Programação cultural tem cinema, circo, música e muito mais

"O historiador porta o bisturi da investigação e da revelação. Recontar é ato revigorante da história. As velhas ruas fazem uma nova estrada. E para o espírito, só há o caminho e o caminhar".

FELPUDA

Político moveu céus e terra na tentativa de continuar no comando de importante cargo que, aliás, não fez o mínimo esforço para conseguir, pois caiu em suas mãos sem que esperasse.

Apesar de mexer aqui, lá, acolá e alhures, seu esforço não sensibilizou o dono da caneta, que decidiu não gastar tinta com ele. O jeito foi arrumar as gavetas, entregar as chaves e arrancar pétalas de flor no joguinho do "bem-me-quer, malmequer...".

Cadeira

Político reprovado nas urnas acabou provando que os ditos populares "água mole em pedra dura tanto bate até que fura" e "quem tem padrinho, não morre pagão" são certeiros. Não é que o dito-cujo tanto implorou que conquistou um "lugar ao sol".

Mas...

Melhor dizendo: ele foi colocado em uma réstia cercada de sombra por todos os lados. Já se espera que isso será cantado em verso e prosa, como se fosse excepcional feito e grande conquista, porque a figura nunca perde a pose.

Jucimara Palieraqui e Milvia Nasser. Foto: Arquivo Pessoal

Vinicius Postiglione e Brisa Noronha. Foto: Iara Morselli

Plateia

Nas redes sociais, muito comentada a ausência de integrantes da cúpula do MDB de MS na posse de Simone Tebet, colega de partido, como ministra do Planejamento. Aliás, o único emedebista cá dessas bandas que deu o ar da graça na solenidade foi Eduardo Rocha (filiado, mas licenciado de todos os cargos da executiva estadual), que vem a ser seu marido. A "caravana" política do Estado tinha três representantes do PT, um do PSB e outro do PP.

Presente

O integrante do PP na solenidade de posse da emedebista foi o vicegovernador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que representava o governador tucano Eduardo Riedel. Vale ressaltar que o MDB não apoiou Riedel nem no primeiro e nem no segundo turno, sem contar que o partido em nível nacional foi inimigo ferrenho durante a campanha eleitoral do então candidato e presidente da República Jair Bolsonaro. Este, por sua vez, aliado do partido de Barbosinha. Política tem dessas coisas.

Decepção

Em tempo: em MS, os fiéis eleitores da então senadora Simone Tebet sentiram-se traídos e muito decepcionados com as posições adotadas por ela durante a CPI da Covid e nas últimas eleições.

